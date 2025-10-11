Новини
България »
Фандъкова: Има много сериозна криза с боклука, всички трябва да помогнат

Фандъкова: Има много сериозна криза с боклука, всички трябва да помогнат

11 Октомври, 2025 11:32 746 72

  • йорданка фандъкова-
  • сметопочистване-
  • криза-
  • боклук-
  • мафия

Ако има мафия, човек се бори със законови, добре подготвени процедури, с много ясен план, добави тя

Фандъкова: Има много сериозна криза с боклука, всички трябва да помогнат - 1
Кадър БНТ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

В момента има много сериозна криза с боклука, макар че в началото тя беше отричана и обяснявана като временно неудобство. Има криза, тя е изключително сериозна и притеснява хиляди домакинства в нашия град и смятам, че всички трябва да помогнат тази криза да се реши - това коментира в студиото на "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ депутатът от ГЕРБ-СДС и бивш кмет на столицата Йорданка Фандъкова.

Тя изрази благодарност към доброволците, които всеки ден излизат и помагат, и не само:

"Благодарност и към министъра на правосъдието, който изпрати работна ръка, защото е нужна техника и работна ръка, за да се излезе от ситуацията. Господин Борисов и правителството много искрено предложиха подкрепата и помощта, защото ние така правим - това е нашият град и ние сме загрижени за него. В криза всички трябва да се обединим, за да може да се реши."

Като кмет на София основната ѝ задача е била да не се стига до кризи и никога не е афиширала с много неща, които е направила:

"Най-важните дейности в големия град и за кмета са сметосъбирането, транспорта, водоснабдяването и топлоснабдяването. Това са екзистенциални условия за живот и когато при тях няма проблеми, хората дори не го забелязват, те се интересуват от много по-сериозни неща. Когато обаче има проблем в някои от тези дейности, виждаме го и в страната, виждаме го и в София, това наистина засяга много хора. Повечето от тези дейности могат да се споделят с държавата. Сметосъбирането е дейността, която е изключителна отговорност и на кмета по закон."

Това е казала и на Васил Терзиев, когато той е трябвало да встъпи в длъжност като кмет на София:

"Обясних му, че това е лична отговорност и не трябва да допуска да се политизира - нещо, което за съжаление виждам, че се изкушава, и че процедурите за почистването са много дълги и сложни и че трябва да се обявят поне година по-рано от изтичането на договора", поясни Фандъкова.

На 26 март е обявена процедурата за избор на изпълнител при положение, че договорите изтичат през април и май.

"Това за мен е абсолютно необяснимо. Чух оправдания, че са се забавили в Агенцията за обществени поръчки - факт, ако 2 месеца са се забавили, но това не е прецедент и би трябвало да се предвиждат някои ситуации, заради които аз заложих в договорите възможност да се удължават с 6 месеца. При хипотезата, че не се беше забавила агенцията и беше спазила срока си от 2 седмици, това означава че най-рано на 1 април трябваше да бъде обявена процедурата, а на 4 април, както разбрахме, е изтичал договора. Това е абсолютно необяснимо", каза Йорданка Фандъкова.

Тя добави още, че ако има мафия, човек се бори със законови, добре подготвени процедури, с много ясен план и нещо много задължително - да има осигурен план "Б". Тук план "Б" няма, затова се реагира кризисно и затова могат да се допуснат и други грешки.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Софийски

    39 2 Отговор
    Тази пачА не я ли е срам да се показва

    11:37 11.10.2025

  • 3 Гост

    36 1 Отговор
    И тая ли изпълзяла от дупката, та да каже някаква тъпотия

    Коментиран от #40

    11:37 11.10.2025

  • 4 Нагла

    35 0 Отговор
    селска даскалица , хиляди грехове на гърба ѝ , но изобщо не ѝ дреме , ни очи , ни срама ! Милиарди грабежи , разсипия на София , срастнала с червената мафия ! На Мутрьо ортак във всичко извън закона , "детето на активни борци против капитализма " ! Тежка карма има да чистят поколенията ѝ .

