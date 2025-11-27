Новини
Министър Манол Генов: Народните представители може да работят и по Коледа за приемането на бюджета за догодина

27 Ноември, 2025 17:39 520 15

"БСП-Обединена левица" ще настоява при продължаване на процедурата, даже и да има някакви корекции, всички предвидени социални придобивки да се запазят", заяви още Генов.

Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Оптимист съм и мисля, че ще се подходи оперативно и може да има реализиран бюджет още в края на годината. Това каза министърът на околната среда и водите Манол Генов за БТА във връзка с проектобюджета за 2026 г. По-рано днес председателят на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че е казал на премиера и министъра на финансите да изтеглят бюджета, след което министър-председателят Росен Желязков заяви готовност да се проведат нови разговори със социалните партньори по макроикономическите показатели на бюджета.

Реакцията е навременна, каза Генов. Според него обаче не трябва да се говори за нова процедура, а продължаване на настоящата. По думите му може да се наложи депутатите да работят и по Коледа за приемането на бюджета. Трябва да поработят по-амбициозно и с по-голямо темпо, за да има държавата бюджет, коментира екоминистърът.

"БСП-Обединена левица" ще настоява при продължаване на процедурата, даже и да има някакви корекции, всички предвидени социални придобивки да се запазят, заяви Генов.

Това, което виждам при обсъждането на бюджета, е противопоставянето на един вид труд на друг, не знам това на кого върши работа, коментира още Генов. Той счита, че от управляващата коалиция не са успели да обяснят това по най-добрия начин.

Всеки министър би искал да има добро заплащане за своите служители, каза министърът по отношение на възнагражденията във ведомството. Той подчерта, че в Министерството на околната среда и водите е нужна сериозна експертиза, тъй като хоризонтът на работа е широкоспектърен. В бюджета за 2025 г. успях да извоювам 20% увеличение на заплащането и на разходите за персонал, каза Генов. Според мен не беше достатъчно да се навакса изоставането, отбеляза той.

Министър Генов взе участие в заседанието на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, където представи на депутатите изпълнението на Програма „Околна среда 2021-2027“.


България
  • 1 Последния Софиянец

    2 5 Отговор
    Ексклузивно!БСП напускат коалицията.

    17:40 27.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Ментата

    7 0 Отговор
    Делян Добрев- Роднината и Данчо Ментата- вечният депутат
    Показаха на целият свят защо българската БДЖ не си спазва графика!
    Тези двамата тежкари, дори не са и чували за графика на японските и германските влакове!

    17:42 27.11.2025

  • 4 Лост

    10 0 Отговор
    Горките те .Ще вземат да се изпотят от работа.А извънреден труд ще си начислят ли ?

    17:42 27.11.2025

  • 5 честен ционист

    2 4 Отговор
    Ако има парно у Партийния дом по това време.

    17:43 27.11.2025

  • 6 Да,да

    4 0 Отговор
    Шиши по Коледа - нонсенс!

    17:43 27.11.2025

  • 7 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    4 0 Отговор
    ЩЕ ТРЯБВА ДА ИМ ПЛАТИМ И ИЗВЪНРЕДЕН ТРУД.

    17:43 27.11.2025

  • 8 НАЙ- ДОБРЕ Е

    5 0 Отговор
    В 23 часа на Коледа и в 24.00 на нова година да са заседанията и гласуването. Може би тога ще излъжат "ЗА ХОРАТА" най-лесно.

    17:43 27.11.2025

  • 9 гост

    5 0 Отговор
    И този БСПарски въздухар изпусна газ под налягане по въпроса! А от всякъде дори не е нула, а число с отрицателен знак

    17:45 27.11.2025

  • 10 Свиневъд

    4 1 Отговор
    Феномена с главно Д трябва да се скрие, по Коледа народа коли прасетата

    17:45 27.11.2025

  • 11 Никакъв

    7 0 Отговор
    бюджет , никакви ментарджийски номера ! Оставка !

    17:46 27.11.2025

  • 12 Журналисти на лизинг

    1 0 Отговор
    Факти, нали сте си близки с Фокус, които пак не са на фокус+ Даниела се казва Бобева, а не Бобчева! Обадете им се!

    17:51 27.11.2025

  • 13 Журналисти на лизинг

    1 0 Отговор
    Факти, нали сте си близки с Фокус, които пак не са на фокус+ Даниела се казва Бобева, а не Бобчева! Обадете им се!

    17:52 27.11.2025

  • 14 Какъв геризъм,

    2 0 Отговор
    Какъв патриотизъм?

    17:53 27.11.2025

  • 15 Т.КОЛЕВ

    1 0 Отговор
    ДА НО НА КАРИБИТЕ ПО ЧУЖБИНА НЯКЪДЕ ИМА КОЛЕДНИ ОФЕРТИ И ЗА ДУБАЙ.ИЗКУРЗИИЙ.С.ПОСРЕШАНЕ НА НОВАТА ТАСЛА.ТО АКО БЕШЕ ХУБАВО ВРЕМЕТО И ПО ХОТЕЛИТЕ СИ ЩЯХА ДА РАБОТЯТ.Е НА.ЖЕЛЕЗЕВ ХОТЕЛА МУ НЕ Е ГОТОВ ША ИДАТ В ХОТЕЛА НА ШИШИ.
    А БАЙ ГАНЮ С ТИЯ 120 ЛЕ.СА ЛОКУМ И СВЕЩИ ША СРЕША ЕВРОТО В КУТИЯТА ПАРЛАМЕНТ НА НЯКОЙ КЛОН ЕТАЖ.

    18:07 27.11.2025

