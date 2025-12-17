Новини
България
Манол Генов: Фатална грешка щеше да бъде, ако не бяхме се вслушали в гласа на гражданите

Манол Генов: Фатална грешка щеше да бъде, ако не бяхме се вслушали в гласа на гражданите

17 Декември, 2025 19:45 742 39

  • манол генов-
  • правителство-
  • оставка-
  • бсп

БСП влезе в управлението с идеята за стабилност и реализирането на редица проекти

Манол Генов: Фатална грешка щеше да бъде, ако не бяхме се вслушали в гласа на гражданите - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Когато се подава оставка се поема отговорност - едната бе пред държавата и гражданите, другата е пред членовете на БСП. Мандатоносителят бе ГЕРБ. След огромния протест се видя, че той бе за доверието към парламента и начина на устройство на държавата. Ние видяхме, че тези протести бяха насочени повече към българския парламент и по-малко към управлението. Това заяви министърът на околната среда и водите в оставка Манол Генов в предаването „Още от деня” по БНТ.

Мандатоносителят бе ГЕРБ и ние имахме два варианта - или да приемем тяхното решение или да не го приемем. Всеки, който не се вслушва в гласа на гражданите след тези протести, би направил фатална грешка. Фатална грешка също беше на някои от политическите сили, които искаха да си препишат този протест върху себе си. Посочени с пръст бяха всички – целият парламент, който има 5% доверие, поясни той.

Генов цитира анализ на Иван Костов. Нека да видим при предсрочните избори какво ще бъде градивното от този протест. Редно бе да подадем оставка. Нека да видим какво предлагат от ПП-ДБ.

Протестът беше срещу бюджета. Имаше противопоставяне на труда на една група хора срещу труда на друга. Стигна се до едно открито насъскване, каза министърът на околната среда и водите.

По думите му в държавната администрация бонусите се реализират от незаетите щатове и от болничните. Тогава се реализират икономии, които се разпределят. Манол Генов каза още, че му се насълзяват очите, когато подписва договор с млад специалист, чиято заплата е 1400 лева.

БСП влезе в управлението с идеята за стабилност и реализирането на редица проекти. Има много неща, които не можеше да се свършат. Ние бяхме управление на малцинството. Ние не сме търсили подкрепа, а сме получили такава. БСП имаше толкова тежест, колкото ѝ се полагаше с 20 депутата. Нека не си представяме, че когато БСП се е навела ще изчезне, тя го е направила, за да си върже обувките за нов старт, както го правят спортистите, подчерта Генов.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 8 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 обективен

    17 0 Отговор
    Ама цялото ви правителство беше пълен леш , а ти си един от най-некадърните !

    19:48 17.12.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ПО-ДОБРЕ РУСИЯ, ОТКОЛКОТО УРСУЛА!

    10 1 Отговор
    И ПРОДЪЛЖАВАТЕ ДА ГРЕШИТЕ!
    НО ЩЕ СИ ПОНЕСЕТЕ ПОСЛЕДСТВИЯТА!
    ТОВА ДА ВИ Е ЯСНО!
    БОКЛУЦИ!

    19:49 17.12.2025

  • 4 дооживотен

    8 0 Отговор
    плътно докато мърда гаднатамрша

    19:49 17.12.2025

  • 5 Ами за първи

    5 1 Отговор
    Път и последен път прав 👋

    19:49 17.12.2025

  • 6 мечо

    2 10 Отговор
    нан ови исбори пак герб и дпс бият пуделите и копеиките те си мислят че щте направият лошо на хората като прават метеш но неса пузнали откаде исгрява сланцето

    Коментиран от #9

    19:50 17.12.2025

  • 7 Аз пък ще ви питам нищожества

    12 0 Отговор
    Какво точно постигнахте в това дясно правителство? Вие от БСП-ОЛ? А? Натъркахте ли си дупенцата ама хубавичко на министерските кресла? .... Ама да ви го туря.. в олигофрените алчни

    Коментиран от #13

    19:52 17.12.2025

  • 8 Дориана

    9 1 Отговор
    БСП ОЛ се опитаха по най- долен подъл и нагъл начин да върнат крадливия корумпиран бюджет на Теменужка Петкова и Делян Добрев който вкарва в дългова спирала без реформи целия български народ за години. И всичко това за да си "измият" очите предизборно, че уж са увеличили с малко, символично , детски и майчински. Пълен провал са отвсякъде тези предатели и патерици на Пеевски и Борисов.Накрая Борисов се усети и ги отсвири.

