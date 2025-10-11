"Спаси София": Заедно с доброволци изчистихме тонове отпадък в "Красно село"

Днес, „Спаси София“ организира поредната си мащабна доброволческа акция за почистване в оставения без сметопочистване район Красно село. Стотици доброволци, представители на местните организации на партията, общински съветници и районни кметове се включиха в почистването на общо пет локации в "Борово", "агера", "Белите брези" и кв. "Красно село".

„Благодаря на стотиците доброволци, на районните кметове и на хората от Красно село, които не останаха безучастни. Това е истинската гражданска енергия, която мафията няма да надвие - нашият град винаги е бил и винаги ще остане свободен и непримирим“, каза Борис Бонев, лидер на Спаси София.

Участие взеха районните кметове на Оборище, Подуяне и Изгрев, които помогнаха на района с техника и логистична подкрепа за извозването на отпадъците. Общо от петте локации бяха извозени тонове отпадъци, а събраните количества включват както битов, така и строителен и растителен боклук.

“Екипът ни работи неуморно, за да гарантираме, че жителите на района няма да осъмнат утре в квартал, превърнат в сметище. Отново призовавам гражданите ни да са търпеливи и да изхвърлят пластмасовите си опаковки в кофите за разделно събиране. Така значително ще улеснят почистването”, заяви кмета на района Цвета Николаева.

Над половината от обема на отпадъците, които хвърлят хората, подлежи на рециклиране. “Половината от този боклук можеше да е в жълтите контейнери и се извози от рециклиращите фирми”, заяви Андрей Зографски, общински съветник от Спаси София.

“Спаси София” заявиха, че ще подкрепят кмета в решението му да откаже да работи с фирмите, свързани с хора с прякори и че ще продължават да организират акции по почистването, докато проблемът не бъде отстранен.