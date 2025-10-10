Новини
Депутатите с две нови точки в дневния си ред

10 Октомври, 2025 10:26 463 3

Миналата седмица депутатите одобриха подобна промяна в закона за ДАНС - парламентът да избира, а не президентът да назначава председателя на службата

Депутатите с две нови точки в дневния си ред - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова

Депутатите включиха две точки в дневния си ред, посочи БНР. Така преди парламентарния контрол те ще разгледат на второ четене законодателните предложения, с които се отнема правото на президента да назначава с указ ръководителите на ДАТО и на ДАР и правомощието се дава на парламента, който да ги избира по предложение на МС.

Решението беше взето със 120 гласа "за" от ГЕРБ-СДС, "ДПС-Ново начало", БСП, ИТН и четиримата независими, които напуснаха групата на АПС и вече подкрепят формацията на Делян Пеевски.

85 депутати бяха "против".

Миналата седмица депутатите одобриха подобна промяна в закона за ДАНС - парламентът да избира, а не президентът да назначава председателя на службата.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 654321

    3 0 Отговор
    Много добре! Радев като направи партия и измете сегашните ще си избира той шефа на ДАНС! Тия да не си мислят, че са вечни! Първо отвън ще ги натиснат! Ще им приберат парите от офшорките защото не съответстват на доходите, после ще натиснат и НАП, и ДАНС и други да проверят имотното състояние дали съответства на доходите, ще разгледат и роднини, и ще се наложи да отговарят на трудни въпроси!

    10:33 10.10.2025

  • 2 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    1 0 Отговор
    ВСИЧКИТЕ ПРАВА НА ПРЕЗИДЕНТА ОТНЕХА ТЕЗИ ТЪПАЦИ . ЗАЩО ЛИ !!??
    МАЙ ВЕЧЕ ТРЕПЕРЯТ !! ЗНАЧИ ИМА ЗА КАКВО !
    А МАЛКОТО д И МАЛКОТО б С ЛОЕНИТЕ ТЕЛЕСА НЯМАТ ЗАДЪЛЖЕНИЯ , ТЕ ИМАТ САМО ПРАВА!
    Е ГАТИ БОКЛУЦИТЕ !!

    10:50 10.10.2025

  • 3 оня с коня

    0 0 Отговор
    Крайно време е Радев да осъзнае че вече е БЕЗГЛАСНА БУКВА и нищо не зависи от него.Запазва се правото му обаче да вдига не само единия,а и двете си Юмрука - няма никакъв Проблем!

    10:52 10.10.2025

