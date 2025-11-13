Протест срещу лекаря, прегазил куче с колата си и впоследствие избягал

Хора се събраха пред Военномедицинска академия в София с искане за уволнението на 29-годишния д-р Ненад Цоневски, който преди дни прегази с автомобила си 14-годишното хъски Мая, спящо на тротоар в столичния квартал „Разсадника“, след което избяга, разказва бТВ.
Протестиращите настояват за по-строги наказания за насилие над животни и критично отношение към служители на държавни институции, които извършват подобни деяния.
Хората окачват каишки на входа на поликлиниката към ВМА в памет на загиналото животно.
„Лекар би трябвало да бъде по-хуманен от обикновените хора“, казаха част от протестиращите.
„Когато видях клипа, не можах да спра да плача“, сподели друга жена, дошла с домашния си любимец.
Д-р Ненад Цоневски се яви в Трето районно управление заедно с адвокат, където му беше повдигнато обвинение – причиняване на смърт на гръбначно животно. Наложена му е гаранция от 5000 лв., а според разследващите той съдейства на органите.
По-късно днес участниците в протеста ще се отправят на шествие до НДК, където ще запалят свещ в памет на Мая.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 оня с питон.я
20:43 13.11.2025
2 Веган
Коментиран от #19
20:45 13.11.2025
3 Сталин
20:45 13.11.2025
4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.......
АМА СЪЩИТЕ МИШОЦИ СЕ ОСЛУШВАТ ЗА МИТИНГ
" МУТРИ ВЪН "
20:46 13.11.2025
5 ДрайвингПлежър
ако се отървем от тях се отърваваме и от бездомните и никой няма да ги гази
20:46 13.11.2025
6 🤜🏻🇲🇰🪓
Коментиран от #8, #15
20:48 13.11.2025
7 604
20:49 13.11.2025
8 ДрайвингПлежър
До коментар #6 от "🤜🏻🇲🇰🪓":Макето е повече българин от тебе със съгурност! Ти ръсиш бездомни бълхарници - той ни отървава от тех и заразите им!
20:49 13.11.2025
9 До кога ще ни
Коментиран от #26
20:49 13.11.2025
10 дядо поп
Коментиран от #34
20:51 13.11.2025
11 кучката Мая
20:51 13.11.2025
12 Само
20:52 13.11.2025
13 Глутница
Коментиран от #27
20:52 13.11.2025
15 Македонецъ Кучесмаз
До коментар #6 от "🤜🏻🇲🇰🪓":че ми паднеш в ръчичките ......че ти сменя полът обратно, че ти боднъ пишкъ от куче!!!!!
20:53 13.11.2025
17 ДрайвингПлежър
Тия под строй и на 4ти километър да ги лекуват!
За куче данъка трябва да стигне поне 1000 лева!!! Опасни са за околните, ръсят бълхи, пренасят болести и понеже все пищим за еко - Въглеродния отпечатък на една помия се равнява на този на градски автомобил!
ФИНАНСОВА СЕКИРА ЗА ВСИЧКИ ТИЯ!!!
Изтребиха на хората цели стада - не си мръснаха пръста жълтопаветните кукуригота, сега свещи ще палят
ЗА ВАС ДА ПАЛЯТ СВЕЩИ ДАНО!
Коментиран от #25
20:55 13.11.2025
18 ?????
Недялко Недялков много добре го е написал във Факла.
20:55 13.11.2025
19 С пожелание
До коментар #2 от "Веган":На теб
Коментиран от #29
20:55 13.11.2025
20 така, така
Да отиват и да ги прибират. Тези са опасни за околните и за себе си.
20:55 13.11.2025
21 Червената шапчица
Коментиран от #37
20:56 13.11.2025
22 Кресльовци само на приказки
20:57 13.11.2025
23 Баба Гошка
20:57 13.11.2025
24 Георги
20:57 13.11.2025
25 Каскет
До коментар #17 от "ДрайвингПлежър":Кра.туна ку.ха си ти
20:57 13.11.2025
26 Един
До коментар #9 от "До кога ще ни":Мен, какво очакваш - да напишат, че мутрите прегазиха държавата тия дни ли?
За бюджета, който ще ни загроби за поколения или за кражбата на Лукоил
Тоя п.е.с. им дойде дюшеш да вдигнат пушилка - и маса ненормалници захапаха!
20:57 13.11.2025
27 Тоя да си бие камшика
До коментар #13 от "Глутница":Тоя е вреден! След него и генералчето с бръсната глава, че ги приюти все пишман доктори, но със заплати, отговарящи наикилограмите им!
20:57 13.11.2025
28 М разя
20:57 13.11.2025
29 Веган
До коментар #19 от "С пожелание":все пак не избягах, слезнах от колата и го преместих от платното, после го завих с едно старо яке.
20:58 13.11.2025
30 Тези
Коментиран от #33
20:59 13.11.2025
31 Един
Или е висша форма на лицемери или е висша форма на наглост тоя "протест"
20:59 13.11.2025
32 Ефтаназия
Коментиран от #35
21:00 13.11.2025
33 Един
До коментар #30 от "Тези":47% от завършващите са функционално неграмотни - това по официални данни
Може да чете, но не разбира нищо от прочетеното - ти как очакваш това да мисли? Ми те тия еволюционно стоят по-ниско от кучетата, които влачат!
21:01 13.11.2025
34 няма да има
До коментар #10 от "дядо поп":За тия неща, дедо попе, не им плащат.
Съвременния българин, някак в последно време излиза да протестира само, ако си му платил.
Може да не е съгласен с нещо, дори го боли, да реве и да вие, но ако не му платят - стои си вкъщи и надвиква телевизироа. В най-добрия случай, в кварталната кръчма си намира авери и псуват живота. Туй сме си. Нема ка да се променим. Или може би може, ама трябва много (ама много) да ни бръкнат в джоба.
21:02 13.11.2025
35 ДрайвингПлежър
До коментар #32 от "Ефтаназия":ДА! ДА! И ДА!
Това е пътя колега! Така е във всички нормални държави, които уж са ни пример!
Прибира се от улицата животното и ако някой от тия не го осинови - се евтаназира!
И всички си плащат данъци на животните и всички им почистват фекалиите!
А тия - тия наште са просто нагли!
21:03 13.11.2025
37 мале
До коментар #21 от "Червената шапчица":ако разчиташ на платена емпатия, загубена ти е работата
21:05 13.11.2025