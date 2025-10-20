Ангел Найденов: Тръмп отново се върна към признаване на руската окупацияна на територии на Украйна

Не се оправдаха очакванията, че Тръмп ще застане твърдо на позицията на Украйна в конфликта с Русия. Не се оправдаха очакванията за предоставянето на ракети „Томахоук”. Те се използват като средство за натиск. Едва ли с 20-50 ракети от САЩ щеше да се промени ходът на войната, но щеше да бъде знак. Тръмп отново се върна към признаване на руската окупация към определени територии на Украйна. Това заяви бившият министър на отбраната Ангел Найденов в предаването „Още от деня” по БНТ.

Прави впечатление, че Тръмп се разбира по-добре с Владимир Путин. Той се съобразява със световното обществено мнение, но иска да извлече максимален икономически дивидент, коментира журналистът, международен наблюдател, бивш кореспондент на БНР и БНТ в Москва Валерий Тодоров.

Остава линията, че Украйна трябва да отстъпи територии, ако иска мир. В момента се балансира между линията на мира и линията на войната и се търси коя ще е по-изгодна, поясни журналистът.

Найденов смята, че не е достоверна информацията, че Путин е готов да отстъпи окупирани територии в Запорожка и Херсонска област и да загуби стратегическо предимство по източния бряг на Днепър. Очевидно ставаше въпрос за буферни територии в Харковска и Сумска област.

По думите на Тодоров най-странното е, че Русия не е формулирала крайната част на своите намерения. Очевидно е, че се търси политическа капитулация на Украйна и да ѝ се наложат условия.

Американският президент твърдеше, че има план и средства да осъществи натиск над руския президент. Виждаме, че това не е така. Аз съм скептичен по отношение на резултатите от срещата в Будапеща. Крайното искане и цел на Русия е пълната капитулация на Украйна, посочи бившият министър на отбраната. Той добави, че нищо не може да бъде договорено за сметка на Украйна.