Румяна Бъчварова: Тече процес на концентрация на власт

Конфликти у нас, крехки шансове за мир навън. Бившият вътрешен министър и дипломат Румяна Бъчварова очерта пред бТВ два водещи риска за България: превръщането на всеки управленски проблем в политическа битка и ускореното „екстремно“ законодателство без обществен дебат. По думите ѝ това води до стесняване на прозрачността и до опасна концентрация на власт.

Според Бъчварова текущият проблем с отпадъците в „Люлин“ и „Красно село“ показва управленска слабост, но не означава автоматично престъпление. „Всичко се етикетира като криминално – това е грешно. Нужни са решения, не само политически дивиденти“, коментира тя.

Бъчварова определи като вредна практиката парламентарното мнозинство да прокарва бързи законови промени без оценка на въздействието и обществено обсъждане. Като пример посочи промените за службите за сигурност, включително идеята парламентът да избира ръководството на ДАНС:

„Човекът, който ще избере шефа на ДАНС, или ще посочи шефа на ДАНС, и тези, които ще го изберат, те са политическото мнозинство. Това означава политизиране на избора и концентрация на власт в управляващото мнозинство. Човек, който наблюдава от страни, може да, стига до този проблем, а той е,, че другия проблем за демокрацията ни, е, че се стеснява полето на прозрачност. Ние не можем да кажем точно какво се случва едно или друго действие, а логически, ни води към този извод, че има човек, който е заинтересован или политическа фигура, която е заинтересована от определено решение във връзка с основни активи на държавата ни“, смята Бъчварова.

Според нея мотивът може да изглежда като персонална санкция срещу президента, но истинският проблем е системен: „Свиваме полето на прозрачност и превръщаме институциите в инструмент за моментни цели.“

По идеята за закриване на антикорупционната комисия Бъчварова каза: „Откриваме, закриваме структури – волунтаризъм. Важният въпрос е какво става с функциите и гаранциите към ЕС, че ще се борим с корупцията.“