Протест пред сградата на bTV в подкрепа на Цънцарова и Златимир Йочев. От медията: Те не са уволнени

19 Декември, 2025 19:42 1 292 41

Пред сградата на телевизията се провежда протест, организиран от Асоциацията на европейските журналисти, в защита на Цънцарова и Йочев

Протест пред сградата на bTV в подкрепа на Цънцарова и Златимир Йочев. От медията: Те не са уволнени - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

bTV води диалог с Мария Цънцарова и обсъжда възможности за развитие на програмното съдържание с нейно активно участие през новата година. Твърденията, че Мария Цънцарова и Златимир Йочев са освободени, са неверни и категорично не отговарят на истината.

Това е позицията на bTV Media Group.

Пред сградата на телевизията се провежда протест, организиран от Асоциацията на европейските журналисти. Според официалната им позиция, поводът е "широко разпространената информация за отстраняването на Мария Цънцарова и вероятно и на нейния колега Златимир Йочев като водещи на сутрешния блок на bTV. Цънцарова е обект на политически атаки от години, като АЕЖ неведнъж е излизала с позиции в нейна защита."

"За нас беше много важно да изразим солидарност с Мария Цънцарова, както и с колегата ѝ Златимир Йочев. Беше важно за нас като журналистическа организация именно ние да призовем за протест, защото има нужда от професионална солидарност", коментира Мария Черешева, председател и един от основателите на АЕЖ-България, която беше на протеста.

"Разбира се, че и граждани, и политици могат да дойдат тук и да изразят своите мнения, но трябва да подчертаем, че това не е политически протест", допълни тя.


София / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Данко Харсъзина

    58 5 Отговор
    Соросоиди. За грантове са готови на всичко.

    Коментиран от #34

    19:45 19.12.2025

  • 2 Данко Харсъзина

    66 8 Отговор
    Цънцарица и бастуна са си за уволнение. Това тяхното не е журналистика, а помия. Заради тях не гледам БТВ.

    19:46 19.12.2025

  • 3 Стенли

    55 5 Отговор
    А това би било една много добра новина особено що се отнася за Цънцарова жалко че не вярно

    19:46 19.12.2025

  • 4 Анонимен

    46 3 Отговор
    Тия безделници явно са платени Какво са се загрижили за някаква личност ДБ нали извадиха списък с отстраняване на журналисти Вие къде бяхте безделници Кой ви активира постоянно за да сеете напрежение с цел е

    19:46 19.12.2025

  • 5 Спецназ

    43 5 Отговор
    TAЯ Кукумявка да не мисли да се пенсионира НА ЕКРАН??

    ТАА вече плаши децата като се покаже,
    майките превключват да не реват малките от страх от ТОО прилеп!

    ФАКТ!- бех на гости снощи на едно семейство и малката се изплаши.

    19:47 19.12.2025

  • 6 А не е протест не е

    9 4 Отговор
    ка щяло да е протест

    19:48 19.12.2025

  • 7 РЕАЛИСТ

    39 6 Отговор
    Примадона смотана, за коя се мисли? За незаменима ли? Нито е умна, нито е хубава, метър и петдесет висока, пък с голямо самочувствие, н з покритие. Че и мързелива. Колегата я покрива час и половина, щото калдъръм коконата не можела да става рано за работа и идва чак в 7:30. Хората работят нощни смени, за по 2 хиляди, тая кифла взема пет пъти повече, за да ръси простотии.

    19:49 19.12.2025

  • 8 Уйомир

    22 2 Отговор
    Гледайте сеирите само в Бостан, Босфор, Шоплук тв.

    19:51 19.12.2025

  • 9 Тя е толкова

    32 4 Отговор
    тъпа за екран , а за двуличие и селски хитрини да не говорим , те тръгнали да я искат ?

    19:53 19.12.2025

  • 10 Браво истинските

    1 21 Отговор
    ЧОВЕЦИ СА НАВЪН. НА ТАЗИ МЕДИЯ НАЙ МНОГО И ОТИВА ОНЯ ТЮМБЕЛ ОТ ГЕРПА. БИВШ ВОДЕЩ ЗАБРАВИХ МУ ИМЕТО. ПЪК И ТОВА ИМЕ Е НЕЗАПОМНЯЩО СЕ СЪС НИЩОТО.

    Коментиран от #16

    19:55 19.12.2025

  • 11 Да,бе

    18 3 Отговор
    И къде е милицията да репресира най на после някой,който заслужава...Ама и тя на повикване,като колежките от крайпътните храсти и прави всичко за клиента...

    19:55 19.12.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Хаха

    10 2 Отговор
    Може и факти да бъде закрито! И там има безгръбначни драскачи, нали Главния редактор?
    Защо не протестирате пред 138 училище или Анатоли са ти забранили да пишеш по темата?