    11:39 11.10.2025

  • 5 Фани

    27 0 Отговор
    Голямото Д, малкото Б и къдравото Сю все още не дават обяснение защо бяха подпалени камионите?!

    11:41 11.10.2025

  • 6 Дориана

    27 0 Отговор
    И при нейното управление имаше криза с боклука и с ремонти на ремонтите. Ярък пример за това бяха жълтите плочки . Нали за това софиянци гласуваха срещу ГЕРБ/ СДС за да се спрат кражбите и корупцията. Така, че тя е последния човек , който може да дава съвети. Беше дотегнала на софиянци.

    11:41 11.10.2025

  • 7 Всевъзможни

    22 0 Отговор
    криминални субекти за 1000 години затвор , Банкянския ги направи депутати !

    11:41 11.10.2025

  • 8 таз оцет ли е пила: с законова мафия

    12 0 Отговор
    Ако има мафия, човек се бори със законови, добре подготвени процедури, с много ясен план, добави тя

    11:44 11.10.2025

  • 9 Лойко Разбойко

    13 0 Отговор
    КОШЛУКОВЦИ И БТВ ОТНОВО В АТАКА. ТАЗИ СУТРИН ГРОБАЧИЙТЕ НАЛАЗИХА КАТО КУБИНСКИ ХЛЕБАРКИ- ГОЛЕМИ ЛЕТЯЩИ МОЖАЧИ. Г. ВЛЮБЕНОВ БЕШЕ НА 7- то НЕБЕ ОТ ЩАСТИЕ. МИСИРКИ, ТАКА ГИ ОПРЕДЕЛИ , НЕ ДПУГ А ВОЖДА НА ВСИЧКИ ЕВРОПЕЙСКИ И БАЛКАНСКИ НАРОДИ- БОКО МЪДРОТО, АГЕНТ БУДА. СИКАДЖИЙСКА МУТРА И АВТОКРАДЕЦ. ПРОСТИЯТ МАТРИАЛ ДА ДИША СПОКОЙНО!!!!! 😛😛😛😛😛😛😛

    11:44 11.10.2025

  • 10 Тома

    17 0 Отговор
    Фандъка например редовно зареждаше на бойчето чекмеджетата

    11:46 11.10.2025

  • 11 Мнение

    21 2 Отговор
    Пълна тишина от Фандъкова по въпроса за саботажа от СОС. Фандъкова не казва нищо за истинската причина, поради която Васил Терзиев не може да изпълни ангажиментите си – постоянното блокиране от страна на мнозинството в СОС, доминирано от ГЕРБ и ВМРО.
    Това е политически саботаж под прикритие на процедурна легитимност. И Фандъкова е съучастник – мълчалив, но ключов.

    11:47 11.10.2025

  • 12 Некой

    4 5 Отговор
    Всички да помагат! Който с каквото може... иначе тия нищо няма да направят.

    Коментиран от #19, #46, #56

    11:47 11.10.2025

  • 13 Всъщност

    16 1 Отговор
    Фандък се римува с Б-оклук

    11:47 11.10.2025

  • 14 Фалшива скромност от Фандъкова!

    19 1 Отговор
    „Аз не давам оценки“ – а после ги раздава наляво и надясно
    Да казваш „не давам оценки“ и в същото време да наричаш действията на кмета „странни“ и „необясними“ е типична политическа демагогия.
    Фандъкова иска да изглежда като експерт над битката, но всъщност играе най-обикновена партийна игра, използвайки кризата, за да удари опозицията.

    11:47 11.10.2025

  • 15 нещо тъжна наборсучена женицата

    16 1 Отговор
    тъгува за кметското кресло когато беше маша на тикви
    когато беше известна
    сега в девета глуха
    отдавна не я бяха изтъпанчила тук

    11:47 11.10.2025

  • 16 007 лиценз ту кил

    4 8 Отговор
    Кметът има много ясен план. Затворници вече чистят в Красно село. Благо е в първия камион.

    11:48 11.10.2025

  • 17 Фандъкова има КЪСА памет!!

