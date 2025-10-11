Новини
България »
Лена Бориславова към Слави Трифонов: Ще продължа да ви съдя

Лена Бориславова към Слави Трифонов: Ще продължа да ви съдя

11 Октомври, 2025 19:19, обновена 11 Октомври, 2025 18:22 1 271 57

  • лена бориславова-
  • слави трифонов

Стана милионер именно с долни клевети и пошлост, обърна се задочно към лидера на ИТН депутатката от ПП

Лена Бориславова към Слави Трифонов: Ще продължа да ви съдя - 1
Снимка: БГНЕС
Фокус Фокус

Депутатката от ПП-ДБ Лена Бориславова припомни на лидера на ИТН Слави Трифонов, че ѝ дължи 20 000 лева по дело, свързано с "подигравателната и унизителна песен“ за нея, предаде ФОКУС.

Това се случи, след като по-рано в събота Трифонов коментира предложения от партията му за промени в Наказателния кодекс, с които се предвиждат високи глоби и затвор за лица, публикуващи лична информация без разрешение.

"От два дни се чудя дали да пиша по темата за мракобесния закон на ИТН. Дълбокото ми убеждение е, че колкото по-малко внимание отделяме на ИТН, толкова по-добре за човечеството“, написа Бориславова във Фейсбук.

"Обръщам се към същия този Слави Трифонов, който очевидно е забравил, че дължи 20 000 лева, защото го осъдих заради подигравателната и унизителна песен за мен. Същият този Слави Трифонов, който отказва да изплати присъденото обезщетение и в момента обжалва съдебното решение“, добави тя.

Депутатката публикува и цялото си обръщение към Трифонов:

"Уважаеми господин Трифонов,

Припомням Ви, че сте човекът, който направи кариера и забогатя с милиони, присмивайки се на други хора, обиждайки ги и създавайки най-долните клевети, подигравки и пошли скечове.

Вашите действия повлияха на поколения българи, като ги опростачихте и покварихте със словесните си похвати и непремерени "шеги“. А вашите депутати днес представляват най-низката проява на Бай-Ганьовщината в парламента.

Ако искате да направите нещо смислено, започнете със себе си и депутатите си. Създайте шоу и телевизия, в които хуморът и сатирата са от класа и с вкус, както го е правил Алеко Константинов.

Обсъдете с депутатите си, особено с Тошко Йорданов, как да се държат и как да не се държат в зала. Те често дават отвратителен пример за народни представители със своите изказвания и поведение, а конкуренцията не е малка.

Вашите народни представители вместо аргументи често сипят обиди, унижения и мизогиния, превръщайки Народното събрание в сцена на словесна агресия.

Човек се чуди къде по веригата еволюцията се е объркала.

Затова, господин Трифонов, започнете от себе си, преди да искате да налагате затвор за 6 години на всички други граждани.

Междувременно ще продължа да Ви съдя и на втора инстанция".


България
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 28 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ИТН

    33 3 Отговор
    Какво стана с обещанията за мажоритарна избирателна система?
    За електронно гласуване?
    За пряк избор на главния прокурор и полицейските началници?
    За намаляване на партийната субсидия на 1 лев?
    За намаляване на броя на депутатите от 240 на 120?
    Какво стана с клетвите ви – „никога с Борисов, никога с Пеефски“?
    Защо излъгахте хората, които гласуваха за вас?

    Коментиран от #9

    18:24 11.10.2025

  • 3 Вече

    13 19 Отговор
    Няма парапети, а недооправената жена е зла жена!

    Коментиран от #45

    18:25 11.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Коста

    8 20 Отговор
    Песента е хубава. Това е сатира. Какво невярно има в текста?

    Коментиран от #34, #49

    18:28 11.10.2025

  • 6 пеев

    7 14 Отговор
    Тази няма нито срам нито сурат.

    Коментиран от #13

    18:28 11.10.2025

  • 7 Не я харесвам

    11 0 Отговор
    Много отвратителна и гони лобизъм! Но в случая е права! През годините сме гледали,безброй клюки , клевети,скечове с различни хора ,които осмиват в това шоу по Босфор тв.

