Българинът от флотилията „Сумуд“: Влачиха ни по земята и ни държаха в затвор в пустинята

Часове след като се завърна в България, пред камерата на NOVA застана Васил Димитров - българинът, който беше задържан от израелските власти, като част от Глобалната флотилия „Сумуд”. Плавателните съдове опитваха да стигнат до Ивицата Газа, в опит да доставят хуманитарни продукти, но и да привлекат световното внимание към кризата. Именно на една от задържаните лодки беше и нашият сънародник.
Точно преди флотилията “Сумуд” да стигне до бреговете на Газа, тя е спряна. На една от лодките е капитан Васил Димитров.
„Специално съм мен и към „Гранде блу” не е имало насилие. Командосите на Израел ни взеха на абордаж, поеха контрол върху лодката, заключиха ни в нея и в продължение на над 7 часа я управляваха до пристанището на Ашдод. Доста грубо ни влачиха по земята, държаха ни легнали по лице часове наред и след това ни отведоха до затвор с максимална сигурност в една от пустините на Израел”, разказа Димитров.
Така, след седмици в морето, приключва мисията за над 40 лодки и яхти. Димитров научава за флотилията, на която ще плава и екоактивистката Грета Тунберг, от социалните мрежи.
Така след седмици в морето, приключва мисията за над 40 лодки и яхти. Димитров научава за флотилията, на която ще плава и екоактивистката Грета Тунберг от социалните мрежи.
"С поредица от дистанционни интервюта ме одобриха, оказа се, че имаме общи морални ценности", допълва той.
И така тръгват на път.
„Ние бяхме няколко човека, които имат опит в морето и знаят как да управляват и се редувахме”, допълва той.
Мисията им е да занесат хуманитарна помощ като храна и медикаменти , да се отвори хуманитарен коридор и да се обърне общественото внимание към Газа. Знаят, че шансът е малък.
„В нито една от акваториите на Средиземно море в момента не се води война. Ние бяхме арестувани в международни води, където нито една държава няма авторитет”, допълва Димитров.
След ареста от израелските власти и отвеждането му в затвор следват дълги часове, през които близките му не знаят какво се случва.
„Искам да изразя благодарност към българския консул в Израел, който дойде и ме посети, и си свърши работата да предаде информация на близките ми къде се намирам”, разказва още Васил.
А след като новината за флотилията заля всички световни медии, специално внимание се обърна на момента, в който евродепутатката от Франция изхвърля мобилния си телефон преди да бъде арестувана.
„Не само тя си изхвърли телефона, но и всеки един от нас го направи. Тава беше начинът да защитим себе си. Ние се пазихме от преследвания занапред”, допълва Васил Димитров.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
Коментиран от #9
15:08 11.10.2025
2 Мда
15:08 11.10.2025
3 Последния Софиянец
15:08 11.10.2025
4 Кан Кубрат
15:09 11.10.2025
5 гггг
15:11 11.10.2025
6 Малко
15:11 11.10.2025
7 ...
15:13 11.10.2025
8 Факт
15:15 11.10.2025
9 Хмм
До коментар #1 от "Гост":съжалявате, че не са го разстреляли ли, един вече убиха
Коментиран от #21
15:22 11.10.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 АБВ
15:22 11.10.2025
12 Този
15:23 11.10.2025
13 глоги
15:27 11.10.2025
14 55 от Козлодуй
15:28 11.10.2025
15 и те така
Коментиран от #16
15:29 11.10.2025
16 Хмм
До коментар #15 от "и те така":той не се оплаква, казва че е нямало насилие към него, не счита това за насилие, питат го, отговаря.
15:32 11.10.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 црррр
15:33 11.10.2025
19 А БЕ. СУЛЬО
15:38 11.10.2025
20 ЕДГАР КЕЙСИ
15:38 11.10.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 6969
Коментиран от #33
15:42 11.10.2025
23 Браво
Коментиран от #26
15:42 11.10.2025
24 И ти така
15:44 11.10.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Левски и Ботев
До коментар #23 от "Браво":да не би да са защитавали ислямисти? Нещо съвсем си де объркал май
Коментиран от #27, #41
15:47 11.10.2025
27 Браво
До коментар #26 от "Левски и Ботев":Левски никога няма да подкрепи Геноцид.
Млъкни !
15:50 11.10.2025
28 Всички българи
15:50 11.10.2025
29 Над 60
15:50 11.10.2025
30 Kaлпазанин
15:52 11.10.2025
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Така е
Над 450 европейски граждани , сред които и Грета Тунберг, миналата седмица станаха жертва на отвличане, тероризъм и пиратство в международни води. Израелските терористи нападнаха флотилията „Глобал Сумуд“ и ги взеха за заложници. Сега разбираме че са били отведени до затвор с максимална сигурност в една от пустините на Израел...
15:54 11.10.2025
33 Бай той Толстой
До коментар #22 от "6969":Не бе,твоята търсят.Аз я намерих,синко!
15:55 11.10.2025
34 Механик
Браво!
Може и малко да са ви "пообичали" по стара еврейска традиция.
15:55 11.10.2025
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Хахаха
Ние с животни, които изнасилват, кормят, колят, изгарят живи жени и деца, не можем да другаруваме.
Палестинците направиха в Израел ново Баташко клане.
А, този е платен русофилистик антибългарин.
15:57 11.10.2025
37 А не уе
15:57 11.10.2025
38 Международна изолация
До коментар #31 от "Хахаха":Пълно ембарго и санкции са нужни спрямо нацисткият израелски режим. Закриване на посолствата и търговските представителства и конфискуване на всички израелски активи по света. С тях трябва да бъдат компенсирани палестинците. Включително и да им се заплати кръвнина и собствеността за която имат актове за разлика от ционистите крадливи..
15:58 11.10.2025
39 Едва ли това е цялото интервю
16:00 11.10.2025
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Ха ха
До коментар #26 от "Левски и Ботев":Според твоите разбирания самите те са терористи и убийци,соросоид сбъркан .
16:02 11.10.2025
42 Ционистката пасмина
16:02 11.10.2025
43 шаа
16:03 11.10.2025
44 Тома
16:03 11.10.2025