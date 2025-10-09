Новини
Financial Times: Дунав мост е сред ядрените цели на Русия
  Тема: Украйна

Financial Times: Дунав мост е сред ядрените цели на Русия

9 Октомври, 2025 16:08 1 729 65

  • дунав мост-
  • руска цел-
  • путин-
  • военна агресия

Разкритията идват на фона на продължаващата война в Украйна и многократните ядрени заплахи на руския президент Владимир Путин към Запада

Financial Times: Дунав мост е сред ядрените цели на Русия - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

България е включена в разсекретен списък с 32 европейски обекта, които Русия може да порази с ракети, способни да носят ядрени бойни глави, разкриват западни медии. Информацията е публикувана първоначално от Financial Times през август 2024 година и е отразена в Daily Express и други международни издания.

Сред конкретните цели е посочен мостът Русе-Гюргево, който свързва България с Румъния над река Дунав. Въпреки че данните идват от авторитетни източници, редица експерти предупреждават, че документите са стари и може да не отразяват актуалните военни планове на Москва.

Още новини от Украйна

Според публикациите във Financial Times и Daily Express, информацията се основава на секретни документи, изготвени между 2008 и 2014 година - повече от десетилетие преди пълномащабната инвазия в Украйна. Документите съдържат 29 презентации за руски офицери и описват планове на руските военноморски сили.

Критичният въпрос е доколко релевантни са военни планове на възраст между 11 и 17 години. От изготвянето им насам Русия е модернизирала значителна част от своите военноморски сили, променила е военната си доктрина и е преминала през война в Украйна, която е разкрила сериозни слабости в конвенционалните ѝ въоръжени сили.

Самият Financial Times отбелязва, че картите са били "за презентационни цели, а не за оперативна употреба". Това означава, че те може би никога не са били част от реални военни планове, а просто учебни материали за офицери. Липсата на информация за това как точно западните източници са се сдобили с документите също поражда въпроси за тяхната автентичност и контекста, в който са били използвани.

Според разкритията, в случай на глобална ескалация Русия разглежда възможността за удари по обекти в Румъния, България и Турция. Мостът Русе-Гюргево е споменат като потенциална цел според румънската медия Romania Insider, но няма официално потвърждение от нито една разузнавателна служба на НАТО за конкретните обекти в България.

Трябва да се отбележи, че всяка военна сила, включително и НАТО, поддържа списъци с потенциални цели в територията на потенциални противници. Това е стандартна практика във военното планиране и не означава задължително намерение за атака. Документите по-скоро разкриват как Русия е мислила преди повече от десетилетие, отколкото какви са нейните планове днес.

Уилям Алберк, бивш служител на НАТО, заяви пред Financial Times, че списъкът с 32 цели е само малка част от потенциално хиляди обекти. "Те искат страхът от използването на руско ядрено оръжие да бъде магическия ключ, който отключва западното съгласие", коментира експертът.

Неговата оценка обаче може да се тълкува двояко - или като предупреждение за реална опасност, или като признание, че разкриването на такива документи служи за психологическо въздействие върху западната общественост. В условията на информационна война между Русия и Запада, и двете страни имат интерес да преувеличават заплахите - Русия за да заплашва, Западът за да обосновава военните разходи.

Разкритията идват на фона на продължаващата война в Украйна и многократните ядрени заплахи на руския президент Владимир Путин към Запада. Русия вече е разположила тактически ядрени оръжия в Беларус, но не е използвала ядрено оръжие дори в условията на загуба на значителна част от Черноморския си флот и атаки по цели дълбоко в руска територия.

Според говорителя на Кремъл Дмитрий Песков, предложението на американския президент Доналд Тръмп за удължаване на договора "Нов СТАРТ" е "основание за оптимизъм". Това показва, че въпреки заплашителната реторика, и Русия, и Западът търсят начини за контрол върху ядрените въоръжения.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вовата

    43 9 Отговор
    Маро, шизофренията те тресе или празноглавието. .. Ядрена ракета за един мост? хахахах

    Коментиран от #20, #43

    16:11 09.10.2025

  • 2 вата

    11 24 Отговор
    копейките,ще са там с пита и сол.Удри по полезните идиоти!

