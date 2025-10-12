Катастрофа край Арбанаси блокира пътя Велико Търново – Горна Оряховица

Два леки автомобила катастрофираха тази сутрин край Арбанаси, предаде NOVA.
Единият от тях е таксиметров автомобил. Инцидентът е станал на спускането малко преди входа на Велико Търново, в посока към града.
На мястото са пристигнали екипи на „Пътна полиция“, които временно затвориха пътния участък до изясняване на обстоятелствата около произшествието и проверка дали има пострадали.
Движението се пренасочва по обходен маршрут, а причините за катастрофата се изясняват.
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Диви
Бързат за оня свят.
Коментиран от #2, #3
07:23 12.10.2025
2 питомен
До коментар #1 от "Диви":ти ше ги изпревариш
07:29 12.10.2025
3 То за там
До коментар #1 от "Диви":ред няма.
Гледай ти да не ги изпревариш.
07:31 12.10.2025
4 Никой
07:35 12.10.2025