Бъчварова: Заплахите на БСП, че ще напусне коалицията заради бюджета, са намeци за запазване на чест и достойнство

30 Ноември, 2025 19:51 699 19

По думите на Бъчварова недоволството е зряло месеци наред, а спешното приемане на бюджета, без достатъчно обсъждане с бизнеса и синдикатите, е предизвикало раздразнение и омерзение. Бъчварова определи ключовия проблем като отказ от диалог, довел до липса на прозрачност и неизяснени решения вътре в коалицията.

Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Масовите протести срещу проектобюджета са резултат от дълго натрупвано обществено напрежение, а не само от конкретните финансови текстове. Това каза в интервю за предаването „120 минути“ на bTV Румяна Бъчварова, социолог, бивш началник на кабинета на Бойко Борисов и бивш вътрешен министър в правителство на ГЕРБ.

Според нея тези протести не трябва да се подценяват, но не бива и да се надценяват.

По думите ѝ недоволството е зряло месеци наред, а спешното приемане на бюджета, без достатъчно обсъждане с бизнеса и синдикатите, е предизвикало раздразнение и омерзение. Бъчварова определи ключовия проблем като отказ от диалог, довел до липса на прозрачност и неизяснени решения вътре в коалицията.

Бъчварова подчерта, че е ново за България да излязат толкова хора на улицата по повод проектобюджет.

Според нея протестите имат собствена динамика и предстои да се види дали различните недоволни групи – опозиционни привърженици, млади лекари, протестиращи за пътната безопасност – ще успеят да се обединят.

Бившият министър посочи липсата на ясно коалиционно споразумение като голям пропуск. По думите ѝ не е ясно кой и как взема ключовите решения, а разнопосочните позиции в коалицията показват управленски дефицит.

На въпрос дали Бойко Борисов чува улицата или се страхува от нея Бъчварова отговори, че двете неща могат да се съчетават.

Тя подчерта, че лидерът на ГЕРБ традиционно реагира на общественото недоволство и в момента се опитва да постигне съгласие, но политическите щети вече са налице.

Бъчварова смята, че проектобюджетът опитва да купи определени избиратели.

Тя не изключи вариант за предсрочни избори, ако ключови фигури като Делян Пеевски или Борисов вземат такова решение.

Според нея е възможно дори съставянето на втори кабинет с първия мандат, ако управляващите решат да избегнат избори в момент, когато страната е на прага на приемане на еврото.

По темата за коалиционните партньори Бъчварова определи „Има такъв народ“ (ИТН) като най-големия политически провал в последните години. По нейни наблюдения партията няма ясна позиция и няма собствен глас.

Заплахите на БСП, че може да напусне коалицията заради бюджета Бъчварова определи като „намeци за запазване на чест и достойнство“. По думите ѝ партията няма реален интерес да излезе от управлението.

Според социолога запазването на параметрите на бюджета в сегашния им вид може да изглежда като победа за управляващите, но ще доведе до нови кризи в началото на следващата година.


България
Оценка 3.2 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БСП и ИТН

    9 1 Отговор
    Под 4% при нови избори.

    19:54 30.11.2025

  • 2 Николова , София

    11 0 Отговор
    Бъчварова е едно от злото за България през последните 15 г. ..нисък интелект ,корупция и неуместна намеса в делата на държавата ...нагла жена ...съ.сел

    19:54 30.11.2025

  • 3 много - 00000

    8 0 Отговор
    БСП има достойнство , колкото е и твоето !!

    19:56 30.11.2025

  • 4 Колкото

    10 0 Отговор
    у теб чест и достойнство , толкова и у тях , другарка ! Ама на твоя човек Борисович му запари под краката и свири отбой !

    19:56 30.11.2025

  • 5 Дуньо простия

    5 0 Отговор
    Дрън-дрън..... Гледат да се иЗсулят.

    19:57 30.11.2025

  • 6 Хаха

    10 0 Отговор
    Румето Бъчварова циониската корав, изпълзя от кофата за боклук! Сарафов къде си бе? Тази не трябваше ли да се разследва най малко за водата на България. Винету подписа когато тя беше посланик в Изрел!

    Коментиран от #7

    19:58 30.11.2025

  • 7 Въпрос

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "Хаха":

    Едни викат Винету, други Шака Зулу и др. последно кой е вожда на племето?

    19:59 30.11.2025

  • 8 Дърто

    6 0 Отговор
    Ти нямаш нито чест, нито достойнство. Блееш както ти пускат музиката.
    То е така. В мътни времена изплуват некадърните и послушните!

