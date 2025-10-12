Калоян Методиев: Батални сцени на изборите в Пазарджик

Батални сцени на изборите в Пазарджик. Всякакви граници на нормалността са минати. Деградация. Гнусно правене на избори от гнусното правителство. И в Африка вече не е така. Това заяви Калоян Методиев от "Непокорна България" и допълни:
"На терен са и международни наблюдатели, и чужди медии, за да снимат позора български. Поздравления за доброволците. Снимат, показват, сами задържат купувачи на гласове. Снимат как по селата и махалите карат някакви гласоподаватели като овце и им казват за кой номер да гласуват. Около училища се въртят групи с лепенки на МВР и някакви командоси. Такава гнус, отврат, несправедливост. Така ще правят и следващите избори. ДПС, ГЕРБ и БСП, които доказано от Конституционен съд крадоха на последните парламентарни избори, управляват безобразно, днес правят избори по-брутално от бай Ганьо преди 140 години. Тези партии трябва да бъдат забранени със закон. Това не е европейска страна. Не са избори, а касапница. Ад. Мутри управляват животни, които се продават за по 100-200 лева. И партийните купувачи, и клиентите им са абсолютен враг на българското общество. Те ни убиват. Гаврят се с нас. С тези няма разбиране. Има само опция за война."
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 мъкаааа
16:05 12.10.2025
2 Последния Софиянец
Коментиран от #12, #14
16:06 12.10.2025
3 Никой
Коментиран от #5
16:08 12.10.2025
4 Отвратен
16:09 12.10.2025
5 Виж сега,
До коментар #3 от "Никой":Изпълзяват двете Мазни и Охранени парчета, Тиквата и Пеевски. Усещаш миризмата им, нали?!
Коментиран от #11
16:11 12.10.2025
6 Последния Софиянец
16:14 12.10.2025
7 курнела да излезе да каже
16:16 12.10.2025
8 Цвете
16:16 12.10.2025
9 50/50
16:17 12.10.2025
10 Промяна
Коментиран от #35
16:17 12.10.2025
11 Промяна
До коментар #5 от "Виж сега,":Има нужда от закон наистина Този Калоян да не е нещо болен И като му се дава гласност тук постоянно какво постига Отблъскващ тип си алчен си циник си Незнам защо тук постоянно ти се разпространяват гнусотиите
Коментиран от #13
16:19 12.10.2025
12 Промяна
До коментар #2 от "Последния Софиянец":А ти на кого искаш да е Пазарджик твой ли хахахахаха платени безделници на дворните сте
Коментиран от #15
16:20 12.10.2025
13 Последния Софиянец
До коментар #11 от "Промяна":Колко ти плаща 🐷?
16:21 12.10.2025
14 Лъжеш ли?
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Защо на мен никой не ми предлага пари да гласувам?
Коментиран от #16
16:26 12.10.2025
15 Няма значение
До коментар #12 от "Промяна":софиянеца на кого иска да е Пазарджик! Има значение дали изборът е проведен честно и нормално, а не специално назначени лелки да попълват бюлетини, протоколи и резултати! След което толупи да се пъчат, че са законно преизбрани! Па, като сте толкова влюбени в толупи и пръсета, заделяйте се с електората си в която част на България сте изкупили най много гласове и там си се възхищавайте един на друг! А не да ми се правите на управляващи на тези, които никога не са ви избирали! На мен дори Асен Василев ми е по приятен за финансов министър от Теменуга П.!
Коментиран от #17
16:26 12.10.2025
16 Последния Софиянец
До коментар #14 от "Лъжеш ли?":Явно не си ром.Ромските барони водят хора организирано.
Коментиран от #21
16:28 12.10.2025
17 Промяна
До коментар #15 от "Няма значение":15 това са си твои интерпретации АЗ лично предпочитам мъже политици мъже държавници мъже ЛИДЕРИ БЕЗ пеньоари без саботьори без шарлатани без измамници
Коментиран от #20, #27
16:32 12.10.2025
18 Райониране ала джеримандър
16:33 12.10.2025
19 дядо
Коментиран от #24
16:34 12.10.2025
20 Ясно!
