Д-р Ненад Цоневски избяга в Северна Македония

12 Ноември, 2025 11:08 1 880 73

Инцидентът, при който 14-годишното куче Мая загуби живота си, предизвика вълна от възмущение в социалните мрежи

Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Лекарят от Военномедицинска академия (ВМА) д-р Ненад Цоневски, който прегази с автомобила си кучето Мая в столичния квартал "Разсадника", е отстранен от длъжност до изясняване на случая. Това потвърдиха от лечебното заведение след масовото обществено недоволство и организираните протести срещу медика.

Междувременно стана ясно, че 29-годишният специализант по гръдна хирургия е напуснал жилището си в София. Според информация на различни медии, медикът спешно е заминал за родната си Северна Македония, притеснен от ескалиращото напрежение и заплахите за саморазправа, които получава.

Инцидентът, при който 14-годишното куче Мая загуби живота си, предизвика вълна от възмущение в социалните мрежи и сред жителите на квартала. Гаражът, ползван от лекаря, осъмна с надписи "Убиец", а съседи свидетелстват за арогантно поведение от негова страна непосредствено след случката.

"Ще го сгази така, както той е убил кучето", заявил съсед на лекаря, което станало причина Цоневски да потърси съдействие от органите на редактора и да вземе решение да напусне страната, докато ситуацията се успокои.

Д-р Цоневски е с двойно гражданство – българско и северномакедонско, като е получил българския си паспорт преди три години. Пред разследващите той поддържа версията, че инцидентът е неволен.

Софийската районна прокуратура вече е образувала досъдебно производство за проявена жестокост към гръбначно животно, довела до неговата смърт. Според Наказателния кодекс, ако бъде доказана вина, лекарят може да получи наказание до 5 години лишаване от свобода. В случай че съдът установи, че деянието е извършено с "особена жестокост", присъдата може да достигне до 8 години затвор.

Ръководството на ВМА реагира мигновено на обществения натиск, като се разграничи категорично от действията на своя служител и обяви временното му отстраняване. От институцията подчертаха, че подобно поведение е несъвместимо с лекарската етика и морал.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Трол

    15 24 Отговор
    Това е репресия срещу македонците.

    11:10 12.11.2025

  • 3 Анонимен

    39 19 Отговор
    Сега кучкарите от Разсадника ще ни лекуват

    Коментиран от #8, #23

    11:11 12.11.2025

  • 4 Северо-Западна Македония

    6 6 Отговор
    Ненад от ненада ли произлиза

    11:11 12.11.2025

  • 5 Ивелин Михайлов

    15 15 Отговор
    Най-големият Исторически парк в света до Варна пита защо не го арестуваха или поне да му наложат забрана за напускане на България?!?

    Коментиран от #41, #52

    11:12 12.11.2025

  • 6 Медуня

    23 20 Отговор

    До коментар #1 от "сектант":

    лекар не може да смаже умишлено животно и после да го довърши хладнокръвно... това не е лекар а убиец ти май не разбираш проблема

    Коментиран от #34

    11:12 12.11.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Лекар

    22 16 Отговор

    До коментар #3 от "Анонимен":

    Той щом за едно куче не му е жал и го прегази нарочно 2 пъти докато пищи, мислиш ли, че ще му е жал за тебе и няма да те направи на саздърма тоя хирург 😉

    Коментиран от #30

    11:14 12.11.2025

  • 9 Последния Софиянец

    8 8 Отговор
    Да се иска екстрадация?!

    Коментиран от #26, #28

    11:15 12.11.2025

  • 10 честен ционист

    9 17 Отговор
    Песът Мая е на такава възраст все едно др Ненад е уморил някоя баба на 90+

    Коментиран от #29

    11:15 12.11.2025

  • 11 Българин

    11 13 Отговор
    Народът ще го издирим в Македония и ще му наложим наказание, щом съдът отказа!

    11:15 12.11.2025

  • 12 Юрист

    13 10 Отговор
    Дори 24 часа арест нямаше!!! За 1 откраднат кренвирш лежат в ареста хората

    11:16 12.11.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 как е издържало толкова време

    11 10 Отговор
    14 годишно куче? То може да си е било вече умряло.

    Коментиран от #16

    11:17 12.11.2025

  • 15 И пак

    4 2 Отговор
    Едно към едно копирана от Флагман.

    11:17 12.11.2025

  • 16 Българин

    12 6 Отговор

    До коментар #14 от "как е издържало толкова време":

    Вземи виж клипа първо, г аню

    11:18 12.11.2025

  • 17 София

    16 7 Отговор
    Защото е македонец и давай...други проблеми нямаме в страната!

