Удължават бедственото положение в Николово и Мартен

До 10:00 часа сутринта на 27 октомври (понеделник) ще бъде удължено бедственото положение в село Николово и гр. Мартен, съобщи областният управител на Русе Драгомир Драганов.

Решението бе взето след проведена оперативна работна среща за изясняване на обстоятелствата и обсъждане необходимостта от удължаване на срока. Съгласно нормативната уредба кметът на една община има право да обявява бедствено положение за срок не повече от 7 дни. За удължаването на периода се изисква съгласуване от областния управител. Такова удължаване бе поискано от кмета Пенчо Милков с 30 дни, но според нормативните изисквания максималният период на бедственото положение може да е общо 30 дни след съгласуване от страна на областния управител. Затова след като Драганов и заместникът му Георги Георгиев се запознаха на място с реалната ситуация и изискаха редица експертни становища, областният управител взе решение да съгласува заповедта на кмета на Община Русе бедственото положение да се удължи с още 10 дни.

По думите на Драганов няма нужда от въвеждане на по-дълъг период на бедственото положение, защото на този етап няма опасност за населението. Отчетени са и дългосрочните прогнози, взети са под внимание всички факти и препоръки на компетентните специалисти, обясни Драганов. Той коментира, че удължаването на бедственото положение се налага поради необходимостта от установяване степента на овлажняване на язовирната стена на язовир „Николово“. До 27 ноември се очаква да излязат резултатите от пробите, като изследванията се извършват от БАН.

Припомняме, че заради проливните валежи миналата седмица, които на места в Русенско надхвърлиха 280 л/кв.м, за три денонощия дигата на язовира бе компрометирана и това наложи неговото поетапно изпускане. Тази дейност се осъществява и към днешна дата, като се вземат и допълнителни мерки по отводняване в гр. Мартен. Всички дейности към момента са превантивни и хората трябва да бъдат спокойни, категоричен бе Драганов.