    19:59 19.12.2025

  • 14 Данко Харсъзина

    25 2 Отговор
    От тази мистрия струи злоба и омраза. Неприятна за гледане и за слушане.

    20:00 19.12.2025

  • 15 Станчо

    21 0 Отговор
    Правилно я уволняват, частна тв е и като такава е търговско дружество, а не медия на определена партия.

    20:00 19.12.2025

  • 16 Промяна

    19 4 Отговор

    До коментар #10 от "Браво истинските":

    ТИЯ МЕТЕЖНИЦИ ВЕЧЕ СЕ ВЗЕХА МНОГО НАСЕРИОЗНО ОТКЪДЕ НА КЪДЕ ЩЕ УПРАЖНЯВАТ СИЛА НАД ЧАСТНА ТЕЛЕВИЗИЯ КОЙ ПЛАЩА НА ТЕЗИ БЕЗДЕЛНИЦИ

    Коментиран от #19

    20:02 19.12.2025

  • 17 Промяна

    11 0 Отговор
    Тук ли че тук са само някои фабричени шарлатаничени Те драскат срещу Бългапия срещу личности срещу лидери Заплашват раздават присъди и никой не и търси отговорност

    20:06 19.12.2025

  • 18 Злобараки

    13 2 Отговор
    Оуеуе, цънцака и месечиноликият са го закършили. Пуснете дмс за тях. Утре като цъфнат в друга тв или в някоя партия, ще върнат парите чрез тъпачки за бъдеще.

    20:06 19.12.2025

  • 19 Ройтерс

    5 9 Отговор

    До коментар #16 от "Промяна":

    Лелче, частна е телевизия с 100 абонати
    Телевизия с национален ефирен обхват де факто не е частна

    Коментиран от #20, #23

    20:07 19.12.2025

  • 20 Промяна

    10 3 Отговор

    До коментар #19 от "Ройтерс":

    Частна телевизия е БТВ А теб какво те грее тази госпожа защо си тръгнал да я защитаваш Твоята леля ли е И каква е тази репресия на малцинствена групичка над останалите българи

    Коментиран от #27

    20:10 19.12.2025

  • 21 ШЕФА

    21 3 Отговор
    Най хубавият Коледен подарък за всички зрители е че тази противна скумрия няма да я виждаме повече.

    20:12 19.12.2025

  • 22 БТВ ТРЯБВА ДА СЕ ЗАКРИЕ

    13 2 Отговор
    Сторете доброто дело. Отнемете лиценза на бТВ.

    20:12 19.12.2025

  • 23 Да бе, да

    8 0 Отговор

    До коментар #19 от "Ройтерс":

    Как се въртите като пумпали, вредни сте за държавата...

    20:13 19.12.2025

  • 24 ?!)?!

    4 2 Отговор
    Преди малко при вечерната си разходка пръцнах, веднага се прибрах, ха ме чул някой, ха протест се заформил.

    20:15 19.12.2025

  • 25 Феникс

    8 2 Отговор
    Ех ЛъжиБТВ не могат да уволнят един свой служител моля ти се! Абе това не ли частна телевизия, може да си уволнява когото си поиска! Що не наемат журналисти като Карбовски , Дачков, Дилянчето или Валя Ахчиева ами държат това квази същество? :)

    20:18 19.12.2025

  • 26 ЧУЧУЛИГ СЛОДКОПОЙНЕВ

    8 0 Отговор
    Тез дето протестират си мислят че Пеевски я е уволнил.Обаче не е Пеевски и не е уволнена.

    20:19 19.12.2025

  • 27 Ройтерс

    2 6 Отговор

    До коментар #20 от "Промяна":

    Не ме грее, не я защитавам, напротив, мисля, че тя е една истерична коза!
    ... Може ли да питам теб--този сайт също е частен!
    Ти защо раздаваш квалификации на коментиращите и на сайта, нали е частен?!

    Коментиран от #30

    20:19 19.12.2025

  • 28 Майора

    8 1 Отговор
    Много добре ср знае кой подпали протеста и това е Партията на кеша и пудела с пачките начело с комунистическото отроче Мирчев! Въпреки че BTV опроверга информацията те действат на принципа “Едно си баба бае , едно си баба е” с цел изчистване на имиджа си заради некадърното си управление и тегленето на големи заеми и раздаване на пари наляво и надясно! Нищо не може да изчистите шарлатани и мошеници!

    20:21 19.12.2025

  • 29 ьефртгр

    8 0 Отговор
    Ами глупаци, те Цънцарова и Златимира Йочв не са журналисти бре??? Те са всичко друго но не и журналисти. И вие дето сте на митинг и вие не сте журналисти а прооституутки поръчкови и добре платени от мафията. Всичките трябва да ви изгонят като калпави лъжци и манипулатори. Вие сте дъно. Пропаднали лъжливи и хленчещи боклуци, дето лъжете българите. Слава на Господ Иисус Христос тези противни лъжци ги махнаха и е добре да разкарат всички поръчкови лъжци, особенно тези дето ядат на копанята на Шорос. Вие не сте журналисти и никак не ни трогвате. Боклуци.

