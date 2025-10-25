Новини
Васил Данов: Санкциите ще накарат Путин да води преговори

Васил Данов: Санкциите ще накарат Путин да води преговори

25 Октомври, 2025

Тръмп обяви санкциите на 22 октомври след като отмени планираната среща с Владимир Путин в Будапеща

Васил Данов: Санкциите ще накарат Путин да води преговори - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Наложените от Доналд Тръмпсанкции срещу руските нефтени гиганти "Роснефт" и "Лукойл" удрят в най-болезнената точка на руската икономика, но само те няма да накарат Владимир Путин да седне на масата за преговори. Това заяви пред NOVA капитан I ранг в оставка Васил Данов, член на Управителния съвет на Атлантическия съвет на България.

"Санкциите са широкомащабни и удрят в най-болезнената точка, тъй като доходите от петрол са най-сериозното перо в бюджета на Руската федерация. Само те няма да накарат президента Владимир Путин да седне на масата за преговори, но в комбинация с други мерки ще спомогнат", обясни военният експерт.

Американският президент Доналд Тръмп обяви санкциите на 22 октомври след като отмени планираната среща с Владимир Путин в Будапеща. Министърът на финансите Скот Бесент заяви, че мерките целят да отслабят способността на Кремъл да събира приходи за военната си машина. Между тях, "Роснефт" и "Лукойл" експортират 3,1 милиона барела петрол дневно, което представлява 70 процента от руския износ на суров петрол.

Данов отбеляза, че едва ли можехме да очакваме нещо сериозно от неосъществената среща в Будапеща. "Непредсказуемият президент Тръмп всеки ден ни залага нови идеологически и емоционални мини, от които трудно можем да прогнозираме неговото поведение", коментира капитанът.

Европейският съюз одобри 19-ти пакет от санкции срещу Русия, включващ забрана за внос на руски втечнен природен газ и ограничения срещу 117 кораба от руския "сенчест флот". Според Данов, европейските държави от НАТО разполагат с мощен инструмент за натиск върху Москва.

"Европейските държави от НАТО държат много силен коз - те могат да затворят чрез Дания входа и изхода на Балтийско море. Така всички тези сенчести кораби, които не са достатъчно добре екипирани за действия при бедствие, нито са достатъчно надеждни за плаване и нямат редовни документи, могат да бъдат задържани", обясни военният експерт.

Той допълни, че датските власти могат да предявят обвинения по силата на морските закони за свободното корабоплаване, за да забавят влизането и излизането на танкерите. "Така може да се блокира износът на Русия на петрол", заключи Васил Данов.

Китайските държавни петролни компании вече спряха краткосрочни покупки на руски петрол след обявяването на санкциите. Цените на петрола скочиха с над 2 долара за барел непосредствено след новината. Руското външно министерство заяви, че страната е развила "силен имунитет" срещу западните санкции.


  • 1 оня с коня

    9 8 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно!Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя кофтu ГЕH !

    20:09 25.10.2025

  • 2 кочина ни се разпада тръгнали путин да о

    31 3 Отговор
    Като се събудиш е добре да се сетиш кой управлява кoчинaта и да ги зaплюеш ,което е добро начало за деня

    Коментиран от #26

    20:10 25.10.2025

  • 3 Самият

    17 1 Отговор
    той нищо не води !

    20:11 25.10.2025

  • 4 Уса

    43 2 Отговор
    Абе хора подържайте си здравето на младини да не стигате до тоя изкукал екземпляр.Пълно е с такива откак демокрацията затвори лудниците

    20:11 25.10.2025

  • 5 си дзън

    5 18 Отговор
    Едва ли Путин ще преговаря. Но след като си замине...

    Коментиран от #28

    20:11 25.10.2025

  • 6 само питам

    43 0 Отговор
    много експерт много нещо , какво работеха до сега тия хора? от къде заплати за такива капацитети имаме?

    20:12 25.10.2025

  • 7 Ще накара

    28 2 Отговор
    на върба у сряда. Знаеш ли йога е продажнико? Колко сте жалки сите продадени глупаци.

    20:12 25.10.2025

  • 8 Дано

    31 0 Отговор
    С теб ли ще преговаря бе?

    20:13 25.10.2025

  • 9 Нено

    34 0 Отговор
    Санкциите срещу Северна Корея да ли са проработили?

    20:14 25.10.2025

  • 10 БиБи

    36 2 Отговор
    Късметлии са украинците, че Путин не е като Нетаняху

    20:16 25.10.2025

  • 11 Ханс

    27 0 Отговор
    Арее бе фашаго

    20:17 25.10.2025

  • 12 КЗББ и ДП

    28 2 Отговор
    Куку бенд приключи.Гледай кво става бе ,другата седмица 3 града падат в Украйна, тоя се плюнчи с тъпотии

    20:18 25.10.2025

  • 13 Българин

    24 1 Отговор
    Данов, хапчетатя са за пиене орално !

    20:18 25.10.2025

  • 14 Боруна Лом

    26 0 Отговор
    АБЕ ПОМИЯРПСЕВДОВОЕНЕН...НИЩО НЕ СТАВА ОТ ТОЯ! ПОДЛОГА!

