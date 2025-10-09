Новини
Националният борд по водите има своя уебстраница

Националният борд по водите има своя уебстраница

9 Октомври, 2025 16:47

Председателят на борда Атанас Зафиров предложи да бъде разгледана информацията за общините, на чиято територия към момента е констатирано нарушение на водоподаването

Националният борд по водите има своя уебстраница - 1
Снимка: МС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

С цел осигуряване на публичност и прозрачност в дейността на Националния борд по водите е разработена уебстраница на борда. Тя бе представена от заместник министър-председателя и председател на борда Атанас Зафиров по време на второто редовно заседание на борда, състояло се днес.

Интернет страницата е с адрес https://nbv.government.bg/ и е разработена от експертите в борда изцяло на доброволни начала. Уебстраницата ще предоставя информация за проведените заседания, приетите решения, заповеди и актуални новини.

Вицепремиерът Зафиров посочи, че докладът до Народното събрание за извършеното от Борда до момента, е внесен в деловодството на парламента още на 2 октомври 2025 г.

Председателят на борда Атанас Зафиров предложи да бъде разгледана информацията за общините, на чиято територия към момента е констатирано нарушение на водоподаването.

По темата докладва заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Веселина Терзийска и Ирена Георгиева, изпълнителен директор на УС на „ВиК Холдинг“.

Според представените данни засегнати от воден режим в страната са 271 населени места, от които 13 града и 258 села в 75 общини и 23 области на страната. Общо засегнати от воден режим са 160 811 граждани.

Сред основните причини за режима бяха посочени намаленият дебит на водоизточниците вследствие на климатичните промени, компрометираната вътрешна водопроводна мрежа и нерегламентираното използване на вода. Данните са актуални към 8 октомври 2025 г.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    7 0 Отговор
    Уеб страница има ,вода няма.

    Бравос.

    16:47 09.10.2025

  • 2 Трол

    5 0 Отговор
    Трябва да имат и зачислени лопати.

    Коментиран от #3

    16:49 09.10.2025

  • 3 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Трол":

    Герба им е две кръстосани лопати и сух чучур.

    16:50 09.10.2025

  • 4 Нищо

    6 0 Отговор
    конструктивно , никакви планове и цели - само общи приказки от маса хрантутници , начело с един , който срама няма !

    16:51 09.10.2025

  • 5 1488

    5 0 Отговор
    а членовете на борда ква заплата получават ?
    а директора ?

    16:52 09.10.2025

  • 6 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    4 0 Отговор
    ВОДОПАДИТЕ И ВЕЦ - ОВЕТЕ НА ДРУГАРИТЕ ВИ ДАЛИ ИМАТ ВИНА ЗА КРИЗАТА!!???

    16:52 09.10.2025

  • 7 честен ционист

    3 0 Отговор
    Сраницата на ВИК Плевен.

    16:55 09.10.2025

  • 8 ЗРИТЕЛ

    3 0 Отговор
    ВИЖТЕ ГО ДОБРЕ-КАКВО РАЗБИРА ОТ ВОДИ? ОТ ГРАБЕНЕ ДА, НО ОТ ВОДИ....

    16:57 09.10.2025

  • 9 Горски

    3 0 Отговор
    След националния щаб за ковида, сега и национален борд по водите ще заседава. През лятото вероятно е имало национален щаб за пожарите. Тъй като явно простотията е заразна, ЕС и НАТО щели да организират европейска стена срещу дронове. Всички от бордовете трябва да са зад борда , но и акулите няма да ги изядат, защото от тях ще се отвратят.

    17:00 09.10.2025

  • 10 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    2 0 Отговор
    Сега да не вземат да изтресат и национален щаб за боклука в София? Боклуците това могат!

    17:31 09.10.2025