    Коментиран от #4, #6, #12

    16:11 09.10.2025

  • 3 жик так

    44 3 Отговор
    Ядрен удар заради Дунав мост ?!!
    Че то там и обикновен удар му е много .

    Коментиран от #48

    16:12 09.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Последния Софиянец

    22 8 Отговор
    Дунав мост е строен от Сталин за рекордно малък срок

    Коментиран от #14, #33, #44

    16:13 09.10.2025

  • 6 козляк с две банички

    15 9 Отговор

    До коментар #2 от "вата":

    До тогава всички козляци ще сте на фронта.

    16:14 09.10.2025

  • 7 Путин

    12 7 Отговор
    Един Кинжал стига.

    16:14 09.10.2025

  • 8 документите са стари и може да не

    27 6 Отговор
    важното е да има манипулация и пропаганда

    а иначе логично е щом изнасят оръжие за укр от тук
    може и да станат мишена производствата

    16:14 09.10.2025

  • 9 Трол

    19 8 Отговор
    Христо Грозев е потенциална цел на "Орешник".

    16:14 09.10.2025

  • 10 Пич

    17 4 Отговор
    Това може да е блъф на руснаците , но по скоро е блъф на англичаните !!! Защо мисля че е блъф ?! На Европа не и трябват 32 ядрени взрива ! При съвременната мощност на Я.О. която превъзхожда стотици и хиляди пъти ползваните в Япония от САЩ , десетина взрива ще са достатъчни !

    16:15 09.10.2025

  • 11 старшинката

    16 5 Отговор
    С най голяма радост ще гледам как мобилизират козлетата.

    16:15 09.10.2025

  • 12 поредната вата русофоборсушка

    8 15 Отговор

    До коментар #2 от "вата":

    вместо да отиде доброволец на фронта при братята си урк
    кат мишок цъка за крипто копейки

    16:16 09.10.2025

  • 13 😌😌😌

    10 11 Отговор
    Русофилите руски предатели се радват 👋🏻

    16:18 09.10.2025

  • 14 Построен е от Германски инженерни части

    9 5 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    После е направен сегашния

    16:18 09.10.2025

  • 15 вата

    6 4 Отговор
    спешно ви мобилизираха "полезни идиоти",извинете ,че ви прекъснах следобедния сън!

    16:19 09.10.2025

  • 16 Документалист

    18 4 Отговор
    FT не беше ли медията, изфабрикувала фалшивата новина за проблемите с GPSa на самолета на Урсула? Как са се добрали до тези разсекретени руски документи? Британските медии мътят водата от край време, но много от нашите медии копират публикациите им без проверка на фактите. Това си е част от хибридната война.

    16:20 09.10.2025

  • 17 Добри новини

    7 18 Отговор
    В руския Екатеринбург гори Уралският турбинен завод, който произвежда за гражданската енергетика и за военни нужди. Видео. Красиво е!
    Руска ПВО ракета отново се заби в жилищна сграда в Белгород (РФ). Видео. Красиво е!
    Взривен релсов път и дерайлирал влак с военни товари в Русия.
    The Atlantic: Русия смяташе, че времето е на нейна страна, но Украйна ще спечели войната на изтощение.
    В руския Новосибирск гори завод, произвеждащ електроника за военните. Видео
    В руския Новосибирск догаря завод произвеждаш електроника и микросхеми за армията.
    В окупирания Крим продължава трети ден да гори най-големият петролен терминал след атаката на ВСУ. 😬
    Украинците пак удариха рафинерията на "Лукойл" във Волгоградска област.
    Украйна удари петролна база в руската Ростовска област. Видео. Красиво е!
    Руският диктатор Путин призна вината на Русия за свалянето на самолета на AZAL

    В ефира на руския пропагандист Соловьов звучи: "Ако вече нямаме сили, трябва да прекратим войната, да се договаряме и да се подготвяме за следваща война." Видео

    16:20 09.10.2025

  • 18 !!!?