    18:28 11.10.2025

  • 8 Данчо

    16 4 Отговор
    Чалгаджиите преядоха с власт и полудяха.Слави години наред явно ги е мачкал и те сега избиват комплекси.Законът им е за коша.Ядоха години наред на гърба на подигравките към хора на изкуството си.Освен предатели са и нагли

    18:29 11.10.2025

  • 9 Цитираш

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "ИТН":

    Сиромахов! Не е оригинално!

    Коментиран от #22

    18:30 11.10.2025

  • 10 думата е

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Къде е сбъркала еволюцията ли?":

    женомразски!

    18:30 11.10.2025

  • 11 Алоо редакциятя ли е?

    7 3 Отговор
    Не се разбира кого още ще съди Ленчето. Щото както сте написали заглавието е в множествено число.

    Коментиран от #31

    18:30 11.10.2025

  • 12 Сисо

    11 3 Отговор
    Срамота е БСП и ИТН да харижат на Боко и Шиши ДАНС ДАТО и ДАР !!
    Истината е че мафията Мултигруп (Пеевски), ВИС (Таки),и СИК (Бойко) са завладели държавата. И всеки го знае ама...

    18:31 11.10.2025

  • 13 Чеп за зеле не става от вас!

    8 4 Отговор

    До коментар #6 от "пеев":

    А вие нямате срам, сурат, акъл, възпитание и обноски!

    18:32 11.10.2025

  • 14 ГЕРО

    7 4 Отговор
    ЛЕНО ЛЕНЧЕ НЕ СЕ ЗАНИМАВАИ С НАРКОМАНИ И КУЦИ ПИРАТИ

    Коментиран от #37

    18:32 11.10.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Град Симитли

    3 2 Отговор
    "... обиди, унижения и мизогиния,..."
    Що не пишеш на български "женомразство", по-нАучно ли звучи?!

    18:33 11.10.2025

  • 17 Хипотетично

    6 3 Отговор
    💲Междувременно ще продължа да Ви съдя и на втора инстанция💲
    Щом става въпрос за пари, няма съмнение, че процедурата ще се проведе до трите съдебни инстанции.
    Не се чува декларация от депутатката, че обещетението ще дари благотворително.

    18:33 11.10.2025

  • 18 пеев

    6 7 Отговор
    По добре си направи ДНК тест на детето.

    18:33 11.10.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Относно тъпата опорка:

    2 4 Отговор

    До коментар #4 от "Къде е сбъркала еволюцията ли?":

    РИК-Кърджали - резултати от парламентарни избори:

    04.04.2021г.: ПП"ИМА ТАКЪВ НАРОД": 3775(5.34%).
    02.10.2022г.: ПП"ИМА ТАКЪВ НАРОД": 933(1.36%).
    02.04.2023г.: ПП"ИМА ТАКЪВ НАРОД": 644(0.95%).
    09.06.2024г.: ПП"ИМА ТАКЪВ НАРОД": 1020(1.44%).
    27.10.2024г.: ПП"ИМА ТАКЪВ НАРОД": 1218(1.63%).

    Забележка: Тези "гласове" са дадени от българи, които
    все още са останали в област Кърджали.

    Коментиран от #26, #28

    18:35 11.10.2025

  • 21 Факт

    5 0 Отговор
    Обективно погледнато законът трябва да позволява клеветниците, изнасящи лична информация на частни лица да бъдат наказвани! За обществениците
    - обратно трябва да няма ограничения. Те имат достатъчно инструменти за защита.

    18:35 11.10.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Я па тая парасница

    9 8 Отговор
    Нещо да кажеш за измамите, лъжите, фалшифицирането на документи? Що за нагли и гнусни същества сте да нямате срам да се показвате след всичко което сте сторили?

    18:36 11.10.2025

  • 24 М Константинов

    10 2 Отговор
    слави е един нещастен мутро-богаташ, но защо му трябваше да се занимава с политика, като мутренското в него е повече от политика.

    18:36 11.10.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Опорка ли?

    5 4 Отговор

    До коментар #20 от "Относно тъпата опорка:":

    Тъпа опорка е да твърдиш нещо за хора, които не познаваш!
    Кой увеличи броя на избирателните секции в Турция?

