Българинът, задържан на флотилията „Сумуд”, е заплашен от 100-годишна забрана за влизане в Израел

3 Октомври, 2025 10:22 1 164 43

  • сумуд-
  • българин

Като български гражданин, от страна с нормални отношения с Израел, той ще бъде класифициран като незаконен мигрант и ще бъде депортиран

Българинът, задържан на флотилията „Сумуд”, е заплашен от 100-годишна забрана за влизане в Израел - 1
Снимка: БНТ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Израелски военноморски сили задържаха над 40 плавателни съда, част от новата глобална флотилия "Сумуд", опитваща се да достигне Ивицата Газа по море, за да достави хуманитарна помощ. Сред задържаните е и българският гражданин Васил Димитров. Случаят предизвиква остра международна реакция и дипломатическо напрежение.

В ефира на „Здравей, България” по "Нова телевизия" арабистът професор Владимир Чуков припомни аналогичната ситуация от 2010 г. с „Флотилията на свободата“, която тръгна от Атина.

„Имаме абсолютно същия казус, същите лозунги, същите правни спорове. Разликата е в мащаба – сега имаме много повече лодки и по-широк международен отзвук“, обясни той.

По думите му и тогава, и сега, основният дебат е дали интервенцията на Израел спрямо флотилията е извършена в международни, или в израелски териториални води – въпрос, който остава юридически неясен.

Според професора Израел обичайно класифицира задържаните в две категории – „нелегални мигранти“ и „свързани с терористична дейност“. По думите му българският участник най-вероятно ще попадне в първата категория.

„Като български гражданин, от страна с нормални отношения с Израел, той ще бъде класифициран като незаконен мигрант и ще бъде депортиран. В паспорта му обаче ще има черен печат – забрана за влизане в Израел в следващите 100 години“, заяви арабистът.

Той добави, че останалите задържани, особено онези, които не подпишат доброволно документи за екстрадиция, може да бъдат подложени на по-дълги процедури и дори обвинения. Особено внимателно ще се наблюдава съдбата на политически фигури на борда, сред които е бившият кмет на Барселона и евродепутати.

Очакванията на професор Чуков са, че случаят ще приключи в рамките на няколко дни – поне що се отнася до българския гражданин. „България няма интерес от конфронтация, а и позицията ни е балансирана. Очаквам бързо разрешаване на казуса с г-н Димитров. Испанските граждани може да се окажат в по-сложна ситуация“, коментира още Чуков.

Източник: nova.bg


България
Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 14 гласа.
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 неумни йахуди

    24 20 Отговор
    пуснете го в Гаza да му я разширят

    10:24 03.10.2025

  • 2 До 3 години

    16 12 Отговор
    няма да има нито Израел, нито Палестина, българинът ще може да ходи в Светите земи и да посещава спокойно православните храмове.

    Коментиран от #4

    10:25 03.10.2025

  • 3 вехтия

    20 0 Отговор
    колко са 100 години,нищо работа

    10:25 03.10.2025

  • 4 кривослафните

    7 6 Отговор

    До коментар #2 от "До 3 години":

    ще си ходите във варпа!

    Коментиран от #8

    10:26 03.10.2025

  • 5 честен ционист

    14 15 Отговор
    Този на снимката въобще не бие на Ганчо. Май пак някой ви вкара в списъка с неприятелските страни по погрешка.

    Коментиран от #11, #33

    10:26 03.10.2025

  • 6 да ве да

    12 5 Отговор
    Притрябвало му е да ходи, там се разхождат само Шерминки!

    10:26 03.10.2025

  • 7 аааа

    25 15 Отговор
    Мога да разбера гражданската му позиция относно Газа, ама възрастен мъж да хване Грета за полата и да тръгне след нея, не мога да го разбера!

    Коментиран от #14

    10:27 03.10.2025

  • 8 Само не разбрах

    5 2 Отговор

    До коментар #4 от "кривослафните":

    какво сте искали да ни кажете, а иначе, всико най-добро и нека Бог е с Вас.

    Коментиран от #41

    10:27 03.10.2025

  • 9 Верно ли

    20 2 Отговор
    Хахаха, интересно кой плащаше на Грета Тумберг, та сега да се прави на спасителка на Газа? И от двете страни на проблема едни и същи хора, целящи разединение сред масите, за да могат те да си разиграват коня както си искат :))))

    Коментиран от #26

    10:28 03.10.2025

  • 10 Някой

    20 9 Отговор
    Газа не е територия на Израел. Какъв незаконен имигрант, като не е влизал в Израел. И пиратски атакуват кораби в международни води. И плаващи към територия с която сегашен Израел няма нищо общо. Нищо че се опитват да ги окупират.
    Има региона Палестина, но е бил под владение като колония от Великобритания. По решение на ООН се цепи на 2 държави (Израел и мюсюлманска) и региони към никоя от двете държави (там попада Йерусалим). Къде е тази втора държава и регионите?
    Да връщат Израел в начални граници и международни войски като на САЩ по границите, да да не ги нарушават. Отделно ПВО срещу изтребители, дронове и ракети.

