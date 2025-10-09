Новини
Обявиха бедствено положение в Русе

9 Октомври, 2025 20:28 925 3

  • русе-
  • наводнение-
  • бедствено положение

Разпоредена е незабавна евакуация на жителите на с. Николово

Обявиха бедствено положение в Русе - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Двудневно бедствено положение се въвежда от днес до 23:59 ч. на 11 октомври в община Русе. Заповедта на кмета Пенчо Милков е във връзка с регистрираните свличания на земни маси в с. Николово, посочи БНР.

Разпоредена е незабавна евакуация на жителите на с. Николово, намиращи се на 150 метра от двата бряга на река Сараджийска в лесопарк "Липник", където има риск от скъсване на нарушената дига.

Жителите на гр. Мартен и с. Сандрово са предупредени за възможна евакуация в рамките на следващите 24 часа, като при необходимост ще бъдат предприети действия за тяхното извеждане.

Към момента Община Русе е активирала системата BG-Alert. Зала "Арена Русе" е подготвена да приема нуждаещите се, осигурени са храна, вода и психологическа подкрепа.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    10 2 Отговор
    Всеки дъжд е бедствие в държавата с главно Д.

    Коментиран от #2

    20:30 09.10.2025

  • 2 Главно Б

    8 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    И преди главното Д си беше същия батак

    20:39 09.10.2025

  • 3 САТАНА Е

    5 0 Отговор
    След като боко предизвика безводие , докара наводнения !! Заради такива оправници Бог ни наказва !

    20:48 09.10.2025

