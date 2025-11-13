Новини
Протест срещу лекаря, прегазил куче с колата си и впоследствие избягал

Протест срещу лекаря, прегазил куче с колата си и впоследствие избягал

13 Ноември, 2025 20:42 504 37

Д-р Ненад Цоневски се яви в Трето районно управление заедно с адвокат,

Протест срещу лекаря, прегазил куче с колата си и впоследствие избягал - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Хора се събраха пред Военномедицинска академия в София с искане за уволнението на 29-годишния д-р Ненад Цоневски, който преди дни прегази с автомобила си 14-годишното хъски Мая, спящо на тротоар в столичния квартал „Разсадника“, след което избяга, разказва бТВ.

Протестиращите настояват за по-строги наказания за насилие над животни и критично отношение към служители на държавни институции, които извършват подобни деяния.

Хората окачват каишки на входа на поликлиниката към ВМА в памет на загиналото животно.

„Лекар би трябвало да бъде по-хуманен от обикновените хора“, казаха част от протестиращите.

„Когато видях клипа, не можах да спра да плача“, сподели друга жена, дошла с домашния си любимец.

Д-р Ненад Цоневски се яви в Трето районно управление заедно с адвокат, където му беше повдигнато обвинение – причиняване на смърт на гръбначно животно. Наложена му е гаранция от 5000 лв., а според разследващите той съдейства на органите.

По-късно днес участниците в протеста ще се отправят на шествие до НДК, където ще запалят свещ в памет на Мая.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с питон.я

    11 1 Отговор
    явно шансът ни да се отървем от боко и шиши е да прегазят куче. дай боже.

    20:43 13.11.2025

  • 2 Веган

    4 4 Отговор
    анъъъъъъъ, за едно куче..... тотал щета! вчера едно се блъснъ в бронята ми беше тъмно и то ми скокна...стана на пихтия

    Коментиран от #19

    20:45 13.11.2025

  • 3 Сталин

    14 5 Отговор
    Цялата държава потъва и изчезва а тези дебили са се загрижили за едно краставо псе,по добре идете в Банкя да протестирате срещу чекмеджето

    20:45 13.11.2025

  • 4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    7 0 Отговор
    ЗА КУЧЕТО СЪМ О КЕЙ
    .......
    АМА СЪЩИТЕ МИШОЦИ СЕ ОСЛУШВАТ ЗА МИТИНГ
    " МУТРИ ВЪН "

    20:46 13.11.2025

  • 5 ДрайвингПлежър

    6 2 Отговор
    Проблема с кучетата идва от тия ненормалници!!
    ако се отървем от тях се отърваваме и от бездомните и никой няма да ги гази

    20:46 13.11.2025

  • 6 🤜🏻🇲🇰🪓

    1 8 Отговор
    Копейките са психопати, като македонеца убиец, кой знае колко хора е уморил в операционната.

    Коментиран от #8, #15

    20:48 13.11.2025

  • 7 604

    6 0 Отговор
    за коледа прасето се блъсна в ножа ми!

    20:49 13.11.2025

  • 8 ДрайвингПлежър

    5 2 Отговор

    До коментар #6 от "🤜🏻🇲🇰🪓":

    Макето е повече българин от тебе със съгурност! Ти ръсиш бездомни бълхарници - той ни отървава от тех и заразите им!

    20:49 13.11.2025

  • 9 До кога ще ни

    12 2 Отговор
    занимавате с един прегазен пес и един македонски песоглавец? Само днес 5 статии, вчера 10. Това ли е най-голямата драма в държавата?

    Коментиран от #26

    20:49 13.11.2025

  • 10 дядо поп

    9 0 Отговор
    Хубаво , че се събирате и протестирате за кучето , пита се кога ще има протести за лева , за измисления бюджет и за безумните решения на управниците на ЕС хвърлящи на вятъра парите ни?

    Коментиран от #34

    20:51 13.11.2025

  • 11 кучката Мая

    4 0 Отговор
    жалко за старата кучка, сполетяна от неестествена смърт на стари години. Но защо не ходят да протестират пред македонското посолство, а палят свещи пред болница?

    20:51 13.11.2025

  • 12 Само

    7 1 Отговор
    Както им погледнеш физиономиите какви шмухъли са се събрали, и стигаш до извода че лагеруването трябва да се поднови.

    20:52 13.11.2025

  • 13 Глутница

    5 2 Отговор
    Дивите софийски помияролюбци са готови да разкъсат човек, раздайте им намордници, те са опасни!

    Коментиран от #27

    20:52 13.11.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Македонецъ Кучесмаз

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "🤜🏻🇲🇰🪓":

    че ми паднеш в ръчичките ......че ти сменя полът обратно, че ти боднъ пишкъ от куче!!!!!

    20:53 13.11.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 ДрайвингПлежър

    3 2 Отговор
    Ще запаляли свещ за проскубан 14 годишен бълхарник?!!!
    Тия под строй и на 4ти километър да ги лекуват!

    За куче данъка трябва да стигне поне 1000 лева!!! Опасни са за околните, ръсят бълхи, пренасят болести и понеже все пищим за еко - Въглеродния отпечатък на една помия се равнява на този на градски автомобил!

    ФИНАНСОВА СЕКИРА ЗА ВСИЧКИ ТИЯ!!!

    Изтребиха на хората цели стада - не си мръснаха пръста жълтопаветните кукуригота, сега свещи ще палят
    ЗА ВАС ДА ПАЛЯТ СВЕЩИ ДАНО!

