Водата в "Елените" още не става за пиене. 60 000 литра ще бъдат осигурени от Държавния резерв

Премиерът Росен Желязков посети вилно селище "Елените", което пострада от наводненията в началото на октомври, съобщиха от Министерския съвет на своята фейсбук страница, цитирани от БТА.
Оттам посочиха, че инженерен екип от Държавното предприятие „Язовири и каскади” към Националната електрическа компания (НЕК) ще обследва корекцията на реката, която е направена във вилното селище.
Още днес ще бъдат осигурени 60 000 литра вода за питейни нужди от Държавния резерв за хората в "Свети Влас" и "Елените". Това е необходимо заради замърсяване на водата към този момент, пише в публикацията на Министерския съвет.
Бедственото положение в района се удължава с още 7 дни.
Държавата ще събере годни доказателства за нуждите на правосъдието по случая „Елените”, каза премиерът Росен Желязков по-рано днес край хасковското село Конуш, където откри реконструирания магистрален напоителен канал М-1.