    18:36 11.10.2025

  • 27 стоян георгиев

    5 5 Отговор
    Слави да внимава защото фалшификаторката може да си направи пълномощно от негово име.

    18:37 11.10.2025

  • 28 Не е опорка

    5 3 Отговор

    До коментар #20 от "Относно тъпата опорка:":

    А лъжа от партията на мафията ПП и ДБ плащаща за лъжи.

    Коментиран от #30

    18:37 11.10.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 наблюдател

    0 3 Отговор

    До коментар #28 от "Не е опорка":

    На мен никой не ми плаща! Отразявам само и единствено собствената си гледна точка!

    Коментиран от #35

    18:39 11.10.2025

  • 31 ония с коня солтуклиева

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Алоо редакциятя ли е?":

    Говори му на "Вие"

    18:40 11.10.2025

  • 32 !!!?

    7 4 Отговор
    Има такъв дерибей...!!!?

    18:40 11.10.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Също така

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Коста":

    Дупетататката-котка от ИТН и тя е хубавка, Слави и той,като зомби.

    18:45 11.10.2025

  • 35 В коментара

    3 0 Отговор

    До коментар #30 от "наблюдател":

    се казва за лъжите на ПП и ДБ.

    18:45 11.10.2025

  • 36 ТЪРСИ СЕ

    7 1 Отговор
    НА ЛЕНА МОРАЛА.

    18:47 11.10.2025

  • 37 СОФИЯНЕЦ

    3 3 Отговор

    До коментар #14 от "ГЕРО":

    НАМИРАТ СЕ ОЩЕ ТАКИВА ХОРА КОИТО ЗАЩИТАВАТ КУЦИЯ НАРКОМАН, ПОРЕДНИЯ СЕЛЯНИН КОИТО ИСКА ДА УПРАВЛЯВА БЪЛГАРИЯ

    18:48 11.10.2025

  • 38 Мелина

    2 2 Отговор
    Браво, много правилно решение. Що не влезе Слави в затвора за 6 години, според мъдрия му законопроект???

    19:00 11.10.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Ироничен

    0 0 Отговор
    Чудя се кой от двамата ми е по-неприятен.

    19:05 11.10.2025

  • 41 Призив!

    2 2 Отговор
    Затвор за Слави Трифонов за 6 години по собствения им закон, който предлагат от ИТН!

    19:06 11.10.2025

  • 42 Парадокс БГ

    3 2 Отговор
    Ако се приеме буквално предложението на ИТН (Има такъв народ) за затвор до 6 години за публикуване на лична информация без съгласие, и ако се приеме, че действията на Слави Трифонов, свързани с унизителната песен за Лена Бориславова, попадат в този обхват — тогава, да, по техния собствен закон, той самият би трябвало да бъде осъден.
    Точно това подчертава Лена Бориславова с поста си – двойните стандарти и лицемерието в политиката. Слави Трифонов и партията му предлагат наказания за неща, в които самият той (поне според съдебно решение на първа инстанция) е участвал – публично унижение, посегателство над личността, и то чрез масова медия.

    19:07 11.10.2025

  • 43 Браво, Лена!

    2 3 Отговор
    • Лена припомня, че има съдебно решение, по което Слави дължи 20 000 лв., и че той обжалва.
    • Ако предложението на ИТН беше закон днес, Слави Трифонов би могъл да бъде обект на углавно преследване, не просто на граждански иск.
    • Това превръща ситуацията в парадокс: предлага се закон, който прилаган върху самите вносители, би ги вкарал в затвора.

    Коментиран от #48

    19:08 11.10.2025

  • 44 Манол

    2 2 Отговор
    Политиците често използват репресивни законопроекти под претекст за "ред", докато самите те са нарушавали принципите, които сега искат да кодифицират.
    ИТН и особено Тошко Йорданов, известен с грубия си стил, допълнително подхранват този образ на "байганьовска" политика, за която Лена говори.
    Въпросът е дали обществото и медиите ще продължат да толерират тази форма на политическа култура, или ще има реална реакция срещу лицемерието и агресията в публичното пространство.

