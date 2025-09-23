Мечки нанесоха щети за хиляди левове на габровски села

Екологичната инспекция във Велико Търново е констатирала щети за близо 5500 лева, които са нанесени от мечки. Унищожени са основно пчелини в габровски села.
Само през август екологичната инспекция във Велико Търново е констатирала три щети от защитения хищник по подадени сигнали от стопани в габровските села Райновци, Кръвеник и Млечево. От проведените проверки на място остава ясно, че компенсации ще получат само двама от потърпевшите собственици, тъй като третият няма необходимите документи за регистрация в Агенцията по безопасност на храните.
За миналата година екологичната инспекция, която обслужва областите Велико Търново и Габрово, е изплатила 7 обезщетения общо за 4187 лв.
Далеч по-сериозна е била общата сума през 2023 г. Тогава от екоинспекцията са завели 20 щети от мечка за 15 400 лв.
Видът е защитен, законът предвижда отстрел на проблемни животни, които нанасят регулярно щети или поведението им е заплаха за хората. Разрешителни за отстрел се издават от Министерство на земеделието и храните.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Червената шапчица
Коментиран от #4
12:18 23.09.2025
2 Червената шапчица
Коментиран от #10
12:19 23.09.2025
3 Зевс
Коментиран от #6
12:23 23.09.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 дипм
12:24 23.09.2025
6 Червената шапчица
До коментар #3 от "Зевс":Сега ще те арестуват и 20 затвор...
12:31 23.09.2025
7 хихи
12:31 23.09.2025
8 Щети
Коментиран от #11
12:31 23.09.2025
9 Монк
12:32 23.09.2025
10 хихи
До коментар #2 от "Червената шапчица":Управлявани от същите мечки..
12:32 23.09.2025
11 2134
До коментар #8 от "Щети":Човек търси смисъл ноа живота си след трагедията....
12:33 23.09.2025
12 оня с коня
12:45 23.09.2025
13 Така ще е
12:46 23.09.2025
14 Хибридна провокация
12:50 23.09.2025