Протест пред сградата на bTV в подкрепа на Цънцарова и Златимир Йочев. От медията: Те не са уволнени

bTV води диалог с Мария Цънцарова и обсъжда възможности за развитие на програмното съдържание с нейно активно участие през новата година. Твърденията, че Мария Цънцарова и Златимир Йочев са освободени, са неверни и категорично не отговарят на истината.
Това е позицията на bTV Media Group.
Пред сградата на телевизията се провежда протест, организиран от Асоциацията на европейските журналисти. Според официалната им позиция, поводът е "широко разпространената информация за отстраняването на Мария Цънцарова и вероятно и на нейния колега Златимир Йочев като водещи на сутрешния блок на bTV. Цънцарова е обект на политически атаки от години, като АЕЖ неведнъж е излизала с позиции в нейна защита."
"За нас беше много важно да изразим солидарност с Мария Цънцарова, както и с колегата ѝ Златимир Йочев. Беше важно за нас като журналистическа организация именно ние да призовем за протест, защото има нужда от професионална солидарност", коментира Мария Черешева, председател и един от основателите на АЕЖ-България, която беше на протеста.
"Разбира се, че и граждани, и политици могат да дойдат тук и да изразят своите мнения, но трябва да подчертаем, че това не е политически протест", допълни тя.
ТАА вече плаши децата като се покаже,
майките превключват да не реват малките от страх от ТОО прилеп!
ФАКТ!- бех на гости снощи на едно семейство и малката се изплаши.
Защо не протестирате пред 138 училище или Анатоли са ти забранили да пишеш по темата?
До коментар #10 от "Браво истинските":ТИЯ МЕТЕЖНИЦИ ВЕЧЕ СЕ ВЗЕХА МНОГО НАСЕРИОЗНО ОТКЪДЕ НА КЪДЕ ЩЕ УПРАЖНЯВАТ СИЛА НАД ЧАСТНА ТЕЛЕВИЗИЯ КОЙ ПЛАЩА НА ТЕЗИ БЕЗДЕЛНИЦИ
До коментар #16 от "Промяна":Лелче, частна е телевизия с 100 абонати
Телевизия с национален ефирен обхват де факто не е частна
До коментар #19 от "Ройтерс":Частна телевизия е БТВ А теб какво те грее тази госпожа защо си тръгнал да я защитаваш Твоята леля ли е И каква е тази репресия на малцинствена групичка над останалите българи
До коментар #19 от "Ройтерс":Как се въртите като пумпали, вредни сте за държавата...
До коментар #20 от "Промяна":Не ме грее, не я защитавам, напротив, мисля, че тя е една истерична коза!
... Може ли да питам теб--този сайт също е частен!
Ти защо раздаваш квалификации на коментиращите и на сайта, нали е частен?!
До коментар #27 от "Ройтерс":Аз отговарям нищо не раздавам А защо тук постоянно се клевети обижда сее се омраза някои се мислят за някакви и смятат че едни трябва да и се подчиняват МЕН постоянно ме обиждат Защо А колкото до тази госпожа Тя е на екран и е необходимо да е обективна А не да се заяжда
Папагалът до нея също!!!
До коментар #1 от "Данко Харсъзина":ей копейка где моча??
До коментар #39 от "Спас":Ти коя тв си гледал?