    16 0 Отговор
    Къса памет за собствените провали
    Фандъкова удобно забравя:
    • Сривът с електронните билети
    • Забавеното метро
    • Фалшивото „въвеждане“ на системата за контрол на въздуха
    • Проблемите с Топлофикация
    • Съдебните дела за обществени поръчки с предизвестени победители
    Да говори за „контрол“ и „работеща администрация“ е чисто подигравка с паметта на гражданите.

    11:48 11.10.2025

  • 18 Курд Околянов

    18 0 Отговор
    Тя заложи тази бомба, като се заиграваше с боклучената мафия. Тя ги научи така.

    11:49 11.10.2025

  • 19 Лесно решението

    3 3 Отговор

    До коментар #12 от "Некой":

    Да карат сметта с метрото. Хвърляйте там.

    11:49 11.10.2025

  • 20 Фандъкова е виновна!

    17 1 Отговор
    Йорданка Фандъкова не просто не реши проблемите на София – тя ги бетонира, легитимира и предаде на следващите с вързани ръце.

    11:49 11.10.2025

  • 21 Работническо дело

    10 1 Отговор
    Лапането не им стигна искат още!

    11:49 11.10.2025

  • 22 007 лиценз ту кил

    4 1 Отговор
    Много доброволци се стичат към кофите за боклук, но от столичния инспекторат проверяват и допускат само тези, които са си платили такса смет.

    11:51 11.10.2025

  • 23 14 години некадърност от Фандъкова

    12 0 Отговор
    София се развиваше на парче – без дългосрочна, интегрирана градска стратегия. Например, рехабилитират се улици, без да се мисли за трафика, достъпа на пешеходци или зелени площи.
    Липсваше координация между различни инфраструктурни проекти – често ремонтиран участък бива разкопаван отново след няколко месеца за подмяна на тръби или кабели.
    По време на мандатите ѝ се извършиха множество ремонти, но имаха много лошо качество. Пример: ремонтирани улици и тротоари с неравности, лоши фуги, нестабилни плочки, които често се разместват или чупят.
    Скандалният ремонт на "Граф Игнатиев" стана символ на този проблем – скъп проект с множество дефекти и съмнителен естетически резултат.

    11:52 11.10.2025

  • 24 Въздухът

    9 0 Отговор
    Фандъкова имаше много слабо управление на въздушното замърсяване.
    София редовно е сред най-замърсените столици в Европа по отношение на фини прахови частици (PM10 и PM2.5).
    Мерките, предприети от Столична община, се възприемаха като недостатъчни или чисто формални – като "Зелен билет" в дни с мръсен въздух, но без реална алтернатива на автомобилния транспорт.

    11:53 11.10.2025

  • 25 Софиянецо

    12 0 Отговор
    Хандъкова не давала оценки, но в цялята статия оценява сегашния кмет по нейния се начен. Лицемерие.

    11:53 11.10.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 тиго

    16 1 Отговор
    Наглост и безпардонност ! Бездарие и нахалство! Учителката по руски заровила милиарди в София излиза и лее мозък ! Е извинявай!

    Коментиран от #32, #53

    11:54 11.10.2025

  • 29 Помним

    11 0 Отговор
    Ниска прозрачност и отчетност при Фандъкова!
    • Въпреки някои усилия за дигитализация, управлението на Столична община бе критикувано за непрозрачни обществени поръчки, липса на адекватна комуникация с гражданите и недостатъчен контрол върху изпълнението на проекти.
    • Гражданските инициативи често се сблъскваха със стена от безразличие и бюрокрация.
    6. Политическа зависимост
    • Макар и формално избирана с гласовете на столичани, Фандъкова бе възприемана като зависима от партия ГЕРБ и нейното ръководство.
    • Това пораждаше въпроси за реалната ѝ автономия в управлението и дали решенията ѝ са в интерес на града или на партийни структури.

    11:55 11.10.2025

  • 30 Софиянец

    8 2 Отговор
    Йорданка Фандъкова е опитен администратор и успя да задържи поста си в продължение на 14 години, което само по себе си говори за политическа устойчивост. Но това Дългото 14-годишно управление бе съпътствано от системни проблеми в развитието на София. Софиянци я запомниха най-вече с лошите ремонти, мръсния въздух и бетона, който замести зеленината.