    19:52 17.12.2025

  • 9 Ти от коя

    9 1 Отговор

    До коментар #6 от "мечо":

    Махала беше??
    СВИНЯТА колко ти плати??

    Коментиран от #17

    19:53 17.12.2025

  • 10 Играха го

    10 0 Отговор
    Полезните идиоти и сега ще си платят

    19:53 17.12.2025

  • 11 мечо

    0 7 Отговор
    не на умразата да на сигорноста за хората варнете правителството на хората не правете лошо сас тях ние сме гласува ли за дпс и за герб масово заради пуделите нии го утнасяме

    Коментиран от #16

    19:54 17.12.2025

  • 12 Последния Софиянец

    7 2 Отговор
    В момента народа е обсадил депутатите в парламента и си иска лева.

    Коментиран от #14, #15, #34

    19:54 17.12.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Това сънува ли го?

    0 2 Отговор

    До коментар #12 от "Последния Софиянец":

    Защо не дават нищо от това по тв-то?

    19:55 17.12.2025

  • 15 мечо

    0 6 Отговор

    До коментар #12 от "Последния Софиянец":

    искам да е евро никаде вав европа не се опотребява левове

    Коментиран от #18

    19:57 17.12.2025

  • 16 не на омразата а?

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "мечо":

    А сещаш ли се впрочем кои са ционистите в България които геноцида на Израел подкрепяха а? А дали не си мислят и вас на палестинци да ви направят по някое време? Я се замисли ! Ама хубавичко пич....

    19:59 17.12.2025

  • 17 мечо

    0 7 Отговор

    До коментар #9 от "Ти от коя":

    не на умразата не на умразата биягаи пудел да ядеш пици сас кристали

    19:59 17.12.2025

  • 18 Скрий се

    7 0 Отговор

    До коментар #15 от "мечо":

    В ГЕТОТО и чакай шопара да ти подхвърли 50 лв преди изборите.

    20:00 17.12.2025

  • 19 Бръмбари в главата

    1 0 Отговор
    Така е: Юдашвили Сталин дойде с войски на СССР след 1944г. и въведе крепостното право. Отне земите на Българските Ковбои - Селяни, натика ги да работят на не своя земя по колхозите - ТКЗС. Тия селяни, които не си даваха земята ги нарекоха кулаци и ги избиха по концлагерите заедно с Иновативните Българи и Българска Аристикрация. Голяма част от децата на селяните се прехвърлиха по градовете да работят всяка петилетка за комунистите. Застроиха градовете със зандани - Блокове и след работа винаги чакаха на опашка пред магазините за хляб. В днешно време селата са пусти. По занданите - Апартаментите живеят клошари. Ми то днес, леките коли са по-интелигентни от хората, понеже и те искат да живеят по апартаменти. На село едно време селяните са имали всичко - и кози, и овце, и крави, и биволи, и коне, и свинчета, и кокошки, и пуйки, имали са своя земя, и какво ли не още. Гладни не са ходили по Кошовете за бюклюци, както днес ходят и се чудят в кой кощ за бюклюк да си паркират своята гордост - фантазията в главата, че имат лека кола!

    20:02 17.12.2025

  • 20 БСП - ФРЮТЮРНИКА

    5 0 Отговор
    ПЪЛЕН С БУКЛУЦИ.ГРОБАРИ НА СТОЛЕТНИЦАТА.

    20:03 17.12.2025

  • 21 По интересното е друго...