    Коментиран от #68

    11:19 12.11.2025

  • 18 Някой

    24 5 Отговор
    "Ще го сгази така, както той е убил кучето" - а аз да хапя ли тогава всеки, който въди улични вълци?
    Да, случилото се е ужасно. Обаче е страшно обидно как като умре човек от тия псета, почти нищо не се споменава, всички продължават все едно е нещо нормално.

    Коментиран от #45

    11:19 12.11.2025

  • 19 Аз да питам:

    11 2 Отговор
    Вкъщи имам нашествие от мишки. Как да реша проблема ? Нали и те, горките, са гръбначни.....

    Коментиран от #25, #59

    11:20 12.11.2025

  • 20 Ко речи?

    5 9 Отговор

    До коментар #1 от "сектант":

    Песовете не крадат и убиват за разлика от хората. А ти си отивай, не ни трябваш.

    11:20 12.11.2025

  • 21 Македонски лекари по морето

    9 3 Отговор
    от години дерат с хиляди левове чуждите туристи в частните си кабинети!
    За едно стомашно разстройство взимат по 1500 лева!

    Коментиран от #55

    11:20 12.11.2025

  • 22 Да разлаем кучетата

    18 2 Отговор
    И аз съм против насилието над животни, но дали в случая не става дума за отклоняване на вниманието от колапса на либер@стката гнъсна сган !?

    11:20 12.11.2025

  • 23 Фон дер Миндер

    7 8 Отговор

    До коментар #3 от "Анонимен":

    Аз не бих си поверил здравето на садисти като тоя . За теб не знам

    11:20 12.11.2025

  • 24 Жалко

    12 2 Отговор
    неволно го гази и после хуманно го довършва за да не се мъчи !

    11:20 12.11.2025

  • 25 честен ционист

    0 7 Отговор

    До коментар #19 от "Аз да питам:":

    Обади се на оня другия доктор, дето гръмна Плъха в гаража.

    11:20 12.11.2025

  • 26 Густ

    7 0 Отговор

    До коментар #9 от "Последния Софиянец":

    Екстрадиция се иска, ако е отишъл в друга държава, а той е в югозападна България.

    11:21 12.11.2025

  • 27 А сега пикайте срещу вятъра

    22 8 Отговор
    Заради кучеглави комплекари, България изгуби лекар специалист. Твърде нахални станахте кучелюбците. Който е ходил извън нашата държава не е виждал безстопанствени кучета да се скитат по улиците на селищата. Вина имат кучелюбците, че след ката дадуена кучка родикученца, не всички се купуват, а отаналите се захвърлят на улицата. Затова бездомните кучета , вместо да намаляват, наратват. Особенно есен, когато се образуват глутници, стават опасни за хората. Защо досега нито един кучебюбец не е осъждан, заради изхвърляне на кучута.?

    Коментиран от #42, #57

    11:21 12.11.2025

  • 28 ДОКАТО СИ НАМЕРЯ ОЧИЛАТА 🤓

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Последния Софиянец":

    ПРОЧЕТОХ ....КАСТРАЦИЯ....😬

    11:22 12.11.2025

  • 29 А шамар де

    5 8 Отговор

    До коментар #10 от "честен ционист":

    Кой си ти да даващ оценка за живота на едно същество?

    Коментиран от #33

    11:22 12.11.2025

  • 30 аха

    7 3 Отговор

    До коментар #8 от "Лекар":

    за да си хирург и да оперираш хора и да им бъркаш вътре трябва да си много претръпнал иначе ще се хвърлиш от някъде на втория ден

    11:22 12.11.2025

  • 31 14-годишното куче Мая загуби живота

    18 6 Отговор
    ако беше човек загинал особено възрастен от колата
    дали щеше да се дига толкоз шум?

    а тез над 200 000 хора с подписка поне да бяха пуснали и възмущение срещу кражбите на чекмеджарите и обедняване при евро и поскъпване на бензин

    и пак толкова убити хора от коли дали някой е получил до 8 години:
    присъдата може да достигне до 8 години затвор.

    деянието ако е неволно защо се тръби толкова

    Коментиран от #56, #63

    11:24 12.11.2025

  • 32 От къде пари за тази скъпа кола?

    5 4 Отговор
    Нали специализантите реват за заплати?

    11:24 12.11.2025

  • 33 честен ционист

    1 10 Отговор

    До коментар #29 от "А шамар де":

    Аз не давам оценка, а правя съпоставка. Ако исках да дам оценка, щях да отбележа, че животът на песа струва повече.

    11:25 12.11.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 ВЕЛИНСКИ

    1 2 Отговор
    ТОЗИ „СПЕЦИАЛИЗАНТ”ОТ ФИГ.1☝
    ИНТЕРЕСНО АКО БЕШЕ СГАЗИЛ
    .....КРАВА В ИНДИЯ.....😱😱😱😱

    11:26 12.11.2025

  • 36 Незабавно да се открие процедура

    6 10 Отговор
    По отнемане на БГ гражданство и забрана за влизане в страната до живот!
    Ако има някакво имущество, да му бъде конфискувано в полза на Мутафчиев!!!
    Ако дипломата му е от български институт- да се обяви затневалидна, поради уронване авторитета на медик!
    Ще бяга, а?
    Имате ли фантазия, тоя уркод как ще лекува българи????

