Financial Times: Дунав мост е сред ядрените цели на Русия

България е включена в разсекретен списък с 32 европейски обекта, които Русия може да порази с ракети, способни да носят ядрени бойни глави, разкриват западни медии. Информацията е публикувана първоначално от Financial Times през август 2024 година и е отразена в Daily Express и други международни издания.
Сред конкретните цели е посочен мостът Русе-Гюргево, който свързва България с Румъния над река Дунав. Въпреки че данните идват от авторитетни източници, редица експерти предупреждават, че документите са стари и може да не отразяват актуалните военни планове на Москва.
Според публикациите във Financial Times и Daily Express, информацията се основава на секретни документи, изготвени между 2008 и 2014 година - повече от десетилетие преди пълномащабната инвазия в Украйна. Документите съдържат 29 презентации за руски офицери и описват планове на руските военноморски сили.
Критичният въпрос е доколко релевантни са военни планове на възраст между 11 и 17 години. От изготвянето им насам Русия е модернизирала значителна част от своите военноморски сили, променила е военната си доктрина и е преминала през война в Украйна, която е разкрила сериозни слабости в конвенционалните ѝ въоръжени сили.
Самият Financial Times отбелязва, че картите са били "за презентационни цели, а не за оперативна употреба". Това означава, че те може би никога не са били част от реални военни планове, а просто учебни материали за офицери. Липсата на информация за това как точно западните източници са се сдобили с документите също поражда въпроси за тяхната автентичност и контекста, в който са били използвани.
Според разкритията, в случай на глобална ескалация Русия разглежда възможността за удари по обекти в Румъния, България и Турция. Мостът Русе-Гюргево е споменат като потенциална цел според румънската медия Romania Insider, но няма официално потвърждение от нито една разузнавателна служба на НАТО за конкретните обекти в България.
Трябва да се отбележи, че всяка военна сила, включително и НАТО, поддържа списъци с потенциални цели в територията на потенциални противници. Това е стандартна практика във военното планиране и не означава задължително намерение за атака. Документите по-скоро разкриват как Русия е мислила преди повече от десетилетие, отколкото какви са нейните планове днес.
Уилям Алберк, бивш служител на НАТО, заяви пред Financial Times, че списъкът с 32 цели е само малка част от потенциално хиляди обекти. "Те искат страхът от използването на руско ядрено оръжие да бъде магическия ключ, който отключва западното съгласие", коментира експертът.
Неговата оценка обаче може да се тълкува двояко - или като предупреждение за реална опасност, или като признание, че разкриването на такива документи служи за психологическо въздействие върху западната общественост. В условията на информационна война между Русия и Запада, и двете страни имат интерес да преувеличават заплахите - Русия за да заплашва, Западът за да обосновава военните разходи.
Разкритията идват на фона на продължаващата война в Украйна и многократните ядрени заплахи на руския президент Владимир Путин към Запада. Русия вече е разположила тактически ядрени оръжия в Беларус, но не е използвала ядрено оръжие дори в условията на загуба на значителна част от Черноморския си флот и атаки по цели дълбоко в руска територия.
Според говорителя на Кремъл Дмитрий Песков, предложението на американския президент Доналд Тръмп за удължаване на договора "Нов СТАРТ" е "основание за оптимизъм". Това показва, че въпреки заплашителната реторика, и Русия, и Западът търсят начини за контрол върху ядрените въоръжения.
Че то там и обикновен удар му е много .
До коментар #2 от "вата":До тогава всички козляци ще сте на фронта.
8 документите са стари и може да не
а иначе логично е щом изнасят оръжие за укр от тук
може и да станат мишена производствата
10 Пич
16:15 09.10.2025
12 поредната вата русофоборсушка
До коментар #2 от "вата":вместо да отиде доброволец на фронта при братята си урк
кат мишок цъка за крипто копейки
14 Построен е от Германски инженерни части
До коментар #5 от "Последния Софиянец":После е направен сегашния
16:18 09.10.2025
15 вата
16:19 09.10.2025
16:20 09.10.2025
17 Добри новини
Руска ПВО ракета отново се заби в жилищна сграда в Белгород (РФ). Видео. Красиво е!
Взривен релсов път и дерайлирал влак с военни товари в Русия.