    1 1 Отговор
    БСП-ОЛ какво, защо и как.... Основната сила която е реалната опасност за ястребите военолюбци в Европа са левите партии и синдикатите. Без тях няма как пролетариата да бъде въвлечен във война. Левите партии трябва да бъдат превърнати в централен компонент на военния фронт, използващ псевдолява реторика, за да се обедини населението зад милитаризма, санкциите и продължаващата конфронтация с Русия. Навсякъде в Европа от поне две години тече процес тези леви и псевдо леви партии да бъдат вкарани в управляващи коалиции на десни и крайнодесни фаворити. С държавни постове, с назначения, с корупция, със подкупи, с коалиции и т.н . ... Вземете за пример Подкрепата за правителството на Мерц... Акен не оставя никакво съмнение, че Лявата партия е готова да подкрепи реакционния дневен ред на Християндемократическия съюз/Християнсоциалния съюз и социалдемократическата партия (СДС) ако партийният елит има изгода . В отговор на забележката на интервюиращ, че Лявата партия „е подкрепила втори тур на гласуване за Фридрих Мерц на изборите за канцлер със своята парламентарна група“, ван Акен увери, че ще продължи да подкрепя управляващите партии, „ако те постъпят правилно“. Той обаче каза, че те „наистина не са постъпили правилно досега“ и затова е необходимо да се продължи да се оказва „натиск“..... Същият номер се играе и в България и почити на всякъде в нацистка атлантическа Европа ....

    20:04 17.12.2025

  • 22 пешо

    3 0 Отговор
    оди го ду....

    20:05 17.12.2025

  • 23 Град Симитли

    2 0 Отговор
    ".... когато БСП се е навела ще изчезне, тя го е направила, за да си върже обувките за нов старт, както го правят спортистите, подчерта Генов..."
    .... То се видя за кво и с гръб към кого сте се навели!
    ..... А на избори ще получите още хиляди такива!

    20:10 17.12.2025

  • 24 По интересното е друго...

    4 0 Отговор
    Партийната олигархия на БСП-ОЛ се продаде и вероятно не за малко пари. Някой хора дори говорят за едни дебитни карти с логото на ЕЦБ .... с по 100 000 евра в тях... хонорарче за административни услуги относно въвеждане на еврото в България ....

    20:11 17.12.2025

  • 25 Малко спомени

    1 0 Отговор
    Ми да видим кво пише Георги Димитров за савецките вандали в писмо до Сталин:
    22 септември 1944 г.
    “На редица места има случаи на насилие по отношение на местното население от страна на отделни червено-армейски военнослужещи:
    1. Произволно се вземат от местното население, работен добитък, каруци, хранителни продукти и др., без да се уведомяват местните власти, и без съответното оформяне, на иззетия добитък и хранителни продукти;
    2. Произволно се изземват държавни и частни моторни превозни средства, и смазочни масла и материали. Това води до проваляне на есенната сеитба.
    3. Някои военнослежещи в пияно състояние влизат нощем по домовете на хората в градовете и селата с цел грабеж, а и в някои случаи – изнасилват жени и убиват мъжете им. Така например в село Дивдядово, Шуменска околия тогава, а сега Шуменска област. Наред с другите хора, е и убит, и един от старите членове на Партията. Доколкото такива произволни действия внасят голям смут сред населението, което с неописуема радост и възторг посрещна Червената армия, моля да се направи всичко възможно за тяхното по-бързо прекратяване”

    Бе знаем си я историята много добре...

    20:20 17.12.2025

  • 26 Иван

    3 0 Отговор
    Господи защо му давате думата на този старец комунист Пълен отвлат а освен това предател на принципите на БСП.

    20:25 17.12.2025

  • 27 Лъжеш Маноле

    1 0 Отговор
    Вслушал се бил! Тъкмо напротив Маноле, въпреки протестите Правителството оцеля, благодарение на БСП< ИНТ и НН, защото сте на копанята!!
    Тиквата нареди на водопада да подаде оставка, защото си прави сметка как се завърти за да извлече полза за себе, защото се договеди, как е затрил България!
    А ти твърдиш, че си се бил вслушал - оскъдица на мисъл демонстрираш

    20:31 17.12.2025

  • 28 Дядо

    1 0 Отговор
    Моят дядо имаше къща в планината с двор в който имаше кладенец, работилница за правене на бъчви и мебели в околията. Отглеждаше , овце, кози, биволици, крави два коня и едно магаре. В селето имаше фотулче с бистра водица и по надолу бе реката с течаща бистра вода от планината. Понеже трактори трудно орат в планината, направиха си ТКЗС чак 1966. Иззеха земите и горите на дядо. ДЯДО МИ СЕ ПРОПИ И БОГ ДА ГО ПРОСТИ ПОЧИНА НА МЛАДИ ГОДИНИ!

