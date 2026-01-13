Румен Радев обяви кога ще връчи втория мандат

На 14 януари, сряда, от 10.00 часа в изпълнение на чл. 99, ал. 2 от Конституцията държавният глава Румен Радев ще връчи мандат за съставяне на правителство на кандидата за министър-председател, посочен от втората по численост парламентарна група в 51-вото Народно събрание - "Продължаваме Промяната-Демократична България“.

Това съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Вчера премиерът в оставка Росен Желязков прие първия проучвателен мандат от името на ГЕРБ-СДС, но го върна на момента.

Ако нито една парламентарна група не излъчи кабинет, президентът за пореден път ще трябва да назначи служебно правителство. След това той трябва да определи и дата за предсрочни избори, които да се проведат в срок до два месеца.