Румен Радев обяви кога ще връчи втория мандат

На 14 януари, сряда, от 10.00 часа в изпълнение на чл. 99, ал. 2 от Конституцията държавният глава Румен Радев ще връчи мандат за съставяне на правителство на кандидата за министър-председател, посочен от втората по численост парламентарна група в 51-вото Народно събрание - "Продължаваме Промяната-Демократична България“.
Това съобщиха от прессекретариата на държавния глава.
Вчера премиерът в оставка Росен Желязков прие първия проучвателен мандат от името на ГЕРБ-СДС, но го върна на момента.
Ако нито една парламентарна група не излъчи кабинет, президентът за пореден път ще трябва да назначи служебно правителство. След това той трябва да определи и дата за предсрочни избори, които да се проведат в срок до два месеца.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #2, #14
12:05 13.01.2026
3 Бай Данчо
12:09 13.01.2026
4 Факт
12:11 13.01.2026
5 ИЗБЕГНА ДАТАТА 13.
12:15 13.01.2026
6 Промяна
12:16 13.01.2026
7 хмммм
Коментиран от #8, #11
12:18 13.01.2026
8 Много си глупава
До коментар #7 от "хмммм":В кое гето те фанаха?
12:20 13.01.2026
10 кРадев, Бойко и Делян са руски еничари!
- никому известния ген. Радев за първи път беше представен от слаФчо в неговото шоу. Така преди беше представен и извесния само сред мyтpите - Борисов.
- ген. Решетников поръчва на шпионинът Малинов изследване за профил, който да заблуди българския избирател, че е евро-атлантик, а всъщност да е лесен за управление безгръбначен съветофил .
- Гоце номинира Радев. БСП определя ШЕСТО място на радев.
- привикват Гоце и Нинова в Москва за "съветване" и льотчика от шеста позиция, става първи на БСП.
- Решетников нарежда на носителя на орден Ломоносов за опазване на МОЧА -Борисов радев да е президент.
- агент Буда издига срещу радев неизбираемата Цецка Цачева. Агент Сава и ДПС подкрепя радев за главен руски Резидент.
....
Инициативен комитет, съставен от ДС-КГБ агенти го издигат за втори мандат ....
Следва "опраскването" на ТРИ парламента от слаФчо и сценаристчетата
Следват разрушителни за България години на еднолично управление на националния предател радев, действаш единствено за руските интереси. Смени всички шефове на службите с удобни предатели, като на практика ги подчини на кремълските фашисти.
След като слаФчо (гласуваш за слаФчо, получаваш некъпан тошко) губи подкрепа и няма как да съсипят още един парламент, инициира референдум за Президентска Република.
Та слафчо, кРадев, Шиши и бойко винаги са слугували на руската мафията.
Изтеклите документи около Пътната карта потвърждават това.
Коментиран от #12, #16
12:23 13.01.2026
12 За това пък ти си световно известен
До коментар #10 от "кРадев, Бойко и Делян са руски еничари!":Че в образованието ти над раменете, освен зловоня друго няма!
12:25 13.01.2026
14 Ко каза
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Я влизай в кухнята да миеш чинии!
12:34 13.01.2026
15 Кога Радев
12:46 13.01.2026
16 Всичко е вярно,
До коментар #10 от "кРадев, Бойко и Делян са руски еничари!":без едно - Пеевски не участва в тази игра.
Пеевски дойде доста по- късно!
Преди това беше зает да забогатява. Както всички други.
12:50 13.01.2026
17 Давай, Румборак!
12:51 13.01.2026
18 Боко и
12:53 13.01.2026
19 Има си всичко
12:53 13.01.2026