    10:29 03.10.2025

  • 11 да ве да

    14 6 Отговор

    До коментар #5 от "честен ционист":

    То списъка с приятелски страни май, май е само от един - САЩ😉

    Коментиран от #16

    10:30 03.10.2025

  • 12 Koтьо

    14 2 Отговор
    Това е най-страшната заплаха която съм чувал 100 ГОДИНИ брат!!!
    аахахахахах

    10:30 03.10.2025

  • 13 Трол

    5 0 Отговор
    Малко са 100 години.

    10:30 03.10.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Действията на Израел

    20 9 Отговор
    в международни води са чисто пиратство.

    Коментиран от #23

    10:32 03.10.2025

  • 16 честен ционист

    13 20 Отговор

    До коментар #11 от "да ве да":

    Какъв Ганчо е този Ханс? Смесен брак? България трябва да се разграничи от подобни терорсти, ако не иска да бъде поставена в списъка с терорстит стейтс.

    10:34 03.10.2025

  • 17 Мдаа

    12 16 Отговор
    Този трябва да го набута в затвора за тероризъм, защото цялата "флотилия" е платена от Хамас, Иран. Малко бой също не е излишен.

    10:37 03.10.2025

  • 18 Хипотетично

    11 3 Отговор
    Не е командирован от държавна институция, а е на лодката по своя осъзната (има си предварителен видеозапис) позиция. Срещу военна блокада, където живота на хора и от двете страни е под риск, следва да си понася последствията, пък после ще цитират името му на мъченик в нечия удобна историческа интерпретация.

    10:38 03.10.2025

  • 19 Доклад от ПекинМосква

    11 8 Отговор
    Не след дълго Израел я го има ,я го нема?))) ,та забраната ще се обезмисли..

    10:42 03.10.2025

  • 20 Жалка действителност

    12 8 Отговор
    Дреме му на нивелира,на Васко,че нямало да стъпва при богопомазаните.Вбесява ме друго: Снишаването на нашите.Въртят се,като ветропоказател,и се чудят какво да кажат.Представете си,ако това беше се случило,у нас,с някой техен богопомазан? Защо бе,защо?

    10:42 03.10.2025

  • 21 Хаха

    12 9 Отговор
    И какво прави тоя там с Грета. Някой да го е натикал там. Дай да се покажем. Що не ходи да протестира и да носи помощи на фронта в Украйна. Цялата тая флотилия е платена от Хамас. Да си е стоял на задника вместо сега да реве държавата България да го оправяла. Да му пратим и на него Спартана като на голям герой.

    Коментиран от #29

    10:43 03.10.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Факт

    10 9 Отговор

    До коментар #15 от "Действията на Израел":

    Не са международни води, а са в изключителната икономическа зона на Израел.

    10:49 03.10.2025

  • 24 100-годишна забрана за влизане в Израел

    12 6 Отговор
    има късмет че не са го вкарали в затвора
    много добре е знаел че вършат нещо против волята на израелското правителство
    колкото и да изглежда е благородна кауза

    явно кака грета им плаща добре с някакви пари отнякъде

    10:49 03.10.2025

  • 25 Промяна

    7 7 Отговор
    И откъде толкова пари за финансирането на тази флотилия Този какво търси там с Грета

    10:56 03.10.2025

  • 26 БАРС

    5 3 Отговор

    До коментар #9 от "Верно ли":

    ПОАВ СИ! ЕДИНСТВЕННИЯТ КОНФЛИКТ ННА КОЙТО ПЛАЩАТ САМО НА ЕДНАТА СТРАНА ТОВА Е РОСИЯ И УКРАИНА.ПЛАЩАТ САМО НА УКРАИНА.НА ТОЯ КОНФЛИКТ НОМЕРЪТ ИМ НЕ МИНАВА ДА ПЛАЩАТ И НА РОСИЯ .РАШКИТЕ ИМАТ ПРЕЗИДЕНТ НА МЕСТОТО СИ.ДА НЕ ЗАБРАВЯМЕ ,ЧЕ ПРЕЗ ВТОРАТА СВ.ВОЙНА СИТОАЦИЯТА Е КАКТО КАЗВАШ АНГЛО АМЕРИКАНЦИТЕ ПЛАТИХА НА ХИТЛЕР ДА НАПАДНЕ СССР П ПОСЛЕ ПОЧНАХА ДА ПРАЩАТ ПОМОЩИ НА СССР..ДРУГ КОНФЛИКТ ЗА КОЙТО ЗНАМ Е БОСНА И СЪРБИЯ И НА ДВЕТЕ СТРАНИ ЕДНИ И СЪЩТ ХОРА СА ПЛАТИЛИ ДА ТРЕПЯТ И МРАЗЯТ.