The Atlantic: Русия смяташе, че времето е на нейна страна, но Украйна ще спечели войната на изтощение.
В руския Новосибирск гори завод, произвеждащ електроника за военните. Видео
В руския Новосибирск догаря завод произвеждаш електроника и микросхеми за армията.
В окупирания Крим продължава трети ден да гори най-големият петролен терминал след атаката на ВСУ. 😬
Украинците пак удариха рафинерията на "Лукойл" във Волгоградска област.
Украйна удари петролна база в руската Ростовска област. Видео. Красиво е!
Руският диктатор Путин призна вината на Русия за свалянето на самолета на AZAL
В ефира на руския пропагандист Соловьов звучи: "Ако вече нямаме сили, трябва да прекратим войната, да се договаряме и да се подготвяме за следваща война." Видео
16:20 09.10.2025
Копейки, месете погачите..."освобождението" идва на Дунав !!!?
19 Дрън дрън
20 Мост изхранил 4 поколения
До коментар #1 от "Вовата":митничари и КПП-ейци . Не го правете , на гладна смърт ги обричате хорицата! И те деца издържат в англия и в Америка ...
23 вата
До коментар #20 от "Мост изхранил 4 поколения":ма те митничарите и милиционерите ,са путинисти ма!
16:27 09.10.2025
28 Настъпи ли момента за разпад на РФ?
Не по убеждение, а по необходимост. Защото околните на Путин, казва Ейдман, никога не са били подготвени за дълга война. Те са искали само да крадат, да изпращат децата си в Лондон, да купуват яхти в Средиземно море и да защитават сметките си в Швейцария.
Вътрешният кръг на Путин се разпада отвътре, тъй като лоялността вече не гарантира оцеляване в Москва. Кремъл отприщи вълна от чистки в собствената си властова структура, насочени към силовици, прокурори и дори дългогодишни съюзници като Дмитрий Козак.
Това не са обичайните репресии срещу опозицията – Русия поглъща сама себе си. Игор Краснов, някога най-страховитият прокурор на режима, е преместен във Върховния съд в нещо, което изглежда като повишение, но функционира като политическо изгнание. Преместването му сигнализира за сливането на руската прокуратура и съдебна система – пълен колапс на правната независимост под управлението на Путин.
Параноята на Кремъл е достигнала точката на безвъзвратност, където страхът замества лоялността, а оцеляването зависи от унищожаването на следващия човек по реда.
33 Град Симитли
До коментар #5 от "Последния Софиянец":В свирепа зима
Разбивали са леда на Дунав с оръдия
16:39 09.10.2025
34 Защото
38 ФАКТ
ТО КАК, ДОКАТО НИ УСПИВАТ С ТЪПОТИИ, НИ ВКАРВАТ ВЪВ ВОЙНА! СЕРВИРАТ НИ ЗА ПУШЕЧНО МЕСО.
Днес, тихомълком, в "извънредно" заседание на Комисията по отбрана към НС, е разглеждан законопроект за отбраната и въоръжените сили на Република България.
И тук управляващото мнозинство неочаквано включва допълнение към чл. 56 - точка 2а.
Точка за "възпиране"! Според "вече поети съюзни задължения".
Какво означава "възпиране" ли?
При определени акции ОПЕРАТИВНОТО КОМАНДВАНЕ НЯМА ДА СЕ УПРАЖНЯВА ОТ БЪЛГАРИЯ И ГЕНЩАБА, А ОТ СЪОТВЕТНИТЕ СТРУКТУРИ НА НАТО.
Ключови решения, свързани с военни операции, се прехвърлят от националното към чуждото командване.
Това е доброволен отказ от суверенитет.
"Възпиране" е ПРЕВАНТИВЕН УДАР ПО СТРАНА, СУБЕКТИВНО ВЪЗПРИЕТА ОТ НАТО ЗА АГРЕСОР.
Сещате се коя е тази страна.
А това вече означава влизане във война.
Дронове, самолети, псевдо-диверсия, симулирана от Киев, и...българските въоръжени сили предприемат "ответен удар" срещу Москва по разпореждане на евролунатиците от Брюксел.
Не просто ни вкарват във война, а искат да провокират световна война от наша територия.
Друг скандален пункт в законопроекта е, че върховният главнокомандващ - президентът на България, оттук нататък ще е протоколна фигура, която просто ще подписва. Без право да предлага и разпорежда.
