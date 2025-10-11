Новини
България »
Българинът от флотилията „Сумуд“: Влачиха ни по земята и ни държаха в затвор в пустинята

11 Октомври, 2025 15:06

  • сумуд-
  • флотилия-
  • васил димитров

Васил Димитров беше арестуван от Израел и изпратен обратно у нас

Българинът от флотилията „Сумуд“: Влачиха ни по земята и ни държаха в затвор в пустинята - 1
Кадър Нова тв
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Часове след като се завърна в България, пред камерата на NOVA застана Васил Димитров - българинът, който беше задържан от израелските власти, като част от Глобалната флотилия „Сумуд”. Плавателните съдове опитваха да стигнат до Ивицата Газа, в опит да доставят хуманитарни продукти, но и да привлекат световното внимание към кризата. Именно на една от задържаните лодки беше и нашият сънародник.

Точно преди флотилията “Сумуд” да стигне до бреговете на Газа, тя е спряна. На една от лодките е капитан Васил Димитров.

„Специално съм мен и към „Гранде блу” не е имало насилие. Командосите на Израел ни взеха на абордаж, поеха контрол върху лодката, заключиха ни в нея и в продължение на над 7 часа я управляваха до пристанището на Ашдод. Доста грубо ни влачиха по земята, държаха ни легнали по лице часове наред и след това ни отведоха до затвор с максимална сигурност в една от пустините на Израел”, разказа Димитров.

Така, след седмици в морето, приключва мисията за над 40 лодки и яхти. Димитров научава за флотилията, на която ще плава и екоактивистката Грета Тунберг, от социалните мрежи.

"С поредица от дистанционни интервюта ме одобриха, оказа се, че имаме общи морални ценности", допълва той.

И така тръгват на път.

„Ние бяхме няколко човека, които имат опит в морето и знаят как да управляват и се редувахме”, допълва той.

Мисията им е да занесат хуманитарна помощ като храна и медикаменти , да се отвори хуманитарен коридор и да се обърне общественото внимание към Газа. Знаят, че шансът е малък.

„В нито една от акваториите на Средиземно море в момента не се води война. Ние бяхме арестувани в международни води, където нито една държава няма авторитет”, допълва Димитров.

След ареста от израелските власти и отвеждането му в затвор следват дълги часове, през които близките му не знаят какво се случва.

„Искам да изразя благодарност към българския консул в Израел, който дойде и ме посети, и си свърши работата да предаде информация на близките ми къде се намирам”, разказва още Васил.

А след като новината за флотилията заля всички световни медии, специално внимание се обърна на момента, в който евродепутатката от Франция изхвърля мобилния си телефон преди да бъде арестувана.

„Не само тя си изхвърли телефона, но и всеки един от нас го направи. Тава беше начинът да защитим себе си. Ние се пазихме от преследвания занапред”, допълва Васил Димитров.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 12 гласа.
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    33 25 Отговор
    Е не е с хляб и сол ще ви приемат 😄

    Коментиран от #9

    15:08 11.10.2025

  • 2 Мда

    32 16 Отговор
    да бъде награден за храбростта, която е проявил и благородната кауза!

    15:08 11.10.2025

  • 3 Последния Софиянец

    44 16 Отговор
    Миналата неделя в София 20 000 излязоха в защита на Палестина и нито дума в медиите на Хазарите.

    15:08 11.10.2025

  • 4 Кан Кубрат

    35 13 Отговор
    Хазарите са най подлото племе.Най древните врагове на Велика България.

    15:09 11.10.2025

  • 5 гггг

    29 17 Отговор
    Сега "демократите" ще започнат да плюят българина и да защитават "Израел"

    15:11 11.10.2025

  • 6 Малко

    20 40 Отговор
    са го влачили тоя бак.лук

    15:11 11.10.2025

  • 7 ...

    23 23 Отговор
    Стига рева като жена

    15:13 11.10.2025

  • 8 Факт

    13 2 Отговор
    Нищо не изхвърляме. Нищо лошо не сме направили. Мръсника дгдх!

    15:15 11.10.2025

  • 9 Хмм

    15 7 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    съжалявате, че не са го разстреляли ли, един вече убиха

    Коментиран от #21

    15:22 11.10.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 АБВ

    17 24 Отговор
    Малко ви е било трябваше и бой да ядете идиоти

    15:22 11.10.2025

  • 12 Този

    12 18 Отговор
    е типичен соро.соид

    15:23 11.10.2025

  • 13 глоги

    5 4 Отговор
    „Специално Към мен и към „Гранде блу” не е имало насилие.

    15:27 11.10.2025

  • 14 55 от Козлодуй

    16 13 Отговор
    Какво е търсил там ? Хората бранят страната си , а той подпомага убийци .

    15:28 11.10.2025

  • 15 и те така

    15 10 Отговор
    дръж се като мъж,стига рева ,червен килим плюс сър и чук ли си очаквал. Смешко

    Коментиран от #16

    15:29 11.10.2025

  • 16 Хмм

    8 2 Отговор

    До коментар #15 от "и те така":

    той не се оплаква, казва че е нямало насилие към него, не счита това за насилие, питат го, отговаря.

    15:32 11.10.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 црррр

    1 0 Отговор
    ...на която ще плава и екоактивистката Грета Тунберг, от социалните мрежи. ЛЕКО С КОПИ-ПЕЙСТ-А!

    15:33 11.10.2025

  • 19 А БЕ. СУЛЬО

    12 4 Отговор
    ЩО ТЪРСИШ ТАМ НАМАМА СИ ЗАДНИКА

    15:38 11.10.2025

  • 20 ЕДГАР КЕЙСИ

    11 6 Отговор
    АКО СА ВИ "ВЛАЧИЛИ" (В КОЕТО НЕ ВЯРВАМ) ..................... МАЛКО СА ВИ ВЛАЧИЛИ .......................

    15:38 11.10.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 6969

    11 4 Отговор
    Малко ви е било търсите майките си там

    Коментиран от #33

    15:42 11.10.2025

  • 23 Браво

    7 8 Отговор
    Васил Левски и Христо Ботев ако бяха живи щяха да Те поздравят за тази човешка постъпка

    Коментиран от #26

    15:42 11.10.2025

  • 24 И ти така

    9 4 Отговор
    си седеше в кафенето кристал мирно и тихо и дойдоха израелските войници и те завлякоха по земята до затвора в пустинята,така ли?Защо не отидеш пред съветското посолство да помагаш на украинците,а русофилитико софийски?

    15:44 11.10.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Левски и Ботев

    9 2 Отговор

    До коментар #23 от "Браво":

    да не би да са защитавали ислямисти? Нещо съвсем си де объркал май

    Коментиран от #27, #41

    15:47 11.10.2025

  • 27 Браво

    3 3 Отговор

    До коментар #26 от "Левски и Ботев":

    Левски никога няма да подкрепи Геноцид.
    Млъкни !

    15:50 11.10.2025

  • 28 Всички българи

    2 4 Отговор
    имаме общи морални ценности с Българинът от флотилията „Сумуд“ който впрочем си има име и се казва Васил Димитров. С най високи държавни награди трябва да бъде отличен този герой на нашето време

    15:50 11.10.2025

  • 29 Над 60

    5 2 Отговор
    Когато ставаш наемник, никой не е длъжен да ти пази за....ка. Отиваш на място където двама си ги мерят(значи за...ка става техен). Хвърляш си хендито в морето ( чакаш Нептун да ти се отблагодари). След всичко това се оплакваш не където трябва. На "арменския поп" или доброволната организацията. Аман от лиготии!!!!

    15:50 11.10.2025

  • 30 Kaлпазанин

    2 4 Отговор
    Той не е важен ,важно е че нашите "политици"са с жалкия еврейски народ и измислената им държава

    15:52 11.10.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Така е

    1 1 Отговор
    „В нито една от акваториите на Средиземно море в момента не се води война. Ние бяхме арестувани в международни води, където нито една държава няма авторитет”, допълва Димитров.....само че не е "авторитет" а суверинитет ! ...Иначе Света знае!
    Над 450 европейски граждани , сред които и Грета Тунберг, миналата седмица станаха жертва на отвличане, тероризъм и пиратство в международни води. Израелските терористи нападнаха флотилията „Глобал Сумуд“ и ги взеха за заложници. Сега разбираме че са били отведени до затвор с максимална сигурност в една от пустините на Израел...

    15:54 11.10.2025

  • 33 Бай той Толстой

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "6969":

    Не бе,твоята търсят.Аз я намерих,синко!

    15:55 11.10.2025

  • 34 Механик

    0 2 Отговор
    Насилие не е имало. Само са ги влачили по земята и са лежали по корем цял ден.
    Браво!
    Може и малко да са ви "пообичали" по стара еврейска традиция.

    15:55 11.10.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Хахаха

    2 0 Отговор
    България и българите сме приятели с Израел и израелците.
    Ние с животни, които изнасилват, кормят, колят, изгарят живи жени и деца, не можем да другаруваме.
    Палестинците направиха в Израел ново Баташко клане.
    А, този е платен русофилистик антибългарин.

    15:57 11.10.2025

  • 37 А не уе

    2 0 Отговор
    Дри 1сък, чий го дириш там? Радвай се, че Хизбула не са ви потопили, а са ви добарали първи евреите...

    15:57 11.10.2025

  • 38 Международна изолация

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "Хахаха":

    Пълно ембарго и санкции са нужни спрямо нацисткият израелски режим. Закриване на посолствата и търговските представителства и конфискуване на всички израелски активи по света. С тях трябва да бъдат компенсирани палестинците. Включително и да им се заплати кръвнина и собствеността за която имат актове за разлика от ционистите крадливи..

    15:58 11.10.2025

  • 39 Едва ли това е цялото интервю

    1 0 Отговор
    с Васил Димитров.....

    16:00 11.10.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Ха ха

    2 0 Отговор

    До коментар #26 от "Левски и Ботев":

    Според твоите разбирания самите те са терористи и убийци,соросоид сбъркан .

    16:02 11.10.2025

  • 42 Ционистката пасмина

    0 0 Отговор
    И за това престъпление ще бъде осъдена също. За,отвличане, тероризъм, насилие и пиратство в международни води.

    16:02 11.10.2025

  • 43 шаа

    0 0 Отговор
    сам се е наврял между шамарите и сега се прави на ощипан

    16:03 11.10.2025

  • 44 Тома

    0 0 Отговор
    А иначе евреите отричаха.За това най добрия евреин е умрелия.

    16:03 11.10.2025

