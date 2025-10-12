Новини
Румяна Бъчварова: Тече процес на концентрация на власт

12 Октомври, 2025 12:40 704 9

  • румяна бъчварова-
  • концентрация на власт

Според нея мотивът може да изглежда като персонална санкция срещу президента, но истинският проблем е системен

Румяна Бъчварова: Тече процес на концентрация на власт - 1
Кадър бТВ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Конфликти у нас, крехки шансове за мир навън. Бившият вътрешен министър и дипломат Румяна Бъчварова очерта пред бТВ два водещи риска за България: превръщането на всеки управленски проблем в политическа битка и ускореното „екстремно“ законодателство без обществен дебат. По думите ѝ това води до стесняване на прозрачността и до опасна концентрация на власт.

Според Бъчварова текущият проблем с отпадъците в „Люлин“ и „Красно село“ показва управленска слабост, но не означава автоматично престъпление. „Всичко се етикетира като криминално – това е грешно. Нужни са решения, не само политически дивиденти“, коментира тя.

Бъчварова определи като вредна практиката парламентарното мнозинство да прокарва бързи законови промени без оценка на въздействието и обществено обсъждане. Като пример посочи промените за службите за сигурност, включително идеята парламентът да избира ръководството на ДАНС:

„Човекът, който ще избере шефа на ДАНС, или ще посочи шефа на ДАНС, и тези, които ще го изберат, те са политическото мнозинство. Това означава политизиране на избора и концентрация на власт в управляващото мнозинство. Човек, който наблюдава от страни, може да, стига до този проблем, а той е,, че другия проблем за демокрацията ни, е, че се стеснява полето на прозрачност. Ние не можем да кажем точно какво се случва едно или друго действие, а логически, ни води към този извод, че има човек, който е заинтересован или политическа фигура, която е заинтересована от определено решение във връзка с основни активи на държавата ни“, смята Бъчварова.

Според нея мотивът може да изглежда като персонална санкция срещу президента, но истинският проблем е системен: „Свиваме полето на прозрачност и превръщаме институциите в инструмент за моментни цели.“

По идеята за закриване на антикорупционната комисия Бъчварова каза: „Откриваме, закриваме структури – волунтаризъм. Важният въпрос е какво става с функциите и гаранциите към ЕС, че ще се борим с корупцията.“


България
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ммнее

    3 1 Отговор
    А, Румето на кого ли е дъщеря( щерка)??!

    12:47 12.10.2025

  • 2 Роки

    9 1 Отговор
    Тая няма нищо общо с дипломацията, а с куролапацията! И ударно тече процес на строителството на Хуяши!

    12:47 12.10.2025

  • 3 Евгени от Алфапласт

    3 1 Отговор
    А аз си мисля, че все още се преразпределя... Мафиотската работа си е динамичен процес.

    12:49 12.10.2025

  • 4 Вижда се

    1 1 Отговор
    Борбата с корупцията е буквално за 000000..лена ,и разширена

    12:49 12.10.2025

  • 5 БРАВО

    3 1 Отговор
    Ся остава и на кърджалийската поцинкована кофа да и дадете думата!

    12:58 12.10.2025

  • 6 На банкянския

    3 1 Отговор
    министърът на МВР със съветник......Биков и после я прати дипломат в Израел - без никакви качества ! Ей тая червена баба перхидролка .

    13:00 12.10.2025

  • 7 Тоши

    3 1 Отговор
    Коя беше тази некадърна, глупо.вата баба?

    13:09 12.10.2025

  • 8 Тази ОВЦЪ

    3 1 Отговор
    не беше ли МНР министър, без да е прочела Закона за МВР. Поредния абсурд в съвременна България 😫

    13:18 12.10.2025

  • 9 Весело

    0 0 Отговор
    То па едни политшци, човек да хване една сопа и да се чуди от кой първо да почне. Дали от льотчика президент, дали от двамата шопари, дали от чалгарите, дали от "бесепарите", дали от "възрожденците".
    Последните 2 са в кавички защото са менте социалисти и венте патриоти.

    13:33 12.10.2025

