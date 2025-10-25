Васил Данов: Санкциите ще накарат Путин да води преговори

Наложените от Доналд Тръмпсанкции срещу руските нефтени гиганти "Роснефт" и "Лукойл" удрят в най-болезнената точка на руската икономика, но само те няма да накарат Владимир Путин да седне на масата за преговори. Това заяви пред NOVA капитан I ранг в оставка Васил Данов, член на Управителния съвет на Атлантическия съвет на България.

"Санкциите са широкомащабни и удрят в най-болезнената точка, тъй като доходите от петрол са най-сериозното перо в бюджета на Руската федерация. Само те няма да накарат президента Владимир Путин да седне на масата за преговори, но в комбинация с други мерки ще спомогнат", обясни военният експерт.

Американският президент Доналд Тръмп обяви санкциите на 22 октомври след като отмени планираната среща с Владимир Путин в Будапеща. Министърът на финансите Скот Бесент заяви, че мерките целят да отслабят способността на Кремъл да събира приходи за военната си машина. Между тях, "Роснефт" и "Лукойл" експортират 3,1 милиона барела петрол дневно, което представлява 70 процента от руския износ на суров петрол.

Данов отбеляза, че едва ли можехме да очакваме нещо сериозно от неосъществената среща в Будапеща. "Непредсказуемият президент Тръмп всеки ден ни залага нови идеологически и емоционални мини, от които трудно можем да прогнозираме неговото поведение", коментира капитанът.

Европейският съюз одобри 19-ти пакет от санкции срещу Русия, включващ забрана за внос на руски втечнен природен газ и ограничения срещу 117 кораба от руския "сенчест флот". Според Данов, европейските държави от НАТО разполагат с мощен инструмент за натиск върху Москва.

"Европейските държави от НАТО държат много силен коз - те могат да затворят чрез Дания входа и изхода на Балтийско море. Така всички тези сенчести кораби, които не са достатъчно добре екипирани за действия при бедствие, нито са достатъчно надеждни за плаване и нямат редовни документи, могат да бъдат задържани", обясни военният експерт.

Той допълни, че датските власти могат да предявят обвинения по силата на морските закони за свободното корабоплаване, за да забавят влизането и излизането на танкерите. "Така може да се блокира износът на Русия на петрол", заключи Васил Данов.

Китайските държавни петролни компании вече спряха краткосрочни покупки на руски петрол след обявяването на санкциите. Цените на петрола скочиха с над 2 долара за барел непосредствено след новината. Руското външно министерство заяви, че страната е развила "силен имунитет" срещу западните санкции.