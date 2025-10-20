Новини
Ангел Найденов: Тръмп отново се върна към признаване на руската окупацияна на територии на Украйна

20 Октомври, 2025 20:13

Аз съм скептичен по отношение на резултатите от срещата в Будапеща. Крайното искане и цел на Русия е пълната капитулация на Украйна

Мария Атанасова

Не се оправдаха очакванията, че Тръмп ще застане твърдо на позицията на Украйна в конфликта с Русия. Не се оправдаха очакванията за предоставянето на ракети „Томахоук”. Те се използват като средство за натиск. Едва ли с 20-50 ракети от САЩ щеше да се промени ходът на войната, но щеше да бъде знак. Тръмп отново се върна към признаване на руската окупация към определени територии на Украйна. Това заяви бившият министър на отбраната Ангел Найденов в предаването „Още от деня” по БНТ.

Прави впечатление, че Тръмп се разбира по-добре с Владимир Путин. Той се съобразява със световното обществено мнение, но иска да извлече максимален икономически дивидент, коментира журналистът, международен наблюдател, бивш кореспондент на БНР и БНТ в Москва Валерий Тодоров.

Остава линията, че Украйна трябва да отстъпи територии, ако иска мир. В момента се балансира между линията на мира и линията на войната и се търси коя ще е по-изгодна, поясни журналистът.

Найденов смята, че не е достоверна информацията, че Путин е готов да отстъпи окупирани територии в Запорожка и Херсонска област и да загуби стратегическо предимство по източния бряг на Днепър. Очевидно ставаше въпрос за буферни територии в Харковска и Сумска област.

По думите на Тодоров най-странното е, че Русия не е формулирала крайната част на своите намерения. Очевидно е, че се търси политическа капитулация на Украйна и да ѝ се наложат условия.

Американският президент твърдеше, че има план и средства да осъществи натиск над руския президент. Виждаме, че това не е така. Аз съм скептичен по отношение на резултатите от срещата в Будапеща. Крайното искане и цел на Русия е пълната капитулация на Украйна, посочи бившият министър на отбраната. Той добави, че нищо не може да бъде договорено за сметка на Украйна.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 пеличката мая

    24 4 Отговор
    и тоя самозван "експерт" явно е на демократичната хранилка

    20:16 20.10.2025

  • 2 Последния Софиянец

    21 4 Отговор
    Тръмп каза на Зеленски че Путин даже не е почнал войната.Води СВО.

    Коментиран от #17

    20:18 20.10.2025

  • 3 Дух

    10 2 Отговор
    Гърците не одобряват тази новина и сега ще си теглят една по оная работа

    20:18 20.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    19 2 Отговор
    Наште обли наколенкаджии бързат да се позицинират пак на Титаник.

    20:20 20.10.2025

  • 6 Майче ,моля ти се

    20 3 Отговор
    Прибери си го тоя борсук ,че само той липсваше на целия цирк.Айде аман холън....

    20:23 20.10.2025

  • 7 az СВО Победа 80

    15 4 Отговор
    Найденов, нали щяхте да разгромите Русия?
    Нали щяхте да нанасяте на Русия стратегическо поражение???

    Какво стана? 🤣🤣🤣

    И нещо интересно:
    Москва започна серийно производство на планиращи авиобомби с далекобойност 150-200км.

    20:28 20.10.2025

  • 8 Опа

    4 5 Отговор
    Значи Путин е клекнал за Китай.

    20:29 20.10.2025

  • 9 Ценко

    6 1 Отговор
    България ще започне да печата Евро както Тромб печата Долари за да плати десетките милиарди долари за бракуваните морално остарели Ф16 които дефектирят още при пристигането им.
    Варшавския договор е в сила - не гласно, България да стане окопационна зона на Тръмб

    20:34 20.10.2025

  • 10 az СВО Победа 80

    8 3 Отговор
    БГ евроатлантиците така "разгромиха" Русия, че по On Air тв пуснаха сериала "На всеки километър".....

    🤣🤣🤣

    20:37 20.10.2025

  • 11 УКРАЙНА 🇺🇦

    3 5 Отговор
    Тръмп е изкуфял идиот

    20:38 20.10.2025

  • 12 Дух

    2 1 Отговор
    Гърците щяха да ме правят стерилен уж да ми режат пишлето с една моторна резачка ,... ..

    20:40 20.10.2025

  • 13 Хмм

    11 1 Отговор
    този да попита избирателите на БСП какво мислят по въпроса, за руската окупация

    20:41 20.10.2025

  • 14 Дух

    4 2 Отговор
    Гръцката полиция ще сменят пола в Женски на Зеленият селяндур

    20:42 20.10.2025

  • 15 Ценко Дубай

    3 2 Отговор
    България трябва да започне да печата Евро както Тромб печата Долари за да плати десетките милиарди долари за бракуваните морално остарели Ф16 които дефектират още при пристигането им. България може да си позволи и да и разрешат като държава капитулирана във всички войни- Само танкове Т 55 и самолети МиГ 21 и МИГ 27
    Ньойски мирен договор е в сила - не гласно, България да стане окопационна зона на Тръмб

    20:42 20.10.2025

  • 16 Все тая какво говорят

    7 2 Отговор
    Разните му там атлантически нищожества

    Коментиран от #20

    20:42 20.10.2025

  • 17 За това ли

    2 3 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    1милион ватенки са фира бе Смех.Не било война ей Лешпер.