    Коментиран от #69

    11:57 11.10.2025

  • 31 Парадокс БГ

    11 0 Отговор
    Боклучената мафия“ и отговорността на Фандъкова:
    1. Съмнителни договори и концесии
    • При управлението на Фандъкова Столична община сключи дългосрочни договори с частни оператори за сметосъбиране, почистване и поддръжка, които често предизвикваха критики относно:
    • завишени цени,
    • ниско качество на услугата,
    • липса на прозрачност при избора на фирмите.
    • Договорите са така структурирани, че се подновяват автоматично или включват клаузи, затрудняващи прекратяването им дори при лошо изпълнение.

    11:59 11.10.2025

  • 32 Абе

    4 1 Отговор

    До коментар #28 от "тиго":

    Извинен си.

    11:59 11.10.2025

  • 33 При Фандъкова

    4 0 Отговор
    Липса на ефективен контрол
    • Общината рядко упражняваше реален контрол върху изпълнението на договорите. Дори при очевидно лошо почистване или пропуски, санкции почти не се налагаха, а ако се налагаха – бяха символични.
    • Това създаде усещане, че има „имунитет“ за определени фирми, което породи и понятието „боклучена мафия“ – картел от изпълнители, които се облагодетелстват за сметка на качеството и парите на данъкоплатците.

    11:59 11.10.2025

  • 34 Анализ

    3 1 Отговор
    Криза със завода за отпадъци
    • Заводът за горене на отпадъци в София (и плановете за инсинератор) също предизвикаха сериозни подозрения – както от граждански организации, така и от екологични експерти.
    • Проектът бе тласкан напред с години, въпреки че:
    • нямаше обществен консенсус,
    • липсваше дългосрочна визия за намаляване на отпадъка и повишаване на рециклирането,
    • се възприемаше от мнозина като лобистки – в полза на определени икономически интереси.

    12:00 11.10.2025

  • 35 Възмутен

    6 0 Отговор
    Фандъкова остави система, която е зависима от съмнителни изпълнители.
    Новите кметове са принудени да работят в рамки, създадени от предишното управление – с трудни за разваляне договори и със слаба институционална култура на контрол и отчетност.

    12:01 11.10.2025

  • 36 Курд Околянов

    6 0 Отговор
    Ремонта, на ремонта, на ремонта и после пак ремонт ... И след това излиза по телевизията и казва, че ще назначи проверка ... и толкова. Това беше управлението на Фандъкова.

    12:01 11.10.2025

  • 37 Даката

    2 5 Отговор
    Може Васил Терзиев да е млад, красив и жените да се хвърлят с гърди напред да гласуват, за него една през друга... но до там... не става за кмет... Такъв голям град не се управлява със стойки за фотосесия, трябва реални действия... кмета не може да се справи и това си е... до сега е най-лошия кмет на София... предполагам и гласувалите за него жени го усещат, но не могат да се отърват от заложеното от природата усещане, че едва ли не ще заченат от него, ако гласуват за него.

    12:02 11.10.2025

  • 38 Фандъкова и ГЕРБ са виновни!

    5 1 Отговор
    Фандъкова несъмнено носи отговорност за това как функционира днес системата по почистване и управление на отпадъци в София. Дългогодишното ѝ управление позволи изграждането на олигопол от фирми с политическа протекция, ниска ефективност и почти никакви последици при лошо изпълнение.

    Коментиран от #39, #63

    12:02 11.10.2025

  • 39 Бай Ху (By Who)

    1 1 Отговор

    До коментар #38 от "Фандъкова и ГЕРБ са виновни!":

    Господине, какво е олигопол? Да не е нещо обидно.

