Васил Данов: Санкциите ще накарат Путин да води преговори

Наложените от Доналд Тръмпсанкции срещу руските нефтени гиганти "Роснефт" и "Лукойл" удрят в най-болезнената точка на руската икономика, но само те няма да накарат Владимир Путин да седне на масата за преговори. Това заяви пред NOVA капитан I ранг в оставка Васил Данов, член на Управителния съвет на Атлантическия съвет на България.
"Санкциите са широкомащабни и удрят в най-болезнената точка, тъй като доходите от петрол са най-сериозното перо в бюджета на Руската федерация. Само те няма да накарат президента Владимир Путин да седне на масата за преговори, но в комбинация с други мерки ще спомогнат", обясни военният експерт.
Американският президент Доналд Тръмп обяви санкциите на 22 октомври след като отмени планираната среща с Владимир Путин в Будапеща. Министърът на финансите Скот Бесент заяви, че мерките целят да отслабят способността на Кремъл да събира приходи за военната си машина. Между тях, "Роснефт" и "Лукойл" експортират 3,1 милиона барела петрол дневно, което представлява 70 процента от руския износ на суров петрол.
Данов отбеляза, че едва ли можехме да очакваме нещо сериозно от неосъществената среща в Будапеща. "Непредсказуемият президент Тръмп всеки ден ни залага нови идеологически и емоционални мини, от които трудно можем да прогнозираме неговото поведение", коментира капитанът.
Европейският съюз одобри 19-ти пакет от санкции срещу Русия, включващ забрана за внос на руски втечнен природен газ и ограничения срещу 117 кораба от руския "сенчест флот". Според Данов, европейските държави от НАТО разполагат с мощен инструмент за натиск върху Москва.
"Европейските държави от НАТО държат много силен коз - те могат да затворят чрез Дания входа и изхода на Балтийско море. Така всички тези сенчести кораби, които не са достатъчно добре екипирани за действия при бедствие, нито са достатъчно надеждни за плаване и нямат редовни документи, могат да бъдат задържани", обясни военният експерт.
Той допълни, че датските власти могат да предявят обвинения по силата на морските закони за свободното корабоплаване, за да забавят влизането и излизането на танкерите. "Така може да се блокира износът на Русия на петрол", заключи Васил Данов.
Китайските държавни петролни компании вече спряха краткосрочни покупки на руски петрол след обявяването на санкциите. Цените на петрола скочиха с над 2 долара за барел непосредствено след новината. Руското външно министерство заяви, че страната е развила "силен имунитет" срещу западните санкции.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 оня с коня
20:09 25.10.2025
2 кочина ни се разпада тръгнали путин да о
Коментиран от #26
20:10 25.10.2025
3 Самият
20:11 25.10.2025
4 Уса
20:11 25.10.2025
5 си дзън
Коментиран от #28
20:11 25.10.2025
6 само питам
20:12 25.10.2025
7 Ще накара
20:12 25.10.2025
8 Дано
20:13 25.10.2025
9 Нено
20:14 25.10.2025
10 БиБи
20:16 25.10.2025
11 Ханс
20:17 25.10.2025
12 КЗББ и ДП
20:18 25.10.2025
13 Българин
20:18 25.10.2025
14 Боруна Лом
20:18 25.10.2025
15 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Което вече се оспорва от целия свят❗
20:20 25.10.2025
16 Майна
20:21 25.10.2025
17 Денонощна пропаганда срещу Русия
20:22 25.10.2025
18 Мда
20:22 25.10.2025
19 Хаха
20:23 25.10.2025
20 Сусу Манарата
20:24 25.10.2025
21 Естет
20:27 25.10.2025
22 Ами
А Гремания вече поиска изключения от санкциите за нея.
Всички знаем, че Тръмп доста често променя мнението си.
За едни месец той може да го промени по-вече от веднъж. Но едва ли ще му е необходимо.
ЕС вече налапаха куката след като приеха 19-тия пакет санкци.
След няколко дни Тръмп най-вероято ще размисли и ще отмени санкциите.
Честото на печелившите :)
20:28 25.10.2025
23 Много евроатлантик, много подлога
20:28 25.10.2025
24 Още един дърт
20:31 25.10.2025
25 Гръч
20:31 25.10.2025
26 Боруна Лом
До коментар #2 от "кочина ни се разпада тръгнали путин да о":ДАНО ТОЗИ МРЪШ... ЛЯК ДА ЧЕТЕ,,ПОХВАЛНИТЕ КОМЕНТАРИ ЗА НЕГО!
20:31 25.10.2025
27 Гончар Романенко
.... Ся остава капитан Даньо да измисли и как ще затворят Северния и Тихия океан, ама за такъв "стратег" това е дреболия! :))
20:34 25.10.2025
28 Ама той си замина
До коментар #5 от "си дзън":Още по-миналата година.
Това го съобщихте няколко пъти и ние ви повервахме.
20:36 25.10.2025
29 Тиква
20:42 25.10.2025
30 Сатана Z
За такива като тоя ,или добро или нищо.
20:42 25.10.2025
31 Дън Бай
20:44 25.10.2025
32 Светът без Русия е невъзможен
20:49 25.10.2025
33 Баце
20:52 25.10.2025
34 Оракул
20:58 25.10.2025
35 Василе,
21:06 25.10.2025
36 На тоя му хлопа дъската
21:10 25.10.2025