    7 8 Отговор
    Моста на "дружбата" цел за ядрен удър от Кремъл !!!
    Копейки, месете погачите..."освобождението" идва на Дунав !!!?

    16:21 09.10.2025

  • 19 Дрън дрън

    15 5 Отговор
    Уж Файненшъл Таймс, а то го писал румънски парцал. Цялата статия е да плашите българите с Русия, но не ви се връзват.

    16:22 09.10.2025

  • 20 Мост изхранил 4 поколения

    13 0 Отговор

    До коментар #1 от "Вовата":

    митничари и КПП-ейци . Не го правете , на гладна смърт ги обричате хорицата! И те деца издържат в англия и в Америка ...

    Коментиран от #23

    16:23 09.10.2025

  • 21 Българин

    10 4 Отговор
    Аз се надявам и София да е сред целите 😏

    16:27 09.10.2025

  • 22 Ивелин Михайлов

    8 2 Отговор
    А банкя?!

    16:27 09.10.2025

  • 23 вата

    3 4 Отговор

    До коментар #20 от "Мост изхранил 4 поколения":

    ма те митничарите и милиционерите ,са путинисти ма!

    16:27 09.10.2025

  • 24 явер

    7 11 Отговор
    На нашите копейки да им светни в празните кратуни, че руснаците въобще не им пука за нас. Няма никакви сантименти има интереси. Путин лично ни обяви за врагове и това не за първи път на 05.09.1944г. ни обявяват война след което ни окупираха 45 години, мръсни бели цигани.

    Коментиран от #47

    16:27 09.10.2025

  • 25 Анонимен

    10 3 Отговор
    И тогава поради каква причина цитирате стари предположения.Съвсем изтрещяхте.Дунав мост1 е на 2 крачки от Украйна и от Русия не е далече.Рискуват ядрено замърсяване,което и до тях може да стигне..Просто тотална липса на разсъдък.За глупави самоубийци ли ги мислите.

    16:27 09.10.2025

  • 26 Исторически парк

    15 4 Отговор
    Комунистите построиха Дунав мост за 1 година, а капиталистите построиха втория за 27 години..

    16:32 09.10.2025

  • 27 12340

    10 2 Отговор
    Същия Financial Times:, дето имисли разваления GPS на Урсулица?! :))

    16:32 09.10.2025

  • 28 Настъпи ли момента за разпад на РФ?

    4 12 Отговор
    „Ще започне хаос.“ Руски социолог предсказва края на Путин. „Веднага щом „ястребите“ видят, че Русия започва да губи, те ще го свалят.“
    Не по убеждение, а по необходимост. Защото околните на Путин, казва Ейдман, никога не са били подготвени за дълга война. Те са искали само да крадат, да изпращат децата си в Лондон, да купуват яхти в Средиземно море и да защитават сметките си в Швейцария.
    Вътрешният кръг на Путин се разпада отвътре, тъй като лоялността вече не гарантира оцеляване в Москва. Кремъл отприщи вълна от чистки в собствената си властова структура, насочени към силовици, прокурори и дори дългогодишни съюзници като Дмитрий Козак.
    Това не са обичайните репресии срещу опозицията – Русия поглъща сама себе си. Игор Краснов, някога най-страховитият прокурор на режима, е преместен във Върховния съд в нещо, което изглежда като повишение, но функционира като политическо изгнание. Преместването му сигнализира за сливането на руската прокуратура и съдебна система – пълен колапс на правната независимост под управлението на Путин.
    Параноята на Кремъл е достигнала точката на безвъзвратност, където страхът замества лоялността, а оцеляването зависи от унищожаването на следващия човек по реда.