    20:33 17.12.2025

  • 29 Гражданин

    1 0 Отговор
    Вслушват се само като видят дебелата тояга

    20:34 17.12.2025

  • 30 Дядо

    0 0 Отговор
    Другият ми дядо - Легионер, живееше в Свищовския край. Там от векове цялата ми рода е отглеждала Коне Вихрогони с които е снабдявал Армията - Легионите за вардене от външна инвазия на Вандали! Моят татко също е бил Легионер. След моето раждане майка ми чува, че от утре комунистите, ще избиват Легионерите в концлагера Белене! През нощта тръгват за планинското село и там другият ми дядо крие баща ми докато почива Сталин през 1953г и по някаква си случайност остава жив от комунистите - кръвопийци!

    20:35 17.12.2025

  • 31 Дядо

    0 0 Отговор
    Спомням си като малък.... Бяло конче на черни петна дойде от Свищов, карайки пощата до село и дядо ми каза: Внученце мое гледай.... това Конче е от нашата порода Коне Вихрогони...

    20:36 17.12.2025

  • 32 Дядо

    0 0 Отговор
    Моят пра дядо в края на 19 век, заедно със свои съселяни се събират и напълват с крави и биволици кораб за да ги продадат в Нова Зеландия. В Индийския океан се появява буря и корабът за да не потъне изхвърлят стадото. В Нова Зеландия спят на пясъка и като се събуждат гледат една огромна змия лежи върху тях. Вместо печалба от продажба на добитъка са принудени да работят в златни мини за да могат да платят за кораб и да се върнат отново на своя родна собствена Българска земя!

    20:36 17.12.2025

  • 33 Дядо

    1 0 Отговор
    А войските на СССР по Свещената Българска Земя по заповед на Сталин, и въвеждане на крепосното право (отнемане на земата на Българските Селяни и натикване по ТКЗС), избиване на Българската Интелигенция и Българската Аристокрация..... не са ли Комунистически Вандали?

    20:37 17.12.2025

  • 34 Гражданин

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Последния Софиянец":

    Не, народа иска да го отпраска на един последен софиянец

    20:39 17.12.2025

  • 35 Дядо

    0 0 Отговор
    А бе каква беше тая пропаганда от петилетка на петилетка по времето на Соца? Че, без Русия нямаше да има Картофи, Слънчоглед, Царевица, Тютюн, Домати, Чушки, понеже те дойдоха от нея. Русия измисли първия петролен двигател! СССР измисли Трактора да оре по Колхозите след въвеждане на Крепосното право! Русия направи първия Лампов Компутер. Русия измисли как да се произвеждат чипове за електрониката от силиций и СССР направи първите компютри и дискове за памет! СССР измисли първия Лаптоп и Първия телефон! Гагарин пръв летя в космоса и го убиха понеже си признал, че не е летял!

    20:40 17.12.2025

  • 36 Дядо

    0 0 Отговор
    Преди 1944г. Всеки Българин е Притежавал Оръжие и правителството не се е страхувало от него, понеже е работила Вечната Българска Формула: Бог, Цар, Отечество, Разум, Вяра, Надежда и Любов!

    20:41 17.12.2025

  • 37 Дядо

    0 0 Отговор
    Бог, Цар, Отечество, Разум, Вяра, Надежда и Любов.
    Бог е Българин.
    Без Бог, няма Цар.
    Без Бог, без Цар няма Отечество.
    Без Бог, без Цар, без Отечество няма Разум.
    Без Бог, без Цар, без Отечество, без Разум няма Вяра.
    Без Бог, без Цар, без Отечество, без Разум, без Вяра няма Надежда.
    Без Бог, без Цар, без Отечество, без Разум, без Вяра, Надежда няма Любов.
    Без Любов, няма Надежда, няма Вяра, няма Разум, няма Отечество, няма Цар, няма Бог, няма Българин!

    Коментиран от #38

    20:43 17.12.2025

  • 38 Град Симитли

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Дядо":

    Сега, като се иzsr@ словесно,
    олекна ли ти?!

    20:49 17.12.2025

  • 39 Тоя го слушах по тв...!

    0 0 Отговор
    Ами самият Той е една ...
    Голяма Фатална Грешка...!

    21:00 17.12.2025