    Коментиран от #47, #48

    12:04 11.10.2025

  • 40 Ах Ох

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Гост":

    Не, но ти го направи, ахахахахахаааа 🤣🖕🖕

    12:05 11.10.2025

  • 41 ФАКТ

    7 0 Отговор
    ПОКАЗА СЕ И ПОРЕДНАТА ХЛЕБАРКА ЗА ДА ГОВОРИ ЛЪЖИ! ЛЪЖЕШ! НА КОНКУРСА ЗА ИЗВОЗВАНЕ НА БОКЛУКА В СОФИЯ СА СЕ ЯВИЛИ ДВЕ ФИРМИ . ЕДНАТА Е ПРЕДЛАГАЛА В ОФЕРТАТА СИ 210 ЛВ. НА ТОН, А ДРУГАТА 420 ЛВ НА ТОН. НА ТАЗИ КОЯТО Е ПРЕДЛАГАЛА 210 ЛВ. СА И ЗАПАЛИЛИ ТЕХНИКАТА, ТЕХНИКА ЗА ОКОЛО МИЛИАРД - ПОЗНАЙТЕ КОЙ Е ИЗВЪРШИТЕЛЯ, ОСТАНАЛА Е ТАЗИ С ОФЕРТАТА ЗА 420, А ФИРМАТА КОЯТО Е ИЗВОЗВАЛА ДО МОМЕНТА БОКЛУЦИТЕ ЗА 140 ЛВ. И СА И ПРЕДЛАГАЛИ ДА ОСТАНЕ - ПО НЕЗНАЙНИ ПРИЧИНИ СЕ Е ОТКАЗАЛА, ВЕРОЯТНО ЗА ДА НЕ Я СТИГНЕ УЧАСТТА НА ТАЗИ С ОФЕРТАТА ЗА 210 ЛВ. И ТАЗИ ЛЪЖКИНЯ В МОМЕНТА СЕ Е ИЗТИПОСАЛА ПРЕД ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ И ЛЪЖЕ, АМА ЛЪЖЕ ПО ГНУСНО И ОТ НАЙ-ГОЛЕМИЯ МОШЕНИК И СИ МИСЛИ , ЧЕ КАТО ХРИСИМО ГОВОРИ, НАРОДА ЩЕ И СЕ ВЪРЖЕ НА ЛЪЖИТЕ.
    АЛОООООООО, МАХНИ СЕ И СТИГА СИ РЪСЕЛА НАГЛИ ЛЪЖИ СЛЕД ЛЪЖИ, НА НАРОДА МУ СЕ ПОВДИГА ВЕЧЕ ОТ ТАКИВА, КАТО ТЕБ! ГНУСОТИЯ! ПФУУУУУУУ!

    12:06 11.10.2025

  • 42 българка

    5 0 Отговор
    Поредният "снаряд" от пионките на Борисов, но се оказва "кьорфишек".

    12:07 11.10.2025

  • 43 българи спасявайте се

    3 0 Отговор
    некадърниците унищожават държавата!

    12:07 11.10.2025

  • 44 Манол

    3 0 Отговор
    Кметът Терзиев прекъсна стария порочен и непрозрачен модел на Борисов (4 г.) и Фандъкова (14 г.). С избирането на Терзиев спря дългото управление на ГЕРБ в София (цели 18 години). Това носи възможност за нов подход и нови методи.
    Терзиев вози яростна борба с корупцията и клиентелизма, което мнозина възприемат като нужна промяна след години на подозрения за непрозрачни практики по време на управлението на ГЕРБ.

    12:08 11.10.2025

  • 45 Жалък герберски oтnaдъk ! 🤡

    5 0 Отговор
    Няма по некадърни и по крадливи от герберухите !
    За 9 месеца взеха повече заеми от колкото сумарно за предходните 3 години, в които имаше световни кризи.
    Някой усети ли нещо от взетите 18 милиарда заеми ? Подобри ли му се живота ?
    Повишиха тока 2 пъти повече от колкото сумарно за предходните 3 години.
    Инфлацията е 2,5 пъти по висока, от колкото сумарно за предходните 3 години
    Продължават с ремонтите на ремонтите
    Започнаха ударно с политическите арести и рекетиране на бизнеса, като изпращат мyтpите си от МВР, Прокуратура, НАП, КЗК, КЗП, ДАНС
    Пенсии и заплати са замразени, освен на "Биещото сърце на партията" - милиционерите

    12:08 11.10.2025

  • 46 управляващите калинки

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Некой":

    са нищоправещи.

