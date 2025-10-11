Новини
България »
Приключва ремонтът в платното за Бургас край Пазарджик

11 Октомври, 2025 10:56 697 4

  • апи-
  • ам тракия-
  • ремонт

Работата в участъка продължава в платното за София

Приключва ремонтът в платното за Бургас край Пазарджик - 1
Снимка: БГНЕС/Илюстративна
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

На 11 октомври приключва ремонтът в платното за Бургас на 8 километър от автомагистрала „Тракия“ в област Пазарджик - между 90-ти и 98-ми километър, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Движението на превозните средства ще бъде пренасочено в обновеното платно, като ще има по една лента в посока Бургас и една лента за София. Работата в участъка продължава в платното за София. Ремонтът започна на 24 септември.

В момента се ремонтира платното за Бургас в участъци от магистралата и на територията на областите Софийска, Стара Загора и Сливен.

В Софийска област строителни работи има на 9-километров участък между 24-ти и 33-ти километър, в област Сливен се ремонтират 11 километра между 262-ти и 273-ти километър, а от 9 октомври започна и ремонт в платното за Бургас на 10 км в област Стара Загора между 208-ми и 218-ти километър. Във всички отсечки трафикът преминава двупосочно в платното за София, като са обособени по една лента за Бургас и една към столицата.

При интензивен трафик и за повишаване на безопасността се въвежда реверсивно движение, посочват още от АПИ. То предвижда две ленти за Бургас и една за София или две ленти за пътуващите към столицата и една в посока Бургас да бъдат организирани в зависимост от натовареността на движение. Тази организация на движение ще се прилага по преценка на „Пътна полиция“.

При ремонта в област Стара Загора е спряно движението по пътен възел „Стара Загора“ при 208-ми километър. Автомобилите не могат да преминават по пътните връзки от магистралата към път I-5 в посока Стара Загора, както и от първокласния път, идващ от Стара Загора и Хасково към магистралата в посока Бургас. Движещите се в посока от София към Стара Загора се пренасочват от пътен възел „Чирпан Изток“ (км 184+709) по път II-66 до Стара Загора. Възможен обходен маршрут за пътуващите от Хасково и от Стара Загора в посока Бургас е по първокласните пътища I-5 Стара Загора - Казанлък и път I-6 Казанлък - Бургас.

Технологичният проект за ремонт на участъка предвижда цялостна подмяна на асфалтовата настилка, отводнителни дейности, обновяване на знаците и ограничителните системи, нова маркировка и др. При добри метеорологични условия прогнозният срок за завършване на ремонта в област Стара Загора е 31 октомври.

Ремонтните дейности са възложени по договора за текущ ремонт и поддържане на АМ „Тракия“ на „Автомагистрали“ ЕАД. На 9 октомври започна ремонт на платното в посока Бургас област Стара Загора от 208 до 218 км на автомагистралата.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
  • 1 Застроиха

    0 1 Отговор
    Ли го вече? Чудесна новина за ромчовците!
    Братя , българи!
    Ай, шукарие!

    11:11 11.10.2025

  • 2 Тиква

    3 1 Отговор
    Браво,тикво-гербистки фирми до година пак ще ремонтират,а сега ние, от фирмата, отиваме на заслужена почивка на Бали,със секретарките.

    11:11 11.10.2025

  • 3 Страната на npaceтата 🐷🐷

    0 0 Отговор
    Другата седмица да се почва с ремонта не ремонтираното.

    12:03 11.10.2025

  • 4 Жалък герберски oтnaдъk ! 🤡

    0 0 Отговор
    Няма по некадърни и по крадливи от герберухите !
    За 9 месеца взеха повече заеми от колкото сумарно за предходните 3 години, в които имаше световни кризи.
    Някой усети ли нещо от взетите 18 милиарда заеми ? Подобри ли му се живота ?
    Повишиха тока 2 пъти повече от колкото сумарно за предходните 3 години.
    Инфлацията е 2,5 пъти по висока, от колкото сумарно за предходните 3 години
    Продължават с ремонтите на ремонтите
    Започнаха ударно с политическите арести и рекетиране на бизнеса, като изпращат мyтpите си от МВР, Прокуратура, НАП, КЗК, КЗП, ДАНС
    Пенсии и заплати са замразени, освен на "Биещото сърце на партията" - милиционерите

    12:07 11.10.2025

Новини по градове:
