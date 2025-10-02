Новини
България »
Желязков: Информирали сме израелските власти, че има български гражданин във флотилията „Сумуд“

Желязков: Информирали сме израелските власти, че има български гражданин във флотилията „Сумуд“

2 Октомври, 2025 11:29 686 28

  • росен желязков-
  • българин-
  • флотилия-
  • сумуд-
  • израел

Министерство на външните работи следи движението на флотилията

Желязков: Информирали сме израелските власти, че има български гражданин във флотилията „Сумуд“ - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Свързали сме се с израелските власти, информирали сме ги, че има български гражданин във флотилията „Сумуд“. Призовали сме ги да спазват нормите на международното право. Повече информация ще имаме към момента, когато нашият консул посети Васил Димитров. Това заяви министър-председателят Росен Желязков пред медии в Копенхаген по повод задържането на плавателни съдове от глобална флотилия, на борда на които има и български гражданин.

Министерство на външните работи следи движението на флотилията „Сумуд“ от началото на нейната мисия, изтъкна премиерът Желязков. Министър-председателят припомни, че в Израел има обявено военно положение, от което следва че рискът е осъзнат и е поет съзнателно от страна на участниците.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    5 14 Отговор
    Израел трябва да впише и България в терористичната листа.

    11:31 02.10.2025

  • 2 си дзън

    7 2 Отговор
    Този е "български" гражданин.

    11:31 02.10.2025

  • 3 На Роско жената съм

    11 0 Отговор
    Обикаляй Роско , обикаляй ! За да има възможност и моят Терминатор да ме обиколи навсякъде ! Ах , убива ме той...

    11:33 02.10.2025

  • 4 Чудесно

    8 0 Отговор
    Е ся задължително ше го учистят
    Много голяма малоумщина!

    11:33 02.10.2025

  • 5 Трол

    12 1 Отговор
    Г-н Нетаняху е дълбоко загрижен за този български гражданин.

    11:33 02.10.2025

  • 6 флотилията ГРОБ

    9 2 Отговор
    Най е кофти, когато Русия те обяви за вражеска държава, а Израел за терористична.

    11:34 02.10.2025

  • 7 Докерчета

    8 1 Отговор
    Да не вземат да ги избият всички на борда , за всеки случай. Че няма работна ръка.

    11:34 02.10.2025

  • 8 Да де

    5 2 Отговор
    На гости се ходи поканен

    11:37 02.10.2025

  • 9 СЛАМЕНИЯ ХОТЕЛИЕР

    15 1 Отговор
    Какво стана с предишния българин убит от евреите?

    Коментиран от #12, #17

    11:37 02.10.2025

  • 10 ами

    8 0 Отговор
    ха ха ха - израелските власти незабавно ще се съобразят с информацията на желязков

    11:38 02.10.2025

  • 11 Ах Ох

    4 0 Отговор
    Аааа, и те квооо?

    11:43 02.10.2025

  • 12 Е кво да стане ?

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "СЛАМЕНИЯ ХОТЕЛИЕР":

    Кво мислиш че е станало ?

    11:47 02.10.2025

  • 13 Израел все побеждава

    5 1 Отговор
    И все победен ходи. Петдесет години все силната израелска армия побеждава партизаните Хамас и Хизбула, но не спира. Ясно защо няма еврейска държава от римско време, повече от един век.

    11:50 02.10.2025

  • 14 хъхъ

    8 1 Отговор
    Ще привикат ли посланика на Израел? Митрофанова я викаха заради дроновете над Полша, без дори да има доказателства, че са руски.

    11:55 02.10.2025

  • 15 Цък

    6 1 Отговор
    Продажни мръсници. На ченгела

    11:56 02.10.2025

  • 16 Хитлер беше прав

    8 1 Отговор
    Пиратско нападение на активисти хуманитарна помощ за Палестина от терористична "държава " Израел в неутрални Средиземноморски води .

    Коментиран от #20

    11:56 02.10.2025

  • 17 биби

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "СЛАМЕНИЯ ХОТЕЛИЕР":

    Ше се оправи.

    11:56 02.10.2025

  • 18 мааси

    2 1 Отговор
    дири там

    11:56 02.10.2025

  • 19 Някой

    7 1 Отговор
    Терористът Сатаняху извършва пиратство и взима заложници. Това в международни води, плавайки към територия която няма нищо общо с Израел.
    Защо не ги осъдят?

    Коментиран от #25

    11:57 02.10.2025

  • 20 така е !

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Хитлер беше прав":

    затова ще си първи в газенваген

    11:58 02.10.2025

  • 21 Хмм

    4 1 Отговор
    2,5 млн. не могат да се убият с оръжие, глад и изтощение - 15 млн. са загинали от глад в Индия и когато журналистите обвиняват Чърчил,той цинично отговаря Ганди защо е жив, за хитлеристките концентрационни лагери да не говорим

    11:58 02.10.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 кадафи

    4 0 Отговор
    гнида - нищо повече

    12:00 02.10.2025

  • 24 Да очакваме

    5 0 Отговор
    Ще го потопят след като тоя глупак се самоизтъква..

    12:00 02.10.2025

  • 25 готово

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Някой":

    осъден си на всм

    12:06 02.10.2025

  • 26 Още малко и

    4 0 Отговор
    Нашите подмазващи ще награждават палача Нетенияху с орден К.... първа степен . Поне да бяхте пратили притесно писмо на "държавата" Израел както направиха другите държави .

    12:07 02.10.2025

  • 27 Миляскуф

    0 0 Отговор
    И свирийкъ им напрайх и личну шпаклъ нъ митъняху нъ съхналити дрожди отзъд?

    12:27 02.10.2025

  • 28 Булдог

    0 0 Отговор
    Значи сте го ,,превърнали" в Цел!

    12:35 02.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове