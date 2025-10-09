Meteo Balkans показа симулация на наводнение при Николово

Метеорологичната платформа Meteo Balkans публикува днес във Facebook симулация на евентуално наводнение в района на село Николово и околните населени места. Симулацията показва зоните, които биха били засегнати при най-лош сценарий – скъсване на язовирната стена на езерото в Лесопарк "Липник".

Публикацията идва в разгара на реална кризисна ситуация в региона. Днес сутринта община Русе активира системата BG-Alert и обяви частична евакуация на селата Николово, Сандрово и град Мартен заради критичното състояние на дигата. Обилните валежи през последните два дни причиниха свличане на земни маси от стената на язовира.

На публикуваните карти се виждат две зони на евентуално заливане, оцветени в синьо и розово. Синята зона показва повишение на водата до 5 метра, докато розовата – до 10 метра. Засегнати биха били части от село Николово и околните райони по поречието на река Сараджийска.

"Това е симулация, изготвена от нас, която показва как би се повишило нивото на водата при най-лош сценарий! Моля, използвайте тези карти само като ориентир и следете официалната информация от властите! Към момента всичко е наред!", се казва в публикацията на Meteo Balkans.

Кметът на РусеПенчо Милков обяви днес частично бедствено положение и 24-часова евакуация на жителите, които живеят на около 150 метра от двете страни на река Сараджийска. Зала "Арена Русе" е подготвена за приемане на евакуираните хора, на място са социални работници и психолози.

На дигата работи хидроинженер, който следи постоянно състоянието ѝ. Според специалистите в момента в язовира има около 1,1 милиона кубически метра вода, която се източва контролирано със скорост от 200 литра в секунда, за да се намали натискът върху стената.

Meteo Balkans редовно публикува подобни симулации с образователна цел. През последните месеци платформата създаде симулации и за други язовири в страната – Искър край София, Огоста, Дунав край Видин. Целта е населението да бъде подготвено как да реагира при природни бедствия и да познава рисковите зони.

Властите апелират към жителите на Русенска област да следят официалните съобщения на община Русе и Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението". Пътят Николово – Червена вода е временно затворен за движение с цел осигуряване безопасността на гражданите.