    16:33 09.10.2025

  • 29 запасняк

    9 5 Отговор
    БЪЛГАРСКИЯ НАРОД НИКОГА НЕ Е БИЛ СРЕЩУ РУСИЯ....ИМАЙТЕ ГО В ПРЕДВИД ЗА ЦЕЛИТЕ...

    16:36 09.10.2025

  • 30 000

    6 2 Отговор
    Лондон също е цел!

    16:37 09.10.2025

  • 31 Делю айдутин

    9 0 Отговор
    От 5 годинь чакам братушките на Дунава, а те не доаждат. Барем една ракета да пратят да видим с Крачун Влаха.Изядохме мамамлигата и погачите

    16:37 09.10.2025

  • 32 Сатана Z

    6 3 Отговор
    Мостът на Дружбата е построен с помощта на братята от СССР ,който в последствие се превърна в зона за свободна любов на българските проститутки обслужващи българската част на съоръжението.Днес 70% от крвите са от Укро държавата.

    16:39 09.10.2025

  • 33 Град Симитли

    4 2 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    В свирепа зима
    Разбивали са леда на Дунав с оръдия

    16:39 09.10.2025

  • 34 Защото

    7 3 Отговор
    Ако българската Армия поеме към Русия,жална им майка!

    Коментиран от #51

    16:41 09.10.2025

  • 35 Желязко Росенов директор на водопад

    5 4 Отговор
    Путин ще ни направи услуга ако събори моста защото по него се придвижва НАТОвска войска

    16:42 09.10.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Анонимен

    3 2 Отговор
    Надеждата умира последна.По стар славянски обичай,трябва да се чакат освободителите за трети пореден път.Месете погачите,като хлябът и солта трябва да задължителен атрибут,както преди сто години.

    16:47 09.10.2025

  • 38 ФАКТ

    6 3 Отговор
    ТОВА Е ОТ СТРАНИЦАТА НА НЕДЯЛКО НЕДЯЛКОВ ВЪВ ФЕЙСБУК:
    ТО КАК, ДОКАТО НИ УСПИВАТ С ТЪПОТИИ, НИ ВКАРВАТ ВЪВ ВОЙНА! СЕРВИРАТ НИ ЗА ПУШЕЧНО МЕСО.
    Днес, тихомълком, в "извънредно" заседание на Комисията по отбрана към НС, е разглеждан законопроект за отбраната и въоръжените сили на Република България.
    И тук управляващото мнозинство неочаквано включва допълнение към чл. 56 - точка 2а.
    Точка за "възпиране"! Според "вече поети съюзни задължения".
    Какво означава "възпиране" ли?
    При определени акции ОПЕРАТИВНОТО КОМАНДВАНЕ НЯМА ДА СЕ УПРАЖНЯВА ОТ БЪЛГАРИЯ И ГЕНЩАБА, А ОТ СЪОТВЕТНИТЕ СТРУКТУРИ НА НАТО.
    Ключови решения, свързани с военни операции, се прехвърлят от националното към чуждото командване.
    Това е доброволен отказ от суверенитет.
    "Възпиране" е ПРЕВАНТИВЕН УДАР ПО СТРАНА, СУБЕКТИВНО ВЪЗПРИЕТА ОТ НАТО ЗА АГРЕСОР.
    Сещате се коя е тази страна.
    А това вече означава влизане във война.
    Дронове, самолети, псевдо-диверсия, симулирана от Киев, и...българските въоръжени сили предприемат "ответен удар" срещу Москва по разпореждане на евролунатиците от Брюксел.
    Не просто ни вкарват във война, а искат да провокират световна война от наша територия.
    Друг скандален пункт в законопроекта е, че върховният главнокомандващ - президентът на България, оттук нататък ще е протоколна фигура, която просто ще подписва. Без право да предлага и разпорежда.
    На практика президентът ВЕЧЕ НЯМА ДА Е ВЪРХОВЕН ГЛАВНОКОМАНДВАЩ. Ролята се поема от розовото фламинго Рюте.
    Не е ш

    Коментиран от #42

    16:47 09.10.2025

  • 39 Изтрит на 36

    2 1 Отговор
    А моята ,,цел" е да изпразня два заряда през кожената си ракета на два пръста под черните очила на ...авторката де ме трие...

