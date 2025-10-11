Фандъкова: Има много сериозна криза с боклука, всички трябва да помогнат

В момента има много сериозна криза с боклука, макар че в началото тя беше отричана и обяснявана като временно неудобство. Има криза, тя е изключително сериозна и притеснява хиляди домакинства в нашия град и смятам, че всички трябва да помогнат тази криза да се реши - това коментира в студиото на "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ депутатът от ГЕРБ-СДС и бивш кмет на столицата Йорданка Фандъкова.
Тя изрази благодарност към доброволците, които всеки ден излизат и помагат, и не само:
"Благодарност и към министъра на правосъдието, който изпрати работна ръка, защото е нужна техника и работна ръка, за да се излезе от ситуацията. Господин Борисов и правителството много искрено предложиха подкрепата и помощта, защото ние така правим - това е нашият град и ние сме загрижени за него. В криза всички трябва да се обединим, за да може да се реши."
Като кмет на София основната ѝ задача е била да не се стига до кризи и никога не е афиширала с много неща, които е направила:
"Най-важните дейности в големия град и за кмета са сметосъбирането, транспорта, водоснабдяването и топлоснабдяването. Това са екзистенциални условия за живот и когато при тях няма проблеми, хората дори не го забелязват, те се интересуват от много по-сериозни неща. Когато обаче има проблем в някои от тези дейности, виждаме го и в страната, виждаме го и в София, това наистина засяга много хора. Повечето от тези дейности могат да се споделят с държавата. Сметосъбирането е дейността, която е изключителна отговорност и на кмета по закон."
Това е казала и на Васил Терзиев, когато той е трябвало да встъпи в длъжност като кмет на София:
"Обясних му, че това е лична отговорност и не трябва да допуска да се политизира - нещо, което за съжаление виждам, че се изкушава, и че процедурите за почистването са много дълги и сложни и че трябва да се обявят поне година по-рано от изтичането на договора", поясни Фандъкова.
На 26 март е обявена процедурата за избор на изпълнител при положение, че договорите изтичат през април и май.
"Това за мен е абсолютно необяснимо. Чух оправдания, че са се забавили в Агенцията за обществени поръчки - факт, ако 2 месеца са се забавили, но това не е прецедент и би трябвало да се предвиждат някои ситуации, заради които аз заложих в договорите възможност да се удължават с 6 месеца. При хипотезата, че не се беше забавила агенцията и беше спазила срока си от 2 седмици, това означава че най-рано на 1 април трябваше да бъде обявена процедурата, а на 4 април, както разбрахме, е изтичал договора. Това е абсолютно необяснимо", каза Йорданка Фандъкова.
Тя добави още, че ако има мафия, човек се бори със законови, добре подготвени процедури, с много ясен план и нещо много задължително - да има осигурен план "Б". Тук план "Б" няма, затова се реагира кризисно и затова могат да се допуснат и други грешки.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Софийски
11:37 11.10.2025
3 Гост
Коментиран от #40
11:37 11.10.2025
4 Нагла
11:39 11.10.2025
5 Фани
11:41 11.10.2025
6 Дориана
11:41 11.10.2025
7 Всевъзможни
11:41 11.10.2025
8 таз оцет ли е пила: с законова мафия
11:44 11.10.2025
9 Лойко Разбойко
11:44 11.10.2025
10 Тома
11:46 11.10.2025
11 Мнение
Това е политически саботаж под прикритие на процедурна легитимност. И Фандъкова е съучастник – мълчалив, но ключов.
11:47 11.10.2025
12 Некой
Коментиран от #19, #46, #56
11:47 11.10.2025
13 Всъщност
11:47 11.10.2025
14 Фалшива скромност от Фандъкова!
Да казваш „не давам оценки“ и в същото време да наричаш действията на кмета „странни“ и „необясними“ е типична политическа демагогия.
Фандъкова иска да изглежда като експерт над битката, но всъщност играе най-обикновена партийна игра, използвайки кризата, за да удари опозицията.
11:47 11.10.2025
15 нещо тъжна наборсучена женицата
когато беше известна
сега в девета глуха
отдавна не я бяха изтъпанчила тук
11:47 11.10.2025
16 007 лиценз ту кил
11:48 11.10.2025
17 Фандъкова има КЪСА памет!!
Фандъкова удобно забравя:
• Сривът с електронните билети
• Забавеното метро
• Фалшивото „въвеждане“ на системата за контрол на въздуха
• Проблемите с Топлофикация
• Съдебните дела за обществени поръчки с предизвестени победители
Да говори за „контрол“ и „работеща администрация“ е чисто подигравка с паметта на гражданите.
11:48 11.10.2025
18 Курд Околянов
11:49 11.10.2025
19 Лесно решението
До коментар #12 от "Некой":Да карат сметта с метрото. Хвърляйте там.
11:49 11.10.2025
20 Фандъкова е виновна!
11:49 11.10.2025
21 Работническо дело
11:49 11.10.2025
22 007 лиценз ту кил
11:51 11.10.2025
23 14 години некадърност от Фандъкова
Липсваше координация между различни инфраструктурни проекти – често ремонтиран участък бива разкопаван отново след няколко месеца за подмяна на тръби или кабели.
По време на мандатите ѝ се извършиха множество ремонти, но имаха много лошо качество. Пример: ремонтирани улици и тротоари с неравности, лоши фуги, нестабилни плочки, които често се разместват или чупят.
Скандалният ремонт на "Граф Игнатиев" стана символ на този проблем – скъп проект с множество дефекти и съмнителен естетически резултат.
11:52 11.10.2025
24 Въздухът
София редовно е сред най-замърсените столици в Европа по отношение на фини прахови частици (PM10 и PM2.5).
Мерките, предприети от Столична община, се възприемаха като недостатъчни или чисто формални – като "Зелен билет" в дни с мръсен въздух, но без реална алтернатива на автомобилния транспорт.
11:53 11.10.2025
25 Софиянецо
11:53 11.10.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 тиго
Коментиран от #32, #53
11:54 11.10.2025
29 Помним
• Въпреки някои усилия за дигитализация, управлението на Столична община бе критикувано за непрозрачни обществени поръчки, липса на адекватна комуникация с гражданите и недостатъчен контрол върху изпълнението на проекти.
• Гражданските инициативи често се сблъскваха със стена от безразличие и бюрокрация.
6. Политическа зависимост
• Макар и формално избирана с гласовете на столичани, Фандъкова бе възприемана като зависима от партия ГЕРБ и нейното ръководство.
• Това пораждаше въпроси за реалната ѝ автономия в управлението и дали решенията ѝ са в интерес на града или на партийни структури.
11:55 11.10.2025
30 Софиянец
Коментиран от #69
11:57 11.10.2025
31 Парадокс БГ
1. Съмнителни договори и концесии
• При управлението на Фандъкова Столична община сключи дългосрочни договори с частни оператори за сметосъбиране, почистване и поддръжка, които често предизвикваха критики относно:
• завишени цени,
• ниско качество на услугата,
• липса на прозрачност при избора на фирмите.
• Договорите са така структурирани, че се подновяват автоматично или включват клаузи, затрудняващи прекратяването им дори при лошо изпълнение.
11:59 11.10.2025
32 Абе
До коментар #28 от "тиго":Извинен си.
11:59 11.10.2025
33 При Фандъкова
• Общината рядко упражняваше реален контрол върху изпълнението на договорите. Дори при очевидно лошо почистване или пропуски, санкции почти не се налагаха, а ако се налагаха – бяха символични.
• Това създаде усещане, че има „имунитет“ за определени фирми, което породи и понятието „боклучена мафия“ – картел от изпълнители, които се облагодетелстват за сметка на качеството и парите на данъкоплатците.
