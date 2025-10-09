Николай Радулов: Борисов и Пеевски много се уплашиха, че президентът ще прави партия

Професорът по национална и международна сигурност и депутат от ПП МЕЧ Николай Радулов направи остри изявления днес в предаването "Делници" с водещ Николай Колев по телевизия Евроком. Той заяви, че "Борисов и Пеевски много се уплашиха, че президентът ще прави партия и затова решиха да му отнемат правомощия."

Изявлението на Радулов идва в контекста на приетите в началото на октомври промени в законите, с които парламентарното мнозинство отне правомощията на президента при избор на шеф на ДАНС. На 2 октомври президентът Румен Радев коментира промените, като заяви, че "Пеевски взема службите на абордаж" и че "службите ще бъдат употребени не само за манипулация при избори, но и за композиране на компромати срещу неудобните", според публикувана информация на dnes.dir.bg.

По думите на професор Радулов управляващите искат да овладеят службите, тъй като те отдавна не служат за защита на държавата, а се ползват за бухалка. Депутатът от МЕЧ припомни, че през 2013 година българите излязоха на протести срещу назначението на Делян Пеевски за шеф на ДАНС, но сега същият Пеевски участва в процеса на отнемане на президентските правомощия.

През първата седмица на октомври управляващото мнозинство на ГЕРБ, БСП, ИТН и ДПС – Ново начало прие промени, с които отне правомощията на президента при избора на ръководители на ДАНС, Държавна агенция "Разузнаване" и Държавна агенция "Технически операции". Промените бяха приети бързо - на първо и второ четене в един ден, според информация на Свободна Европа.

Според депутата от ПП МЕЧ властта прави пореден опит да наложи цензура върху медиите чрез приемането на промените, предвиждащи да не може да се разгласяват подробности за личния живот на хората. Днес, 9 октомври, Правната комисия в парламента одобри на първо четене промени в Наказателния кодекс, предложени от ИТН, които криминализират разпространяването на информация за личния живот на човек без негово съгласие, съобщи БТА.

Промените предвиждат затвор до шест години и глоби от 2000 до 8000 лева за всеки, който чрез медии, електронни информационни системи или по друг начин разпространява информация за личния живот на друго лице. Предвижда се и използването на специални разузнавателни средства при разследване на деянието.

Опозицията критикува остро предложението. Божидар Божанов от ПП-ДБ определи законопроекта като противоконституционен, който "отваря вратата не само за цензура спрямо медиите, а за репресия срещу всяко физическо лице", според Banker.bg. Христо Расташки от МЕЧ определи промените като сериозен удар по свободата на словото, съобщава Iskra.bg.

Освен промените в законите за службите, парламентът прие и промени в Закона за НСО, с които администрацията на президента няма да може да ползва коли на НСО за служебни цели. Промените бяха предложени от депутата Калин Стоянов от ДПС – Ново начало и бяха одобрени на първо четене в края на септември, съобщава Segabg.

Лидерът на СДС Румен Христов предложи и законодателна промяна, която да забрани на държавния глава да участва в политиката до две години след края на мандата му. Бойко Борисов обаче определи предложението като "глупост", а Делян Пеевски също го отхвърли, според dnes.dir.bg.