Българинът, задържан на флотилията „Сумуд”, е заплашен от 100-годишна забрана за влизане в Израел

Израелски военноморски сили задържаха над 40 плавателни съда, част от новата глобална флотилия "Сумуд", опитваща се да достигне Ивицата Газа по море, за да достави хуманитарна помощ. Сред задържаните е и българският гражданин Васил Димитров. Случаят предизвиква остра международна реакция и дипломатическо напрежение.
В ефира на „Здравей, България” по "Нова телевизия" арабистът професор Владимир Чуков припомни аналогичната ситуация от 2010 г. с „Флотилията на свободата“, която тръгна от Атина.
„Имаме абсолютно същия казус, същите лозунги, същите правни спорове. Разликата е в мащаба – сега имаме много повече лодки и по-широк международен отзвук“, обясни той.
По думите му и тогава, и сега, основният дебат е дали интервенцията на Израел спрямо флотилията е извършена в международни, или в израелски териториални води – въпрос, който остава юридически неясен.
Според професора Израел обичайно класифицира задържаните в две категории – „нелегални мигранти“ и „свързани с терористична дейност“. По думите му българският участник най-вероятно ще попадне в първата категория.
„Като български гражданин, от страна с нормални отношения с Израел, той ще бъде класифициран като незаконен мигрант и ще бъде депортиран. В паспорта му обаче ще има черен печат – забрана за влизане в Израел в следващите 100 години“, заяви арабистът.
Той добави, че останалите задържани, особено онези, които не подпишат доброволно документи за екстрадиция, може да бъдат подложени на по-дълги процедури и дори обвинения. Особено внимателно ще се наблюдава съдбата на политически фигури на борда, сред които е бившият кмет на Барселона и евродепутати.
Очакванията на професор Чуков са, че случаят ще приключи в рамките на няколко дни – поне що се отнася до българския гражданин. „България няма интерес от конфронтация, а и позицията ни е балансирана. Очаквам бързо разрешаване на казуса с г-н Димитров. Испанските граждани може да се окажат в по-сложна ситуация“, коментира още Чуков.
Източник: nova.bg
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 неумни йахуди
10:24 03.10.2025
2 До 3 години
Коментиран от #4
10:25 03.10.2025
3 вехтия
10:25 03.10.2025
4 кривослафните
До коментар #2 от "До 3 години":ще си ходите във варпа!
Коментиран от #8
10:26 03.10.2025
5 честен ционист
Коментиран от #11, #33
10:26 03.10.2025
6 да ве да
10:26 03.10.2025
7 аааа
Коментиран от #14
10:27 03.10.2025
8 Само не разбрах
До коментар #4 от "кривослафните":какво сте искали да ни кажете, а иначе, всико най-добро и нека Бог е с Вас.
Коментиран от #41
10:27 03.10.2025
9 Верно ли
Коментиран от #26
10:28 03.10.2025
10 Някой
Има региона Палестина, но е бил под владение като колония от Великобритания. По решение на ООН се цепи на 2 държави (Израел и мюсюлманска) и региони към никоя от двете държави (там попада Йерусалим). Къде е тази втора държава и регионите?
Да връщат Израел в начални граници и международни войски като на САЩ по границите, да да не ги нарушават. Отделно ПВО срещу изтребители, дронове и ракети.
10:29 03.10.2025
11 да ве да
До коментар #5 от "честен ционист":То списъка с приятелски страни май, май е само от един - САЩ😉
Коментиран от #16
10:30 03.10.2025
12 Koтьо
аахахахахах
10:30 03.10.2025
13 Трол
10:30 03.10.2025
15 Действията на Израел
Коментиран от #23
10:32 03.10.2025
16 честен ционист
До коментар #11 от "да ве да":Какъв Ганчо е този Ханс? Смесен брак? България трябва да се разграничи от подобни терорсти, ако не иска да бъде поставена в списъка с терорстит стейтс.
10:34 03.10.2025
17 Мдаа
10:37 03.10.2025
18 Хипотетично
10:38 03.10.2025
19 Доклад от ПекинМосква
10:42 03.10.2025
20 Жалка действителност
10:42 03.10.2025
21 Хаха
Коментиран от #29
10:43 03.10.2025
23 Факт
До коментар #15 от "Действията на Израел":Не са международни води, а са в изключителната икономическа зона на Израел.
