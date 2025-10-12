Новини
Ивайло Мирчев: Антон Славчев докладва редовно на Пеевски по секретни дела

12 Октомври, 2025 08:20

Ивайло Мирчев: Антон Славчев докладва редовно на Пеевски по секретни дела - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

“Неведнъж съм казвал, че шефът на антикорупционната комисия Антон Славчев и Делян Пеевски се срещат редовно и се чуват по телефона и никой от двамата не го е отрекъл. Срещите им са късно следобед, да не кажа по няколко пъти на седмица. Славчев докладва на Пеевски по секретни дела, например по ВМЗ-Сопот. Нека Пеевски и Славчев да излязат и да кажат - не сме водили този разговор. Нека Славчев покаже трафичните данни да видим с кого си говори по телефона. Ще отправим въпрос към КПК, защото делото за ВМЗ е секретно и е свързано с желанието на Пеевски да контролира всичко”. Това заяви в предаването “Говори сега” по БНТ съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев. И добави, че КПК е станала бухалка на главното Д в държавата, а Славчев според него трябва да бъде съден, защото работи срещу националния интерес, но най-вероятно ще бъде преместен на висш пост в ДАНС.

Мирчев напомни, че “Да, България” е внесла в КПК сигнал за компроматната банка на Пеевски - видеозаписи от хотели със сексуални и корупционни компромати, с които лидерът на ДПС-Ново начало контролира хора от съдебната власт и правителството. По думите му, Пеевски привиква министри в хотел “Берлин” и в кабинета си в Народното събрание, за да им спуска конкретни назначения и задачи. Както и че иска да сложи ръка върху “Лукойл” у нас и затова за подготвяната сделка за продажбата на активите на компанията в ББР са заделени 7 млрд. лева.

Според съпредседателя на “Да, България” Бойко Борисов и Делян Пеевски играят заедно с Таки за боклука в София. “Не е ли странно, че нито една от фирмите на Христофорос Аманатидис-Таки, участвали в консорциум за боклука, не коментира скандала, не е ли странно, че през юли бяха запалени камиони на конкурентна турска фирма - МВР мълчи, а вътрешният министър щеше да си счупи краката да дава пресконференция по случая с младежите в Русе. Ако ние не бяхме обявили случая с камионите, за който има снимки и видеа, никой вероятно нямаше да узнае за него”, каза Мирчев.

Според депутата обществото не може да търпи, когато фирмата със запалените камиони е предлагала да извозва боклука срещу 175 лв. на тон, а Таки - над 400 лв. В същото време тон жито може да се продаде за 350 лв. - но за него се иска засяване, торене, пръскане, жънене, съхраняване в силоз, извозване с камион, товарене на кораб, докато за боклука се иска само да се извози от кофата до сметището. Партийният лидер съобщи, че днес над 150 доброволци от местните организации на “Да, България” са изхвърлили поне 12 тона боклук, и то на ръка, което, по тарифата на Таки струва 5000 лв. - само за няколко часа.

Според Мирчев, освен отказалата се след палежа турска фирма, румънска фирма също се е отказала от участие в конкурса за боклук, защото е била разубедена от служител на румънското посолство, че тук това е мафиотски бизнес. “Таки сложи ръка на боклука на Бургас и на Пловдив, но трябва да му е ясно, че няма да успее да сложи и ръка на боклука на София”, категоричен е Ивайло Мирчев.

Колкото до упреците, защо кметът Терзиев е продължил да плаща на такива фирми, той отговори - защото е изпълнявал договори, сключени от кмета Йорданка Фандъкова. По думите му, Борисов е станал кмет с обещанието да изкара мафията и Румен Гайтански-Вълка от София, но по времето на ГЕРБ сметоизвозването се извършвало от “Титан”, фирма, свързана с Кирил Домусчиев, а третата е на Вълка. “Да дойде Борисов до мен в студиото и да си говорим за мафията за боклука”, призова Ивайло Мирчев лидера на ГЕРБ.

“В неделя има избори в Пазарджик - и там е мафия, Пеевски, мутри. Отиваме с Божидар Божанов като наблюдатели, призовавам хората да изгонят мафията от града си”, каза съпредседателят на “Да, България”.


  • 1 Мда

    6 6 Отговор
    Колкото до упреците, защо кметът Терзиев е продължил да плаща на такива фирми, той отговори - защото е изпълнявал договори, сключени от кмета Йорданка Учительницата

    Коментиран от #26

    08:25 12.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 очевидец

    11 5 Отговор
    Няма да се изненадам да арестуват Асен Василев за състоянието на националния отбор по футбол.

    08:29 12.10.2025

  • 4 започва да

    9 2 Отговор
    му липсва шербетли каимакли кааве в нечии скут(мазен скут)но един десант ще реши проблема

    08:29 12.10.2025

  • 5 ивайла

    8 5 Отговор
    в скута ли си ?

    Коментиран от #8

    08:30 12.10.2025

  • 6 Че сега кво

    7 2 Отговор

    До коментар #2 от "ООрана държава":

    ти пречи ДЕРЗАИ

    08:32 12.10.2025

  • 7 Същият ,

    11 5 Отговор
    който премахна машинното гласуване . А договорите на другарката Юрданка са направи престъпни , за да пълнят всеизвестни дълбоки джобове ! От благодарност Бою я нагласи депутат , както и другия селяндур , а сега - министър ! Гнусни и вредни игри за хората и за държавата .

    08:33 12.10.2025

  • 8 Имало едно време на изток

    7 6 Отговор

    До коментар #5 от "ивайла":

    Няма как да е в скута, там са се наместили Слави наркомана, Тошко африкански и балабана, не пускат никой да припари, отвреме на време пускат Плевела... упс Павела да отпусне телесата му.

    Коментиран от #10, #18

    08:34 12.10.2025

  • 9 хихи

    6 5 Отговор
    Значи,Всичи евали, ду.але, крали!?!
    Сега Пеевси им виновен, че ги държал с компромати??
    Ами тях ако не ги държиш с нищо, кой знае какво могат да направят..!?

    08:35 12.10.2025

  • 10 НАЛИ ЗА ТОВА

    7 2 Отговор

    До коментар #8 от "Имало едно време на изток":

    СЕ ПРАВПТ ДЕСАНТИТЕ-ВИКА КАПИТАН РИНДЮ ЧЕРНАТА БРАДА И ТЮГЕДЪР АБОРДАЖ

    Коментиран от #13

    08:39 12.10.2025

  • 11 пра$$$ето

    5 6 Отговор
    Кой повика, кой почука, Свирчев пак е тука...

    08:39 12.10.2025

  • 12 Майора

    4 9 Отговор
    А ти Мирчев , си за съд , откъде ползваш и излагаш такива материали, докажи ги и тогсва говори!

    08:43 12.10.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Свободен

    5 4 Отговор
    Ивайло е единственият политик, на който все още имам доверие!

    08:48 12.10.2025

  • 15 Вчера

    6 1 Отговор
    в бтв Крушарският спомена фамилията "Певски" 22-ти ,голямото "Д" 6 пъти ,"Магнитски "4 пъти, и това в рамката на 15 минути. Важното е да се достигне квотата от 1 млн.

    08:49 12.10.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 За кризата в Красно село