    11:27 12.11.2025

  • 37 Видове

    5 9 Отговор

    До коментар #13 от "Респект":

    Кучетата не газят деца за разлика от ХОРАТА. Проблема и във ХОРАТА а кучетата имат право на живот даден от Всевишния. Твоят живот не е по-ценен от тяхния, ти си само вид живеещ в определен период от време на тази земя.

    11:27 12.11.2025

  • 38 ивицата Газа

    13 1 Отговор
    А бре тука израелците убиха едно ваше момче от Ямбол, служител на ООН. Ама той бил хомосапиенс, не куче.Тъй че спокойно !

    11:27 12.11.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 ...

    5 7 Отговор
    Долен изверг. Да не се връща.
    Нормален човек няма да отиде при него да се лекува и да му дава пари.

    11:29 12.11.2025

  • 41 Вазелин Михайлов

    9 4 Отговор

    До коментар #5 от "Ивелин Михайлов":

    Не знам дали случилото се е направено съзнателно и умишлено. И някой държал ли си е кучето без надзор. В България се избиват в една катастрофа по двама трима и за убийците се раздават смехотворни присъди. Хората биват ограбвани и се мълчи. Но пък за котараците се вдига врява.

    Коментиран от #73

    11:29 12.11.2025

  • 42 Този е бъдещ

    6 6 Отговор

    До коментар #27 от "А сега пикайте срещу вятъра":

    Сериен убиец. От нищо не се е лишила България, а се отърва от един престъпник!

    11:29 12.11.2025

  • 43 Всякакви нещастници

    7 2 Отговор
    Пълни с комплекси с радост посрещат грешката на някой ненад - така вече могат да се ежат, да плюят и заплашват жертвата - пак си остават дребни и незначителни, но на фона на смачкания, им се струва, че са по-издигнати и значими! А и като има друг гръмоотвод на обществения гняв, никой няма да напада самите тях.

    11:29 12.11.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Реципрочно

    6 1 Отговор

    До коментар #18 от "Някой":

    Обаче е страшно обидно как като умре човек от ръката на друг такъв , почти нищо не се споменава, всички продължават все едно е нещо нормално.

    11:30 12.11.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Къш при шиптарите !

    7 3 Отговор
    Да си седи там при неговите събратя - шиптарите !

    11:30 12.11.2025

  • 48 Емигрант

    8 5 Отговор
    Щеше да бъде чудо, ако този престъпник не беше избягал, което фактически означава, че деянието му е с умисъл ! Не е възможно да НЕ Е видял жвотното както твърдят някои невежи имитатори на шофьори, от клипът се вижда ясно, че има видимост, нищо НЕ пречи на видимостта,, животното не е зад ъгълът на сградата, а на края на тротоара което гарантира добра видимост, колкото да е дълга муцуната на автомобила и колкото и висока да бъде, деянието е УМИШЛЕНО, а НЕУМИШЛЕНО е само за пещерни и трудно мислещи същества ! Трябва да бъде съден, човек убил животно умишлено е напълно възможно след време да убие пак и не е изключено и човек ! А това, че в България по улиците скитат животни е грижа на държавата, а животните нямат вина, че живеят на улиците, това е техният начин на живот и борба за оцеляване !

    11:31 12.11.2025

  • 49 Много

    3 3 Отговор
    Много моралисти, интернет прокурори и съдии. Може би искате да го линчувате?! Всеки критик да погледне себе си и честно да си отговори дали е морално чист.

    11:31 12.11.2025

  • 50 шаа

    6 0 Отговор
    "станало причина Цоневски да потърси съдействие от органите на редактора и да вземе решение да напусне страната"

    органите на редактора?!?!?

    11:31 12.11.2025

  • 51 Ненад не е македонско име !

    8 4 Отговор
    Тоя е бял циг@нин !

    11:32 12.11.2025

  • 52 Хахаха

    2 2 Отговор

    До коментар #5 от "Ивелин Михайлов":

    Истоеичарски зоопарк. Има ли някаква капка истина с историята. Питайте го това вашето царче за волжките българи и Иван Грозни. Питайте го Северна Добруджа, Южна Добруджа, Македония. За идиотските опити за създаване на тракийска и шопска нации. Питайте го, как ли ще се върти като лопатка.

