Лена Бориславова към Слави Трифонов: Ще продължа да ви съдя

Депутатката от ПП-ДБ Лена Бориславова припомни на лидера на ИТН Слави Трифонов, че ѝ дължи 20 000 лева по дело, свързано с "подигравателната и унизителна песен“ за нея, предаде ФОКУС.
Това се случи, след като по-рано в събота Трифонов коментира предложения от партията му за промени в Наказателния кодекс, с които се предвиждат високи глоби и затвор за лица, публикуващи лична информация без разрешение.
"От два дни се чудя дали да пиша по темата за мракобесния закон на ИТН. Дълбокото ми убеждение е, че колкото по-малко внимание отделяме на ИТН, толкова по-добре за човечеството“, написа Бориславова във Фейсбук.
"Обръщам се към същия този Слави Трифонов, който очевидно е забравил, че дължи 20 000 лева, защото го осъдих заради подигравателната и унизителна песен за мен. Същият този Слави Трифонов, който отказва да изплати присъденото обезщетение и в момента обжалва съдебното решение“, добави тя.
Депутатката публикува и цялото си обръщение към Трифонов:
"Уважаеми господин Трифонов,
Припомням Ви, че сте човекът, който направи кариера и забогатя с милиони, присмивайки се на други хора, обиждайки ги и създавайки най-долните клевети, подигравки и пошли скечове.
Вашите действия повлияха на поколения българи, като ги опростачихте и покварихте със словесните си похвати и непремерени "шеги“. А вашите депутати днес представляват най-низката проява на Бай-Ганьовщината в парламента.
Ако искате да направите нещо смислено, започнете със себе си и депутатите си. Създайте шоу и телевизия, в които хуморът и сатирата са от класа и с вкус, както го е правил Алеко Константинов.
Обсъдете с депутатите си, особено с Тошко Йорданов, как да се държат и как да не се държат в зала. Те често дават отвратителен пример за народни представители със своите изказвания и поведение, а конкуренцията не е малка.
Вашите народни представители вместо аргументи често сипят обиди, унижения и мизогиния, превръщайки Народното събрание в сцена на словесна агресия.
Човек се чуди къде по веригата еволюцията се е объркала.
Затова, господин Трифонов, започнете от себе си, преди да искате да налагате затвор за 6 години на всички други граждани.
Междувременно ще продължа да Ви съдя и на втора инстанция".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 ИТН
За електронно гласуване?
За пряк избор на главния прокурор и полицейските началници?
За намаляване на партийната субсидия на 1 лев?
За намаляване на броя на депутатите от 240 на 120?
Какво стана с клетвите ви – „никога с Борисов, никога с Пеефски“?
Защо излъгахте хората, които гласуваха за вас?
Коментиран от #9
18:24 11.10.2025
3 Вече
Коментиран от #45
18:25 11.10.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Коста
Коментиран от #34, #49
18:28 11.10.2025
6 пеев
Коментиран от #13
18:28 11.10.2025
7 Не я харесвам
18:28 11.10.2025
8 Данчо
18:29 11.10.2025
9 Цитираш
До коментар #2 от "ИТН":Сиромахов! Не е оригинално!
Коментиран от #22
18:30 11.10.2025
10 думата е
До коментар #4 от "Къде е сбъркала еволюцията ли?":женомразски!
18:30 11.10.2025
11 Алоо редакциятя ли е?
Коментиран от #31
18:30 11.10.2025
12 Сисо
Истината е че мафията Мултигруп (Пеевски), ВИС (Таки),и СИК (Бойко) са завладели държавата. И всеки го знае ама...
18:31 11.10.2025
13 Чеп за зеле не става от вас!
До коментар #6 от "пеев":А вие нямате срам, сурат, акъл, възпитание и обноски!
18:32 11.10.2025
14 ГЕРО
Коментиран от #37
18:32 11.10.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Град Симитли
Що не пишеш на български "женомразство", по-нАучно ли звучи?!
18:33 11.10.2025
17 Хипотетично
Щом става въпрос за пари, няма съмнение, че процедурата ще се проведе до трите съдебни инстанции.
Не се чува декларация от депутатката, че обещетението ще дари благотворително.
18:33 11.10.2025
18 пеев
18:33 11.10.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Относно тъпата опорка:
До коментар #4 от "Къде е сбъркала еволюцията ли?":РИК-Кърджали - резултати от парламентарни избори:
04.04.2021г.: ПП"ИМА ТАКЪВ НАРОД": 3775(5.34%).
02.10.2022г.: ПП"ИМА ТАКЪВ НАРОД": 933(1.36%).
02.04.2023г.: ПП"ИМА ТАКЪВ НАРОД": 644(0.95%).
09.06.2024г.: ПП"ИМА ТАКЪВ НАРОД": 1020(1.44%).
27.10.2024г.: ПП"ИМА ТАКЪВ НАРОД": 1218(1.63%).
Забележка: Тези "гласове" са дадени от българи, които
все още са останали в област Кърджали.
Коментиран от #26, #28
18:35 11.10.2025
21 Факт
- обратно трябва да няма ограничения. Те имат достатъчно инструменти за защита.
18:35 11.10.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Я па тая парасница
18:36 11.10.2025
24 М Константинов
18:36 11.10.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Опорка ли?
До коментар #20 от "Относно тъпата опорка:":Тъпа опорка е да твърдиш нещо за хора, които не познаваш!
Кой увеличи броя на избирателните секции в Турция?