    3 1 Отговор
    Защо не снимахте тесните презастроени вътрешни улички в Крива Река? За да не видят хората дивашкото ви презастрояване, а снимахте старите кооперации с градинки и отстояния? Че има балкони на сгради с метър отстояния. Че в района жилищата станаха НЕПРОДАВАЕМИ, заради презастрояването, отнети изложения Изток, Север, Запад, ЮГ. Купувачите бягат като видят телевизорите на съседните кооперации от ВСИЧКИ ИЗЛОЖЕНИЯ. Има квартали, в които е наложително да се въведе незабавен мораториум за нови строежи. Не може да нацвъкаш 30-40 нови сгради на тесни улици в каре от 200 метра и да нямаш криза с боклук, канализации, ВИК, кризи деца в градини и училища. Живущите в Крива Река инициираха Подписка за забрана на нови строежи, какво стана с нея, не знаем. Ситуацията в Крива Река, е катастрофална. Терзиев вдигна данък сграда с 150 лева данък сграда и такса смет общо станаха 450 лева годишно за среден апартамент. Увеличени Данък и такси на НЕПРОДАВАЕМИ ЖИЛИЩА, веднага в СОС си повишиха заплатите с 300%. Не може да нацвъкаш десетки офиси в малки тесни улици, където не се диша от асфалти пльоснати на тротоарите, излъчващи канцерогени, повишаващи температурите плаващи плочи и липса на въздух, мръсотия, един малък Ад е Крива Река.. Няма къде да паркираш, малките улици са станали Магистрали. Вместо да намали данъците на непродаваеми жилища над 20 г., без изложения, системен тормоз от бетоновози, шумове, прахово замърсяване, изсечени дървета,разрушени настилки, без паркинги, Терз

    08:52 12.10.2025

  • 18 Истинското и

    3 2 Отговор

    До коментар #8 от "Имало едно време на изток":

    име е Палава Митова.

    08:53 12.10.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 име

    4 1 Отговор
    За антон славчев ще се сърдиш на простото кире, заради него, щотопне дойде на гласуването миналата година, и още един от ПП-ДБ, се провали смяната му.

    08:59 12.10.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Перо

    5 2 Отговор
    Тоя случайник в едно интервю по национална ТВ употреби 24 пъти името на Пеевски и 7 пъти на Таки! Не даде никакви предложения или взети решения от провала на кмета с чистотата и други проблеми на страната! Известно е, че Таки живее в Дубай и се занимава само с наркотрафик и за това е издирван! Какъв боклук, какви 5 лв.? ПП/ДБ са пълни некадърници и идиоти израстнали с електронни медии и мрежи и тотално са се оплели в проблемите от реалната действителност и се оправдават с лъжи! Нямат никакво възпитание, опит и образование от предното поколение унтерменши от мутро-“демокрацията”, които са ги финансирали от кражбите на 90-те! Две поколения си отиват зомбирани и влачат третото, но вече крадените пари свършват и започва колапса! Липсата на държавност ще ускори процеса!

    09:03 12.10.2025

  • 23 Вместо Терзиев да намали

    4 2 Отговор
    данъците на сгради на улици с дивашко презастрояване в Крива Река, той увеличи Данък сграда с 150 лева за една година, на обезценени жилища, които нямат пазарна цена, купувачите бягат. Увеличи данъци на сгради с отнети 4-ри изложения, живеем в затвори без светлина, за да не гледаме телевизорите на съседите си. Че дишаме газове на коли, прахово замърсяване, липса на въздух, системен шумов тормоз от бетоновози, разбити плочи и настилки, отрязани дървета. Липса на паркинги, В някои държави на Запад Общините плащат големи обезщетения за отнети изложения и с течение на годините намаляват данък сграда. Като над 20 г. премахват данък сграда, тъй като се счита, че сградите се амортизират и изискват по-големи разходи за поддържане.
    И още кризи ще има, 35 години ЛАПАНЕ, без грам визия как ще се развива дългосрочно София. Същото е в Младостите, Дружбите, Горна част Лозенец, Овча купел, Студентски, стигнаха до полите на Витоша. Въпиюща АЛЧОСТ на управленците и неимоверна некадърност.

    09:05 12.10.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Смешен си....

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Мда":

    Тоя терзиев на две магарета сеното не може да раздели вие му Аризахте София???? А честито!

    09:31 12.10.2025

  • 27 Факт

    0 1 Отговор
    Защо тогава отхвърлите закона срещу банките с компромати?

    09:35 12.10.2025

  • 28 Кой е този славчев

    1 0 Отговор
    Не че знам кой е мирчев. Нито пък пеевски. ... Законите и правилата трябва да да така написани че да важат еднакво за всички хора и да няма никсква възможност да се злоупотребява. А пък вие сте направили закони и правила за определени лица. ....

    09:53 12.10.2025