    20:23 19.12.2025

  • 30 Промяна

    4 1 Отговор

    До коментар #27 от "Ройтерс":

    Аз отговарям нищо не раздавам А защо тук постоянно се клевети обижда сее се омраза някои се мислят за някакви и смятат че едни трябва да и се подчиняват МЕН постоянно ме обиждат Защо А колкото до тази госпожа Тя е на екран и е необходимо да е обективна А не да се заяжда

    20:23 19.12.2025

  • 31 Какво се

    8 1 Отговор
    случва в тази държава ?! Всеки чул не дочул и ходи да протестира и да подскача ... аман от олг френи!

    20:29 19.12.2025

  • 32 Мисирки ООД

    9 1 Отговор
    Парцалът Цънцарова вън !!!
    Папагалът до нея също!!!

    20:29 19.12.2025

  • 33 Реалист

    9 0 Отговор
    За съжаление тази не е никакъв журналист. Така че , няма да е никаква загуба отсъствието й от екрана. Тя кога защити колегите си които от години са гонени от телевизии , не ги допускат до народното събрание и тн ? За мен журналистика означава опозиция на всяка власт, а не да не може да си извади главата от зад.нити части на двамата едри ....както искате ги наречете.

    20:30 19.12.2025

  • 34 Медуня

    0 6 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    ей копейка где моча??

    20:33 19.12.2025

  • 35 Маг Минчо

    7 0 Отговор
    Веднага я пратете в "Стани богат"! Не покрие ли първите 5 въпроса, да си заминава! Няма да държим мозъчни аневризми за водещи!

    20:34 19.12.2025

  • 36 цитирам 2025

    1 1 Отговор
    Ивайло Мирчев: Дотук с приказките. Тези хора разбират само от едно - шамари и юмруци. И ще получат това, за да бъде унищожен моделът “Борисов-Пеевски”. Ние затова сме пратени в парламента - за да може тези, които от 15 години са пленили тази държава, просто да бъдат изметени.Време е за по-твърди действия. Дотук с приказките. Тези хора разбират само от шамари и юмруци и ще ги получат. Всякакви методи вече срещу Пеевски и наглостта им са позволени, добави той - Радостин Василев обеща да има "голям бой" в парламента."Голям бой обещавам. Ще се бием в парламента срещу такава измт, с която е заринат българският парламент от години.". "Готови сме на физически сблъсъци ", добави Василев

    20:40 19.12.2025

  • 37 цитирам 25

    1 2 Отговор
    Време е за по-твърди действия. Дотук с приказките. Тези хора разбират само от шамари и юмруци и ще ги получат. Всякакви методи вече срещу Пеевски и наглостта им са позволени, добави той - Радостин Василев обеща да има "голям бой" в парламента."Голям бой обещавам. Ще се бием в парламента срещу такава измт, с която е заринат българският парламент от години.". "Готови сме на физически сблъсъци ", добави Василев

    20:42 19.12.2025

  • 38 подведените

    3 0 Отговор
    Когато безкритично вярват на декларациите на ПП/ДБ от кокорчо и от мирчо, излизат на протест, повярвали и на твърденията от трибуната на НС, протестират и срещу медия. Може и донос до ЕК да пратят с претенция за определяне програмното й съдържание. Протест за протестиращите на протеста, съединявайте се.

    20:44 19.12.2025

  • 39 Спас

    4 0 Отговор
    И двамата все в духа на тази телевизия водеха интервютата много тенденциозно.Кротки като агънца с Бойко и другите,с онзи Копейкин също.Когато са поканнени хора от ППДБ Агресия,опорките и прекъсвания на всяко изречение.Да ги махат макар че всичко зависи от други.

    Коментиран от #40

    20:48 19.12.2025

  • 40 Пенчо

    1 2 Отговор

    До коментар #39 от "Спас":

    Ти коя тв си гледал?

    20:49 19.12.2025

  • 41 ЗАПОЧНАХМЕ ДА

    2 2 Отговор
    КАЗВАМЕ НА ЧАСТНИТЕ ФИРМИ КАК ДА РАБОТЯТ.КОЙ ОРГАНИЗИРА ТАЯ ПРОСТОТИЯ ВЕРНО ЛИ ИВАЕЛО МИРЧЕВ (УШЕТО)НАЛИ ЩЕШЕ ДА ДЪРПАШ НА БОРИСОВ УШЕТО.КАТО ТЕ ПОКАНИ ДА ГО НАПРАВИШ ТИ НАПЪЛНИ ГАЩИТЕ МНОГО СИ СМЕЛ ПА ЛЯЧО

    20:49 19.12.2025