    20:00 30.11.2025

  • 9 Всяка Тенджера !

    5 0 Отговор
    Всяка Тенджера !

    Си Намира !

    ПОХЛУПАКА !

    Да Не Правим !

    Ревизия !

    Кой Какво !

    Направи !

    За Толкоз !

    Години !

    20:01 30.11.2025

  • 10 имитират

    5 0 Отговор
    наличие на съвест комунетата крадливи а славуцана е в тотално мълчание

    20:02 30.11.2025

  • 11 тая

    5 0 Отговор
    лъже на хранилката!!

    20:02 30.11.2025

  • 12 ШЕФА

    6 1 Отговор
    Да търсиш чест и достойнство в подлогата Флинстоун и престъпника Киро Айдуко е абсолютен мираж ! Тези двамата за пари и власт защото ще им е за последно ще продадът и майка си !!!

    20:06 30.11.2025

  • 13 Данко Харсъзина

    1 2 Отговор
    Цунете ми парапета.

    20:10 30.11.2025

  • 14 Гуцката

    2 0 Отговор
    Ний пък ще се лепнем с парите си до президента след някой месец. Имаме много и ще ни вземе . Все пак сме социал милионерите дори и в най-различни партии. И сега събрани Ви управляваме . Всичко е отрочета на ком. партия и ДС. И Йотова ще правим президент . Стой та гледай. После като в Русия - Тя ,той и пак тя и той дорде е жив .

    20:13 30.11.2025

  • 15 Цвете

    1 1 Отговор
    МНОГО ЛОГИЧНО БЕШЕ ИЗКАЗВАНЕТО НА БЪЧВАРОВА. А ЩО СЕ ОТНАСЯ ДО ЗАФИРОВ, ТОЙ Е " ПОДГОНЕН " ДА ИГРАЕ ПО СВИРКАТА НА МАГНИТСКИ. ЖАЛЪК ЧОВЕЧЕЦ. СТРАННО Е, ЧЕ Е НЯКАКЪВ СИ ЛИДЕР, А НЯМА СОБСТВЕНО МНЕНИЕ. 🎃🎃🎃🐖🐖🐖🤔

    20:15 30.11.2025

  • 16 Първо!

    1 0 Отговор
    БСП умря още 89-та година! Тези след тях дойдоха с лъжа и откраднаха партията подобно на де..,,бе,,..ло..,,то - ДПС, с подправени документи! Това е адски важно и трябва да се знае! Така че БСП-арите са си просто самозванци! Аз тук недоумявам на кой викате БСП???

    20:23 30.11.2025

  • 17 Т.КОЛЕВ

    1 0 Отговор
    КАКВО ДОСТОИНСВО !? И НАМЕК.
    ТАЯ С УВРЕДЕНИЯ МОЗАК МНОГО СА ТАКИВА ИЗ СОФЕТО. ИЗКАТ ДА КАЖЕ НАЙ ВЕРОЯТНО ЧЕ СА ЛИКА ПРИЛИКА С И.Т.Н. ПО ЖЕЛАНИЯ ЦЕННОСТИ УБЕЖДЕНИЯ ИДНИТЕ ЩЯХА ДА ИЗЧЕГЪРТВАТ НАМАЛЯВАТ БРОЙКАТА И НА ДЕПУТАТИТЕ НО БЛЪФ СВГА И ТЕ СА В ПАРЛАМЕНТА ИЗКА ДА КАЖЕ ЧЕ И БСП БЛАФИРАТ НО Е МАЛКО ВЕРОЯТНО ДА БЛАФИРАТ БСП ЩОТО НИНОВА ЧАКА ДА ИЗРИТА ПРЕДЯТЕЛИТЕ СИ ОТ БСП ДЕТО Я ОТСТРАНИХА.МНОГО СКОРО ЩЕ ВИДИМ

    20:28 30.11.2025

  • 18 Маг Минчо

    0 0 Отговор
    Ама и ти си ми една демократка? Сякаш не познаваш Историята и "червените"? За какво достойнство говориш,става дума за партия с 6% на избори! Всеки 4 години пропадат с 2-3 % надолу,да им е жива и здрава Нинова,въздигна ги!!!

    20:37 30.11.2025

  • 19 Хехе

    0 0 Отговор
    Румито,Цецо Конуса,Методи Андреев...все паметни образи,благодарение на Бойко ще си спомняме за тях! Не че свършиха нещо,ама поне затвърдиха поговорката "храни куче, да те лае"

    20:42 30.11.2025

