Николай Радулов: Борисов и Пеевски много се уплашиха, че президентът ще прави партия

9 Октомври, 2025 21:11 1 005 15

  • николай радулов-
  • пеевски-
  • делян пеевски-
  • бойко борисов-
  • румен радев-
  • партия-
  • президентска партия

Опозицията критикува остро предложението

Николай Радулов: Борисов и Пеевски много се уплашиха, че президентът ще прави партия - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Професорът по национална и международна сигурност и депутат от ПП МЕЧ Николай Радулов направи остри изявления днес в предаването "Делници" с водещ Николай Колев по телевизия Евроком. Той заяви, че "Борисов и Пеевски много се уплашиха, че президентът ще прави партия и затова решиха да му отнемат правомощия."

Изявлението на Радулов идва в контекста на приетите в началото на октомври промени в законите, с които парламентарното мнозинство отне правомощията на президента при избор на шеф на ДАНС. На 2 октомври президентът Румен Радев коментира промените, като заяви, че "Пеевски взема службите на абордаж" и че "службите ще бъдат употребени не само за манипулация при избори, но и за композиране на компромати срещу неудобните", според публикувана информация на dnes.dir.bg.

По думите на професор Радулов управляващите искат да овладеят службите, тъй като те отдавна не служат за защита на държавата, а се ползват за бухалка. Депутатът от МЕЧ припомни, че през 2013 година българите излязоха на протести срещу назначението на Делян Пеевски за шеф на ДАНС, но сега същият Пеевски участва в процеса на отнемане на президентските правомощия.

През първата седмица на октомври управляващото мнозинство на ГЕРБ, БСП, ИТН и ДПС – Ново начало прие промени, с които отне правомощията на президента при избора на ръководители на ДАНС, Държавна агенция "Разузнаване" и Държавна агенция "Технически операции". Промените бяха приети бързо - на първо и второ четене в един ден, според информация на Свободна Европа.

Според депутата от ПП МЕЧ властта прави пореден опит да наложи цензура върху медиите чрез приемането на промените, предвиждащи да не може да се разгласяват подробности за личния живот на хората. Днес, 9 октомври, Правната комисия в парламента одобри на първо четене промени в Наказателния кодекс, предложени от ИТН, които криминализират разпространяването на информация за личния живот на човек без негово съгласие, съобщи БТА.

Промените предвиждат затвор до шест години и глоби от 2000 до 8000 лева за всеки, който чрез медии, електронни информационни системи или по друг начин разпространява информация за личния живот на друго лице. Предвижда се и използването на специални разузнавателни средства при разследване на деянието.

Опозицията критикува остро предложението. Божидар Божанов от ПП-ДБ определи законопроекта като противоконституционен, който "отваря вратата не само за цензура спрямо медиите, а за репресия срещу всяко физическо лице", според Banker.bg. Христо Расташки от МЕЧ определи промените като сериозен удар по свободата на словото, съобщава Iskra.bg.

Освен промените в законите за службите, парламентът прие и промени в Закона за НСО, с които администрацията на президента няма да може да ползва коли на НСО за служебни цели. Промените бяха предложени от депутата Калин Стоянов от ДПС – Ново начало и бяха одобрени на първо четене в края на септември, съобщава Segabg.

Лидерът на СДС Румен Христов предложи и законодателна промяна, която да забрани на държавния глава да участва в политиката до две години след края на мандата му. Бойко Борисов обаче определи предложението като "глупост", а Делян Пеевски също го отхвърли, според dnes.dir.bg.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Спецназ

    19 4 Отговор
    Президента им е крив че им показва КРИВИЦИТЕ!

    Направиха ни на луди тия МУТРИ, ВЕ!!

    21:14 09.10.2025

  • 2 Ха ха

    7 8 Отговор
    Така се уплашиха ,че си хапват и пийват и не им дреме нс оная ти работа

    21:14 09.10.2025

  • 3 Данчоуъ Ментата

    10 2 Отговор
    Се скрил в тоалетната под капака на бидето.

    21:17 09.10.2025

  • 4 Е , хайде

    8 4 Отговор
    сега , изплашили се чак от нероден Петко ?

