Ивайло Мирчев: Антон Славчев докладва редовно на Пеевски по секретни дела

“Неведнъж съм казвал, че шефът на антикорупционната комисия Антон Славчев и Делян Пеевски се срещат редовно и се чуват по телефона и никой от двамата не го е отрекъл. Срещите им са късно следобед, да не кажа по няколко пъти на седмица. Славчев докладва на Пеевски по секретни дела, например по ВМЗ-Сопот. Нека Пеевски и Славчев да излязат и да кажат - не сме водили този разговор. Нека Славчев покаже трафичните данни да видим с кого си говори по телефона. Ще отправим въпрос към КПК, защото делото за ВМЗ е секретно и е свързано с желанието на Пеевски да контролира всичко”. Това заяви в предаването “Говори сега” по БНТ съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев. И добави, че КПК е станала бухалка на главното Д в държавата, а Славчев според него трябва да бъде съден, защото работи срещу националния интерес, но най-вероятно ще бъде преместен на висш пост в ДАНС.

Мирчев напомни, че “Да, България” е внесла в КПК сигнал за компроматната банка на Пеевски - видеозаписи от хотели със сексуални и корупционни компромати, с които лидерът на ДПС-Ново начало контролира хора от съдебната власт и правителството. По думите му, Пеевски привиква министри в хотел “Берлин” и в кабинета си в Народното събрание, за да им спуска конкретни назначения и задачи. Както и че иска да сложи ръка върху “Лукойл” у нас и затова за подготвяната сделка за продажбата на активите на компанията в ББР са заделени 7 млрд. лева.

Според съпредседателя на “Да, България” Бойко Борисов и Делян Пеевски играят заедно с Таки за боклука в София. “Не е ли странно, че нито една от фирмите на Христофорос Аманатидис-Таки, участвали в консорциум за боклука, не коментира скандала, не е ли странно, че през юли бяха запалени камиони на конкурентна турска фирма - МВР мълчи, а вътрешният министър щеше да си счупи краката да дава пресконференция по случая с младежите в Русе. Ако ние не бяхме обявили случая с камионите, за който има снимки и видеа, никой вероятно нямаше да узнае за него”, каза Мирчев.

Според депутата обществото не може да търпи, когато фирмата със запалените камиони е предлагала да извозва боклука срещу 175 лв. на тон, а Таки - над 400 лв. В същото време тон жито може да се продаде за 350 лв. - но за него се иска засяване, торене, пръскане, жънене, съхраняване в силоз, извозване с камион, товарене на кораб, докато за боклука се иска само да се извози от кофата до сметището. Партийният лидер съобщи, че днес над 150 доброволци от местните организации на “Да, България” са изхвърлили поне 12 тона боклук, и то на ръка, което, по тарифата на Таки струва 5000 лв. - само за няколко часа.

Според Мирчев, освен отказалата се след палежа турска фирма, румънска фирма също се е отказала от участие в конкурса за боклук, защото е била разубедена от служител на румънското посолство, че тук това е мафиотски бизнес. “Таки сложи ръка на боклука на Бургас и на Пловдив, но трябва да му е ясно, че няма да успее да сложи и ръка на боклука на София”, категоричен е Ивайло Мирчев.

Колкото до упреците, защо кметът Терзиев е продължил да плаща на такива фирми, той отговори - защото е изпълнявал договори, сключени от кмета Йорданка Фандъкова. По думите му, Борисов е станал кмет с обещанието да изкара мафията и Румен Гайтански-Вълка от София, но по времето на ГЕРБ сметоизвозването се извършвало от “Титан”, фирма, свързана с Кирил Домусчиев, а третата е на Вълка. “Да дойде Борисов до мен в студиото и да си говорим за мафията за боклука”, призова Ивайло Мирчев лидера на ГЕРБ.

“В неделя има избори в Пазарджик - и там е мафия, Пеевски, мутри. Отиваме с Божидар Божанов като наблюдатели, призовавам хората да изгонят мафията от града си”, каза съпредседателят на “Да, България”.