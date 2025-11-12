Д-р Ненад Цоневски избяга в Северна Македония

Лекарят от Военномедицинска академия (ВМА) д-р Ненад Цоневски, който прегази с автомобила си кучето Мая в столичния квартал "Разсадника", е отстранен от длъжност до изясняване на случая. Това потвърдиха от лечебното заведение след масовото обществено недоволство и организираните протести срещу медика.
Междувременно стана ясно, че 29-годишният специализант по гръдна хирургия е напуснал жилището си в София. Според информация на различни медии, медикът спешно е заминал за родната си Северна Македония, притеснен от ескалиращото напрежение и заплахите за саморазправа, които получава.
Инцидентът, при който 14-годишното куче Мая загуби живота си, предизвика вълна от възмущение в социалните мрежи и сред жителите на квартала. Гаражът, ползван от лекаря, осъмна с надписи "Убиец", а съседи свидетелстват за арогантно поведение от негова страна непосредствено след случката.
"Ще го сгази така, както той е убил кучето", заявил съсед на лекаря, което станало причина Цоневски да потърси съдействие от органите на редактора и да вземе решение да напусне страната, докато ситуацията се успокои.
Д-р Цоневски е с двойно гражданство – българско и северномакедонско, като е получил българския си паспорт преди три години. Пред разследващите той поддържа версията, че инцидентът е неволен.
Софийската районна прокуратура вече е образувала досъдебно производство за проявена жестокост към гръбначно животно, довела до неговата смърт. Според Наказателния кодекс, ако бъде доказана вина, лекарят може да получи наказание до 5 години лишаване от свобода. В случай че съдът установи, че деянието е извършено с "особена жестокост", присъдата може да достигне до 8 години затвор.
Ръководството на ВМА реагира мигновено на обществения натиск, като се разграничи категорично от действията на своя служител и обяви временното му отстраняване. От институцията подчертаха, че подобно поведение е несъвместимо с лекарската етика и морал.
лекар не може да смаже умишлено животно и после да го довърши хладнокръвно... това не е лекар а убиец
Той щом за едно куче не му е жал и го прегази нарочно 2 пъти докато пищи, мислиш ли, че ще му е жал за тебе и няма да те направи на саздърма тоя хирург
Вземи виж клипа първо
Да, случилото се е ужасно. Обаче е страшно обидно как като умре човек от тия псета, почти нищо не се споменава, всички продължават все едно е нещо нормално.
Песовете не крадат и убиват за разлика от хората.
11:20 12.11.2025
За едно стомашно разстройство взимат по 1500 лева!
Аз не бих си поверил здравето на садисти като тоя.
Обади се на оня другия доктор, дето гръмна Плъха в гаража.
11:20 12.11.2025
Екстрадиция се иска, ако е отишъл в друга държава, а той е в югозападна България.
11:21 12.11.2025
ПРОЧЕТОХ ....КАСТРАЦИЯ....
Кой си ти да даващ оценка за живота на едно същество?
за да си хирург и да оперираш хора и да им бъркаш вътре трябва да си много претръпнал иначе ще се хвърлиш от някъде на втория ден
31 14-годишното куче Мая загуби живота
дали щеше да се дига толкоз шум?
а тез над 200 000 хора с подписка поне да бяха пуснали и възмущение срещу кражбите на чекмеджарите и обедняване при евро и поскъпване на бензин
и пак толкова убити хора от коли дали някой е получил до 8 години:
присъдата може да достигне до 8 години затвор.
деянието ако е неволно защо се тръби толкова
Аз не давам оценка, а правя съпоставка. Ако исках да дам оценка, щях да отбележа, че животът на песа струва повече.
ИНТЕРЕСНО АКО БЕШЕ СГАЗИЛ
.....КРАВА В ИНДИЯ.....😱😱😱😱
Ако има някакво имущество, да му бъде конфискувано в полза на Мутафчиев!!!
Ако дипломата му е от български институт- да се обяви затневалидна, поради уронване авторитета на медик!
Ще бяга, а?
Имате ли фантазия, тоя уркод как ще лекува българи????
Кучетата не газят деца за разлика от ХОРАТА. Проблема и във ХОРАТА а кучетата имат право на живот даден от Всевишния. Твоят живот не е по-ценен от тяхния, ти си само вид живеещ в определен период от време на тази земя.
Нормален човек няма да отиде при него да се лекува и да му дава пари.
Не знам дали случилото се е направено съзнателно и умишлено. И някой държал ли си е кучето без надзор. В България се избиват в една катастрофа по двама трима и за убийците се раздават смехотворни присъди. Хората биват ограбвани и се мълчи. Но пък за котараците се вдига врява.
Сериен убиец. От нищо не се е лишила България, а се отърва от един престъпник!
Обаче е страшно обидно как като умре човек от ръката на друг такъв , почти нищо не се споменава, всички продължават все едно е нещо нормално.
органите на редактора?!?!?
Истоеичарски зоопарк. Има ли някаква капка истина с историята. Питайте го това вашето царче за волжките българи и Иван Грозни. Питайте го Северна Добруджа, Южна Добруджа, Македония. За идиотските опити за създаване на тракийска и шопска нации. Питайте го, как ли ще се върти като лопатка.
Господине бъркате нещата за лекарите по морето но най-удобно е вината да бъде прехвърлена на някой друг - македонец, сръбин, турчин и тн
Хората ги прегазват неумишлено, а тук тоя слиза да провери и вижда че е още живо и го прегазва втори път да го доубие
След като има кучемразци като теб, защо да няма и кучелюбци? Живота е един без значение в каква форма се е зародил. Въобще…вашият вид след като е окупирал планетата си мисли че всичко ву принадлежи, но това не е вярно. Всяка живо същество има право на живот който му е отреден по право.
Щом и те я обитават, значи това е също техен дом. Обърни се към адвокат.
Но поведението му впоследствие за мен говори, че май не е било неволно.
…..ако беше човек загинал особено възрастен от колата
дали щеше да се дига толкоз шум?….
А кой шофира въпросната кола? Кучето? Човека?
Отговори на въпрос ми.
дали щеше да се дига толкоз шум?….
А кой шофира въпросната кола? Кучето? Човека?
Отговори на въпрос ми.
Ако беше истински македонец, щеше да остане, като пич. Този най-вероятно е е някакъв шиптър.
За убийството на хора се пише ежедневно и се вдига врява. Медиите гъмжат от такива случаи, но какво от това? Нима нещо се променя? Нима трябва да избираме голямото зло пред малкото според теб? Нима ние сме избранниците да отнемаме животи безнаказано а когато опре до нашия да скачаме до небесата? Нима нашият живот е по-ценен от живота всяко едно живо същество? Ако мислиш така, отдавна си само спомен…
