Зафиров: Не се срамувам от нищо, което е направило БСП в това управление. Моята оставка винаги е в джоба ми

19 Декември, 2025 18:51 462 24

Ако получим третия мандат, ще го обсъдим в партията, но смятам, че с голяма вероятност няма вариант за ново правителство в рамките на това Народно събрани. Колкото по-бързо се отиде на избори, толкова по-добре, за да не се генерира допълнително обществено напрежение, коментира лидерът на БСП

Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Този парламент е изчерпан по много причини, включително общественото недоволство. Разбира се, като отговорна партия, ако получим третия мандат, ще го обсъдим в партията, но смятам, че с голяма вероятност няма вариант за ново правителство в рамките на това Народно събрани. Колкото по-бързо се отиде на избори, толкова по-добре, за да не се генерира допълнително обществено напрежение. Това каза в предаването "Лице в лице" по bTV вицепремиерът в оставка и председател на БСП Атанас Зафиров, цитиран от novini.bg.

Преди година пред нас имаше дилема дали да останем в опозиция, или да влезем в едно доста разнородно правителство и да се опитаме да реализираме част от целите си. Беше ясно, че ако успеем, успехът ще е за всички граждани, а ако не успеем, отговорността ще е за нас. Носим отговорност за това, че не успяхме да убедим нашите партньори, че това управление трябва да продължи, както започна. От самото начало към нас имаше много предупреждения, че е възможно да се стигне до подобен сценарий и той в крайна сметка се случи. Тъй като вярваме в ценностите на демокрацията, след протестите и оставката на кабинета нашето ръководство подаде оставка. А моята оставка винаги е в джоба ми от първия ден, в който съм поел ръководството на партията. Това за мен ще е най-лесното решение. Беше обсъдена опцията аз да подам оставка, но Изпълнителното бюро категорично реши, че в тази ситуация председателят трябва да остане и да носи отговорност. Струва си да се изнесе тази тежест в името на оцеляването не само на БСП, но и на левица

Не се срамувам от нищо, което е направило БСП в това управление. Допуснахме една грешка – не създадохме достатъчно добро ниво на комуникация вътре партията, да обясним защо се случват някои неща и какво е нашето участие в тях. Това всъщност беше грешка и на правителството, добави той.

Ние настоявахме да бъде приет редовен бюджет за 2026 г. защото много добре знаехме какво чака България, ако влезем в еврозоната с удължителния бюджет. Тези, които поискаха тази промяна, сега трябва да имат готовността да понесат последствията от тази промяна. Ако правителството беше останало да работи нормално, позитивите от редовния бюджет щяха да се усетят много бързо, подчерта вицепремиерът в оставка.

Попитан дали БСП подкрепя предложението за изцяло машинно гласуване на задаващите се предсрочни парламентарни избори, социалистът посочи, че всеки български гражданин трябва да има право на избор как да гласува.

Ще участваме много активно в този дебат, ще обсъдим въпроса много сериозно и ще вземем решение. Но винаги, когато се вземат бързи решения в навечерието на изборите, това не води до добри резултати. Нека да не повтаряме минали грешки, посочи лидерът на БСП.

Ако ще е машинно гласуване, не с тези машини, видяха се несъвършенствата им, имаше много основания за съмнения - по-подходящи са сканиращите машини. Тази тема води до разделение в обществото, не ни чака нищо добро, предупреди Атанас Зафиров.

Той коментира и разбунилата духовете снимка, на която е той е заснет в гръб да влиза в кабинета на лидера на ДПС-Ново начало Делян Пеевски.

В този ден бях в много други кабинети заради бюджета. Бях в този кабинет, за да обсъдим пенсиите и социалните помощи, социалната политика. Жалко е, че нивото на политиката се е свело до това. Една от моите роли беше да бъда своеобразна спойка и своеобразен балансьор в това нелеко правителство. Жалко е, че политиката е сведена до слухове. Влиянието на Ново начало е точно толкова, колкото е броят на депутатите им. Не бих изключил влиянието на нито една политическа сила дава принадена стойност на политиките, заради които сме влезли в управлението. По същия начин те са работили с ПП-ДБ, които развяха иконата на съпротивата, заяви Зафиров.

Той уточни, че е научил за оставката на правителството около час преди да я подаде премиерът.

В момента, в който научих, веднага се проведоха разговори с партньорите. От ГЕРБ не са ни питали дали да се подаде оставка, но в крайна сметка те са мандатоносителят и тяхно е решението да подадат оставка. Ние защитавахме тезата, че в този момент не трябва да се подава оставка – не можем да влезем в еврозоната със стария бюджет. Нека съм лош пророк, но когато през януари българските граждани започнат да усещат ефектите от неудобството, което се задава от този удължителен бюджет, тогава ще разберат, каза вицепремиерът в оставка.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 трети шопар

    21 0 Отговор
    Моята оставка винаги е в джоба ми

    амче се махай се вместо да парадираш
    файда никаква

    Коментиран от #21

    19:02 19.12.2025

  • 2 Боруна Лом

    22 0 Отговор
    АБЕ ГЗЗЗ ДЕБЕЛ!ВИЕ ЗАНУЛИХТЕ ПАРТИЯТА!ДЕЕЕЕБИЛ

    19:02 19.12.2025

  • 3 Дориана

    16 0 Отговор
    Зафиров се провали като политик и унищожи БСП ОЛ от жажда за власт. Типично в стила на Пеевски и Борисов започна да плаши с хаос, който те създадоха. БСП ОЛ се опитаха по най- долен подъл и нагъл начин да върнат крадливия корумпиран бюджет на Теменужка Петкова и Делян Добрев който вкарва в дългова спирала без реформи целия български народ за години. И всичко това за да си "измият" очите предизборно, че уж са увеличили с малко, символично , детски и майчински. Пълен провал са отвсякъде тези предатели и патерици на Пеевски и Борисов.Накрая Борисов се усети и ги отсвири.