До коментар #17 от "Промяна":Вие имате спешна нужда от мъж!
Коментиран от #25
16:34 12.10.2025
21 Анонимен
До коментар #16 от "Последния Софиянец":Киро не беше ли ходил при софийските роми за рап училище
16:35 12.10.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Техноимпекс
До коментар #19 от "дядо":е приватизиран от колектив от 74 лица! Корнелия е 74 в списъка! Тиквите приватизираха цяла България и са начело еднолично в списъка!
16:36 12.10.2025
25 Промяна
До коментар #20 от "Ясно!":Имам си в изобилие у дома Говоря за политиката за парламента за управлението на държавата ни
16:36 12.10.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Да де, ама
До коментар #17 от "Промяна":вече не си герб леля, а си герб баба. Сбръчкана си, но Тиквата може и да ти обърне внимание.
Коментиран от #30
16:37 12.10.2025
28 Емигрант
16:37 12.10.2025
29 Факт
Купувачи на гласове от цялата страна и МВР – Ново начало се обединиха в Пазарджик, за да осигурят шокиращ резултат за Пеевски на изборите в бастиона му (Видео)
Пеевски Пазарджик ДимитърАврамов Избори купенвот МВРНовоНачало ДПС ХалилЛетифов
“Купувачи на гласове от цяла България, съединявайте се”, това е мотото, с което протича извънредният вот за местен парламент в Бастиона на Делян Пеевски – Пазарджик. Вотът е повод Дeбелото да покаже мускули и да се види, че кара влака в МВР на прага и на неизбежните парламентарни избори след краха на настоящето правителство.
Пеевски прави избори по бaйгaньовски с армията си от купувачи на гласове от цяла България. Начело на армията ромски барони са депутатите Димитър Аврамов от Монтана и Халил Летифов от Стара Загора.
Всички новини в реално време в нашите канали в Телеграм и Вайбър:
Коментиран от #36, #37
16:39 12.10.2025
30 Промяна
До коментар #27 от "Да де, ама":Мога само да се смея на вашите шеги А вие защо не направите партия и да управлявате вместо да пишете тук Действайте докажете се наистина
16:40 12.10.2025
31 Факт
16:42 12.10.2025
32 АГАТ а Кристи
16:44 12.10.2025
33 Анонимен
Коментиран от #38
16:45 12.10.2025
34 АГАТ а Кристи
16:47 12.10.2025
35 Прав си!
До коментар #10 от "Промяна":Няма по противни същества от простата и крадлива герберска Тиква Борисов и охраненото му аверче ПееФ
16:50 12.10.2025
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Хора на БОЕЦ също са там
До коментар #29 от "Факт":Има много видеа в профила на движението как са извършили граждански арести на рoмски барони. Георги Георгиев лидер на БОЕЦ ги е публикувал и написал " споделяйте". Човек на име Ангел Христов близък на Бaреков е пратил в кoма рoмско лице което ги е нападнало от близък kaтyн. Георги Георгиев БОЕЦ
В ПАЗАРДЖИК и околните села е война! Мафията на Пеевски купува гласове под чадъра на МВР!
Дани Кyчето, Дани Лeкето, Борко Параджията и цялата менажерия на Пеевски в действие!
ПОЛИЦИЯТА изземва телефоните на хората, които са заснели дилърите и унищожава записите.
БОЕЦ сме на място и даваме отпор. С хората на Бареков ще ги неутрализираме.
БОЕЦ
16:54 12.10.2025
38 Мисля само 1 партия е имал
До коментар #33 от "Анонимен":ББЦ от която бе избран за Европейски депутат. Сега е основал движение "Будна България"
16:55 12.10.2025