Д-р Ненад Цоневски избяга в Северна Македония

Лекарят от Военномедицинска академия (ВМА) д-р Ненад Цоневски, който прегази с автомобила си кучето Мая в столичния квартал "Разсадника", е отстранен от длъжност до изясняване на случая. Това потвърдиха от лечебното заведение след масовото обществено недоволство и организираните протести срещу медика.

Междувременно стана ясно, че 29-годишният специализант по гръдна хирургия е напуснал жилището си в София. Според информация на различни медии, медикът спешно е заминал за родната си Северна Македония, притеснен от ескалиращото напрежение и заплахите за саморазправа, които получава.

Инцидентът, при който 14-годишното куче Мая загуби живота си, предизвика вълна от възмущение в социалните мрежи и сред жителите на квартала. Гаражът, ползван от лекаря, осъмна с надписи "Убиец", а съседи свидетелстват за арогантно поведение от негова страна непосредствено след случката.

"Ще го сгази така, както той е убил кучето", заявил съсед на лекаря, което станало причина Цоневски да потърси съдействие от органите на редактора и да вземе решение да напусне страната, докато ситуацията се успокои.

Д-р Цоневски е с двойно гражданство – българско и северномакедонско, като е получил българския си паспорт преди три години. Пред разследващите той поддържа версията, че инцидентът е неволен.

Софийската районна прокуратура вече е образувала досъдебно производство за проявена жестокост към гръбначно животно, довела до неговата смърт. Според Наказателния кодекс, ако бъде доказана вина, лекарят може да получи наказание до 5 години лишаване от свобода. В случай че съдът установи, че деянието е извършено с "особена жестокост", присъдата може да достигне до 8 години затвор.

Ръководството на ВМА реагира мигновено на обществения натиск, като се разграничи категорично от действията на своя служител и обяви временното му отстраняване. От институцията подчертаха, че подобно поведение е несъвместимо с лекарската етика и морал.