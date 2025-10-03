Българинът, задържан на флотилията „Сумуд”, е заплашен от 100-годишна забрана за влизане в Израел

Израелски военноморски сили задържаха над 40 плавателни съда, част от новата глобална флотилия "Сумуд", опитваща се да достигне Ивицата Газа по море, за да достави хуманитарна помощ. Сред задържаните е и българският гражданин Васил Димитров. Случаят предизвиква остра международна реакция и дипломатическо напрежение.

В ефира на „Здравей, България” по "Нова телевизия" арабистът професор Владимир Чуков припомни аналогичната ситуация от 2010 г. с „Флотилията на свободата“, която тръгна от Атина.

„Имаме абсолютно същия казус, същите лозунги, същите правни спорове. Разликата е в мащаба – сега имаме много повече лодки и по-широк международен отзвук“, обясни той.

По думите му и тогава, и сега, основният дебат е дали интервенцията на Израел спрямо флотилията е извършена в международни, или в израелски териториални води – въпрос, който остава юридически неясен.

Според професора Израел обичайно класифицира задържаните в две категории – „нелегални мигранти“ и „свързани с терористична дейност“. По думите му българският участник най-вероятно ще попадне в първата категория.

„Като български гражданин, от страна с нормални отношения с Израел, той ще бъде класифициран като незаконен мигрант и ще бъде депортиран. В паспорта му обаче ще има черен печат – забрана за влизане в Израел в следващите 100 години“, заяви арабистът.

Той добави, че останалите задържани, особено онези, които не подпишат доброволно документи за екстрадиция, може да бъдат подложени на по-дълги процедури и дори обвинения. Особено внимателно ще се наблюдава съдбата на политически фигури на борда, сред които е бившият кмет на Барселона и евродепутати.

Очакванията на професор Чуков са, че случаят ще приключи в рамките на няколко дни – поне що се отнася до българския гражданин. „България няма интерес от конфронтация, а и позицията ни е балансирана. Очаквам бързо разрешаване на казуса с г-н Димитров. Испанските граждани може да се окажат в по-сложна ситуация“, коментира още Чуков.

Източник: nova.bg