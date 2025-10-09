Новини
Директорът на завода за отпадъци в София каза за какво са го викали в прокуратурата

9 Октомври, 2025 14:46 857 2

  • николай савов-
  • разпит-
  • прокуратура

Викнаха ме на разпит в прокуратурата за сигнал от миналата година, свързан с проверка в Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), за да дам допълнителни пояснения по този сигнал, каза Николай Савов

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Викнаха ме на разпит в прокуратурата за сигнал от миналата година, свързан с проверка в Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), за да дам допълнителни пояснения по този сигнал“, каза минути, след като излезе от разпита, директорът на завода за отпадъци Николай Савов.

Тази сутрин прокуратурата извика на разпит директора на завода за отпадъци Николай Савов, а причината за разпита не бе известна, съобщиха по-рано от Столичната община.

Савов каза, че са му били зададени само „уточняващи въпроси“ относно сигнала от миналата година. „Имаше 15 проверки на РИОСВ. В момента са възстановили това дело по една от проверките“, допълни той и поясни, че привикването му в прокуратурата няма връзка с кризата с отпадъците в столицата. „Нито една дума или реплика следователят не ми е казал относно това, което се случва. Само и единствено ми бяха задавани уточняващи въпроси, които са свързани с проверка на РИОСВ от миналата година“, каза той.

"Никой нито ме е натискал, нито е имало реплики, абсолютно нищо. Ние сме работници, няма какво да ни натискат. Работници на Столична община сме, вършим си работата и това е. Никой не се е обаждал да ме репликира", каза още той.

Очаква се утре, 10 октомври, зам.-кметът Надежда Бобчева също да бъде разпитана от прокуратурата. „Доколкото виждам сме с една и съща призовка и би трябвало да бъде и тя питана по този въпрос“, допълни Савов.

Самата Бобчева коментира пред БНР, че "в призовката не е конкретизирано за какво става въпрос. "Призована съм в качеството на свидетел. Предвид моментното състояние на кризата със сметосъбирането и сметоизвозването в двата района на София, не изключвам и връзка с това, този момент да не е избран случайно", уточни тя. Според нея тези призовки от Прокуратурата изглеждат като форма на натиск към общинската администрация и притеснява всички, работещи в нея.


  • 1 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    1 0 Отговор
    В 21 век, в Европейския съюз, прокуратурата изпраща призовки без да е уточнено в тях за какво ви призовават?
    Тридесет и пет години комунизмът и методите му не са си тръгвали от следствие, прокуратура и МВР.....

    15:38 09.10.2025

  • 2 Горски

    2 0 Отговор
    Нов сериал - гражданството срещу мафията.

    15:44 09.10.2025