    21:18 09.10.2025

  • 5 А бе

    3 9 Отговор
    Да,да! И двамата ,както се вижда,са напълнели от притеснение:-)).Бутафорната партия на Радев има да чака години,пука им на Шиши и Баце!

    21:21 09.10.2025

  • 6 двата нереза

    13 4 Отговор
    вдигат и пулс и кръвно като чуят думата президент

    21:22 09.10.2025

  • 7 гражданин

    9 5 Отговор
    Боко и шиши сън не ги хваща .защото Президента ще ги блъсне с двеста !!

    21:22 09.10.2025

  • 8 Град Симитли

    7 3 Отговор
    А итънарите на Славуца, от своя страна, са на път да въведат затвор за тоя, дето много си отваря устата!

    21:23 09.10.2025

  • 9 смях

    7 3 Отговор
    За сведение на господина, минал през няколко партии - Радев може да плаши само гаргите.

    21:25 09.10.2025

  • 10 Нехис

    5 7 Отговор
    Платена подлого, кой се е изплашил? Тези правомощия отдавна трябваше да бъдат отнети от Мунчо - руският предател! Достатъчно беди натвори! Пример - Боташ!

    21:33 09.10.2025

  • 11 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    3 2 Отговор
    ЗАТВОР ДО 6 ГОДИНИ И ГЛОБА ОТ 2000 ДО 8000 ХИЛ.ЛВ ЗА ТОЗИ, КОЙТО РАЗПРОСТРАНЯВА ИНФО ЗА ЛИЧНИЯ ЖИВОТ ?????????
    КАК ВИ СЕ СТРУВА??????
    ДАЛИ НЕ ГИ ХВАНА СТРАХ????
    МАЙ ИМА ОТ КАКВО ДА ГИ Е СТРАХ!!!
    ЗА УБИЙЦИ , ИЗНАСИЛВАЧИ , КРАДЦИ ПРИСЪДАТА Е ПО - ЛЕКА.
    Е ГАТИ МАЛОУМНИТЕ УПРАВЛЕНЦИ!!!
    ВРЕМЕ Е ДА ИЗРИНЕМ БОКЛУКА!!!
    ОКТОМВРИЙСКА РЕВОЛЮЦИЯ!!!!!!

    22:17 09.10.2025

  • 12 Тони

    5 0 Отговор
    Няма ли най-накрая ченгесарите от ДС да отърват България от гнусното им присъствие? Станаха на 100 години и още искат, искат власт и пари... не се наядоха тези гнусни крадци и убийци.

    22:21 09.10.2025

  • 13 Кирчо

    2 2 Отговор
    Стар комунистически плъх

    22:24 09.10.2025

  • 14 ЕДГАР КЕЙСИ

    1 2 Отговор
    ДА БЕ , БОЙКО и ПЕЕВСКИ МНОГО ....................... СА СЕ УПЛАШИЛИ ОТ ZEЛЕНИЯ ЧОРАП ..................... САМО МОЖЕ ОТ ZAДУШЛИВАТА СМРАД НА ЧОРАПИТЕ МУ .....................

    22:26 09.10.2025

  • 15 оня с коня

    0 0 Отговор
    Депутатът от МЕЧ Радулов се опитва СРЪЧНО да осъществи "МЕЧ-а" Пропаганда,като размени Местата на нещата ...със Замах.И така:Първо изобщо няма индикация че Радев ще скалъпва някаква Партия след изтичане на мандата си а дори и да се опита,Анализаторите отчетоха категорично ,че ще е прекалено късно.А как сменя местата на нещата ли?Ами НЕ Борисов и Пеевски се плашат от евентуална Радева партия,а БАШ Русофилските партии- МЕЧ,Величие и Възраждане,защото Радев ще дърпа Електорат точно от тях!И да мислим трезво:Русофилстващите в БГ са точно 23,7% и те няма как да станат повече,т.е. ако радев влезе в НС,тоМЕЧ и Величие следва да "ИЗЛЯЗАТ"а Възраждане ще бъде тотално Свита.Е КОЙ се плаши от Радева партия,след като Конюнктурата в НС ще остане абс. същата и Управляващите отново ще имат Удобно мнозинство?Между другото защо Радулов си мисли че след като Радев сформира партия,непременно ще има Предсрочни избори?

    22:45 09.10.2025