    16:49 09.10.2025

  • 40 pyzoфил

    2 2 Отговор
    удри дядя вофа!тук сме 80% дее.или

    16:49 09.10.2025

  • 41 az СВО Победа 80

    4 1 Отговор
    Накратко:

    1. Звучи напълно неправдоподобно, отново глупава антируска пропаганда.

    2. Защо да удрят с ядрена бойна глава по моста, като могат с обикновенна бойна глава да ударят по АЕЦ "Козлодуй"??? Така с обикновенна бойна глава на практика се зануляват целите Балкани. От военна гледна точка така е по-ефективно, по-резултатно и не на последно място по-евтино....

    16:50 09.10.2025

  • 42 ФАКТ

    5 1 Отговор

    До коментар #38 от "ФАКТ":

    ПРОДЪЛЖЕНИЕ:
    Не е шега. Това е гласувано днес на комисия в НС от всички, включително от опозицията, от "Величие", от МЕЧ...Против са били само "Възраждане".
    Другата седмица предстои гласуване в пленарна зала.
    Какво се случва? И сега ли няма да се стреснем? Наистина ли сме слепи и не ни пука какво готвят за семействата, за децата ни? Вярваме ли, че Бойко Борисов случайно, ей тъй, от съклет, все говори за война? Това нашата война ли е? Кога ще се събудим - чак когато бомбите засвистят?!
    Споделяйте, защото телевизиите ще мълчат!

    16:50 09.10.2025

  • 43 лупости на търкалета

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Вовата":

    Тези наши западни партньори ще ни подпалят чергата. Натам върви работата..

    16:50 09.10.2025

  • 44 Мани Дунав мост

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Ами кажи как се сдоби с ресторанта си ?!

    16:51 09.10.2025

  • 45 фен

    3 1 Отговор
    Дунав мост има устройство, което го дели на две части. Задейства се в два случая. Първо, когато минават големи кораби. Второ, когато лошите нападнат великата Рус. Затова бутонът, който задейства механизма, се намира в Гюргево, а не в Русе.

    16:51 09.10.2025

  • 46 данте

    2 0 Отговор
    дано една от най-важните и първи цели е залата когато е пълна с 240 полит прасе.та

    16:52 09.10.2025

  • 47 Къде се намираха базите

    6 2 Отговор

    До коментар #24 от "явер":

    на съветските окупатори тези 45 години , че нещо не се сещаме за нито една ?
    За разлика от сегашните.

    16:52 09.10.2025

  • 48 пушка

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "жик так":

    там само една дупка в средата един метър е достатъчна за да го правят 10 години

    16:53 09.10.2025

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Кои бе

    4 1 Отговор

    До коментар #34 от "Защото":

    Тия батальони с ботевски униформи ли и с изкуствените пера на шапките си де ги гледаме по Парадите ли?
    Или трите взвода от оядени дръти тумбаци на по 35-40 години...или с Духовият оркестър де си мятат пушките ,като...мажоретки ли ?
    ХА ХА ХА ХА ХА...
    ПАЗИ БОЖЕ !

    17:00 09.10.2025

  • 52 Цирк Дьо Солей

    1 3 Отговор
    А какъв майтап ще бъде като запълзят кремълските изч..ия подир Томахоук иззодзаде

    Коментиран от #55

    17:04 09.10.2025

  • 53 България

    0 5 Отговор
    Не стига че руските фсшистки диваци отцепиха северна Добруджа от българските земи, ако се усмелят да направят нещо подобно. Ще изчезнат от лицето на земята.

