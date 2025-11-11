Николай Попов: Убиецът на Сияна я остави да умре, както оставиха и кучето Мая

Николай Попов - бащата на 12-годишната Сияна, която загина при тежка катастрофа, отправи емоционален призив към всички българи да се обединят в битката срещу безнаказаността и корупцията в съдебната система.
„Да се изправим срещу убийците и садистите. Това е битката за справедливост за убитите ни деца. За нашето бъдеще. В България всеки може да убива деца и животни, да тормози възрастни хора без никакво наказание. Напротив, убийците се освобождават от съда, биват оправдавани и получават смешни присъди“, пише Попов във "Фейсбук".
Според него съдебната система е изгубила човечността си, а решенията често обслужват престъпници и хора с влияние, вместо да защитават обикновените граждани.
Попов е категоричен, че зад тази безнаказаност стои липсата на контрол и отговорност от страна на институциите.
В лицето на председателя на ВКС Галина Захарова се сблъскахме с истинска стена от бездушие и безотговорност. Защо убиецът на Сияна я остави да умре, също както лекарят Ненад Цоневски прегази и остави в мъка да умре невинно животинче? Защото в нашето общество липсва всякаква форма на правосъдие и справедливост! Огромна заслуга за това има българският, безконтролен и независим съд, пише още Попов.
Бащата на Сияна стартира и подписка: „Стоп на корупцията във съда. Оставка на Галина Захарова - председател на ВКС“.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ххх
17:11 11.11.2025
2 На този
Коментиран от #9
17:12 11.11.2025
3 Последния Софиянец
Коментиран от #14
17:13 11.11.2025
4 Тоя
17:14 11.11.2025
5 Любопитен
17:14 11.11.2025
6 Горски
Коментиран от #13
17:15 11.11.2025
7 Симеон Иванов
17:15 11.11.2025
8 Вече
17:15 11.11.2025
9 честен ционист
До коментар #2 от "На този":За пес грантът е по-голям.
17:16 11.11.2025
10 Да питам само..
17:18 11.11.2025
11 вината
17:18 11.11.2025
12 Питащ
17:25 11.11.2025
13 Грозна работа
До коментар #6 от "Горски":В началото го съжалявах, сега бира не искам да си отворя, че може и от нея да изкочи.
17:30 11.11.2025
14 Така е, но
До коментар #3 от "Последния Софиянец":основната вина е на пеевско-герберските фирми, министри, депутати и тяхните Охранени и Дебели вождове. Крадат от асфалт, крадат от здравеопазване, крадат от сигурност, крадат всичко от всички ни.
17:30 11.11.2025
15 Смях
17:34 11.11.2025
16 гост
17:42 11.11.2025