Общински съветници с подкрепа за кмета, но и остри критики

12 Октомври, 2025 13:20

Ваня Григорова Прошко Прошков са категорични, че обществената поръчка за сметопочистване не е организирана правилно

Общински съветници с подкрепа за кмета, но и остри критики - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Очевидно е, че има криза с боклука в столицата, не бива да се отрича. Това заяви в студиото на „Тази събота и неделя“ независимият общински съветник в София Ваня Григорова.

По думите ѝ аварийното сметопочистване в „Люлин“ и „Красно село“ не е ефективно и не може да се разчита само на доброволци.

„В СОС Васил Терзиев каза, че има план, но ние не сме го чули. Това, което се вижда е, че конкурсът е тежко компрометиран, там нямам повече от един кандидат в зона, което означава, че няма конкуренция. Г-н Терзиев направи решителна крачка като заяви, че няма да приеме извиване на ръце и аз напълно го подкрепям, но когато си казал „А“, следва да кажеш и „Б“, коментира тя.

Според нея или обществената поръчка трябва да се прекрати, или да се премине към директно договаряне. Общинският съветник Прошко Прошков от групата на ГЕРБ-СДС допълни, че всички са застанали зад кмета Васил Терзиев в опита му да не допусне „извиване на ръце“.

„Но когато си тръгнал срещу мафията – не отиваш с малко ножче срещу калашниците. А именно подготвяш навреме обществената поръчка. Има забавяне от над година на една процедура, която е изключително сложна. От април 2024 г. водим тези разговори за поръчката и че се бавят“, добави той.

Григорова коментира, че предстои да се укрепи общинското дружество за сметопочистване „Софекострой“. Според нея отпуснатите му 9 млн. лв. са крайно недостатъчни да поеме допълнителни райони.

„Подкрепяме кмета в заявката му, че няма да се огъне, не го подкрепяме, че откри обществената поръчка 10 дни преди да изтекат договорите – това е недопустимо управленско решение. Създадохме си криза сами“, добави Прошков.

Според него кметът Терзиев трябва да потърси отговорност от ресорния заместник-кмет по екология, така и от оценителната комисия от експерти. „Получи подкрепа от държавата, каза: „Не я искам“. Големият страх на кмета е да получи подкрепа, защото да получих подкрепа означава, че трябва да покажеш компетентност. Митът, че всички му пречат, за мен е проблем“, допълни той.

Прошков алармира, че договорите за снегопочистване на София също са изтекли. Общинските съветници бяха категорични, че ако кметът Терзиев предложи добро решение на кризата, то ще бъде подкрепено.


  • 1 Това сериозно ли?!

    2 0 Отговор
    ГЕРБ заставали зад кмета Васил Терзиев в опита му да не допусне „извиване на ръце“, т.е. ГЕРБ се представят, че уж са срещу мафията, а всъщност ГЕРБ са С мафията и играха с нея партия цеееели 15 години!

    13:28 12.10.2025

  • 2 Лицемерието на ГЕРБ

    1 0 Отговор
    кой всъщност създаде "боклучената криза" в София:
    Кой докара боклука до тук? Не е Терзиев, а ГЕРБ!
    Днес ГЕРБ говорят как се „създавала криза с боклука“ и как Васил Терзиев не бил подготвен. А защо не кажете направо: вие оставихте София с изтекли договори за чистота и снегопочистване, с години наред пробити обществени поръчки, единични кандидати, компрометирани конкурси и близки фирми, които печелеха всичко на конвейер?
    Къде беше "загрижеността ви" тогава, г-н Прошков? Или когато управлявахте столицата 18 години с Йорданка Фандъкова и я зарязахте в разруха?
    Терзиев наследи минирано поле, не система. Наследи мафиотска схема, изградена с години, и сега, когато отказа да играе по същите правила – вие го обвинявате, че не бил подготвен?

    13:31 12.10.2025

  • 3 Мандарин

    0 0 Отговор
    Да се постави ситуацията пред свършен факт е все едно да няма кмет.

    13:33 12.10.2025