    12:09 11.10.2025

  • 47 Отговорче

    2 0 Отговор

    До коментар #39 от "Бай Ху (By Who)":

    Олигопол е пазарна структура, при която малък брой големи фирми контролират предлагането на даден продукт или услуга.
    В български условия това може да са 2–3 големи почистващи фирми, които печелят повечето обществени поръчки (на Таки, на Вълка...)
    Нови фирми трудно могат да влязат на пазара – те биват сплашвани, камионите им биват запалнани, като на турската фирма...

    12:11 11.10.2025

  • 48 Господин

    2 0 Отговор

    До коментар #39 от "Бай Ху (By Who)":

    Проблеми при олигопола:
    • Липса на конкуренция → по-ниско качество и високи цени.
    • Трудно се сменя доставчик → общини и граждани остават „заключени“.
    • Политическо влияние → фирмите могат да оказват натиск върху администрацията.

    12:12 11.10.2025

  • 49 "Господинът"

    5 0 Отговор
    Борисов съвсем искрено (???) бил предложил помощ....... Селянката буквално се подиграва с българското общество .

    Коментиран от #52, #54, #58

    12:13 11.10.2025

  • 50 На първо време

    3 0 Отговор
    мога да изхвърля 240 чувала !

    12:14 11.10.2025

  • 51 софиянски

    4 0 Отговор
    ми то в софия имали нещо друго освен боклуци, навсякъде боклуци в министерства и парламента а пък за столичани да не говорим наи големите боклуци, и защо занимавате цяла българия с тези софииски боклуци

    12:16 11.10.2025

  • 52 Така е! Прав си!

    4 0 Отговор

    До коментар #49 от ""Господинът"":

    Това бише като политически капан от Бойко Борисов към кмета Васил Терзиев, а не добронамерена помощ. Терзиев вероятно правилно прецени, че всяка ръка, подадена с показна театралност, идва със скрити кукички. Особено когато става дума за фигура като Борисов, който е експерт в това да превръща „помощта“ в инструмент за контрол и пиар.

    12:17 11.10.2025

  • 53 Софийски

    4 0 Отговор

    До коментар #28 от "тиго":

    Учителка беше Баева, Фандъкова беше проста дружинна която се клатеше с учителя по физкултура

    12:19 11.10.2025

  • 54 Анализ

    2 1 Отговор

    До коментар #49 от ""Господинът"":

    Как изглеждаше „капанът“ в политически план заложен от Бойко Борисов?!
    Предложението му идва с условие за покорност!
    „Да дойде при нас и да каже какво иска“
    – звучи като покана с подчертана позиция на надмощие, а не на равноправие. Терзиев би изглеждал като слаб кмет, който „моли“ опозицията за помощ.

    12:19 11.10.2025

  • 55 ЛИЧО ВЪЛКА

    3 0 Отговор
    И НАИ ГОЛЕМИЯ БОКЛУК ПЕЕВСКИ И ТОИ Е В СОФИЯ, МИ ИЗХВЪРЛЕТЕГО ТОЯ БОКЛУК БЕ СТОЛИЧАНИ

    12:19 11.10.2025

  • 56 Аз мога да помогна

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Некой":

    С транспорта на безработни украинци от слънчака. Общината да ги ползва за работна ръка. Стига са бездействали.

    12:20 11.10.2025

  • 57 Перо

    1 4 Отговор
    Има много сериозна криза с боклука, заради тоталната некадърност на кмета, направен милионер от родителите си и неразбиращ от нищо! Сега хората е си плащат и ще му чистят боклука! ПП/ДБ са овце!!!

    Коментиран от #59

    12:20 11.10.2025

  • 58 Мнение

    3 0 Отговор

    До коментар #49 от ""Господинът"":

    Ако Терзиев приемеше капана заложен му от Бойко Борисов щеше да загуби инициативата.
    Борисов щеше лесно да си припише заслуга за решаването на проблема с боклука.
    А Терзиев би изглеждал като зависим и без реална управленска самостоятелност.
    Но Терзиев се справи блестящо със ситуацията!

