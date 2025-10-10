Новини
Манол Генов: Повторно е изпратено предписание за премахване на нерегламентирано сметище до Кремиковското езеро

10 Октомври, 2025 13:09

Съгласно Закона за управление на отпадъците кметът на общината отговаря за предотвратяването на изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места

Повторно е изпратено предписание за премахване на нерегламентирано сметище до Кремиковското езеро. Това съобщи министърът на околната среда и водите Манол Генов в рамките на парламентарния контрол в отговор на въпрос за нерегламентирано сметище в близост до Кремиковското езеро на територията на Столичната община, район "Кремиковци", уточни БТА.

На 21 Август 2025 г. експерти от Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - София са извършили проверка на терен в столичния район "Кремиковци". По цялата площ на имота са констатирани нерегламентирано изхвърлени смесени битови и строителни отпадъци, информира министърът. Замърсеният терен попада в имот частна собственост за трайно ползване за добив на руди. При извършения обход на терена е установено, че имотът е със свободен достъп на външни лица, посочи Генов. По думите му в отделни части на имота има изградени малки диги със земни маси, които ограничават достъпа на автомобили до него. Имотът и съседно разположени до него имоти са с голяма денивелация, част от наличните отпадъци са по скатовете и са покрити частично със земни маси, каза още Манол Генов в своя отговор.

Той съобщи, че в деня на проверката не са установени лица, които да изхвърлят нерегламентирано отпадъци. В съседния имот, голяма част от който е покрит с вода, не са установени отпадъци. Отпадъци няма и във водата. Съгласно Закона за управление на отпадъците кметът на общината отговаря за предотвратяването на изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места или създаването на законни сметища, както и е длъжен да организира почистването им, поясни Генов. Той съобщи, че в тази връзка на кмета на район "Кремиковци" е дадено предписание за почистване на това нерегламентирано сметище и предприемане на действия по предотвратяване на повторно образуване на нерегламентирано сметище.

Предписанието е със срок 19 септември 2025 г. В изпълнение му в РИОСВ София е постъпила писмена информация, че е установен собственикът на замърсения имот и му е дадено предписание за почистване, информира Генов. Той каза, че на 9 октомври в РИОСВ София е постъпило писмо от район "Кремиковци", с което кметът на общината информира, че предписанието за почистване на имота, издадено на собственика на терена, е върнато на районната администрация като непотърсено. Съгласно нормативната уредба предписанието повторно ще бъде изпратено на собственика на имота на 10 октомври, каза Генов. След изтичане на срока на предписанието ще се извърши последващ контрол и ако има нарушения, ще се приложат съответните административно-наказателни мерки, увери министърът на екологията.


  • 1 пешо

    4 0 Отговор
    и конкурс да имаше по тъпи министри от тоя и запряна не можеше да се намерят

    13:18 10.10.2025

  • 2 Решавайте проблемите!

    3 0 Отговор
    Когато посочвате проблем, предлагайте и някакви опции за решение! Ако някъде има нерегламентирано сметище, кажете как би могло да се премахне без повече нарушаване на правилата!

    13:19 10.10.2025

  • 3 Сър Джон

    1 0 Отговор
    И от какъв зор районния кмет ще харчи общински пари за почистването на частен замърсен терен? РИОСВ-то да сезира прокуратурата и да се оправят! Иначе аз ,ако имам отпадъци в собствения ми имот, подавам жалба в РИОСВ и кмета плаща за да ми изчистят имота. Далавера, а?

    13:21 10.10.2025

  • 4 Хе-хе

    2 0 Отговор
    За да се почистят отпадъците, първо трябва да бъдат изхвърлени буклуците! Едно време в казармата, в самия устав, написан от уж прости военни пишеше, че началникът освен да издава заповеди и поставя задачи, е длъжен да осигури всичко необходимо за тяхното изпълнение! Вие за какво сте там по министерските кресла!? Щели да помагат!? Помага се на някой друг и чужд! Столицата да не би да е на Бангладеш!? Залавяйте се за работа или поне не пречете! Гербаците са по хитри от БСП и ИТН! Като видяха, че народа не тръгна срещу Терзиев и взеха да стават добронамерени, за да не загубят още авторитет! А този е гламав! Тези, с които сега се е коалирал бяха го емнали преди време за изкупуване на гласове!

    13:38 10.10.2025