На практика президентът ВЕЧЕ НЯМА ДА Е ВЪРХОВЕН ГЛАВНОКОМАНДВАЩ. Ролята се поема от розовото фламинго Рюте.
Не е ш
41 az СВО Победа 80
1. Звучи напълно неправдоподобно, отново глупава антируска пропаганда.
2. Защо да удрят с ядрена бойна глава по моста, като могат с обикновенна бойна глава да ударят по АЕЦ "Козлодуй"??? Така с обикновенна бойна глава на практика се зануляват целите Балкани. От военна гледна точка така е по-ефективно, по-резултатно и не на последно място по-евтино....
42 ФАКТ
До коментар #38 от "ФАКТ":ПРОДЪЛЖЕНИЕ:
Не е шега. Това е гласувано днес на комисия в НС от всички, включително от опозицията, от "Величие", от МЕЧ...Против са били само "Възраждане".
Другата седмица предстои гласуване в пленарна зала.
Какво се случва? И сега ли няма да се стреснем? Наистина ли сме слепи и не ни пука какво готвят за семействата, за децата ни? Вярваме ли, че Бойко Борисов случайно, ей тъй, от съклет, все говори за война? Това нашата война ли е? Кога ще се събудим - чак когато бомбите засвистят?!
Споделяйте, защото телевизиите ще мълчат!
43 лупости на търкалета
До коментар #1 от "Вовата":Тези наши западни партньори ще ни подпалят чергата. Натам върви работата..
44 Мани Дунав мост
До коментар #5 от "Последния Софиянец":Ами кажи как се сдоби с ресторанта си ?!
47 Къде се намираха базите
До коментар #24 от "явер":на съветските окупатори тези 45 години , че нещо не се сещаме за нито една ?
За разлика от сегашните.
48 пушка
До коментар #3 от "жик так":там само една дупка в средата един метър е достатъчна за да го правят 10 години
51 Кои бе
До коментар #34 от "Защото":Тия батальони с ботевски униформи ли и с изкуствените пера на шапките си де ги гледаме по Парадите ли?
Или трите взвода от оядени дръти тумбаци на по 35-40 години...или с Духовият оркестър де си мятат пушките ,като...мажоретки ли ?
ХА ХА ХА ХА ХА...
ПАЗИ БОЖЕ !
52 Цирк Дьо Солей
53 България
54 РФ е въздух под налягане !
В продължение на месеци Москва мечтаеше за грандиозна сделка с Тръмп - отмяна на санкциите, завръщане на западните фирми и принуда на Украйна да отстъпи. Но сега се страхуват, че тази мечта се е превърнала в дим или по-скоро лед, тъй като вятърът от Вашингтон е студен
След шест месеца застояли преговори, тонът на Тръмп сега е леден
🥉 Той нарече Русия „хартиен тигър“.
🏅 Нарече Медведев „глупак“.
🥇 Упълномощи американското разузнаване да помогне на Киев да нанесе удар дълбоко в Русия, и то докато украинците унищожиха четири големи рафинерии само за един месец - септември.
Промяната очевидно настъпи, след като Путин поиска капитулация на Украйна, блокира плановете за миротворци и увеличи бомбардировките по цивилни цели, причинявайки смърт и разрушения.
55 ха ха ха ...поредните козяшки надежди
До коментар #52 от "Цирк Дьо Солей":А какво стана със стингърите , жавелините , Цезарите, Чалънджърите, Леопардите , Абрамсите , Атамаксите , гаубиците ,Ф16 ....всичките те щяха да обръщат войната ...Има ли още оръжия чудо на които се надявате ....
То и бай Хитлер до последно се надяваше така ...
57 Само питам
До коментар #54 от "РФ е въздух под налягане !":И какво стана като се изчерпа търпението на бай Дончо ? Нищо . То за кой ли път се изчерпва това негово търпение.
58 сигурно и името ти не е Българско
До коментар #53 от "България":Я прочети кой е виновен за загубените Български територии? Май тогавашните шорошняци като дедо ти .
62 Еврото
И всяка жаба да си знае гьола.
65 Гладни кучета
До коментар #62 от "Еврото":Като не щете евро в Путлеристан ще ви дават рубли Малиии егати богаташите
