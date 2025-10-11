Новини
България
Денков за варненския кмет: Видяхме вчера нова серия от същия сериал

11 Октомври, 2025 12:30 944 25

  • николай денков-
  • благомир коцев-
  • пп-дб

Той поздрави кмета Терзиев, че е отказал софиянци да плащат касичка "корупция"

Денков за варненския кмет: Видяхме вчера нова серия от същия сериал - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Видяхме вчера нова серия от същия сериал. Това, което беше извадено в последния момент бе някакъв руснак, който всъщност не говори за Благомир Коцев, а говори за други хора, така че за мен остава напълно неясно, защо се държи Коцев при положение, че той не свидетелства срещу него. Тогава другите хора трябва да бъдат разпитвани. Това коментира за БНТ депутатът от ПП-ДБ Николай Денков.

"Второто, което виждаме е, че пак не е проверено до колко тези твърдения са верни, до колко документите, за които се твърди, че са коректни, са коректни. Всичко това би могло да се направи за миналите вече 10 месеца, защото този човек говори за нещо, което се е случило през 2024 година. Целта за нас е ясна - да бъде отстранен кмета и да се настани някой, който ще отговаря на техните повиквания, икономически и други", каза Денков.

По отношение на кризата с боклука в София, Денков поздрави кмета Терзиев, че не е съгласен софиянци да плащат касичка "корупция" и уточни:

"Тук не става за 10-20 процента, а за в пъти увеличение на цената за разлика от други кметове. В Бургас и Пловдив знаем, че бяха увеличени повече, даже от 2 пъти в единия от градовете. Така, че честито на хората в Пловдив и Бургас, които вече плащат доста повече за боклука, защото техните кметове постъпиха по друг начин. Искам специално да поздравя доброволците в София, защото без тяхната помощ, без тяхното участие щеше да бъде много по-трудно да се справи София. Трябва всички да ги подкрепим, за да може от една страна да плащаме по-малко за по-качествена услуга и от втора страна, да не даваме тези пари на мафията, защото след това тези пари отиват за подкупи, за купуване на медии и всичко, което всъщност отравя живота ни."

За Бюджет 2026 Николай Денков каза, че много важни са икономическите политики, които ще бъдат заложени:

"Аз чувам различни икономисти да се упражняват отново по темата с идеята, че отново трябва да отидем в мизерията, въпреки че сме с най-ниска минимална заплата, тя да остане ниска. Въпреки, че сме с най-ниски пенсии в ЕС, да ги замразим. Това са грешни послания. Правилните послания са да привлечем инвеститори. Трябва да върви икономиката нагоре, а не инфлацията, както стана през последните месеци, от 2% се увеличи на 5,5%. Трябва да се увеличат инвестициите в България, а не чувам изобщо да се говори за това. И няма как да се случи като правосъдната ни система работи по този начин. Така, че е много важно да се използва бюджета, за да се види каква ще бъде икономическата политика за следващите 3 години."


България

Оценка 3.8 от 22 гласа.
  • 1 Монк

    18 9 Отговор
    Академичния плъх Денков да се радва, че и той не е закопчан все още. Доста поразии направи за времето на краткото си "царуване"

    12:34 11.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Сам се вре в дранголника

    12 8 Отговор
    Денков е прав, поразиите, които той нанесе на страната и образованието са несравнимо по-високи от дребните варненски апаши, но него никой не го пипа, защо ли?

    12:38 11.10.2025

  • 6 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    9 7 Отговор
    Каква случаЕност🤔
    ВкарАха в ареста кмета и решението яла Варна да стане "Зелена зона", което се отлагаше трета година, за месец вече е факт❗
    От входа до изхода градът е в зони и всички варненци и гости ще трябва да плащат, че са спрели НА УЛИЦАТА‼️
    СлучаЕност ли 🤔

    12:38 11.10.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Некой

    17 6 Отговор
    Черно на бяло е хванат да обяснява как да се плати подкупа. Ако помните, даже кики каза, че коцев е знаел за схемата!

    12:39 11.10.2025

  • 9 Перо

    22 4 Отговор
    Видяхме кметовете по морето какви ги надробиха, а сапунения академик ни обяснява колко непорочни и неподкупни били! На всеки кмет може да му удариш шамар, той си знае за какво му е! Обикновено първо се сеща за корупцията!

    12:40 11.10.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ахойййййй

    16 6 Отговор
    Сапунчев да не се прави на прокурор и съдия , щом започват да се появяват и нови свидетели , значи има за какво да го държи съда този ала-бала кмет .....

    12:45 11.10.2025

  • 13 Да оитам

    19 3 Отговор
    Тоя крадец Дянков защо не е в съседната килия на крадливия варненски кмет? Голям демокрад

    12:46 11.10.2025

  • 14 Спрете да давате дума

    16 4 Отговор
    на тези лъжливи нещастници от партията на мафията и лъжата ПП и ДБ. Преди да се появят, мислехме ГЕРБ за лъжци и зло. Оказа се, че има и по големи лъжци и зло.

