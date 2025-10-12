Калоян Методиев: Батални сцени на изборите в Пазарджик

Батални сцени на изборите в Пазарджик. Всякакви граници на нормалността са минати. Деградация. Гнусно правене на избори от гнусното правителство. И в Африка вече не е така. Това заяви Калоян Методиев от "Непокорна България" и допълни:

"На терен са и международни наблюдатели, и чужди медии, за да снимат позора български. Поздравления за доброволците. Снимат, показват, сами задържат купувачи на гласове. Снимат как по селата и махалите карат някакви гласоподаватели като овце и им казват за кой номер да гласуват. Около училища се въртят групи с лепенки на МВР и някакви командоси. Такава гнус, отврат, несправедливост. Така ще правят и следващите избори. ДПС, ГЕРБ и БСП, които доказано от Конституционен съд крадоха на последните парламентарни избори, управляват безобразно, днес правят избори по-брутално от бай Ганьо преди 140 години. Тези партии трябва да бъдат забранени със закон. Това не е европейска страна. Не са избори, а касапница. Ад. Мутри управляват животни, които се продават за по 100-200 лева. И партийните купувачи, и клиентите им са абсолютен враг на българското общество. Те ни убиват. Гаврят се с нас. С тези няма разбиране. Има само опция за война."