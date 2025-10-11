Новини
"Спаси София": Заедно с доброволци изчистихме тонове отпадък в "Красно село"

"Спаси София": Заедно с доброволци изчистихме тонове отпадък в "Красно село"

11 Октомври, 2025 16:50 577 20

Участие взеха и районни кметове

"Спаси София": Заедно с доброволци изчистихме тонове отпадък в "Красно село" - 1
Снимка: Спаси София
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Днес, „Спаси София“ организира поредната си мащабна доброволческа акция за почистване в оставения без сметопочистване район Красно село. Стотици доброволци, представители на местните организации на партията, общински съветници и районни кметове се включиха в почистването на общо пет локации в "Борово", "агера", "Белите брези" и кв. "Красно село".

„Благодаря на стотиците доброволци, на районните кметове и на хората от Красно село, които не останаха безучастни. Това е истинската гражданска енергия, която мафията няма да надвие - нашият град винаги е бил и винаги ще остане свободен и непримирим“, каза Борис Бонев, лидер на Спаси София.

Участие взеха районните кметове на Оборище, Подуяне и Изгрев, които помогнаха на района с техника и логистична подкрепа за извозването на отпадъците. Общо от петте локации бяха извозени тонове отпадъци, а събраните количества включват както битов, така и строителен и растителен боклук.

“Екипът ни работи неуморно, за да гарантираме, че жителите на района няма да осъмнат утре в квартал, превърнат в сметище. Отново призовавам гражданите ни да са търпеливи и да изхвърлят пластмасовите си опаковки в кофите за разделно събиране. Така значително ще улеснят почистването”, заяви кмета на района Цвета Николаева.

Над половината от обема на отпадъците, които хвърлят хората, подлежи на рециклиране. “Половината от този боклук можеше да е в жълтите контейнери и се извози от рециклиращите фирми”, заяви Андрей Зографски, общински съветник от Спаси София.

“Спаси София” заявиха, че ще подкрепят кмета в решението му да откаже да работи с фирмите, свързани с хора с прякори и че ще продължават да организират акции по почистването, докато проблемът не бъде отстранен.


София / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 007 лиценз ту кил

    14 0 Отговор
    Лена водеше доброволците, облечена като Свободата на Дьолакроа.

    Коментиран от #5

    16:51 11.10.2025

  • 2 Пич

    16 0 Отговор
    А върнахте ли им данък смет ?! А утре ще чистите ли пак ?! А вдругиден......

    16:51 11.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 А КОИ ЩЕ НИ

    11 1 Отговор
    СПАСИ ОТ СПАСИТЕЛИТЕ---ДЕТО ИЗКАРАХА ПАВЕТАТА И СЪБАРЯТ ПАМЕТНИЦИ

    16:52 11.10.2025

  • 5 Можеше да е

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "007 лиценз ту кил":

    като леиди ГОДАИВА

    Коментиран от #9

    16:53 11.10.2025

  • 6 1488

    8 1 Отговор
    елате и на мене да ми изхвърлите боклука, че ме мьрзи да сляза

    16:54 11.10.2025

  • 7 Изчистиха тонове боклук?

    13 0 Отговор
    Районният кмет на Красно село е от "спаси" София. Вероятно на нейните забележителни умения да води преговори се дължи отчасти създалата се криза в района. Не е ли гениално: създаваме криза за да могат гражданите след това сами да си я решат. Хем си плащаме данък смет, хем сами си чистим боклуците.

    16:55 11.10.2025

  • 8 Емили с Тротинетката

    14 1 Отговор
    Тия джендъри и за боклуджии не ги бива.

    16:56 11.10.2025

  • 9 Много

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "Можеше да е":

    И е голям Г/З и къса косата!

    Коментиран от #12

    16:56 11.10.2025

  • 10 Разкрития

    3 4 Отговор
    Новият таен свидетел на прокуратурата срещу кмета на Варна Благомир Коцев:
    През юли т.г. грузинецът Джони Читадзе и украинецът Олег Невзоров са санкционирани от ДАНС с 10 годишна забрана за влизане в страната. Двамата са съдружници във фирмата Фират ООД. Агенцията ги разработва отдавна за пране на пари - милиони в кеш, инвестирани в недвижими имоти във Варна. Но не само. Има и данни за връзки с руските служби.
    Заповедите за ПАМ са подписани от и.ф. Деньо Денев с номера З-1801 от 03.07.2025 за Джони Читадзе и З-1802 от 03.07.2025 за Олег Невзоров.
    Две седмици по-късно със заповед на и.ф. Деньо Денев З-2006/17.07.2025 мярката на Олег Невзоров е отменена.
    Невзоров е на 40 години и подлежи на мобилизация в Украйна. Но вместо да е на фронта, днес той е голям строителен инвеститор в България и таен свидетел на прокуратурата по ключово дело.

    Коментиран от #13

    16:57 11.10.2025

  • 11 Бай Ху (By Who)

    9 0 Отговор
    Слава Богу ас не живея в Красно село и мафията си ми чисти боклука.

    16:58 11.10.2025

  • 12 ОТ РАЖДАНЕТО ЩЕ

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Много":

    ДА Е -----БРЪСНИЧА ИГРАЕ НО ПАК ЩЕ ПОРАСНЕ

    17:01 11.10.2025

  • 13 007 лиценз ту кил

    6 0 Отговор

    До коментар #10 от "Разкрития":

    Благо също се включи в чистенето на Красно село в отряда на затворниците.

    17:01 11.10.2025

  • 14 Пурко

    3 0 Отговор
    СЛУГИ ТРЯБВАТ НА НАРОДА ----А НЕ ГОСПОДАРИ---новият депутат за което ще открие паметник и ще държи РЕЧ

    17:04 11.10.2025

  • 15 Анонимен

    4 0 Отговор
    Тия сега ще назначат свои фирми Нарочно създадоха цялата криза за да приберат договорът за себе си

    17:14 11.10.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Майора

    6 0 Отговор
    Ало мис Бони , тогава няма смисъл да ви плащаме данък смет , щом не извозвате отпадъците! Тогсва пропорционално го намалете!

    17:21 11.10.2025

  • 18 Пълна Подмяна

    3 0 Отговор
    Лицето и аромата на Провала на васка

    17:34 11.10.2025

  • 19 ООрана държава

    0 0 Отговор
    А гербарите продължават да изхвърлят и да трупат купчини

    17:34 11.10.2025

  • 20 само питам

    0 0 Отговор
    ТОЯ МУРГАВИЯ НА СНИМКАТА КОИ Е ПРИЛИЧА МИ НА ОБЩ РАБОТНИК ОТ------

    17:43 11.10.2025

