Манол Генов: Фатална грешка щеше да бъде, ако не бяхме се вслушали в гласа на гражданите

Когато се подава оставка се поема отговорност - едната бе пред държавата и гражданите, другата е пред членовете на БСП. Мандатоносителят бе ГЕРБ. След огромния протест се видя, че той бе за доверието към парламента и начина на устройство на държавата. Ние видяхме, че тези протести бяха насочени повече към българския парламент и по-малко към управлението. Това заяви министърът на околната среда и водите в оставка Манол Генов в предаването „Още от деня” по БНТ.
Мандатоносителят бе ГЕРБ и ние имахме два варианта - или да приемем тяхното решение или да не го приемем. Всеки, който не се вслушва в гласа на гражданите след тези протести, би направил фатална грешка. Фатална грешка също беше на някои от политическите сили, които искаха да си препишат този протест върху себе си. Посочени с пръст бяха всички – целият парламент, който има 5% доверие, поясни той.
Генов цитира анализ на Иван Костов. Нека да видим при предсрочните избори какво ще бъде градивното от този протест. Редно бе да подадем оставка. Нека да видим какво предлагат от ПП-ДБ.
Протестът беше срещу бюджета. Имаше противопоставяне на труда на една група хора срещу труда на друга. Стигна се до едно открито насъскване, каза министърът на околната среда и водите.
По думите му в държавната администрация бонусите се реализират от незаетите щатове и от болничните. Тогава се реализират икономии, които се разпределят. Манол Генов каза още, че му се насълзяват очите, когато подписва договор с млад специалист, чиято заплата е 1400 лева.
БСП влезе в управлението с идеята за стабилност и реализирането на редица проекти. Има много неща, които не можеше да се свършат. Ние бяхме управление на малцинството. Ние не сме търсили подкрепа, а сме получили такава. БСП имаше толкова тежест, колкото ѝ се полагаше с 20 депутата. Нека не си представяме, че когато БСП се е навела ще изчезне, тя го е направила, за да си върже обувките за нов старт, както го правят спортистите, подчерта Генов.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 обективен
19:48 17.12.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 ПО-ДОБРЕ РУСИЯ, ОТКОЛКОТО УРСУЛА!
НО ЩЕ СИ ПОНЕСЕТЕ ПОСЛЕДСТВИЯТА!
ТОВА ДА ВИ Е ЯСНО!
БОКЛУЦИ!
19:49 17.12.2025
4 дооживотен
19:49 17.12.2025
5 Ами за първи
19:49 17.12.2025
6 мечо
Коментиран от #9
19:50 17.12.2025
7 Аз пък ще ви питам нищожества
Коментиран от #13
19:52 17.12.2025
8 Дориана
19:52 17.12.2025
9 Ти от коя
До коментар #6 от "мечо":Махала беше??
СВИНЯТА колко ти плати??
Коментиран от #17
19:53 17.12.2025
10 Играха го
19:53 17.12.2025
11 мечо
Коментиран от #16
19:54 17.12.2025
12 Последния Софиянец
Коментиран от #14, #15, #34
19:54 17.12.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Това сънува ли го?
До коментар #12 от "Последния Софиянец":Защо не дават нищо от това по тв-то?
19:55 17.12.2025
15 мечо
До коментар #12 от "Последния Софиянец":искам да е евро никаде вав европа не се опотребява левове
Коментиран от #18
19:57 17.12.2025
16 не на омразата а?
До коментар #11 от "мечо":А сещаш ли се впрочем кои са ционистите в България които геноцида на Израел подкрепяха а? А дали не си мислят и вас на палестинци да ви направят по някое време? Я се замисли ! Ама хубавичко пич....
19:59 17.12.2025
17 мечо
До коментар #9 от "Ти от коя":не на умразата не на умразата биягаи пудел да ядеш пици сас кристали
19:59 17.12.2025
18 Скрий се
До коментар #15 от "мечо":В ГЕТОТО и чакай шопара да ти подхвърли 50 лв преди изборите.
20:00 17.12.2025
19 Бръмбари в главата
20:02 17.12.2025
20 БСП - ФРЮТЮРНИКА
20:03 17.12.2025
21 По интересното е друго...
20:04 17.12.2025
22 пешо
20:05 17.12.2025
23 Град Симитли
.... То се видя за кво и с гръб към кого сте се навели!
..... А на избори ще получите още хиляди такива!
20:10 17.12.2025
24 По интересното е друго...
20:11 17.12.2025
25 Малко спомени
22 септември 1944 г.
“На редица места има случаи на насилие по отношение на местното население от страна на отделни червено-армейски военнослужещи:
1. Произволно се вземат от местното население, работен добитък, каруци, хранителни продукти и др., без да се уведомяват местните власти, и без съответното оформяне, на иззетия добитък и хранителни продукти;
2. Произволно се изземват държавни и частни моторни превозни средства, и смазочни масла и материали. Това води до проваляне на есенната сеитба.
3. Някои военнослежещи в пияно състояние влизат нощем по домовете на хората в градовете и селата с цел грабеж, а и в някои случаи – изнасилват жени и убиват мъжете им. Така например в село Дивдядово, Шуменска околия тогава, а сега Шуменска област. Наред с другите хора, е и убит, и един от старите членове на Партията. Доколкото такива произволни действия внасят голям смут сред населението, което с неописуема радост и възторг посрещна Червената армия, моля да се направи всичко възможно за тяхното по-бързо прекратяване”
Бе знаем си я историята много добре...
20:20 17.12.2025
26 Иван
20:25 17.12.2025
27 Лъжеш Маноле
Тиквата нареди на водопада да подаде оставка, защото си прави сметка как се завърти за да извлече полза за себе, защото се договеди, как е затрил България!
А ти твърдиш, че си се бил вслушал - оскъдица на мисъл демонстрираш
20:31 17.12.2025
28 Дядо
20:33 17.12.2025
29 Гражданин
20:34 17.12.2025
30 Дядо
20:35 17.12.2025
31 Дядо
20:36 17.12.2025
32 Дядо
20:36 17.12.2025
33 Дядо
20:37 17.12.2025
34 Гражданин
До коментар #12 от "Последния Софиянец":Не, народа иска да го отпраска на един последен софиянец
20:39 17.12.2025
35 Дядо
20:40 17.12.2025
36 Дядо
20:41 17.12.2025
37 Дядо
Бог е Българин.
Без Бог, няма Цар.
Без Бог, без Цар няма Отечество.
Без Бог, без Цар, без Отечество няма Разум.
Без Бог, без Цар, без Отечество, без Разум няма Вяра.
Без Бог, без Цар, без Отечество, без Разум, без Вяра няма Надежда.
Без Бог, без Цар, без Отечество, без Разум, без Вяра, Надежда няма Любов.
Без Любов, няма Надежда, няма Вяра, няма Разум, няма Отечество, няма Цар, няма Бог, няма Българин!
Коментиран от #38
20:43 17.12.2025
38 Град Симитли
До коментар #37 от "Дядо":Сега, като се иzsr@ словесно,
олекна ли ти?!
20:49 17.12.2025
39 Тоя го слушах по тв...!
Голяма Фатална Грешка...!
21:00 17.12.2025