    10:57 03.10.2025

  • 27 Абсурдистан

    6 3 Отговор
    Уважавам неговиь избор. Знаел е, че ще има последици, но не е мъжко да ги приемеш и да хленчиш .

    10:57 03.10.2025

  • 28 чуденка

    7 5 Отговор
    Как пък от 8 млд население на планетата,точно българин се оказа под светлината на прожекторите.Оня елемент преди време когото убиха се оказа морски капитан.Как пък морски капитан се оказа на брегова служба беше неясно.Същото е и днес.Не могат да ни дадат ясно обяснение какво прави този в лодката на Тумберг.Обаче на мен визуално хич не ми прилича на чист българин.

    Коментиран от #31

    10:59 03.10.2025

  • 29 !!!!!

    7 4 Отговор

    До коментар #21 от "Хаха":

    Да ти обясня: останали са и МЪЖЕ (не много),които имат смелостта да се противопоставят на еврейската НАГЛОСТ !!!
    А ти си стои и се чуди ЗАЩО....

    11:02 03.10.2025

  • 30 незнайко

    5 3 Отговор
    ( „България няма интерес от конфронтация, )
    Явно се визира конфронтация с Израел !
    Защо обаче се конфронтирахме с Русия ? Да имаме задържани граждани и подлежащи на просъда там ?
    Мисля, че нямаме, НО каквото каже ЕС това трябва да правим ! Ние изобщо имаме ли БЪЛГАРСКО правителство ? Отговорът е твърдо НЕ !

    11:02 03.10.2025

  • 31 честен ционист

    1 6 Отговор

    До коментар #28 от "чуденка":

    Това е много опасна ситуация. Ганчо въобще не си дава сметка, как Израел се отнася с неприятелските страни. Като нищо заревали Еф-ките над София някой ден.

    11:02 03.10.2025

  • 32 хахахахахахаха

    1 1 Отговор
    каква ти заплаха това си е чиста услуга !!!

    11:05 03.10.2025

  • 33 тест

    5 2 Отговор

    До коментар #5 от "честен ционист":

    Чутото от изявлението му пуснато по медиите буквално ме изненада.Българин възпитан и изучен в България няма такъв исказ.Няма такъв заповеднически тон :"предайте веднага на моето правителство веднага да ме освободят".Българин не говори така,по този начин.

    Коментиран от #36

    11:06 03.10.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Тракиец

    4 5 Отговор
    Да видят евро-г-е-йовете менте държавата на ционистите как действа? Влизаш в тяхно води и те класифицират като или терорист или нелегален мигрант а евро+гр+ковете ги приемат с отворени врати да угодят на еврейте за да се самоунищожи Европа...когато почнем да действаме като евреите тогава ще се само съхраним...както третия райх ни е само съхранявал

    11:10 03.10.2025

  • 36 Верно ли

    4 2 Отговор

    До коментар #33 от "тест":

    Ми така са му наредили от Отворено общество да каже. И клипчето е заснето предварително.

    11:11 03.10.2025

  • 37 Боруна Лом

    3 5 Отговор
    Тоя смешник не изпълнява мисия от името на България!Никой не го е пратил и упълномощил да представлява БГ.,така,че България с нищо не му е длъжна! Ако беше извършил терористичен Акт-пак ли щеше да реве за протекция от Държавата?! Тоя е еднодневка-решил да блесне за момент в компанията на една доказано ненормална "Шведска дама".......

    11:13 03.10.2025

  • 38 Спокойно,

    2 1 Отговор
    До няколко години може и да няма такава държава!

    11:17 03.10.2025

  • 39 Адолф

    3 1 Отговор
    Реципрочно третиране на израелци у нас :) Повсеместно, от населението... ;)

    11:21 03.10.2025

  • 40 И така....

    4 1 Отговор
    Евреите така благодарят за това ,че БЪЛГАРИЯ ги е запазила по време на ВСВ !!!
    МНОГО ГОЛЯМА ГРЕШКА СМЕ НАПРАВИЛИ !!!

    11:23 03.10.2025

  • 41 Бога-Емператор

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Само не разбрах":

    ще ви върни във варпа всички хаосити!

    11:24 03.10.2025

  • 42 Павел пенев

    3 1 Отговор
    Че каква забрана е това? Кой желае да ходи в терористичната държава Израел? Скоро и за САЩ няма да пита никой. Ционистки краварски изроди.

    11:29 03.10.2025

  • 43 ЗОРО

    0 0 Отговор
    БАЙ ЧУКОВ, какви териториални води има Израел около Га за???? Това е окупирана незаконно територия, другар анализатор!!! Обратно, действията на Израел са отвличане и тероризъм!!!!!

    11:46 03.10.2025

