Министър Манол Генов: Народните представители може да работят и по Коледа за приемането на бюджета за догодина

Оптимист съм и мисля, че ще се подходи оперативно и може да има реализиран бюджет още в края на годината. Това каза министърът на околната среда и водите Манол Генов за БТА във връзка с проектобюджета за 2026 г. По-рано днес председателят на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че е казал на премиера и министъра на финансите да изтеглят бюджета, след което министър-председателят Росен Желязков заяви готовност да се проведат нови разговори със социалните партньори по макроикономическите показатели на бюджета.

Реакцията е навременна, каза Генов. Според него обаче не трябва да се говори за нова процедура, а продължаване на настоящата. По думите му може да се наложи депутатите да работят и по Коледа за приемането на бюджета. Трябва да поработят по-амбициозно и с по-голямо темпо, за да има държавата бюджет, коментира екоминистърът.

"БСП-Обединена левица" ще настоява при продължаване на процедурата, даже и да има някакви корекции, всички предвидени социални придобивки да се запазят, заяви Генов.

Това, което виждам при обсъждането на бюджета, е противопоставянето на един вид труд на друг, не знам това на кого върши работа, коментира още Генов. Той счита, че от управляващата коалиция не са успели да обяснят това по най-добрия начин.

Всеки министър би искал да има добро заплащане за своите служители, каза министърът по отношение на възнагражденията във ведомството. Той подчерта, че в Министерството на околната среда и водите е нужна сериозна експертиза, тъй като хоризонтът на работа е широкоспектърен. В бюджета за 2025 г. успях да извоювам 20% увеличение на заплащането и на разходите за персонал, каза Генов. Според мен не беше достатъчно да се навакса изоставането, отбеляза той.

Министър Генов взе участие в заседанието на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, където представи на депутатите изпълнението на Програма „Околна среда 2021-2027“.