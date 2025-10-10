Новини
Бобчева предположи, че е призована в прокуратурата заради сигнал на Хекимян

10 Октомври, 2025 11:42 655 5

Бобчева предположи, че е призована в прокуратурата заради сигнал на Хекимян - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Прокуратурата извика на разпит зам.-кмета на София в ресор "Екология" Надежда Бобчева, както и шефа на завода за отпадъци в разгара на кризата с боклука Николай Савов. Това са ангажираните с чистотата на столицата лица. Все още не е ясно какъв е обектът на досъдебното производство.

След срещата си със следователите в четвъртък Савов уточни, че тя е била във връзка с образувано досъдебно производство по една от 15-те проверки на РИОСВ през миналата година.

На влизане Бобчева не пожела да коментира случилото се, само уточни, че е привикана за пръв път в прокуратурата. "Имам своите подозрения защо ще ме разпитват, но не знам. Ще говоря като свърши разпитът", обяви тя.

След като излезе от сградата, заместник-кметът не пожела да разкрие естеството му, като обясни, че е била предупредена да пази конфиденциалност. "Бях предупредена да не споделям информация от целта на сегашното посещение в прокуратурата. Единствено мога да кажа, че не е свързано с настоящата ситуация с кризата с боклука в София. В РИОСВ и РЗИ бяха направени 17 проверки в последната година и половина. Това е непрекъснат контрол. Съвпадението със сегашната ситуация не е окей. Общински съветници ми се похвалиха, че са подали сигнали за РИОСВ. Сред тях е Антон Хекимян от ГЕРБ. Предполагам, че заради него са ме викнали на разпит", посочи зам.-кметът.

На фона на продължаващата криза с боклука Столичната община организира пунктове за доброволци в подкрепа на кризисната дейност по сметосъбиране в районите „Люлин“ и „Красно село“. Там ще присъстват и служители на Столичната община, които ще съдействат за организацията на терен и ще раздават чували, ръкавици и други необходими консумативи на доброволците.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хекимяу

    8 2 Отговор
    Призован е да се върне от другия бряг

    11:50 10.10.2025

  • 2 Чорбара

    7 0 Отговор
    Не разбирам защо от 2 до 5 пъти ще се вдига данък смет.Тази инсценировка е за това да си кажем е 10 пъти е много ,ама 5 пъти е добре.

    11:50 10.10.2025

  • 3 пенсионер

    5 1 Отговор
    Аз не разбирам от самолети, но имам въпрос - как този "таралясник" както го наричат много от писещите тук
    е долетял до България, като една от основната му част - горивният резервоар е дефектен?
    Докога ще ни правят на аборигени т. н. министри на тази коалиция, която ни управлява? До кога ще се срамуваме от хората, които ни управляват?

    12:19 10.10.2025

  • 4 Ироничен

    2 1 Отговор
    Днес не ми се работи. Предполагам, че е заради Бобчева.

    12:24 10.10.2025

  • 5 По Достоевски

    1 2 Отговор
    Грозотата ще покори света!

    12:24 10.10.2025

