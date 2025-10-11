Новини
Плугчиева: Продажбата на "Лукойл" е по настояване на Брюксел

11 Октомври, 2025 18:10 950 15

  • меглена плугчиева-
  • антикорупционна комисия-
  • лукойл

Бившият вицепремиер изрази надежда страната ни да не стига до ново служебно правителство, защото това води до нестабилност

Плугчиева: Продажбата на "Лукойл" е по настояване на Брюксел - 1
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Има грешки в структурирането на Плана за възстановяване и устойчивост от самото начало. Имаше неправилно формулирани искания, списъци на фирми, които бяха обявени за приближени на ПП-ДБ. Освен това, само едно плащане беше влязло у нас. Второто плащане беше отказано от Европейската комисия. Томислав Дончев дойде в крайно неблагоприятна ситуация, но сега правителството успя да изпълни 58 от 59 етапни цели и да поиска второто плащане, което се очаква да пристигне. Това каза вицепремиерът Меглена Плугчиева в "Офанзива с Любо Огнянов" по NOVA NEWS.

Тя посочи, че парите, които ще получим, са важни за много проекти в страната, сред които и енергийни такива. И допълни, че става дума за 440 млн. евро по ПВУ, като също така е направено и искане за третото плащане за 1,6 млрд.лв.

Бившият вицепремиер изрази надежда страната ни да не стига до ново служебно правителство, защото това води до нестабилност.

Антикорупционната комисия

Плугчиева смята, че чрез Антикопурционната комисия представителите на ПП-ДБ са „заложили бомби” в ПВУ, а сега допълнително пускат жалби до Еврокомисията, свързани с борба с корупцията. Според нея това води до усложняване на шансовете за получаване на средствата.

Според нея „трябва да се види дали може да се намери компромисен вариант за неутрална Антикорупционна комисия, която да бъде призната от ЕК”. И допълни, че в противен случай трябва да сме наясно, че ще загубим част от парите по ПВУ.

Бюджетният дефицит

Плугчиева не смята, че бюджетният дефицит може да бъде компенсиран до края на годината. „Разходите са повече от приходите”, допълни тя.

Вероятно ще се отрежат капиталови разходи, за да бъде изпълнен критерият за 3% дефицит за влизане в еврозоната, смята Плугчиева.

Плугчиева посочи, че от пет години германската икономика е в застой, а от три години е в рецесия.

„Големите очаквания, които бяха свързани с новото правителство на канцлера Фридрих Мерц, не се оправдават. В бюджета за 2026 година ще има социални реформи, но и увеличение на дацъните. Обслужването на дълга ще бъде трето перо в бюджета на Германия. Това са тревожни данни. Освен това има много какво да се направи по отношение на миграционната политика и всички дупки в социалните разходи. Там се харчат огромни пари, при това необосновано”, обясни бившият вицепремиер.

И допълни, че има нужда от намаляване на миграцията, на социалните разходи за мигрантите, като това, което се предлага към момента, се приема като козметични промени.

”Опозицията в Германия предлага и алтернативи, за разлика от тази в България”, обясни още Плугчиева.

"Лукойл"

За приетото на първо четене в НС решение за продажбата на активи на "Лукойл" Плугчиева смята, че това е по настояване от Брюксел. Причината - има решение страните членки на ЕС да представят план за действие по отношение на спирането на внос на руски нефт и газ.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тео

    20 2 Отговор
    В България всичко по нареждане от вън, всичко беше разтурено, разпродадено и унищожено, сега са се захванали с хората!

    18:13 11.10.2025

  • 2 Сатана Z

    9 3 Отговор
    Никой не си купува фабрика на 8 септември и то на един КР разстояние от границата с Руския

    18:18 11.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Попов

    10 1 Отговор
    "Според нея „трябва да се види дали може да се намери компромисен вариант за неутрална Антикорупционна комисия, която да бъде призната от ЕК” ... в противен случай трябва да сме наясно, че ще загубим част от парите по ПВУ."

    Ако нямам независима КПК, тези пари ще ги загубите само и единствено вие, банда управляващи - Ново начало.
    По голямата част от Европарите бяха откраднати от Борисов, Доган, Пеевски, Кирил Добрев, агент Гоце ...

    18:20 11.10.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Шмрък

    7 3 Отговор
    Не е по настояване на Брюксел а на Борисов.

    18:21 11.10.2025

  • 9 Аз предлагам

    8 1 Отговор
    Брюксел да си купят Боко и шиши

    18:21 11.10.2025

  • 10 Ъъъъъъъъъъ

    8 1 Отговор
    "Вероятно ще се отрежат капиталови разходи, за да бъде изпълнен критерият за 3% дефицит за влизане в еврозоната...."

    Това означава ли, че Франция трябва да напусне еврозоната с дефицит от 6%?🤣

    18:22 11.10.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Факт

    7 1 Отговор
    Да се продават национални рафинерии и газопроводи при енергиен глад и военни действия си е национално предателство!

    18:28 11.10.2025

  • 13 Лукойл не е носил пари

    0 1 Отговор
    А печалбата не е инвестирана у нас . Данъци не даваха 30 г. 90% от стоките бяха за 4 страни . У нас не правят много неща . Внасят ги .

    18:43 11.10.2025

  • 14 Сталинска и нетаняовските

    1 0 Отговор
    Го дават на скрап . Нямало хора и петрол . Пумалите нямат пари .

    18:53 11.10.2025

  • 15 Гост

    2 0 Отговор
    Къв Брюксел ви гони пак, Нидерландия, Франция, Германия, Унгария като не видели купуват от Русия, за нас Неможе

    18:58 11.10.2025