18:36 11.10.2025
27 стоян георгиев
18:37 11.10.2025
28 Не е опорка
До коментар #20 от "Относно тъпата опорка:":А лъжа от партията на мафията ПП и ДБ плащаща за лъжи.
Коментиран от #30
18:37 11.10.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 наблюдател
До коментар #28 от "Не е опорка":На мен никой не ми плаща! Отразявам само и единствено собствената си гледна точка!
Коментиран от #35
18:39 11.10.2025
31 ония с коня солтуклиева
До коментар #11 от "Алоо редакциятя ли е?":Говори му на "Вие"
18:40 11.10.2025
32 !!!?
18:40 11.10.2025
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Също така
До коментар #5 от "Коста":Дупетататката-котка от ИТН и тя е хубавка, Слави и той,като зомби.
18:45 11.10.2025
35 В коментара
До коментар #30 от "наблюдател":се казва за лъжите на ПП и ДБ.
18:45 11.10.2025
36 ТЪРСИ СЕ
18:47 11.10.2025
37 СОФИЯНЕЦ
До коментар #14 от "ГЕРО":НАМИРАТ СЕ ОЩЕ ТАКИВА ХОРА КОИТО ЗАЩИТАВАТ КУЦИЯ НАРКОМАН, ПОРЕДНИЯ СЕЛЯНИН КОИТО ИСКА ДА УПРАВЛЯВА БЪЛГАРИЯ
18:48 11.10.2025
38 Мелина
19:00 11.10.2025
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Ироничен
19:05 11.10.2025
41 Призив!
19:06 11.10.2025
42 Парадокс БГ
Точно това подчертава Лена Бориславова с поста си – двойните стандарти и лицемерието в политиката. Слави Трифонов и партията му предлагат наказания за неща, в които самият той (поне според съдебно решение на първа инстанция) е участвал – публично унижение, посегателство над личността, и то чрез масова медия.
19:07 11.10.2025
43 Браво, Лена!
• Ако предложението на ИТН беше закон днес, Слави Трифонов би могъл да бъде обект на углавно преследване, не просто на граждански иск.
• Това превръща ситуацията в парадокс: предлага се закон, който прилаган върху самите вносители, би ги вкарал в затвора.
Коментиран от #48
19:08 11.10.2025
44 Манол
ИТН и особено Тошко Йорданов, известен с грубия си стил, допълнително подхранват този образ на "байганьовска" политика, за която Лена говори.
Въпросът е дали обществото и медиите ще продължат да толерират тази форма на политическа култура, или ще има реална реакция срещу лицемерието и агресията в публичното пространство.
19:08 11.10.2025
45 Хахаха
До коментар #3 от "Вече":Какво стана с голите снимки на депутатката от итн?
Там потулихте нещата, ама тиражирате фалшиви клипове скалъпени от изкуствен ингелект на опозицията...
19:11 11.10.2025
46 ленчето с мустака за 800 милиона
19:12 11.10.2025
47 НА ЛЕНА ЩЕ КАЖА
Коментиран от #52
19:13 11.10.2025
48 Как разбра
До коментар #43 от "Браво, Лена!":Чете ли закона?
Коментиран от #50, #51
19:13 11.10.2025
49 Това е недопустимо!
До коментар #5 от "Коста":Това е въпрос дали приемаме морално и законово в 21-ви век публичното поругаване на личността за забавление и политическа изгода.
19:14 11.10.2025
50 Съд за Чалгаря!!!
До коментар #48 от "Как разбра":• По чл. 32, ал. 1 от Конституцията на Република България: „Личността е неприкосновена. Никой не може да бъде подлаган на унижение, мъчение или жестоко, нечовешко или унижаващо достойнството отнасяне.“
• Съгласно чл. 148, ал. 2 от Наказателния кодекс, обидата и клеветата, извършени публично или чрез медия, са наказуеми с по-тежки санкции.
• Съдът вече се е произнесъл, че това съдържание надхвърля границите на допустимата сатира и представлява вредоносно действие спрямо личността на Бориславова – като е присъдил обезщетение от 20 000 лв. срещу Трифонов.
19:15 11.10.2025
51 Фактите говорят:
До коментар #48 от "Как разбра":Днес ИТН предлагат закон, предвиждащ затвор до 6 години за лица, които публикуват лична информация без съгласие и вредят на репутацията на граждани.
Ако този закон беше в сила, първият осъден щеше да бъде именно Слави Трифонов – по неговите собствени критерии.
Коментиран от #54
19:16 11.10.2025
52 Внимавай с униженията и тормоза!
До коментар #47 от "НА ЛЕНА ЩЕ КАЖА":Можеш да се окажеш подсъдим!
Айпиадреса ти се вижда!
Коментиран от #57
19:17 11.10.2025
53 Истината
19:18 11.10.2025
54 Ама питах чете ли го
До коментар #51 от "Фактите говорят:":Не само на заглавие. В един закон и а точки и под топки. Туко виж не си прав.
19:18 11.10.2025
55 Панчо
В обществото често бъркаме "сатира" с "позорене", "критика" с "публично унижение", а "свобода на словото" със свободия за безнаказано омаскаряване. Но когато публична личност с огромна медийна власт използва ефира си, за да атакува конкретна жена с подигравателна песен, която нарушава личното ѝ достойнство – това не е хумор. Това е публично посегателство над личността.
19:19 11.10.2025
56 Мнение
19:20 11.10.2025
57 Като си била на парапета
До коментар #52 от "Внимавай с униженията и тормоза!":кой ти е виновен бе ленче. Я кажи за лъжите и фалшификацията на документи. Измамница.
19:20 11.10.2025