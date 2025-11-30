Бъчварова: Заплахите на БСП, че ще напусне коалицията заради бюджета, са намeци за запазване на чест и достойнство

Масовите протести срещу проектобюджета са резултат от дълго натрупвано обществено напрежение, а не само от конкретните финансови текстове. Това каза в интервю за предаването „120 минути“ на bTV Румяна Бъчварова, социолог, бивш началник на кабинета на Бойко Борисов и бивш вътрешен министър в правителство на ГЕРБ.

Според нея тези протести не трябва да се подценяват, но не бива и да се надценяват.

По думите ѝ недоволството е зряло месеци наред, а спешното приемане на бюджета, без достатъчно обсъждане с бизнеса и синдикатите, е предизвикало раздразнение и омерзение. Бъчварова определи ключовия проблем като отказ от диалог, довел до липса на прозрачност и неизяснени решения вътре в коалицията.

Бъчварова подчерта, че е ново за България да излязат толкова хора на улицата по повод проектобюджет.

Според нея протестите имат собствена динамика и предстои да се види дали различните недоволни групи – опозиционни привърженици, млади лекари, протестиращи за пътната безопасност – ще успеят да се обединят.

Бившият министър посочи липсата на ясно коалиционно споразумение като голям пропуск. По думите ѝ не е ясно кой и как взема ключовите решения, а разнопосочните позиции в коалицията показват управленски дефицит.

На въпрос дали Бойко Борисов чува улицата или се страхува от нея Бъчварова отговори, че двете неща могат да се съчетават.

Тя подчерта, че лидерът на ГЕРБ традиционно реагира на общественото недоволство и в момента се опитва да постигне съгласие, но политическите щети вече са налице.

Бъчварова смята, че проектобюджетът опитва да купи определени избиратели.

Тя не изключи вариант за предсрочни избори, ако ключови фигури като Делян Пеевски или Борисов вземат такова решение.

Според нея е възможно дори съставянето на втори кабинет с първия мандат, ако управляващите решат да избегнат избори в момент, когато страната е на прага на приемане на еврото.

По темата за коалиционните партньори Бъчварова определи „Има такъв народ“ (ИТН) като най-големия политически провал в последните години. По нейни наблюдения партията няма ясна позиция и няма собствен глас.

Заплахите на БСП, че може да напусне коалицията заради бюджета Бъчварова определи като „намeци за запазване на чест и достойнство“. По думите ѝ партията няма реален интерес да излезе от управлението.

Според социолога запазването на параметрите на бюджета в сегашния им вид може да изглежда като победа за управляващите, но ще доведе до нови кризи в началото на следващата година.