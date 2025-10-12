Новини
Нинова: Слави, Слави, на кой бряг се оказа ти сега?

ИТН искате да ни затворите устите с мракобесния си закон за 6-годишен затвор, ако питаме за срещи, кюлчетата, магистрали, хотели, вецове и солари, за предателства и низост. Е, няма да стане! - каза тя

“Слави, Слави, на кой бряг се оказа ти сега?

През 2021 г., поканих ИТН да се обединим за честни избори срещу фалшификациите на ГЕРБ и Бойко Борисов. Слави Трифонов отказа и заяви публично: "Мила ми госпожо Нинова, ние с теб стоим на двата бряга на река". По това време ИТН щяха да изчегъртват ГЕРБ, а за мен масово лъжеха, че съм в колаборация с тях." Това заяви Корнелия Нинова и допълни:

"Минаха години и какво излезе? Ти, Слави, се оказа прав! Аз все още стоя на същия, на моя бряг: непокорно, непоклатимо, твърдо и принципно против мафията, ГЕРБ и Борисов. А ти си на противоположния - заедно с тях. И не просто стоиш там, а се качи в лодката им и загреба към дъното.

ИТН искате да ни затворите устите с мракобесния си закон за 6-годишен затвор, ако питаме за срещи, кюлчетата, магистрали, хотели, вецове и солари, за предателства и низост. Е, няма да стане!

Аз съм говорила за тези неща преди да има ИТН и ще продължа да говоря, когато ИТН няма да ги има. Разминахме се по реката! Тези, които не се продаваме и не се предаваме, ще питаме, а вие на другия бряг ще отговаряте.”


  • 1 Майна

    5 1 Отговор
    Това, че ИТН показаха на България, че са лакеи и предатели не те прави теб по- чиста
    Кои подписваше за износ на снаряди за Окраина
    Доказано.
    Не си знаела?
    Доматите не ги ядем с колците

    11:43 12.10.2025

  • 2 Бен хурж

    3 0 Отговор
    Слави винаги си е бил женски орган.. показа го на пред последните и последните избори..

    11:45 12.10.2025

  • 3 Майна

    0 0 Отговор
    При експорт на снаряди винаги се изисква информация за крайния получател, Нинова.
    Ти не си знаела?
    Та да не говорим, че са тестени директно за камиони с украинска регистрация
    Отивай да си пържиш кюфтетата

    11:46 12.10.2025

  • 4 И тая изкараха

    0 0 Отговор
    Медийната империя зад ПП и ДБ в дълбоко притеснение как ще очерня хора при такъв закон, гледайки как ви вадят един след друг.

    11:47 12.10.2025

  • 5 Град Симитли

    0 0 Отговор
    Явно на левия!
    Където винаги си е бил отвътре!

    11:47 12.10.2025