    20:18 25.10.2025

  • 15 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    22 1 Отговор
    Още ли има НЕ разбрали, че войната е за световното господство на долара❗
    Което вече се оспорва от целия свят❗

    20:20 25.10.2025

  • 16 Майна

    20 0 Отговор
    Не ми се коментират изначало фалшиви тълкования

    20:21 25.10.2025

  • 17 Денонощна пропаганда срещу Русия

    27 1 Отговор
    от всякаква такава измет за някой грант. Истината е, че петрола на Русия на световният пазар не може да го спреш, защото ще докараш света в тотален колапс. Подобни действия могат само да вдигнат цената, от където губещите са Европа.

    20:22 25.10.2025

  • 18 Мда

    17 1 Отговор
    Бля, бля от аТЛАНТИК клуба.

    20:22 25.10.2025

  • 19 Хаха

    21 1 Отговор
    Всеки истински русофоб българофил би отговорил на момента,че Путин няма да клекне докато не приключи последния бандера и азовец.Явно тук повечето са на грантовете на Сорос и не знаят абсолютно нищо за Русия и манталитета на руснаците.Има история,факти и събития четете,гледайте а,не само да преписвате платени глупости на вражески за България медии

    20:23 25.10.2025

  • 20 Сусу Манарата

    20 0 Отговор
    Още един страстен празнодумец.

    20:24 25.10.2025

  • 21 Естет

    19 1 Отговор
    Колко интелигентно излъчване има само, какви съждения, титанична подлога..

    20:27 25.10.2025

  • 22 Ами

    20 1 Отговор
    Санкциите на Тръмп срещу Русия, влизат в сила след един месец а не веднага.
    А Гремания вече поиска изключения от санкциите за нея.
    Всички знаем, че Тръмп доста често променя мнението си.
    За едни месец той може да го промени по-вече от веднъж. Но едва ли ще му е необходимо.
    ЕС вече налапаха куката след като приеха 19-тия пакет санкци.
    След няколко дни Тръмп най-вероято ще размисли и ще отмени санкциите.
    Честото на печелившите :)

    20:28 25.10.2025

  • 23 Много евроатлантик, много подлога

    18 2 Отговор
    Василе, съветски възпитанико, запри се малко - нищо не си научил до сега в живота си! Сигурно си бил член на БКП, не изключвам и на КПСС!

    20:28 25.10.2025

  • 24 Още един дърт

    16 1 Отговор
    Наивник който си въобразява че е млад и разбира всичко като всички младежи.

    20:31 25.10.2025

  • 25 Гръч

    15 1 Отговор
    За единзагинал руски войник се падат 34 украински,според последната западна статистика.Руските войници се бият храбро,но не са факири.Русия притежава оръжия,които убиват войници на килограм.Колко войници трябват на българия и какво въоръжение,за да воюваме с Русия..?Натото не разполага и с половината а ганьо е поробен и го няма никъде яде само вносни отрови и се мисли за фактор

    20:31 25.10.2025

  • 26 Боруна Лом

    11 1 Отговор

    До коментар #2 от "кочина ни се разпада тръгнали путин да о":

    ДАНО ТОЗИ МРЪШ... ЛЯК ДА ЧЕТЕ,,ПОХВАЛНИТЕ КОМЕНТАРИ ЗА НЕГО!

    20:31 25.10.2025

  • 27 Гончар Романенко

    11 1 Отговор
    Щели НАТО да затворят Балтийско море?!
    .... Ся остава капитан Даньо да измисли и как ще затворят Северния и Тихия океан, ама за такъв "стратег" това е дреболия! :))

    20:34 25.10.2025

  • 28 Ама той си замина

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "си дзън":

    Още по-миналата година.
    Това го съобщихте няколко пъти и ние ви повервахме.

    20:36 25.10.2025

  • 29 Тиква

    7 0 Отговор
    Големи българските Разбирачите, срамота,подлоги на нацюгите.

    20:42 25.10.2025

  • 30 Сатана Z

    8 1 Отговор
    Капитан I ранг о. з. Васил Данов завършва военна журналистика в гр. Лвов, Западна Украйна.
    За такива като тоя ,или добро или нищо.

    20:42 25.10.2025

  • 31 Дън Бай

    7 1 Отговор
    Откъде ги намирате тези велосипедисти!

    20:44 25.10.2025

  • 32 Светът без Русия е невъзможен

    8 0 Отговор
    Външният дълг но сащ е 38 трилиона долара. Русия е време да ги фалира.

    20:49 25.10.2025

  • 33 Баце

    3 0 Отговор
    Заседнал е некъде около 2000 та, тогива дедо шорош ги захлебваше такива сребърници.

    20:52 25.10.2025

  • 34 Оракул

    4 0 Отговор
    Аз предвиждам друга възможност запада ще си ги завре тия санкции дето слънце не огрява!

    20:58 25.10.2025

  • 35 Василе,

    3 0 Отговор
    така ли ви учеха в ъв военната академия в Русия?! Не ви ли казваха определението за предател?! Дърт о фелник не щас тен,що не си гледаш пенсията и правнуците,ами на стари години се излагаш,та да те псуват хората като враг на народа!

    21:06 25.10.2025

  • 36 На тоя му хлопа дъската

    1 0 Отговор
    Санкциите само вдигнаха леко цените на петрола, което е добре дошло за Русия. Тръм и Путин пак изцакаха простите евроатлантици като този.

    21:10 25.10.2025