    12:51 11.10.2025

  • 15 трибунал

    5 5 Отговор
    да, обществен трибунал за прокуратура и съд трябва

    12:54 11.10.2025

  • 16 не мина номера

    4 4 Отговор
    Махнаха Гравния прокурор, скриха досиетата от специализираната прокуратура и си мислеха че и те ще минат метър. Ама на, даже и резидента мълчи, защото най-после схвана че каквото и да каже, после може да се използва срещу него. Като се виждат после в голямата къща с вътрешния двор ще обсъждат какви са ги надробили.

    13:04 11.10.2025

  • 17 Тома

    10 1 Отговор
    Той варненския кмет не крадеше само за себе си а и за партията

    13:11 11.10.2025

  • 18 Коста

    10 1 Отговор
    Морално ли е Коцев , след всичко да се изживява още като кмет ?

    13:13 11.10.2025

  • 19 ОПГ от тиква🎃, npace🐷 и мунчо🚀

    2 8 Отговор
    Няма по некадърни и по крадливи от герберухите !
    За 9 месеца взеха повече заеми от колкото сумарно за предходните 3 години, в които имаше световни кризи.
    Някой усети ли нещо от взетите 18 милиарда заеми ? Подобри ли му се живота ?
    Повишиха тока 2 пъти повече от колкото сумарно за предходните 3 години.
    Инфлацията е 2,5 пъти по висока, от колкото сумарно за предходните 3 години
    Продължават с ремонтите на ремонтите
    Започнаха ударно с политическите арести и рекетиране на бизнеса, като изпращат мyтpите си от МВР, Прокуратура, НАП, КЗК, КЗП, ДАНС
    Пенсии и заплати са замразени, освен на "Биещото сърце на партията" - милиционерите

    13:15 11.10.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Kyчka на Путлер ли е Бойко Борисов?

    1 7 Отговор
    - бойко прикриваше кражбите на Лукойл, които не платиха нито една стотинка данък, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко откриваше анклава в Камчия, редовия гербер протестира ли, че губим суверенитет?
    - подариха пристанище Росенец, друг анклав, охраняван от вражески войски, редовия гербер протестира ли, че губим суверенитет?
    - делю фактурата прекрати анекс с Росатом, един ден преди да изтече и за това пларихме 1,2 млрд., редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко опрости 1,3 млрд. $ на Газпром неустойки за старото трасе, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко опрости осъдените от ЕС за свръх надценка на газ от Газпром 560 млн. $, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко построи Турски поток на Путлер с наши пари, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко допусна заселването на 500 000 руснаци по нашето черноморие, с цел да го анексират според зам. председателя на парламента на РФ ?
    - бойко прикри опита за покушение от руското ГРУ над български граждани, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко и делян харизаха Булгартабак на банката на Путлер, редовия гербер недоволства ли ?
    - банката на Путлер, заедно с велчеви, бойко и делян ограбиха КТБ.
    - бойко защити кРадев за Боташ , било печатница за пари...
    - бойко предлага Турски поток и Лукойл в замяна на сваляне на санкциите по Магнитски на Шиши.
    редовия гербер е неосъзната копейка !!!
    бойко и пееевски са проблема на развитието на България да стане една нормална европейска страна.

    13:18 11.10.2025

  • 22 Ддд

    6 0 Отговор
    Спомням си как, Денков като министър председател защитаваше пред медиите пак Коцев само, че беше Живко Коцев назначен от него за гл. секретар на МВР. Но в последствие се оказа че, Ж.Коцев си е виновен и стана свидетел на прокуратурата, за да не му повдигнат обвинения.
    Много бързо забравя Денков издънките си, и прави нови.

    13:39 11.10.2025

  • 23 Перо

    4 0 Отговор
    Баща му на Киро-тъпиро, въведе по мрежата съботника, от неговото време, сега остава да въведе и бригадирското движение, защото овцете-кметове от ПП/ДБ с лопата да ги рине човек и на всякъде са еднакво компетентни! Тези, които си плащат данъка ще си почистват и боклуците! Това е Новия икономически механизъм на общините от ПП/ДБ!

    13:56 11.10.2025

  • 24 Бай Хой

    1 0 Отговор
    Варненският кмет и тия около него се опитват да направят града ПЛАТЕН ПАКИНГ .

    14:13 11.10.2025

  • 25 ЕДГАР КЕЙСИ

    1 0 Отговор
    НА ВАС ВСИЧКИТЕ ОТ ........................ ШАРЛАТАНИТЕ ЗАЕДНО С ВАШИЯ МИСТЪР КЕШ (КРЪСТНИКА НА МАФИЯТА) ....................... ТРЯБВА ДА ВИ СЕ СЛУЧИ СЪЩИЯ СЕРИАЛ ..................... ФАКТ !

    14:14 11.10.2025

