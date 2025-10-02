Желязков: Информирали сме израелските власти, че има български гражданин във флотилията „Сумуд“

Свързали сме се с израелските власти, информирали сме ги, че има български гражданин във флотилията „Сумуд“. Призовали сме ги да спазват нормите на международното право. Повече информация ще имаме към момента, когато нашият консул посети Васил Димитров. Това заяви министър-председателят Росен Желязков пред медии в Копенхаген по повод задържането на плавателни съдове от глобална флотилия, на борда на които има и български гражданин.
Министерство на външните работи следи движението на флотилията „Сумуд“ от началото на нейната мисия, изтъкна премиерът Желязков. Министър-председателят припомни, че в Израел има обявено военно положение, от което следва че рискът е осъзнат и е поет съзнателно от страна на участниците.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
11:31 02.10.2025
2 си дзън
11:31 02.10.2025
3 На Роско жената съм
11:33 02.10.2025
4 Чудесно
Много голяма малоумщина!
11:33 02.10.2025
5 Трол
11:33 02.10.2025
6 флотилията ГРОБ
11:34 02.10.2025
7 Докерчета
11:34 02.10.2025
8 Да де
11:37 02.10.2025
9 СЛАМЕНИЯ ХОТЕЛИЕР
Коментиран от #12, #17
11:37 02.10.2025
10 ами
11:38 02.10.2025
11 Ах Ох
11:43 02.10.2025
12 Е кво да стане ?
До коментар #9 от "СЛАМЕНИЯ ХОТЕЛИЕР":Кво мислиш че е станало ?
11:47 02.10.2025
13 Израел все побеждава
11:50 02.10.2025
14 хъхъ
11:55 02.10.2025
15 Цък
11:56 02.10.2025
16 Хитлер беше прав
Коментиран от #20
11:56 02.10.2025
17 биби
До коментар #9 от "СЛАМЕНИЯ ХОТЕЛИЕР":Ше се оправи.
11:56 02.10.2025
18 мааси
11:56 02.10.2025
19 Някой
Защо не ги осъдят?
Коментиран от #25
11:57 02.10.2025
20 така е !
До коментар #16 от "Хитлер беше прав":затова ще си първи в газенваген
11:58 02.10.2025
21 Хмм
11:58 02.10.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 кадафи
12:00 02.10.2025
24 Да очакваме
12:00 02.10.2025
25 готово
До коментар #19 от "Някой":осъден си на всм
12:06 02.10.2025
26 Още малко и
12:07 02.10.2025
27 Миляскуф
12:27 02.10.2025
28 Булдог
12:35 02.10.2025