11:59 11.10.2025
34 Анализ
• Заводът за горене на отпадъци в София (и плановете за инсинератор) също предизвикаха сериозни подозрения – както от граждански организации, така и от екологични експерти.
• Проектът бе тласкан напред с години, въпреки че:
• нямаше обществен консенсус,
• липсваше дългосрочна визия за намаляване на отпадъка и повишаване на рециклирането,
• се възприемаше от мнозина като лобистки – в полза на определени икономически интереси.
12:00 11.10.2025
35 Възмутен
Новите кметове са принудени да работят в рамки, създадени от предишното управление – с трудни за разваляне договори и със слаба институционална култура на контрол и отчетност.
12:01 11.10.2025
36 Курд Околянов
12:01 11.10.2025
37 Даката
12:02 11.10.2025
38 Фандъкова и ГЕРБ са виновни!
Коментиран от #39, #63
12:02 11.10.2025
39 Бай Ху (By Who)
До коментар #38 от "Фандъкова и ГЕРБ са виновни!":Господине, какво е олигопол? Да не е нещо обидно.
Коментиран от #47, #48
12:04 11.10.2025
40 Ах Ох
До коментар #3 от "Гост":Не, но ти го направи, ахахахахахаааа 🤣🖕🖕
12:05 11.10.2025
41 ФАКТ
АЛОООООООО, МАХНИ СЕ И СТИГА СИ РЪСЕЛА НАГЛИ ЛЪЖИ СЛЕД ЛЪЖИ, НА НАРОДА МУ СЕ ПОВДИГА ВЕЧЕ ОТ ТАКИВА, КАТО ТЕБ! ГНУСОТИЯ! ПФУУУУУУУ!
12:06 11.10.2025
42 българка
12:07 11.10.2025
43 българи спасявайте се
12:07 11.10.2025
44 Манол
Терзиев вози яростна борба с корупцията и клиентелизма, което мнозина възприемат като нужна промяна след години на подозрения за непрозрачни практики по време на управлението на ГЕРБ.
12:08 11.10.2025
45 Жалък герберски oтnaдъk ! 🤡
За 9 месеца взеха повече заеми от колкото сумарно за предходните 3 години, в които имаше световни кризи.
Някой усети ли нещо от взетите 18 милиарда заеми ? Подобри ли му се живота ?
Повишиха тока 2 пъти повече от колкото сумарно за предходните 3 години.
Инфлацията е 2,5 пъти по висока, от колкото сумарно за предходните 3 години
Продължават с ремонтите на ремонтите
Започнаха ударно с политическите арести и рекетиране на бизнеса, като изпращат мyтpите си от МВР, Прокуратура, НАП, КЗК, КЗП, ДАНС
Пенсии и заплати са замразени, освен на "Биещото сърце на партията" - милиционерите
12:08 11.10.2025
46 управляващите калинки
До коментар #12 от "Некой":са нищоправещи.
12:09 11.10.2025
47 Отговорче
До коментар #39 от "Бай Ху (By Who)":Олигопол е пазарна структура, при която малък брой големи фирми контролират предлагането на даден продукт или услуга.
В български условия това може да са 2–3 големи почистващи фирми, които печелят повечето обществени поръчки (на Таки, на Вълка...)
Нови фирми трудно могат да влязат на пазара – те биват сплашвани, камионите им биват запалнани, като на турската фирма...
12:11 11.10.2025
48 Господин
До коментар #39 от "Бай Ху (By Who)":Проблеми при олигопола:
• Липса на конкуренция → по-ниско качество и високи цени.
• Трудно се сменя доставчик → общини и граждани остават „заключени“.
• Политическо влияние → фирмите могат да оказват натиск върху администрацията.
12:12 11.10.2025
49 "Господинът"
Коментиран от #52, #54, #58
12:13 11.10.2025
50 На първо време
12:14 11.10.2025
51 софиянски
12:16 11.10.2025
52 Така е! Прав си!