10:49 03.10.2025
24 100-годишна забрана за влизане в Израел
много добре е знаел че вършат нещо против волята на израелското правителство
колкото и да изглежда е благородна кауза
явно кака грета им плаща добре с някакви пари отнякъде
10:49 03.10.2025
25 Промяна
10:56 03.10.2025
26 БАРС
До коментар #9 от "Верно ли":ПОАВ СИ! ЕДИНСТВЕННИЯТ КОНФЛИКТ ННА КОЙТО ПЛАЩАТ САМО НА ЕДНАТА СТРАНА ТОВА Е РОСИЯ И УКРАИНА.ПЛАЩАТ САМО НА УКРАИНА.НА ТОЯ КОНФЛИКТ НОМЕРЪТ ИМ НЕ МИНАВА ДА ПЛАЩАТ И НА РОСИЯ .РАШКИТЕ ИМАТ ПРЕЗИДЕНТ НА МЕСТОТО СИ.ДА НЕ ЗАБРАВЯМЕ ,ЧЕ ПРЕЗ ВТОРАТА СВ.ВОЙНА СИТОАЦИЯТА Е КАКТО КАЗВАШ АНГЛО АМЕРИКАНЦИТЕ ПЛАТИХА НА ХИТЛЕР ДА НАПАДНЕ СССР П ПОСЛЕ ПОЧНАХА ДА ПРАЩАТ ПОМОЩИ НА СССР..ДРУГ КОНФЛИКТ ЗА КОЙТО ЗНАМ Е БОСНА И СЪРБИЯ И НА ДВЕТЕ СТРАНИ ЕДНИ И СЪЩТ ХОРА СА ПЛАТИЛИ ДА ТРЕПЯТ И МРАЗЯТ.
10:57 03.10.2025
27 Абсурдистан
10:57 03.10.2025
28 чуденка
Коментиран от #31
10:59 03.10.2025
29 !!!!!
До коментар #21 от "Хаха":Да ти обясня: останали са и МЪЖЕ (не много),които имат смелостта да се противопоставят на еврейската НАГЛОСТ !!!
А ти си стои и се чуди ЗАЩО....
11:02 03.10.2025
30 незнайко
Явно се визира конфронтация с Израел !
Защо обаче се конфронтирахме с Русия ? Да имаме задържани граждани и подлежащи на просъда там ?
Мисля, че нямаме, НО каквото каже ЕС това трябва да правим ! Ние изобщо имаме ли БЪЛГАРСКО правителство ? Отговорът е твърдо НЕ !
11:02 03.10.2025
31 честен ционист
До коментар #28 от "чуденка":Това е много опасна ситуация. Ганчо въобще не си дава сметка, как Израел се отнася с неприятелските страни. Като нищо заревали Еф-ките над София някой ден.
11:02 03.10.2025
32 хахахахахахаха
11:05 03.10.2025
33 тест
До коментар #5 от "честен ционист":Чутото от изявлението му пуснато по медиите буквално ме изненада.Българин възпитан и изучен в България няма такъв исказ.Няма такъв заповеднически тон :"предайте веднага на моето правителство веднага да ме освободят".Българин не говори така,по този начин.
Коментиран от #36
11:06 03.10.2025
35 Тракиец
11:10 03.10.2025
36 Верно ли
До коментар #33 от "тест":Ми така са му наредили от Отворено общество да каже. И клипчето е заснето предварително.
11:11 03.10.2025
37 Боруна Лом
11:13 03.10.2025
38 Спокойно,
11:17 03.10.2025
39 Адолф
11:21 03.10.2025
40 И така....
МНОГО ГОЛЯМА ГРЕШКА СМЕ НАПРАВИЛИ !!!
11:23 03.10.2025
41 Бога-Емператор
До коментар #8 от "Само не разбрах":ще ви върни във варпа всички хаосити!
11:24 03.10.2025
42 Павел пенев
11:29 03.10.2025
43 ЗОРО
11:46 03.10.2025