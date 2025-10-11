Новини
Отново тревога в Николово заради проливния дъжд

11 Октомври, 2025 08:20 566 6

Рискът за дигата на езерото „Липник“ остава

Светослава Ингилизова

Продължава напрежението в русенското село Николово, където остава в сила бедственото положение заради компрометираната дига на езерото „Липник“. Проливният дъжд тази сутрин отново повиши риска от свличане на съоръжението, въпреки че през последните дни бяха предприети спешни укрепителни дейности.

Кметът на Николово Златан Ванев заяви, че най-голямата опасност сега е дъждовната вода да проникне в основите на дигата, което може да я отслаби допълнително: „Вчерашният ден даде малко надежда, но днес дъждът е сериозен проблем. Надяваме се времето да се оправи възможно най-скоро“.

По думите му нивото на водата в езерото е спаднало с около метър, което е обнадеждаващо. Каналът, който отвежда водата през селото, се наблюдава денонощно и към момента е проходим, без опасност от преливане.

Въпреки това около 60 жители на Николово са подписали декларации, че отказват евакуация, въпреки предупрежденията на властите. Част от тях са се преместили в по-високите части на селото.

Днес кметът на Русе трябва да реши дали жителите ще могат да се върнат по домовете си, или бедственото положение ще бъде удължено.

„Трябва да се извършат замервания няколкодневни, започнахме с геодезически , които да установят реално, а не дали ни се струва, има ли отместване продължаващо на стената или всичко като процес е приключило. Следващите измервания са от специалисти, които ще проверят влажността в стената. +от тук насетне на всички искам да кажа, трябва да се съберат достатъчно технически данни и те да ми кажат на мен, че е достатъчно безопасно за хората. Всички моля за разбиране+решенията на кмета и на ръководството на общината са базирани изцяло на становищата на специалистите, които са привлечени“, заяви Пенчо Милков.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 българи спасявайте се

    4 0 Отговор
    некадърниците унищожават държавата

    08:28 11.10.2025

  • 2 Последния Софиянец

    7 0 Отговор
    Всеки дъжд е бедствие в държавата с главно Д.

    08:29 11.10.2025

  • 3 Сглобката

    7 0 Отговор
    Нали правиха оглед на републиканските язовири и мостове? Къде е доклада, къде са набелязаните мерки? Къде са резултатите. Моста при Царево, който бе отнасян многократно не е обикновен мост. Той е надстройка на стар мост от едно нреме. Интересното е, че каменният градеж си стои!

    08:29 11.10.2025

  • 4 Леле майкооо

    5 0 Отговор
    Пътят върху дигата напукал ли се е, или не е, че вчера не личеше нищо такова?
    Дигата не е ли почва? Не е ли нормално при просмукване с толкова вода да има някакво слягане на почвата?
    Дигата е строена от комунистите, но наследниците им поддържаха ли я, или само в ползват?

    Коментиран от #5

    08:36 11.10.2025

  • 5 не от комунистите

    0 2 Отговор

    До коментар #4 от "Леле майкооо":

    от робите на комунизъма!

    Коментиран от #6

    08:37 11.10.2025

  • 6 Леле майкооо

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "не от комунистите":

    Комунизъм не е имало в България. Имало е тоталитарно управление. То е имало общо с комунизма толкова, колкото днешното тоталитарно, безалтернативно управление има с демокрацията.

    08:48 11.10.2025