До коментар #49 от ""Господинът"":Това бише като политически капан от Бойко Борисов към кмета Васил Терзиев, а не добронамерена помощ. Терзиев вероятно правилно прецени, че всяка ръка, подадена с показна театралност, идва със скрити кукички. Особено когато става дума за фигура като Борисов, който е експерт в това да превръща „помощта“ в инструмент за контрол и пиар.
12:17 11.10.2025
53 Софийски
До коментар #28 от "тиго":Учителка беше Баева, Фандъкова беше проста дружинна която се клатеше с учителя по физкултура
12:19 11.10.2025
54 Анализ
До коментар #49 от ""Господинът"":Как изглеждаше „капанът“ в политически план заложен от Бойко Борисов?!
Предложението му идва с условие за покорност!
„Да дойде при нас и да каже какво иска“
– звучи като покана с подчертана позиция на надмощие, а не на равноправие. Терзиев би изглеждал като слаб кмет, който „моли“ опозицията за помощ.
12:19 11.10.2025
55 ЛИЧО ВЪЛКА
12:19 11.10.2025
56 Аз мога да помогна
До коментар #12 от "Некой":С транспорта на безработни украинци от слънчака. Общината да ги ползва за работна ръка. Стига са бездействали.
12:20 11.10.2025
57 Перо
Коментиран от #59
12:20 11.10.2025
58 Мнение
До коментар #49 от ""Господинът"":Ако Терзиев приемеше капана заложен му от Бойко Борисов щеше да загуби инициативата.
Борисов щеше лесно да си припише заслуга за решаването на проблема с боклука.
А Терзиев би изглеждал като зависим и без реална управленска самостоятелност.
Но Терзиев се справи блестящо със ситуацията!
12:21 11.10.2025
59 Манол
До коментар #57 от "Перо":Некадърност“ не е, когато наследяваш системно провален град. „Некадърност“ е, когато 14 години управляваш като Фандъкова и оставиш зад себе си олигополи, мръсен въздух, презастрояване, скапани договори и тотален административен хаос.
Васил Терзиев НЕ е виновен за кризата с боклука – виновна е Йорданка Фандъкова, която:
• сключи дългосрочни, непрозрачни договори със съмнителни фирми, които сега буквално рекетират София;
• не изгради инфраструктура за разделно събиране и рециклиране;
• остави град, който зависи от 2–3 частни играча, избрани по „вътрешна линия“.
А зад нея винаги стоя ГЕРБ и Борисов – които сега, отстрани, размахват пръст и се правят на спасители.
12:25 11.10.2025
60 Има нещо вярно
12:25 11.10.2025
61 пача!
12:25 11.10.2025
62 Мафията е точно
12:26 11.10.2025
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Никой
Примерно. Дедовия ще стане - трябва да се върне амбалажната хартия - поне на някои магазини.
Не може всичко да се изхвърля на боклука - това е също така - примерно - развален котлон, развален тостер, веднага.
Но какво да се направи.
ГЕРБ няма какво да се обажда - в момента са в ъгъла и наказани и по Магнитски и по всички параграфи.
12:28 11.10.2025
65 Любопитен
12:28 11.10.2025
66 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
67 По-добре
12:29 11.10.2025
68 И къща в Барселона няма
Ти беше част от пасмината на оня, който не знаел за мафия, който беше изгонил вълка от София, който не познавал Влади Горанов и т.н.
12:29 11.10.2025
69 Абе какви глупости
До коментар #30 от "Софиянец":написа ти бе "опитен администратор", "политическа устойчивост" ??? Да те попитам ти намираш ли разлика между "опитен" и "крумпиран" и между "устойчив" и "поставен" ? Всички ли софиянци сте толкова плиткоумни ? Остава да кажеш, че боклукът в София не означава, че София е мръсна столица ?
12:32 11.10.2025
70 К.К
12:32 11.10.2025
71 Хейт
12:35 11.10.2025
72 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.