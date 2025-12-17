Манол Генов: Фатална грешка щеше да бъде, ако не бяхме се вслушали в гласа на гражданите

Когато се подава оставка се поема отговорност - едната бе пред държавата и гражданите, другата е пред членовете на БСП. Мандатоносителят бе ГЕРБ. След огромния протест се видя, че той бе за доверието към парламента и начина на устройство на държавата. Ние видяхме, че тези протести бяха насочени повече към българския парламент и по-малко към управлението. Това заяви министърът на околната среда и водите в оставка Манол Генов в предаването „Още от деня” по БНТ.

Мандатоносителят бе ГЕРБ и ние имахме два варианта - или да приемем тяхното решение или да не го приемем. Всеки, който не се вслушва в гласа на гражданите след тези протести, би направил фатална грешка. Фатална грешка също беше на някои от политическите сили, които искаха да си препишат този протест върху себе си. Посочени с пръст бяха всички – целият парламент, който има 5% доверие, поясни той.

Генов цитира анализ на Иван Костов. Нека да видим при предсрочните избори какво ще бъде градивното от този протест. Редно бе да подадем оставка. Нека да видим какво предлагат от ПП-ДБ.

Протестът беше срещу бюджета. Имаше противопоставяне на труда на една група хора срещу труда на друга. Стигна се до едно открито насъскване, каза министърът на околната среда и водите.

По думите му в държавната администрация бонусите се реализират от незаетите щатове и от болничните. Тогава се реализират икономии, които се разпределят. Манол Генов каза още, че му се насълзяват очите, когато подписва договор с млад специалист, чиято заплата е 1400 лева.

БСП влезе в управлението с идеята за стабилност и реализирането на редица проекти. Има много неща, които не можеше да се свършат. Ние бяхме управление на малцинството. Ние не сме търсили подкрепа, а сме получили такава. БСП имаше толкова тежест, колкото ѝ се полагаше с 20 депутата. Нека не си представяме, че когато БСП се е навела ще изчезне, тя го е направила, за да си върже обувките за нов старт, както го правят спортистите, подчерта Генов.