    12:21 11.10.2025

  • 59 Манол

    2 0 Отговор

    До коментар #57 от "Перо":

    Некадърност“ не е, когато наследяваш системно провален град. „Некадърност“ е, когато 14 години управляваш като Фандъкова и оставиш зад себе си олигополи, мръсен въздух, презастрояване, скапани договори и тотален административен хаос.
    Васил Терзиев НЕ е виновен за кризата с боклука – виновна е Йорданка Фандъкова, която:
    • сключи дългосрочни, непрозрачни договори със съмнителни фирми, които сега буквално рекетират София;
    • не изгради инфраструктура за разделно събиране и рециклиране;
    • остави град, който зависи от 2–3 частни играча, избрани по „вътрешна линия“.
    А зад нея винаги стоя ГЕРБ и Борисов – които сега, отстрани, размахват пръст и се правят на спасители.

    12:25 11.10.2025

  • 60 Има нещо вярно

    2 0 Отговор
    Боклуците от общината влязоха в парламента и правителството, което си е проблем.

    12:25 11.10.2025

  • 61 пача!

    2 0 Отговор
    Усмихнатото лице на корупцията! Ако Коцев е в ареста вече 4 месеца за подозрения за корупцив на базата на доносите на една друга герберастка пача,тази трябва да е доживот вътре! Всички натрупани проблеми в София са в следствие на управлението на Мафията Герб в последните 20 години!

    12:25 11.10.2025

  • 62 Мафията е точно

    1 0 Отговор
    В сметосъбирането, транспорта, водоснабдяването и топлоснабдяването. Точно мафията контролира екзистенциалната условия за живот ....и всички процедури са така създадени че да обслужват тази мафията. И са създадени от ГЕРБ !

    12:26 11.10.2025

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Никой

    0 0 Отговор
    Но - разделното събиране е труден въпрос. Навсякъде ни дават - найлон. Това е древен проблем. Сега си говорим глупости - дори и хлябът е в найлон. Отделно има "клипс", за връзване.

    Примерно. Дедовия ще стане - трябва да се върне амбалажната хартия - поне на някои магазини.

    Не може всичко да се изхвърля на боклука - това е също така - примерно - развален котлон, развален тостер, веднага.

    Но какво да се направи.

    ГЕРБ няма какво да се обажда - в момента са в ъгъла и наказани и по Магнитски и по всички параграфи.

    12:28 11.10.2025

  • 65 Любопитен

    1 0 Отговор
    Да помагаме!? ЗАЩО ПЛАЩАМЕ ДАНЪЦИ?

    12:28 11.10.2025

  • 66 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 67 По-добре

    0 0 Отговор
    Виновните за кризата да се скрият!

    12:29 11.10.2025

  • 68 И къща в Барселона няма

    1 0 Отговор
    Фънди, преди да се обединим, трябва да се разграничим!
    Ти беше част от пасмината на оня, който не знаел за мафия, който беше изгонил вълка от София, който не познавал Влади Горанов и т.н.

    12:29 11.10.2025

  • 69 Абе какви глупости

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Софиянец":

    написа ти бе "опитен администратор", "политическа устойчивост" ??? Да те попитам ти намираш ли разлика между "опитен" и "крумпиран" и между "устойчив" и "поставен" ? Всички ли софиянци сте толкова плиткоумни ? Остава да кажеш, че боклукът в София не означава, че София е мръсна столица ?

    12:32 11.10.2025

  • 70 К.К

    1 0 Отговор
    Не мога да разбера- всичките гербаджии, които създадоха мутренските проблеми с боклука, и то от години, сега са се юрнали вкупом да помагат? Не разбрахте ли най- после, че хората не искат да бъдат рекетирани и да плащат огромни, безмислени пари на мутри. И виждате - организираха се и вършат прекрасна работа. Махайте се!

    12:32 11.10.2025

  • 71 Хейт

    0 0 Отговор
    Тогава излез и почвай да помагаш при събирането.

    12:35 11.10.2025

  • 72 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове