Атанас Атанасов: Васил Терзиев има политически гръбнак. Може да се пребори на президентските избори

Тези хора чалгизираха политиката, този път решиха да чалгизират и наказателното право. Всичко това е размахване на пръст за свободното слово. Това каза в предаването "Панорама" по БНТ депутатът от "Продължаваме промяната-Демократична България" Атанас Атанасов във връзка с внесения вчера и оттеглен днес законопроект на "Има такъв народ", предвиждащ затвор от 1 до 6 г. за разпространяване на лична информация в медиите, включително в социалните мрежи, без съгласието на конкретния човек.

Както винаги, Бойко Борисов излезе като спасител. Човек започва да си мисли дали това не е заучена комбинация, за да се появи Бойко Борисов в тази роля, добави Атанасов, цитиран от novini.bg.

Той посочи, че стои на позицията си, че Комисията за противодействие на корупцията трябва да бъде закрита.

Всички тези хора от КПК трябва да отидат на борсата, защото са изпратени там да изпълняват политически поръчки. В началото комисията се избираше с квалифицирано мнозинство от 2/3, а сега може да се избира с обикновено политическо мнозинство - давате си сметка колко ще е безпристрастна, заяви лидерът на ДСБ.

Текстът за партийния неутралитет трябва да бъде махнат от закона и за шефовете на служби, защото и те ще се избират с обикновено мнозинство. Всичко, което се прави от управляващите, има за цел узурпиране на репресивната власт на държавата, за да се упражнява по такива дела, като това срещу кмета на Варна Благомир Коцев, отбеляза Атанас Атанасов.

Недопустимо е репресивната власт да бъде давана само в ръцете на управляващите. Трябва да има баланс от страна на президента, допълни той.

Атанасов коментира и действията на кмета на София Васил Терзиев при кризата с боклука в столицата.

Оказа се, че този човек има политически гръбнак и се опълчи срещу тези, които искат да приберат едни огромни пари от софиянци, за да напълнят отново едни чекмеджета. Стискам му палци и мисля, че ще успее, заяви депутатът от "Продължаваме промяната-Демократична България".

Попитан дали Терзиев може да е кандидатът за президент на демократичната общност, Атанас Атанасов каза: "Ние от ДСБ започнахме един процес, който ще се развива. Най-добре е да има състезание. Ще търсим широкоскроен човек, който да отиде на предварителни избори. Той няколко пъти каза, че не проявява интерес към президентския пост, но ако има такова състезание, да заповяда. Мисля, че има качества да се пребори на президентските избори от една страна със статуквото, от друга – с проруските партии".