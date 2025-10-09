Новини
За трети път съдът отложи делото за отстраняването на кмета на Минерални бани

За трети път съдът отложи делото за отстраняването на кмета на Минерални бани

Кметът е обвинен за участие в организирана престъпна група с цел усвояване на евросредства

Окръжният съд в Хасково отложи и насрочи делото за отстраняването на Мюмюн Искендер като кмет на Минерални бани за 14 октомври от 15:00 часа.

Това е трети опит за гледане на делото - тъй като Искендер влезе в болница.

Обвинителят Ангел Кънев иска отстраняването му заради нови обвинения за деяния отпреди 2 месеца, свързани с разпореждане имоти за почти 1 милион лева.

Кметът е обвинен за участие в организирана престъпна груба с цел усвояване на евросредства. Той бе под домашен арест, от който бе освободен, след като изтекоха 8-те месеца за разследване.

Днес съдът приобщи медицинската документация за здравословното състояние на Искенедер и насрочи делото за 14 октомври.

 


  • 1 И така до краят на света

    1 0 Отговор
    После да съди кончината в Страсбург, та да вземе някое Евро

    19:11 09.10.2025

  • 2 съдията ДРЕД

    1 1 Отговор
    Езака си е направо за ченгела , не , че и шишляка не е за там !

    19:18 09.10.2025

  • 3 Сигурно

    3 0 Отговор
    е човек на Доган и сега дебелия го тормози. Не че е някоя света вода ненапита, де.

    19:21 09.10.2025

  • 4 Няма съд

    0 0 Отговор
    За хора удостоени с евро средства!

    19:23 09.10.2025

  • 5 Дориана

    1 0 Отговор
    Сега ще видим по това дело дали съда е зависим и подчинен на Пеевски , защото този кмет всички знаят чий е.

    19:24 09.10.2025