    19:03 19.12.2025

  • 4 Ами извади я от

    16 0 Отговор
    този дълбок джоб
    То бива падане ама то задмина падането на ст.костадинова
    Накрая членовете на партията ще решат вместо него

    19:04 19.12.2025

  • 5 Крадеца не се срамува че е откраднал

    13 0 Отговор
    Защо няма срам на първо място , като е станал крадец!

    19:06 19.12.2025

  • 6 Бай Барни

    13 0 Отговор
    Продажен мухъл

    19:06 19.12.2025

  • 7 Да бе, да

    9 0 Отговор
    Явно този наглeц ходи със зашити джобове.

    19:07 19.12.2025

  • 8 Оставка

    10 0 Отговор
    дебел дебил

    19:08 19.12.2025

  • 9 Партия от мошенници и леваци

    10 0 Отговор
    Се превърна и в партия на слуги на мутрите! Честито.

    19:08 19.12.2025

  • 10 Стенли

    5 0 Отговор
    Надявам се че при следващите избори за парламент бсп ново начало и има такъв и иот ще го гледат отвън

    19:08 19.12.2025

  • 11 ЕЙ ЛОВЕЦО

    7 0 Отговор
    ДАНО НЕ СЕ СРЕШНИМ НА ЛОВ ЗАЕДНО ПРОДАДИ ПАРТИЯТА НА ДЯДОМИ,БАЩАМИ,БАБАМИ ЩЕ ТИ ПОТЪРСЯ СМЕТКА БЪДИ СИГУРЕН ....ОМИЯР ДОЛЕН.

    19:09 19.12.2025

  • 12 Герак Митко

    5 0 Отговор
    Тоя падна с такава сила, че изчезна в дупката завинаги.

    19:10 19.12.2025

  • 13 Не се срамуваш

    4 0 Отговор
    Че си продал 5 тона картофи пържени в 10 литра олио.

    19:10 19.12.2025

  • 14 пенсионер

    5 1 Отговор
    Този като го гледам доста се е охранил на гърба на народа.

    19:10 19.12.2025

  • 15 Шишо бакшишо

    4 0 Отговор
    Вън от политиката.Да отиде да работи някъде,пък дано и се втали.

    19:12 19.12.2025

  • 16 българин

    2 0 Отговор
    тоя не е тъб ,тоя е безумно тъп ,флинстон е на космически години напред в умственото си развитие пред този питек ,социалистите трябва да му проснат кожата да съхне пред позитано

    19:14 19.12.2025

  • 17 Смъртта

    3 0 Отговор
    Я Фред Флинстоун....йасхахахахха, там и Барни Ръбъл си имат, кажете че не са от Бедрок ахахаххахаха, и визията им същата историята на сбирщината им също.....БСП- Бесни Старшни Пенсии ахахахаххаха, Всичките са кроманьонци ахахахахха!

    19:16 19.12.2025

  • 18 В ЗАТВОРА ПРЕСТЪПНИКО ,

    3 0 Отговор
    ТИ СРАМ НЯМАШ , ФРИТЮРНИК МАЗЕН И ЛЕПКАЩ ! ПРЕДАТЕЛ СКАПАН .

    19:16 19.12.2025

  • 19 хахаха

    3 0 Отговор
    Че то не е за срам, а за похвала. Живков не успя, Луканов не успя, Виденов не успя, Първанов не успя, Станишев не успя, Нинова не успя, но Наско-натото за няма и 2 години затри партията столетница. Браво!

    19:18 19.12.2025

  • 20 Смях

    4 0 Отговор
    Останал на поста председател да носи отговорност.(?)
    Че да я носи като редови член! Какво му пречи?

    19:18 19.12.2025

  • 21 Видьо Видев

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "трети шопар":

    На изборите-всички за Геният Асен Василев! 121+ депутата за ПП/ДБ! За да изметем мутрите Пеевски и Борисов и шайките им!

    19:18 19.12.2025

  • 22 Змей Горянин

    2 0 Отговор
    По стара комунистическа традиция, трябва да се импровизират каменни кариери и Фред Флинстоун да бъде поставен там да вади камъни, което си му е професията (поне оттук-нататък).

    19:20 19.12.2025

  • 23 ПРАВ СИ ТРЪТЛЯК........

    0 0 Отговор
    ДЕ БИЛИТЕ НЕ СЕ СРАМУВАТ......!

    19:21 19.12.2025

  • 24 ЗРИТЕЛ

    0 0 Отговор
    ПОДАЙ Я ТОГАВА ГРАБИТЕЛЮ...

    19:22 19.12.2025

