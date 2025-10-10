Новини
Атанас Атанасов: Васил Терзиев има политически гръбнак. Може да се пребори на президентските избори

Атанас Атанасов: Васил Терзиев има политически гръбнак. Може да се пребори на президентските избори

10 Октомври, 2025 22:50

Както винаги, Бойко Борисов излезе като спасител. Човек започва да си мисли дали това не е заучена комбинация, за да се появи Бойко Борисов в тази роля, добави Атанасов

Атанас Атанасов: Васил Терзиев има политически гръбнак. Може да се пребори на президентските избори - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Тези хора чалгизираха политиката, този път решиха да чалгизират и наказателното право. Всичко това е размахване на пръст за свободното слово. Това каза в предаването "Панорама" по БНТ депутатът от "Продължаваме промяната-Демократична България" Атанас Атанасов във връзка с внесения вчера и оттеглен днес законопроект на "Има такъв народ", предвиждащ затвор от 1 до 6 г. за разпространяване на лична информация в медиите, включително в социалните мрежи, без съгласието на конкретния човек.

Както винаги, Бойко Борисов излезе като спасител. Човек започва да си мисли дали това не е заучена комбинация, за да се появи Бойко Борисов в тази роля, добави Атанасов, цитиран от novini.bg.

Той посочи, че стои на позицията си, че Комисията за противодействие на корупцията трябва да бъде закрита.

Всички тези хора от КПК трябва да отидат на борсата, защото са изпратени там да изпълняват политически поръчки. В началото комисията се избираше с квалифицирано мнозинство от 2/3, а сега може да се избира с обикновено политическо мнозинство - давате си сметка колко ще е безпристрастна, заяви лидерът на ДСБ.

Текстът за партийния неутралитет трябва да бъде махнат от закона и за шефовете на служби, защото и те ще се избират с обикновено мнозинство. Всичко, което се прави от управляващите, има за цел узурпиране на репресивната власт на държавата, за да се упражнява по такива дела, като това срещу кмета на Варна Благомир Коцев, отбеляза Атанас Атанасов.

Недопустимо е репресивната власт да бъде давана само в ръцете на управляващите. Трябва да има баланс от страна на президента, допълни той.

Атанасов коментира и действията на кмета на София Васил Терзиев при кризата с боклука в столицата.

Оказа се, че този човек има политически гръбнак и се опълчи срещу тези, които искат да приберат едни огромни пари от софиянци, за да напълнят отново едни чекмеджета. Стискам му палци и мисля, че ще успее, заяви депутатът от "Продължаваме промяната-Демократична България".

Попитан дали Терзиев може да е кандидатът за президент на демократичната общност, Атанас Атанасов каза: "Ние от ДСБ започнахме един процес, който ще се развива. Най-добре е да има състезание. Ще търсим широкоскроен човек, който да отиде на предварителни избори. Той няколко пъти каза, че не проявява интерес към президентския пост, но ако има такова състезание, да заповяда. Мисля, че има качества да се пребори на президентските избори от една страна със статуквото, от друга – с проруските партии".


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Българин ..

    10 0 Отговор
    Педя човек. Лакът Уста. Що е то?

    Коментиран от #10

    22:54 10.10.2025

  • 2 Гражданин на НРБ

    9 0 Отговор
    За какво говори дребното дърто съветско комуненце Наско? Червената Василка няма шанс, след като остави половин София зарината от боклук. А от декември следват още квартали. Това не е геройство, а просто некадърност.

    22:56 10.10.2025

  • 3 Смешник

    7 0 Отговор
    Васил Терзиев е отроче на служители ва ДС като теб гноме

    22:59 10.10.2025

  • 4 Красимир Петров

    5 0 Отговор
    Всички от ДС имате политически гръбнаци

    23:00 10.10.2025

  • 5 Плд, ул Св Климент

    6 0 Отговор
    Терзиев, ДС корумпе, (и то от племето на Дръмпф) - Президент!?
    еврейският Гном пак мисли зло за България

    23:00 10.10.2025

  • 6 Хахаха

    5 0 Отговор
    Ужас само това трябва на българия пълни кретени

    23:05 10.10.2025

  • 7 гост колл

    2 0 Отговор
    ггоооомммеооо грееддааа

    23:09 10.10.2025

  • 8 По време

    3 0 Отговор
    На война как ще правите избори пак фантазия

    23:10 10.10.2025

  • 9 анти

    2 0 Отговор
    Толкова дебело потилитическо късогледства едва ли има...
    Пак се прострелваме в корема, разчитайки на моменти зенити и перманентни надири...
    На сила ни карате да гласуваме за олигорени, ама няма да стане...

    23:15 10.10.2025

  • 10 Дон Кики

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Българин ..":

    Гьз Атанасов.

    23:20 10.10.2025

  • 11 но ние помним

    0 0 Отговор
    РАЗГРАД


    няма нужда от повече думи

    23:24 10.10.2025

