Обявиха бедствено положение в Русе

Двудневно бедствено положение се въвежда от днес до 23:59 ч. на 11 октомври в община Русе. Заповедта на кмета Пенчо Милков е във връзка с регистрираните свличания на земни маси в с. Николово, посочи БНР.
Разпоредена е незабавна евакуация на жителите на с. Николово, намиращи се на 150 метра от двата бряга на река Сараджийска в лесопарк "Липник", където има риск от скъсване на нарушената дига.
Жителите на гр. Мартен и с. Сандрово са предупредени за възможна евакуация в рамките на следващите 24 часа, като при необходимост ще бъдат предприети действия за тяхното извеждане.
Към момента Община Русе е активирала системата BG-Alert. Зала "Арена Русе" е подготвена да приема нуждаещите се, осигурени са храна, вода и психологическа подкрепа.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #2
20:30 09.10.2025
2 Главно Б
До коментар #1 от "Последния Софиянец":И преди главното Д си беше същия батак
20:39 09.10.2025
3 САТАНА Е
20:48 09.10.2025