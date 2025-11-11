Новини
Николай Попов: Убиецът на Сияна я остави да умре, както оставиха и кучето Мая

11 Ноември, 2025 17:09 634 16

Решенията на съда често обслужват престъпници и хора с влияние, вместо да защитават обикновените граждани

Николай Попов: Убиецът на Сияна я остави да умре, както оставиха и кучето Мая - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Николай Попов - бащата на 12-годишната Сияна, която загина при тежка катастрофа, отправи емоционален призив към всички българи да се обединят в битката срещу безнаказаността и корупцията в съдебната система.

„Да се изправим срещу убийците и садистите. Това е битката за справедливост за убитите ни деца. За нашето бъдеще. В България всеки може да убива деца и животни, да тормози възрастни хора без никакво наказание. Напротив, убийците се освобождават от съда, биват оправдавани и получават смешни присъди“, пише Попов във "Фейсбук".

Според него съдебната система е изгубила човечността си, а решенията често обслужват престъпници и хора с влияние, вместо да защитават обикновените граждани.

Попов е категоричен, че зад тази безнаказаност стои липсата на контрол и отговорност от страна на институциите.

В лицето на председателя на ВКС Галина Захарова се сблъскахме с истинска стена от бездушие и безотговорност. Защо убиецът на Сияна я остави да умре, също както лекарят Ненад Цоневски прегази и остави в мъка да умре невинно животинче? Защото в нашето общество липсва всякаква форма на правосъдие и справедливост! Огромна заслуга за това има българският, безконтролен и независим съд, пише още Попов.

Бащата на Сияна стартира и подписка: „Стоп на корупцията във съда. Оставка на Галина Захарова - председател на ВКС“.


България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 8 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ххх

    14 4 Отговор
    грозник

    17:11 11.11.2025

  • 2 На този

    23 3 Отговор
    Човек му съчувствах, но нещо взе да пресолява манджата и да преиграва! Хайде да не сравняваме кучетата с хората!

    Коментиран от #9

    17:12 11.11.2025

  • 3 Последния Софиянец

    17 1 Отговор
    Шофьора на камиона няма право да пипа защото може да носи отговорност.

    Коментиран от #14

    17:13 11.11.2025

  • 4 Тоя

    23 5 Отговор
    взе да сравнява кончината на детото си , с тази на бездомната Мая ! Безпрецедентна наглост е изобщо да правиш сравнения !

    17:14 11.11.2025

  • 5 Любопитен

    18 5 Отговор
    Защо искаш да правиш движение/партия за да капитализираш медийното внимание от смъртта на собственото си дете? Имаш ли срам изобщо??

    17:14 11.11.2025

  • 6 Горски

    14 5 Отговор
    Жадният за внимание , скоро ще обяви че и въздуха му е виновен.

    Коментиран от #13

    17:15 11.11.2025

  • 7 Симеон Иванов

    16 5 Отговор
    Нямам думи - тоя сравнява дъщеря си с някакъв помияр - после ще ми говори за емпатия ...

    17:15 11.11.2025

  • 8 Вече

    11 4 Отговор
    взе да става много досадно.

    17:15 11.11.2025

  • 9 честен ционист

    8 2 Отговор

    До коментар #2 от "На този":

    За пес грантът е по-голям.

    17:16 11.11.2025

  • 10 Да питам само..

    11 3 Отговор
    А кой я остави са се вози БЕЗ колан?? Пи скоро той е убиеца..

    17:18 11.11.2025

  • 11 вината

    11 4 Отговор
    Детето е било без предпазен колан.Вследствие на тази небрежност на дядо и баба от зверския удар получава вътрешен кръвоизлив.Кръвта се излива в торса и д-р Чирков да беше,и други светила на медицината щяха да са безпомощни.И ти го знаеш.Затвърждаваш мнението ,че си злобен интригант.Тъста ти,пожарникаря със сината лампа на тавана на колата,той е виновен за смъртта на дъщеря ти.

    17:18 11.11.2025

  • 12 Питащ

    5 1 Отговор
    Сияна=Мая?

    17:25 11.11.2025

  • 13 Грозна работа

    6 1 Отговор

    До коментар #6 от "Горски":

    В началото го съжалявах, сега бира не искам да си отворя, че може и от нея да изкочи.

    17:30 11.11.2025

  • 14 Така е, но

    3 2 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    основната вина е на пеевско-герберските фирми, министри, депутати и тяхните Охранени и Дебели вождове. Крадат от асфалт, крадат от здравеопазване, крадат от сигурност, крадат всичко от всички ни.

    17:30 11.11.2025

  • 15 Смях

    4 2 Отговор
    Пак ли тоя бе аман бе

    17:34 11.11.2025

  • 16 гост

    1 0 Отговор
    Хора,оставете го този човек с мъката му...да прави нещо но стига бийте барабана....Малко взеха да идват в повече тези публикации..

    17:42 11.11.2025

