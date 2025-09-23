Новини
Мечки нанесоха щети за хиляди левове на габровски села

Мечки нанесоха щети за хиляди левове на габровски села

23 Септември, 2025 12:11 896 14



Екологичната инспекция във Велико Търново е констатирала щети за близо 5500 лева, които са нанесени от мечки. Унищожени са основно пчелини в габровски села.

Само през август екологичната инспекция във Велико Търново е констатирала три щети от защитения хищник по подадени сигнали от стопани в габровските села Райновци, Кръвеник и Млечево. От проведените проверки на място остава ясно, че компенсации ще получат само двама от потърпевшите собственици, тъй като третият няма необходимите документи за регистрация в Агенцията по безопасност на храните.

За миналата година екологичната инспекция, която обслужва областите Велико Търново и Габрово, е изплатила 7 обезщетения общо за 4187 лв.

Далеч по-сериозна е била общата сума през 2023 г. Тогава от екоинспекцията са завели 20 щети от мечка за 15 400 лв.

Видът е защитен, законът предвижда отстрел на проблемни животни, които нанасят регулярно щети или поведението им е заплаха за хората. Разрешителни за отстрел се издават от Министерство на земеделието и храните.


  • 1 Червената шапчица

    8 3 Отговор
    Мечките са руске, изпратени от Путин. Това е хибридна атака... Чл.5

    Коментиран от #4

    12:18 23.09.2025

  • 2 Червената шапчица

    6 1 Отговор
    Дроновете, които затвориха летището в Копенхаген, са били управлявани умело и своевременно са изчезнали

    Коментиран от #10

    12:19 23.09.2025

  • 3 Зевс

    11 3 Отговор
    А прасетата нанесоха щети за десетки милиарди.

    Коментиран от #6

    12:23 23.09.2025

  • 5 дипм

    2 1 Отговор
    на модераза

    12:24 23.09.2025

  • 6 Червената шапчица

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Зевс":

    Сега ще те арестуват и 20 затвор...

    12:31 23.09.2025

  • 7 хихи

    2 1 Отговор
    Руски мечки, спуснати с дронове. Мечки стръвници..

    12:31 23.09.2025

  • 8 Щети

    3 3 Отговор
    А бащата на някаква Саяна всеки ден нанася щети като обикаля всички телевизии с оскубаните вежди.

    Коментиран от #11

    12:31 23.09.2025

  • 9 Монк

    8 3 Отговор
    Какви щети бе, изсякоха горите, избиха дивеча, тия мечки какво да ядат? Да се радват, че не са почнали хора да ядат.. И веднага почват "дайте да ги отстреляме",... Ненормалници

    12:32 23.09.2025

  • 10 хихи

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Червената шапчица":

    Управлявани от същите мечки..

    12:32 23.09.2025

  • 11 2134

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Щети":

    Човек търси смисъл ноа живота си след трагедията....

    12:33 23.09.2025

  • 12 оня с коня

    0 2 Отговор
    Къде изчезнаха Гьотверените тука дето призоваваха ПЛАМЕННО да се "спасяваме" през Терминал-2 щото БГ била Адът на Европа?А не е ли БГ истинската "Страна на неограничените възможности",където Пари се правят "От Въздуха",отделно че се търкалят и по Земята и Човек трябва само да се наведе и да ги вземе?Ама тарашели Мечките Пчелините - А Някой тръгнал ли е да проверява дали в тия Кошери сковани набързо от стари Щайги е имало изобщо пчели,да не говорим за Мед?А след като се плащат Държ. Пари за Пчелини,що пък да не се декларират и бастисани "ОСИНИ",т.е. Брачедите на Пчелите,като не е проблем за всеки Научен работник да докаже колко са полезни и Осите,дори повече в някои отношения и от Пчелите?

    12:45 23.09.2025

  • 13 Така ще е

    4 1 Отговор
    Едно време животните имаха хранилки и се храниха, сега като няма нищо и те го удариха на пиратстване. Дано скоро нагостят Тиквата и Шишака!

    12:46 23.09.2025

  • 14 Хибридна провокация

    0 1 Отговор
    За издадените от мечки какво е обезщетението, че един приятел се интересува?

    12:50 23.09.2025