    Коментиран от #58

    17:09 09.10.2025

  • 54 РФ е въздух под налягане !

    0 4 Отговор
    Търпението на Тръмп с Путин сякаш се е изчерпало и „лесната сделка“, в която руснаците бяха толкова сигурни, сякаш се е разпаднала.
    В продължение на месеци Москва мечтаеше за грандиозна сделка с Тръмп - отмяна на санкциите, завръщане на западните фирми и принуда на Украйна да отстъпи. Но сега се страхуват, че тази мечта се е превърнала в дим или по-скоро лед, тъй като вятърът от Вашингтон е студен
    След шест месеца застояли преговори, тонът на Тръмп сега е леден
    🥉 Той нарече Русия „хартиен тигър“.
    🏅 Нарече Медведев „глупак“.
    🥇 Упълномощи американското разузнаване да помогне на Киев да нанесе удар дълбоко в Русия, и то докато украинците унищожиха четири големи рафинерии само за един месец - септември.
    Промяната очевидно настъпи, след като Путин поиска капитулация на Украйна, блокира плановете за миротворци и увеличи бомбардировките по цивилни цели, причинявайки смърт и разрушения.

    Коментиран от #57

    17:17 09.10.2025

  • 55 ха ха ха ...поредните козяшки надежди

    3 0 Отговор

    До коментар #52 от "Цирк Дьо Солей":

    А какво стана със стингърите , жавелините , Цезарите, Чалънджърите, Леопардите , Абрамсите , Атамаксите , гаубиците ,Ф16 ....всичките те щяха да обръщат войната ...Има ли още оръжия чудо на които се надявате ....

    То и бай Хитлер до последно се надяваше така ...

    17:20 09.10.2025

  • 56 Лопата Орешник

    3 0 Отговор
    Аве ей, центаджии, тоя мост ще си падне сам от лоша поддръжка! Кой би си помислил изобщо, че някой ще хвърли ядрено оръжие по мост???? Аре у психиатрията!

    17:20 09.10.2025

  • 57 Само питам

    2 0 Отговор

    До коментар #54 от "РФ е въздух под налягане !":

    И какво стана като се изчерпа търпението на бай Дончо ? Нищо . То за кой ли път се изчерпва това негово търпение.

    17:21 09.10.2025

  • 58 сигурно и името ти не е Българско

    1 0 Отговор

    До коментар #53 от "България":

    Я прочети кой е виновен за загубените Български територии? Май тогавашните шорошняци като дедо ти .

    17:22 09.10.2025

  • 59 Стратегопулос

    1 0 Отговор
    Аха , щото пловдив , софия и вмз не са цели за първи удар с нюкове. ЯО никой няма да си хаби за някакъв прогнил мост на Дунава при видин и русе. Ама нищо , нека треперят овцете.

    17:26 09.10.2025

  • 60 Величко

    0 0 Отговор
    Нещастници ! Кой ще хвърли атомна бомба за един мост ! ? Такива идиотизми може да ражда само болен мозък ... !

    17:28 09.10.2025

  • 61 Сандо

    0 0 Отговор
    Вероятно списъка е поредната плашеща стадото измислица,но по-лошото е,че напълно заслужено станахме цел за руските ракети.Сами сме си виновни,дано ни се размине.

    17:34 09.10.2025

  • 62 Еврото

    2 0 Отговор
    Не ви щем ни еврото, ни еврозоната, само ни оставете на мира.

    И всяка жаба да си знае гьола.

    Коментиран от #65

    17:40 09.10.2025

  • 63 Е@рото

    2 0 Отговор
    Не ви щем еврот0

    17:41 09.10.2025

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Гладни кучета

    1 0 Отговор

    До коментар #62 от "Еврото":

    Като не щете евро в Путлеристан ще ви дават рубли Малиии егати богаташите

    17:55 09.10.2025

