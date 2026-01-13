Новини
Румен Радев обяви кога ще връчи втория мандат

Румен Радев обяви кога ще връчи втория мандат

13 Януари, 2026 12:02 1 386 19

Вчера премиерът в оставка Росен Желязков прие първия проучвателен мандат от името на ГЕРБ-СДС, но го върна на момента

Румен Радев обяви кога ще връчи втория мандат - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На 14 януари, сряда, от 10.00 часа в изпълнение на чл. 99, ал. 2 от Конституцията държавният глава Румен Радев ще връчи мандат за съставяне на правителство на кандидата за министър-председател, посочен от втората по численост парламентарна група в 51-вото Народно събрание - "Продължаваме Промяната-Демократична България“.

Това съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Вчера премиерът в оставка Росен Желязков прие първия проучвателен мандат от името на ГЕРБ-СДС, но го върна на момента.

Ако нито една парламентарна група не излъчи кабинет, президентът за пореден път ще трябва да назначи служебно правителство. След това той трябва да определи и дата за предсрочни избори, които да се проведат в срок до два месеца.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    0 26 Отговор
    Обадиха ми се да ме питат дали ще вляза в новата партия на Президента.

    Коментиран от #2, #14

    12:05 13.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Бай Данчо

    12 0 Отговор
    Цирка е пълен

    12:09 13.01.2026

  • 4 Факт

    12 0 Отговор
    Цирк

    12:11 13.01.2026

  • 5 ИЗБЕГНА ДАТАТА 13.

    8 0 Отговор
    И съвсем умишлено. ппдб случайно да не се обидят. Радев ако е така ще ти кажа 13 е ДОБРО ЧИСЛО И ДАТА КАКТО ВСИЧКИ ЧИСЛА. Давай НЕМА ВРЕМЕ.

    12:15 13.01.2026

  • 6 Промяна

    8 6 Отговор
    С ВАС СМЕ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ ОТИВАТ ДА СИ ПОБЪБРЯТ КАК ДА ИЗБУТАТ БОРИСОВ И ТАКА 5 ГОДИНИ А ТЕХНИТЕ ЛИЧНИ БАНКОВИ СМЕТКИВЕЧЕ СА ПРЕПЪЛНЕНИ С МИЛИОНИ А ЗА БЪЛГАРИЯ ТЕЗИ ГОСПОДА НИТО ДУМА НИКАКВА ЗАЩО ДА СИ ПРАВЯТ ТРУДА МАЛОУМНИЦИ БОЛ

    12:16 13.01.2026

  • 7 хмммм

    8 12 Отговор
    Резидентът на Решетников

    Коментиран от #8, #11

    12:18 13.01.2026

  • 8 Много си глупава

    8 1 Отговор

    До коментар #7 от "хмммм":

    В кое гето те фанаха?

    12:20 13.01.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 кРадев, Бойко и Делян са руски еничари!

    7 7 Отговор
    Как пРезидента Радев стана Президент.
    - никому известния ген. Радев за първи път беше представен от слаФчо в неговото шоу. Така преди беше представен и извесния само сред мyтpите - Борисов.
    - ген. Решетников поръчва на шпионинът Малинов изследване за профил, който да заблуди българския избирател, че е евро-атлантик, а всъщност да е лесен за управление безгръбначен съветофил .
    - Гоце номинира Радев. БСП определя ШЕСТО място на радев.
    - привикват Гоце и Нинова в Москва за "съветване" и льотчика от шеста позиция, става първи на БСП.
    - Решетников нарежда на носителя на орден Ломоносов за опазване на МОЧА -Борисов радев да е президент.
    - агент Буда издига срещу радев неизбираемата Цецка Цачева. Агент Сава и ДПС подкрепя радев за главен руски Резидент.
    ....
    Инициативен комитет, съставен от ДС-КГБ агенти го издигат за втори мандат ....
    Следва "опраскването" на ТРИ парламента от слаФчо и сценаристчетата
    Следват разрушителни за България години на еднолично управление на националния предател радев, действаш единствено за руските интереси. Смени всички шефове на службите с удобни предатели, като на практика ги подчини на кремълските фашисти.
    След като слаФчо (гласуваш за слаФчо, получаваш некъпан тошко) губи подкрепа и няма как да съсипят още един парламент, инициира референдум за Президентска Република.
    Та слафчо, кРадев, Шиши и бойко винаги са слугували на руската мафията.
    Изтеклите документи около Пътната карта потвърждават това.

    Коментиран от #12, #16

    12:23 13.01.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 За това пък ти си световно известен

    8 2 Отговор

    До коментар #10 от "кРадев, Бойко и Делян са руски еничари!":

    Че в образованието ти над раменете, освен зловоня друго няма!

    12:25 13.01.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Ко каза

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Я влизай в кухнята да миеш чинии!

    12:34 13.01.2026

  • 15 Кога Радев

    3 1 Отговор
    ще подаде оставка и ще поведе дружна русофилска дружина към избори?

    12:46 13.01.2026

  • 16 Всичко е вярно,

    1 2 Отговор

    До коментар #10 от "кРадев, Бойко и Делян са руски еничари!":

    без едно - Пеевски не участва в тази игра.

    Пеевски дойде доста по- късно!
    Преди това беше зает да забогатява. Както всички други.

    12:50 13.01.2026

  • 17 Давай, Румборак!

    1 0 Отговор
    Не се бави, давай третия на Гела в петък и да ти го връща веднага. Искам избори по време на гладните бунтове февруари, че матриала много бързо забравя атлантическите хубавини от ППДБ, ГЕРБ и ДПС!

    12:51 13.01.2026

  • 18 Боко и

    0 0 Отговор
    ПеПе-тата, хем искат да управляват и се пъчат, че само те знаят как, хем връщат мандатите и се крият като мишки зад разни заучени опорки.

    12:53 13.01.2026

  • 19 Има си всичко

    0 0 Отговор
    Радев иска само да изкара мандата.Нищо няма да прави.

    12:53 13.01.2026