    11:33 12.11.2025

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Факт

    3 3 Отговор
    И Ловците са убийци, ама е ги закачате

    11:34 12.11.2025

  • 55 София

    0 4 Отговор

    До коментар #21 от "Македонски лекари по морето":

    Господине бъркате нещата за лекарите по морето но най-удобно е вината да бъде прехвърлена на някой друг - македонец, сръбин, турчин и тн

    11:35 12.11.2025

  • 56 Юрист

    4 1 Отговор

    До коментар #31 от "14-годишното куче Мая загуби живота":

    Хората ги прегазват неумишлено, а тук тоя слиза да провери и вижда че е още живо и го прегазва втори път да го доубие 💀

    11:38 12.11.2025

  • 57 Доброто Куче

    3 1 Отговор

    До коментар #27 от "А сега пикайте срещу вятъра":

    След като има кучемразци като теб, защо да няма и кучелюбци? Живота е един без значение в каква форма се е зародил. Въобще…вашият вид след като е окупирал планетата си мисли че всичко ву принадлежи, но това не е вярно. Всяка живо същество има право на живот който му е отреден по право.

    11:38 12.11.2025

  • 58 Българин

    1 2 Отговор
    КОЙТО НЕ Е ГЛЕДАЛ КЛИПА НЯМА ПРАВО ДА КОМЕНТИРА!

    Коментиран от #70

    11:38 12.11.2025

  • 59 Равенство

    0 1 Отговор

    До коментар #19 от "Аз да питам:":

    Щом и те я обитават, значи това е също техен дом. Обърни се към адвокат.

    11:40 12.11.2025

  • 60 Опорка

    1 1 Отговор
    Интересно дали в Македония е същото, но имайки предвид генетичната близост, най-вероятно са същите олиго%френи като тука. Докторчето най-вероятно само временно ще бъде там, докато си намери работа някъде извън балканския полуостров.

    11:40 12.11.2025

  • 61 Пациент на ВМА

    4 1 Отговор
    Д-р Цоневски е прекрасен млад лекар. Кварталните откачалки са си квартални откачалки. Ръководството на ВМА се излага в случая. То самото.

    11:40 12.11.2025

  • 62 Механик

    0 0 Отговор
    Може и неволно да е прегазил животинката. На всеки може да се случи.
    Но поведението му впоследствие за мен говори, че май не е било неволно.

    11:43 12.11.2025

  • 63 Така така

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "14-годишното куче Мая загуби живота":

    …..ако беше човек загинал особено възрастен от колата
    дали щеше да се дига толкоз шум?….
    А кой шофира въпросната кола? Кучето? Човека?
    Отговори на въпрос ми.

    11:43 12.11.2025

  • 64 Реалист

    1 0 Отговор
    Сгазил е кучето без да иска, слезе от колата огледа го и като лекар специалист по гръдна хирургия прецени, че състоянието му е летално, качи се в колата и постъпи по най-хуманния начин, като го евтанизира със задните гуми. За какво толкова рИвете?!!!

    11:44 12.11.2025

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Гост

    4 0 Отговор
    Някаква огромно простотия са ни подготвили през следващите дни, или с Лукойл и горивата ще се случи нещо страшно, или огромен кредит ще изтеглят пак без да разберем, или нещо друго... Такова очебийно отвличане на вниманието не е мила скоро. И не е без причина, залагам каса бира! Всички соросоидни медии - бтв, нова, сайтове, фейсбуци - бълват три дни една и съща съшита с бели конци история за това псе. Всички помияри (освен убития) се мобилизираха да дават мнения и оценки. Много притеснително! Дано не е все пак война! Само с цените на бензина да се разминем!

    11:45 12.11.2025

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Платен провокатор

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "София":

    Ако беше истински македонец, щеше да остане, като пич. Този най-вероятно е някакъв шиптър.

    11:46 12.11.2025

  • 69 Мястото на ...

    2 1 Отговор
    това клето куче-помияр е било в нечий дом, двор или кучешки приют. А не в квартала на тези малоумни квартални кучкари. Които са го отгледали като помияр. Какво достойно има в това да отглеждаш помияр, а?

    11:46 12.11.2025

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Горно Уйно

    0 0 Отговор
    Какъв македонец е този с това сръбско име?

    11:49 12.11.2025

  • 72 Пациент на ВМА

    0 0 Отговор
    Д-р Цоневски е прекрасен млад лекар. Спасил не един и два животи.

    11:50 12.11.2025

  • 73 Не е така

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "Вазелин Михайлов":

    За убийството на хора се пише ежедневно и се вдига врява. Медиите гъмжат от такива случаи, но какво от това? Нима нещо се променя? Нима трябва да избираме голямото зло пред малкото според теб? Нима ние сме избранниците да отнемаме животи безнаказано а когато опре до нашия да скачаме до небесата? Нима нашият живот е по-ценен от живота всяко едно живо същество? Ако мислиш така, отдавна си само спомен…

    11:50 12.11.2025