    Коментиран от #25

    20:55 13.11.2025

  • 18 ?????

    2 1 Отговор
    Абсурдистан.
    Недялко Недялков много добре го е написал във Факла.

    20:55 13.11.2025

  • 19 С пожелание

    0 2 Отговор

    До коментар #2 от "Веган":

    На теб

    Коментиран от #29

    20:55 13.11.2025

  • 20 така, така

    5 1 Отговор
    Някак не разбрах, как така са успяли да избягат някакви от заведенията със специално предназначение да пазят психичното здраве, па и протест пред ВМА са спретнали!

    Да отиват и да ги прибират. Тези са опасни за околните и за себе си.

    20:55 13.11.2025

  • 21 Червената шапчица

    2 2 Отговор
    Щом има емпатия, значи има надежда за територията. 🤗

    Коментиран от #37

    20:56 13.11.2025

  • 22 Кресльовци само на приказки

    2 0 Отговор
    Аз съм див кучемразещ селянин, защото не скандирам простотии по улиците, но гледам едно куче и две котки изхвърлени от кучелюбиви граждани в нашето село, изглежда ми странно положение.

    20:57 13.11.2025

  • 23 Баба Гошка

    3 1 Отговор
    Какви каишки? Кучето е улично и е спяло на тротоара в този студ. Ничие е. Не, че тоз Немеруд струва и не го защитавам. Но на 1 януари ще ни изплюс кат десетки милиарди от валутния НИ резерв и за няколко месеца всички ще загубим 50% покупателна възможност от поскъпването, което са ни наточили, а тез кучи кари за едно бездомно старо куче се вдигат. Алоуу. Приоритети има. Кат вий било толкиз мило, защо не го осиновихте?

    20:57 13.11.2025

  • 24 Георги

    0 0 Отговор
    Как може толкова прости хора да има

    20:57 13.11.2025

  • 25 Каскет

    1 3 Отговор

    До коментар #17 от "ДрайвингПлежър":

    Кра.туна ку.ха си ти

    20:57 13.11.2025

  • 26 Един

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "До кога ще ни":

    Мен, какво очакваш - да напишат, че мутрите прегазиха държавата тия дни ли?
    За бюджета, който ще ни загроби за поколения или за кражбата на Лукоил

    Тоя п.е.с. им дойде дюшеш да вдигнат пушилка - и маса ненормалници захапаха!

    20:57 13.11.2025

  • 27 Тоя да си бие камшика

    0 2 Отговор

    До коментар #13 от "Глутница":

    Тоя е вреден! След него и генералчето с бръсната глава, че ги приюти все пишман доктори, но със заплати, отговарящи наикилограмите им!

    20:57 13.11.2025

  • 28 М разя

    2 0 Отговор
    куччкарите безплатно!!!Ям кучета!!!С ориз- китайска рецепта!

    20:57 13.11.2025

  • 29 Веган

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "С пожелание":

    все пак не избягах, слезнах от колата и го преместих от платното, после го завих с едно старо яке.

    20:58 13.11.2025

  • 30 Тези

    3 0 Отговор
    Чак запалили свещи за кучето.Докъде е стигнала човешката неадекватност на тези новите дето ревали като видели клипа.Тези са неадекватни девойки без адекватна преценка за важните неща в живота.И изглежда работят във фейзбук и бг мама.Това че ги лъжат,ограбват и ще ги докарат до глад и мизерия не ги интересува.

    Коментиран от #33

    20:59 13.11.2025

  • 31 Един

    2 0 Отговор
    Абе интересна работа, много загрижени, щели свещ да палят опело да правят... А НИТО ЕДИН НЕ СЕ СЕТИ ДА ГО ОСИНОВИ ДА ГО ГЛЕДА В КЪЩИ - що бе?!

    Или е висша форма на лицемери или е висша форма на наглост тоя "протест"

    20:59 13.11.2025

  • 32 Ефтаназия

    2 0 Отговор
    за всички бездомни кучета!!! Паспорти за всички домашни"любимци"!!!

    Коментиран от #35

    21:00 13.11.2025

  • 33 Един

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Тези":

    47% от завършващите са функционално неграмотни - това по официални данни
    Може да чете, но не разбира нищо от прочетеното - ти как очакваш това да мисли? Ми те тия еволюционно стоят по-ниско от кучетата, които влачат!

    21:01 13.11.2025

  • 34 няма да има

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "дядо поп":

    За тия неща, дедо попе, не им плащат.

    Съвременния българин, някак в последно време излиза да протестира само, ако си му платил.

    Може да не е съгласен с нещо, дори го боли, да реве и да вие, но ако не му платят - стои си вкъщи и надвиква телевизироа. В най-добрия случай, в кварталната кръчма си намира авери и псуват живота. Туй сме си. Нема ка да се променим. Или може би може, ама трябва много (ама много) да ни бръкнат в джоба.

    21:02 13.11.2025

  • 35 ДрайвингПлежър

    2 0 Отговор

    До коментар #32 от "Ефтаназия":

    ДА! ДА! И ДА!
    Това е пътя колега! Така е във всички нормални държави, които уж са ни пример!
    Прибира се от улицата животното и ако някой от тия не го осинови - се евтаназира!
    И всички си плащат данъци на животните и всички им почистват фекалиите!

    А тия - тия наште са просто нагли!

    21:03 13.11.2025

  • 36 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 37 мале

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Червената шапчица":

    ако разчиташ на платена емпатия, загубена ти е работата

    21:05 13.11.2025

