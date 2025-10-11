Денков за варненския кмет: Видяхме вчера нова серия от същия сериал

Видяхме вчера нова серия от същия сериал. Това, което беше извадено в последния момент бе някакъв руснак, който всъщност не говори за Благомир Коцев, а говори за други хора, така че за мен остава напълно неясно, защо се държи Коцев при положение, че той не свидетелства срещу него. Тогава другите хора трябва да бъдат разпитвани. Това коментира за БНТ депутатът от ПП-ДБ Николай Денков.
"Второто, което виждаме е, че пак не е проверено до колко тези твърдения са верни, до колко документите, за които се твърди, че са коректни, са коректни. Всичко това би могло да се направи за миналите вече 10 месеца, защото този човек говори за нещо, което се е случило през 2024 година. Целта за нас е ясна - да бъде отстранен кмета и да се настани някой, който ще отговаря на техните повиквания, икономически и други", каза Денков.
По отношение на кризата с боклука в София, Денков поздрави кмета Терзиев, че не е съгласен софиянци да плащат касичка "корупция" и уточни:
"Тук не става за 10-20 процента, а за в пъти увеличение на цената за разлика от други кметове. В Бургас и Пловдив знаем, че бяха увеличени повече, даже от 2 пъти в единия от градовете. Така, че честито на хората в Пловдив и Бургас, които вече плащат доста повече за боклука, защото техните кметове постъпиха по друг начин. Искам специално да поздравя доброволците в София, защото без тяхната помощ, без тяхното участие щеше да бъде много по-трудно да се справи София. Трябва всички да ги подкрепим, за да може от една страна да плащаме по-малко за по-качествена услуга и от втора страна, да не даваме тези пари на мафията, защото след това тези пари отиват за подкупи, за купуване на медии и всичко, което всъщност отравя живота ни."
За Бюджет 2026 Николай Денков каза, че много важни са икономическите политики, които ще бъдат заложени:
"Аз чувам различни икономисти да се упражняват отново по темата с идеята, че отново трябва да отидем в мизерията, въпреки че сме с най-ниска минимална заплата, тя да остане ниска. Въпреки, че сме с най-ниски пенсии в ЕС, да ги замразим. Това са грешни послания. Правилните послания са да привлечем инвеститори. Трябва да върви икономиката нагоре, а не инфлацията, както стана през последните месеци, от 2% се увеличи на 5,5%. Трябва да се увеличат инвестициите в България, а не чувам изобщо да се говори за това. И няма как да се случи като правосъдната ни система работи по този начин. Така, че е много важно да се използва бюджета, за да се види каква ще бъде икономическата политика за следващите 3 години."
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Монк
12:34 11.10.2025
5 Сам се вре в дранголника
12:38 11.10.2025
6 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
ВкарАха в ареста кмета и решението яла Варна да стане "Зелена зона", което се отлагаше трета година, за месец вече е факт❗
От входа до изхода градът е в зони и всички варненци и гости ще трябва да плащат, че са спрели НА УЛИЦАТА‼️
СлучаЕност ли 🤔
12:38 11.10.2025
8 Некой
12:39 11.10.2025
9 Перо
12:40 11.10.2025
12 ахойййййй
12:45 11.10.2025
13 Да оитам
12:46 11.10.2025
14 Спрете да давате дума
12:51 11.10.2025
15 трибунал
12:54 11.10.2025
16 не мина номера
13:04 11.10.2025
17 Тома
13:11 11.10.2025
18 Коста
13:13 11.10.2025
19 ОПГ от тиква🎃, npace🐷 и мунчо🚀
За 9 месеца взеха повече заеми от колкото сумарно за предходните 3 години, в които имаше световни кризи.
Някой усети ли нещо от взетите 18 милиарда заеми ? Подобри ли му се живота ?
Повишиха тока 2 пъти повече от колкото сумарно за предходните 3 години.
Инфлацията е 2,5 пъти по висока, от колкото сумарно за предходните 3 години
Продължават с ремонтите на ремонтите
Започнаха ударно с политическите арести и рекетиране на бизнеса, като изпращат мyтpите си от МВР, Прокуратура, НАП, КЗК, КЗП, ДАНС
Пенсии и заплати са замразени, освен на "Биещото сърце на партията" - милиционерите
13:15 11.10.2025
21 Kyчka на Путлер ли е Бойко Борисов?
- бойко откриваше анклава в Камчия, редовия гербер протестира ли, че губим суверенитет?
- подариха пристанище Росенец, друг анклав, охраняван от вражески войски, редовия гербер протестира ли, че губим суверенитет?
- делю фактурата прекрати анекс с Росатом, един ден преди да изтече и за това пларихме 1,2 млрд., редовия гербер недоволства ли ?
- бойко опрости 1,3 млрд. $ на Газпром неустойки за старото трасе, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко опрости осъдените от ЕС за свръх надценка на газ от Газпром 560 млн. $, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко построи Турски поток на Путлер с наши пари, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко допусна заселването на 500 000 руснаци по нашето черноморие, с цел да го анексират според зам. председателя на парламента на РФ ?
- бойко прикри опита за покушение от руското ГРУ над български граждани, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко и делян харизаха Булгартабак на банката на Путлер, редовия гербер недоволства ли ?
- банката на Путлер, заедно с велчеви, бойко и делян ограбиха КТБ.
- бойко защити кРадев за Боташ , било печатница за пари...
- бойко предлага Турски поток и Лукойл в замяна на сваляне на санкциите по Магнитски на Шиши.
редовия гербер е неосъзната копейка !!!
бойко и пееевски са проблема на развитието на България да стане една нормална европейска страна.
13:18 11.10.2025
22 Ддд
Много бързо забравя Денков издънките си, и прави нови.
13:39 11.10.2025
23 Перо
13:56 11.10.2025
24 Бай Хой
14:13 11.10.2025
25 ЕДГАР КЕЙСИ
14:14 11.10.2025