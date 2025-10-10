Румен Радев: Най-важна ни задача е намиране на решение за войната в нашия континент

Нашата най-важна задача е намиране на решение за войната в нашия континент, като задължително за установяване на траен мир, сигурност и просперитет. Това каза президентът Румен Радев в Талин (Естония), където ще участва в годишната среща на държавните глави от групата „Арайолуш“.
„Именно Европейският съюз и Европа трябва да играят ключова и водеща роля, защото продължаването на тази война може да влияе и нашето бъдеще вече става заложник на войната, а тя трябва да се реши със средствата най-вече на дипломацията. На основата на принципите на международното право и с ясни гаранции за сигурност“, подчерта Румен Радев.
„Срещата се провежда на фона на остри предизвикателства пред Европейския съюз, свързани с войните в Украйна и Газа, политическа нестабилност, както икономически и социални сътресения. Преодоляването на всички тези предизвикателства изисква не само системни координирани усилия, но преди всичко здрав разум и гъвкавост“, смята българският държавен глава.
Румен Радев обърна внимание и на ситуацията в Близкия изток. „Искам да използвам случая и да приветствам споразумението по първата фаза на мирния план на президента Тръмп за прекратяване на войната в Газа. Това е първата, но изключително важна стъпка към мира. Именно тук Европа има възможност да играе ключова роля и да даде съществен принос за бързото и пълноценно изпълнение на този план. Оставаме твърдо на убеждението от необходимостта от прилагане на решението за две държави, като единствен устойчив път за трайно решение на конфликта и за установяване на справедлив и устойчив мир в региона на Близкия изток“, подчерта българският президент.
