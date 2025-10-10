Новини
България »
Всички градове »
Водата в "Елените" още не става за пиене. 60 000 литра ще бъдат осигурени от Държавния резерв

Водата в "Елените" още не става за пиене. 60 000 литра ще бъдат осигурени от Държавния резерв

10 Октомври, 2025 16:53 357 4

  • вода-
  • елените-
  • пиене-
  • държавен резерв-
  • литри

От Министерски съвет обясниха, че инженерен екип от Държавното предприятие „Язовири и каскади” към Националната електрическа компания (НЕК) ще обследва корекцията на реката, която е направена във вилното селище "Елените"

Водата в "Елените" още не става за пиене. 60 000 литра ще бъдат осигурени от Държавния резерв - 1
Снимка: МС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Премиерът Росен Желязков посети вилно селище "Елените", което пострада от наводненията в началото на октомври, съобщиха от Министерския съвет на своята фейсбук страница, цитирани от БТА.

Оттам посочиха, че инженерен екип от Държавното предприятие „Язовири и каскади” към Националната електрическа компания (НЕК) ще обследва корекцията на реката, която е направена във вилното селище.

Още днес ще бъдат осигурени 60 000 литра вода за питейни нужди от Държавния резерв за хората в "Свети Влас" и "Елените". Това е необходимо заради замърсяване на водата към този момент, пише в публикацията на Министерския съвет.

Бедственото положение в района се удължава с още 7 дни.

Държавата ще събере годни доказателства за нуждите на правосъдието по случая „Елените”, каза премиерът Росен Желязков по-рано днес край хасковското село Конуш, където откри реконструирания магистрален напоителен канал М-1.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лопата Орешник

    1 0 Отговор
    Аве напишете 60 тона вода бе, 60 000 литра като напише няма да стане повече! Иначе може направо 60 000 000 милилитра да напишете и ще сме още по впечатлени!

    17:02 10.10.2025

  • 2 Всички

    2 0 Отговор
    На водопой на водопада на Железаров!

    17:03 10.10.2025

  • 3 МЪРЧЪНТДАИЗЕР

    0 0 Отговор
    МНОГО ЩЕ СЕ ХАРЧИ АКО Е ОТ ВОДОПАД КАТО НА АВСТРИИСКАТА МАГИСТРАЛА 10 ЮРО ШИШЕНЦЕ със ЗЕЛЕН ЦВЯТ

    17:04 10.10.2025

  • 4 горски

    1 0 Отговор
    Желязков, мамин, а не е ли по-добре ДЪРЖАВАТА най-накрая поне да започне да не допуска такива нарушения, а? Докога "държавата" ще следва събитията? Стане наводнение и един куп държави се втурват да СЕ само проверяват. То тези комплекси да не са гъби бе, никнат за три дена. Между впрочем какво стана с оная подпорна стена, която се оказа хотел? Тиквата нали се беше заканил по същия начин? България е страната на неограничените възможности. Не Америка – България. Защото тук всичко е възможно да се случи. Възможно е да си построиш хотел в река, реката да наводни хотела и после държавата да ти разчисти бакиите. Ти няма да носиш отговорност, защото хотелът всъщност не е твой, а на някой кипърски селянин, който стои зад офшорката, която го притежава. Той е построен законно, защото куп институции са извършили беззакония, за да го узаконят. Боже, колко самоизключващи се твърдения. Но у нас е така – тук всичко е възможно.

    17:15 10.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол