Николай Попов: Убиецът на Сияна я остави да умре, както оставиха и кучето Мая

Николай Попов - бащата на 12-годишната Сияна, която загина при тежка катастрофа, отправи емоционален призив към всички българи да се обединят в битката срещу безнаказаността и корупцията в съдебната система.

„Да се изправим срещу убийците и садистите. Това е битката за справедливост за убитите ни деца. За нашето бъдеще. В България всеки може да убива деца и животни, да тормози възрастни хора без никакво наказание. Напротив, убийците се освобождават от съда, биват оправдавани и получават смешни присъди“, пише Попов във "Фейсбук".

Според него съдебната система е изгубила човечността си, а решенията често обслужват престъпници и хора с влияние, вместо да защитават обикновените граждани.

Попов е категоричен, че зад тази безнаказаност стои липсата на контрол и отговорност от страна на институциите.

В лицето на председателя на ВКС Галина Захарова се сблъскахме с истинска стена от бездушие и безотговорност. Защо убиецът на Сияна я остави да умре, също както лекарят Ненад Цоневски прегази и остави в мъка да умре невинно животинче? Защото в нашето общество липсва всякаква форма на правосъдие и справедливост! Огромна заслуга за това има българският, безконтролен и независим съд, пише още Попов.

Бащата на Сияна стартира и подписка: „Стоп на корупцията във съда. Оставка на Галина Захарова - председател на ВКС“.