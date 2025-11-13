Протест срещу лекаря, прегазил куче с колата си и впоследствие избягал

Хора се събраха пред Военномедицинска академия в София с искане за уволнението на 29-годишния д-р Ненад Цоневски, който преди дни прегази с автомобила си 14-годишното хъски Мая, спящо на тротоар в столичния квартал „Разсадника“, след което избяга, разказва бТВ.

Протестиращите настояват за по-строги наказания за насилие над животни и критично отношение към служители на държавни институции, които извършват подобни деяния.

Хората окачват каишки на входа на поликлиниката към ВМА в памет на загиналото животно.

„Лекар би трябвало да бъде по-хуманен от обикновените хора“, казаха част от протестиращите.

„Когато видях клипа, не можах да спра да плача“, сподели друга жена, дошла с домашния си любимец.

Д-р Ненад Цоневски се яви в Трето районно управление заедно с адвокат, където му беше повдигнато обвинение – причиняване на смърт на гръбначно животно. Наложена му е гаранция от 5000 лв., а според разследващите той съдейства на органите.

По-късно днес участниците в протеста ще се отправят на шествие до НДК, където ще запалят свещ в памет на Мая.