Новини
България »
Meteo Balkans показа симулация на наводнение при Николово

Meteo Balkans показа симулация на наводнение при Николово

9 Октомври, 2025 18:12 847 1

  • meteo balkans-
  • показа-
  • симулация-
  • наводнение-
  • николово

Днес сутринта община Русе активира системата BG-Alert

Meteo Balkans показа симулация на наводнение при Николово - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Метеорологичната платформа Meteo Balkans публикува днес във Facebook симулация на евентуално наводнение в района на село Николово и околните населени места. Симулацията показва зоните, които биха били засегнати при най-лош сценарий – скъсване на язовирната стена на езерото в Лесопарк "Липник".

Публикацията идва в разгара на реална кризисна ситуация в региона. Днес сутринта община Русе активира системата BG-Alert и обяви частична евакуация на селата Николово, Сандрово и град Мартен заради критичното състояние на дигата. Обилните валежи през последните два дни причиниха свличане на земни маси от стената на язовира.

На публикуваните карти се виждат две зони на евентуално заливане, оцветени в синьо и розово. Синята зона показва повишение на водата до 5 метра, докато розовата – до 10 метра. Засегнати биха били части от село Николово и околните райони по поречието на река Сараджийска.

"Това е симулация, изготвена от нас, която показва как би се повишило нивото на водата при най-лош сценарий! Моля, използвайте тези карти само като ориентир и следете официалната информация от властите! Към момента всичко е наред!", се казва в публикацията на Meteo Balkans.

Кметът на РусеПенчо Милков обяви днес частично бедствено положение и 24-часова евакуация на жителите, които живеят на около 150 метра от двете страни на река Сараджийска. Зала "Арена Русе" е подготвена за приемане на евакуираните хора, на място са социални работници и психолози.

На дигата работи хидроинженер, който следи постоянно състоянието ѝ. Според специалистите в момента в язовира има около 1,1 милиона кубически метра вода, която се източва контролирано със скорост от 200 литра в секунда, за да се намали натискът върху стената.

Meteo Balkans редовно публикува подобни симулации с образователна цел. През последните месеци платформата създаде симулации и за други язовири в страната – Искър край София, Огоста, Дунав край Видин. Целта е населението да бъде подготвено как да реагира при природни бедствия и да познава рисковите зони.

Властите апелират към жителите на Русенска област да следят официалните съобщения на община Русе и Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението". Пътят Николово – Червена вода е временно затворен за движение с цел осигуряване безопасността на гражданите.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Костя Патриота

    0 0 Отговор
    Важно е да се учи религия в училище.

    18:35 09.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове