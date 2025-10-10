Депутатите с две нови точки в дневния си ред

Депутатите включиха две точки в дневния си ред, посочи БНР. Така преди парламентарния контрол те ще разгледат на второ четене законодателните предложения, с които се отнема правото на президента да назначава с указ ръководителите на ДАТО и на ДАР и правомощието се дава на парламента, който да ги избира по предложение на МС.

Решението беше взето със 120 гласа "за" от ГЕРБ-СДС, "ДПС-Ново начало", БСП, ИТН и четиримата независими, които напуснаха групата на АПС и вече подкрепят формацията на Делян Пеевски.

85 депутати бяха "против".

Миналата седмица депутатите одобриха подобна промяна в закона за ДАНС - парламентът да избира, а не президентът да назначава председателя на службата.