    20:42 20.10.2025

  • 18 Чехльо

    1 0 Отговор
    Номер две, не мой мръдна от полата на жена си.

    20:43 20.10.2025

  • 19 Абе от къде го

    3 0 Отговор
    Купуват тоя нафталин?

    20:43 20.10.2025

  • 20 Ти Азиатските

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "Все тая какво говорят":

    Умници ли слишаш бре.

    20:43 20.10.2025

  • 21 Дух

    3 1 Отговор
    Ако искате да се вкарате в Беля , настоявайте постоянно Гръцката милиция да ви смени пола в Женски

    20:44 20.10.2025

  • 22 Ангел Найденов е бивш министър

    2 1 Отговор
    На отбраната от БСП. Завършил военна академия в Москва. Симпатизиращ на Русия както съпругата му Мая Манолова. Според Найденов жертвите на Русия са 10 към 1 в техен ущърб спрямо Украинските. Според съпругата му Мая Манолова са 19 към 1 в ущърб на Русия а според Института за Изследване на войната 34 към 1 в ущърб на Русия. Сайта факти беше публикувал също данните преди на Ангел Найденов.

    20:45 20.10.2025

  • 23 Изкараха

    6 2 Отговор
    един от нашите фашисти да реве срещу Русия.

    20:46 20.10.2025

  • 24 Точен

    7 1 Отговор
    Найденов е като ветропоказател, отроче на БКП и осиновен от татко НАТО. Политически хермафродитизъм! Щом се обърне палачинката, ще тръгне с погачата за Дунав мост...

    20:47 20.10.2025

  • 25 Хайко

    0 0 Отговор
    Ония дни му удариха рафинерийка в Лос Анжелис, а днеска рафинерийка на Лукойл в Румъния гръмнаха. Ще си ударят по рафинерийките тия старчоци

    20:47 20.10.2025

  • 26 Пудовка и въшка

    3 0 Отговор
    Украйна за Тръмп е пудовка на крака. Тръмп иска бизнес с ресурси от Русия, защото това в начина да ограничи китайската икономическа експанзия. Клоунът е въшка която изнервя Тръмп.

    20:47 20.10.2025

  • 27 Ами това е истината

    4 0 Отговор
    Все тая е какво говорят разните му там атлантически нищожества и от коя точно медийна морга ги вадят. Така и не разбраха тея хора за какво точно започна войната когато за "руската окупацияна на територии на Украйна" говорят ... но за атлантическите боклуци това е нормално

    20:48 20.10.2025

  • 28 000

    3 0 Отговор
    Учете руски.

    20:49 20.10.2025

  • 29 Зеленски отговори на рижия

    1 3 Отговор
    Володимир Зеленски в интервю за NBC: "Не мога да разбера защо лидерът на най-голямата по територия държава в света иска още земя. Тази война не е за земя, а е за нашата независимост". Украинският президент подчерта, че руският диктатор иска да пречупи украинската независимост чрез териториално разделение, както и че на бойното поле руската армия не прави нищо съществено, затова Русия бомбардира с колкото сили има, за да руши критична и гражданска инфраструктура в Украйна. Зеленски уточни следното: При достатъчно натиск, с Путин е свършено. Той се страхува от руското общество - повече натиск върху него и нетолкова хубав живот за руския народ и ще има вътрешен натиск, а Путин иска да е президент доживот, затова разчита да продължава войната и да си осигурява чрез идеология вътрешна подкрепа. Окупираха 1% от земята ни и загубиха 1,7 млн. войници, подчерта Зеленски, визирайки реалните бойни действия, а не първоначалните големи руски придобивки и благодарение на основата, поставена от проруското сепаратистко движение в продължение на 8 години в Донбас: "Не губим тази война и Путин не печели, армията му е в слаба позиция". Украинският държавен глава определи Путин за терорист и добави, че е готов да отиде на среща в Будапеща с руския диктатор и с Доналд Тръмп

    20:51 20.10.2025

  • 30 Оле майко ...

    3 1 Отговор
    Ангел Найденов.... аз вика съм готов и да пея и да танцувам стига да ми плащат... и го изкопаха

    20:51 20.10.2025

  • 31 Горски

    1 3 Отговор
    В традиционното си вечерно видео-обръщение към Украинския народ Зеленски заяви -
    Отделно, Зеленски обясни, че Украйна поддържа под контрол ситуацията на фронта – конкретно при Покровск, Купянск, северната част на Харковска област (Вовчанск) и граничния район на област Суми и Курска област.Убиваме ги безмилостно и без жал. И показа видеа от ликвидирането на стотици руски агресори край Покровск ,много от тях молещи за пощада. И добави, че в рамките на ден или два Украйна успява постоянно да нанася точни въздушни удари по руски петролни рафинерии и обекти затова вече в Русия бензина липсва.

    20:52 20.10.2025