    19:08 11.10.2025

  • 45 Хахаха

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "Вече":

    Какво стана с голите снимки на депутатката от итн?
    Там потулихте нещата, ама тиражирате фалшиви клипове скалъпени от изкуствен ингелект на опозицията...

    19:11 11.10.2025

  • 46 ленчето с мустака за 800 милиона

    2 1 Отговор
    Много съм алчна, не ми стигат милионите по УСАИД и затова ще съда всеки, който ме докачи на парапета.

    19:12 11.10.2025

  • 47 НА ЛЕНА ЩЕ КАЖА

    2 0 Отговор
    ЕДИН ПАТ НА ПАРАПЕТА, ЦЯЛ ЖИВОТ НА ПАРАПЕТА.

    Коментиран от #52

    19:13 11.10.2025

  • 48 Как разбра

    0 1 Отговор

    До коментар #43 от "Браво, Лена!":

    Чете ли закона?

    Коментиран от #50, #51

    19:13 11.10.2025

  • 49 Това е недопустимо!

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Коста":

    Това е въпрос дали приемаме морално и законово в 21-ви век публичното поругаване на личността за забавление и политическа изгода.

    19:14 11.10.2025

  • 50 Съд за Чалгаря!!!

    1 0 Отговор

    До коментар #48 от "Как разбра":

    • По чл. 32, ал. 1 от Конституцията на Република България: „Личността е неприкосновена. Никой не може да бъде подлаган на унижение, мъчение или жестоко, нечовешко или унижаващо достойнството отнасяне.“
    • Съгласно чл. 148, ал. 2 от Наказателния кодекс, обидата и клеветата, извършени публично или чрез медия, са наказуеми с по-тежки санкции.
    • Съдът вече се е произнесъл, че това съдържание надхвърля границите на допустимата сатира и представлява вредоносно действие спрямо личността на Бориславова – като е присъдил обезщетение от 20 000 лв. срещу Трифонов.

    19:15 11.10.2025

  • 51 Фактите говорят:

    1 0 Отговор

    До коментар #48 от "Как разбра":

    Днес ИТН предлагат закон, предвиждащ затвор до 6 години за лица, които публикуват лична информация без съгласие и вредят на репутацията на граждани.
    Ако този закон беше в сила, първият осъден щеше да бъде именно Слави Трифонов – по неговите собствени критерии.

    Коментиран от #54

    19:16 11.10.2025

  • 52 Внимавай с униженията и тормоза!

    1 0 Отговор

    До коментар #47 от "НА ЛЕНА ЩЕ КАЖА":

    Можеш да се окажеш подсъдим!
    Айпиадреса ти се вижда!

    Коментиран от #57

    19:17 11.10.2025

  • 53 Истината

    1 0 Отговор
    Свободата на словото не включва правото да унижаваш друг човек публично. Особено когато си в позиция на власт, контролираш медии и имаш милиони последователи.

    19:18 11.10.2025

  • 54 Ама питах чете ли го

    0 1 Отговор

    До коментар #51 от "Фактите говорят:":

    Не само на заглавие. В един закон и а точки и под топки. Туко виж не си прав.

    19:18 11.10.2025

  • 55 Панчо

    1 0 Отговор
    Защо унизителната "песен" срещу Лена Бориславова е не просто обида, а потенциално престъпление
    В обществото често бъркаме "сатира" с "позорене", "критика" с "публично унижение", а "свобода на словото" със свободия за безнаказано омаскаряване. Но когато публична личност с огромна медийна власт използва ефира си, за да атакува конкретна жена с подигравателна песен, която нарушава личното ѝ достойнство – това не е хумор. Това е публично посегателство над личността.

    19:19 11.10.2025

  • 56 Мнение

    1 0 Отговор
    И Тошко Йорданов е за затвор 6 години!

    19:20 11.10.2025

  • 57 Като си била на парапета

    0 0 Отговор

    До коментар #52 от "Внимавай с униженията и тормоза!":

    кой ти е виновен бе ленче. Я кажи за лъжите и фалшификацията на документи. Измамница.

    19:20 11.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове