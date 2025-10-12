Новини
Калоян Методиев: Батални сцени на изборите в Пазарджик

12 Октомври, 2025 16:00

И в Африка вече не е така, каза той

Батални сцени на изборите в Пазарджик. Всякакви граници на нормалността са минати. Деградация. Гнусно правене на избори от гнусното правителство. И в Африка вече не е така. Това заяви Калоян Методиев от "Непокорна България" и допълни:

"На терен са и международни наблюдатели, и чужди медии, за да снимат позора български. Поздравления за доброволците. Снимат, показват, сами задържат купувачи на гласове. Снимат как по селата и махалите карат някакви гласоподаватели като овце и им казват за кой номер да гласуват. Около училища се въртят групи с лепенки на МВР и някакви командоси. Такава гнус, отврат, несправедливост. Така ще правят и следващите избори. ДПС, ГЕРБ и БСП, които доказано от Конституционен съд крадоха на последните парламентарни избори, управляват безобразно, днес правят избори по-брутално от бай Ганьо преди 140 години. Тези партии трябва да бъдат забранени със закон. Това не е европейска страна. Не са избори, а касапница. Ад. Мутри управляват животни, които се продават за по 100-200 лева. И партийните купувачи, и клиентите им са абсолютен враг на българското общество. Те ни убиват. Гаврят се с нас. С тези няма разбиране. Има само опция за война."


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 мъкаааа

    36 0 Отговор
    Африка е вече далече пред Бългерията изостанала.

    16:05 12.10.2025

  • 2 Последния Софиянец

    43 2 Отговор
    Навсякъде плъзнали хора на Шиши.Един глас станал 1000 лв.Явно много му трябва Пазарджик на Шиши.

    Коментиран от #12, #14

    16:06 12.10.2025

  • 3 Никой

    2 37 Отговор
    Този човек откъде изпълзя - нещо приказва от време на време.

    Коментиран от #5

    16:08 12.10.2025

  • 4 Отвратен

    41 1 Отговор
    Абсолютно точна картина от Методиев - родна мила свинска

    16:09 12.10.2025

  • 5 Виж сега,

    37 1 Отговор

    До коментар #3 от "Никой":

    Изпълзяват двете Мазни и Охранени парчета, Тиквата и Пеевски. Усещаш миризмата им, нали?!

    Коментиран от #11

    16:11 12.10.2025

  • 6 Последния Софиянец

    36 1 Отговор
    Купувачите които бяха заловени от хората се оказаха полицаи.Това е държавата с главно Д

    16:14 12.10.2025

  • 7 курнела да излезе да каже

    6 23 Отговор
    как окраде ТЕХНОИМПЕКС и за каква се гласи след като всички знаят за участието и в престъпната "приватизация"?

    16:16 12.10.2025

  • 8 Цвете

    28 1 Отговор
    А СЕГА ГОСТИТЕ ОТ " ЧУЖБИНА " ,МОЛЯ ДА РАЗПРОСТРАНЯТ НАПРАВЕНОТО ВИДЕО В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ДА РАЗКАЖАТ НА ДЪЛГО И ШИРОКО, КАК СЕ " ПРАВЯТ " ИЗБОРИ В ЕВРОПЕЙСКА БЪЛГАРИЯ. ВСИЧКИ ТЕЛЕВИЗИИ ДА РАЗПРОСТРАНЯТ ПО ТЕХНИТЕ КАНАЛИ И ХОРАТА, КОИТО ИМ " ПОМАГАТ " В ГЛАСУВАНЕТО ЗА КМЕТ, НЕЗАВИСИМО ОТ КОЯ ОБЩИНА. ПОЗОРЪТ Е ОГРОМЕН И ТЕЗИ, КОИТО СА ДАВАЛИ ПОДКУПИТЕ ,ДА БЪДАТ ОГЛАСЕНИ СЪС СНИМКИ И ИМЕНА.ДЪНОТО Е ,ГЛЕДАХ ГО СЪС СОБСТВЕНИТЕ СИ ОЧИ.НЯМА ЛЪЖА.ФАКТИТЕ ГОВОРЯТ ,НЕ ,ТЕ ВЕЧЕ КРЕЩЯТ.🇧🇬🇧🇬🇧🇬

    16:16 12.10.2025

  • 9 50/50

    19 1 Отговор
    Колкото и да е грозно ставащото извън секциите, най порочното е вътре в самите секции! Пишат каквото е необходимо, дори не се крият! Напротив, стараят се да покажат на господарите, които са ги поставили там колко са предани и оправят протокола както трябва! На минали избори чрез видеонаблюдението го видяхте на много места! Имаше реплики като - ,,Какво ще го правим тоя /нежелания от комисията кандидат/!? Повторено няколко пъти от една особа, да види който трябва, как държи за техния човек! Другите, глас - Ще си оправим протокола, бе-ееее...? Трети глас - Не може ли гласовете за този да ги сложим при онзи и край, че да не рискуваме на балотаж! Отидоха на балотаж, всичко се разчу и до сряда се ослушваха да не ги арестуват както едни в Северозапада по телевизията! На балотажа същата комисия при всички тези реплики и безобразия!

    16:17 12.10.2025

  • 10 Промяна

    5 27 Отговор
    Има нужда от закон наистина Този Калоян да не е нещо болен И като му се дава гласност тук постоянно какво постига Отблъскващ тип си алчен си циник си Незнам защо тук постоянно ти се разпространяват гнусотиите

    Коментиран от #35

    16:17 12.10.2025

  • 11 Промяна

    2 15 Отговор

    До коментар #5 от "Виж сега,":

    Има нужда от закон наистина Този Калоян да не е нещо болен И като му се дава гласност тук постоянно какво постига Отблъскващ тип си алчен си циник си Незнам защо тук постоянно ти се разпространяват гнусотиите

    Коментиран от #13

    16:19 12.10.2025

  • 12 Промяна

    1 13 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    А ти на кого искаш да е Пазарджик твой ли хахахахаха платени безделници на дворните сте

    Коментиран от #15

    16:20 12.10.2025

  • 13 Последния Софиянец

    8 2 Отговор

    До коментар #11 от "Промяна":

    Колко ти плаща 🐷?

    16:21 12.10.2025

  • 14 Лъжеш ли?

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Защо на мен никой не ми предлага пари да гласувам?

    Коментиран от #16

    16:26 12.10.2025

  • 15 Няма значение

    8 1 Отговор

    До коментар #12 от "Промяна":

    софиянеца на кого иска да е Пазарджик! Има значение дали изборът е проведен честно и нормално, а не специално назначени лелки да попълват бюлетини, протоколи и резултати! След което толупи да се пъчат, че са законно преизбрани! Па, като сте толкова влюбени в толупи и пръсета, заделяйте се с електората си в която част на България сте изкупили най много гласове и там си се възхищавайте един на друг! А не да ми се правите на управляващи на тези, които никога не са ви избирали! На мен дори Асен Василев ми е по приятен за финансов министър от Теменуга П.!

    Коментиран от #17

    16:26 12.10.2025

  • 16 Последния Софиянец

    7 1 Отговор

    До коментар #14 от "Лъжеш ли?":

    Явно не си ром.Ромските барони водят хора организирано.

    Коментиран от #21

    16:28 12.10.2025

  • 17 Промяна

    2 3 Отговор

    До коментар #15 от "Няма значение":

    15 това са си твои интерпретации АЗ лично предпочитам мъже политици мъже държавници мъже ЛИДЕРИ БЕЗ пеньоари без саботьори без шарлатани без измамници

    Коментиран от #20, #27

    16:32 12.10.2025

  • 18 Райониране ала джеримандър

    5 1 Отговор
    Така е като копторите и гетата са изкуствени пришити към големия град община. Справка Кърджали също.

    16:33 12.10.2025

  • 19 дядо

    2 3 Отговор
    браво калоянчо само твоята партия начело непокорна БЪЛГАРИЯ начело с кака корни която преватизира техноимпекс за желти сготинки къде е сега гешев които щеше дапроверява преватизацията докато се накани те взеха че го смениха

    Коментиран от #24

    16:34 12.10.2025

  • 20 Ясно!

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "Промяна":

    Вие имате спешна нужда от мъж!

    Коментиран от #25

    16:34 12.10.2025

  • 21 Анонимен

    3 1 Отговор

    До коментар #16 от "Последния Софиянец":

    Киро не беше ли ходил при софийските роми за рап училище

    16:35 12.10.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Техноимпекс

    4 1 Отговор

    До коментар #19 от "дядо":

    е приватизиран от колектив от 74 лица! Корнелия е 74 в списъка! Тиквите приватизираха цяла България и са начело еднолично в списъка!

    16:36 12.10.2025

  • 25 Промяна

    1 1 Отговор

    До коментар #20 от "Ясно!":

    Имам си в изобилие у дома Говоря за политиката за парламента за управлението на държавата ни

    16:36 12.10.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Да де, ама

    4 1 Отговор

    До коментар #17 от "Промяна":

    вече не си герб леля, а си герб баба. Сбръчкана си, но Тиквата може и да ти обърне внимание.

    Коментиран от #30

    16:37 12.10.2025

  • 28 Емигрант

    4 1 Отговор
    Аз от години говоря, че населението на България е предимно от пещерни диваци, но тези диваци ми правят забележка и видите ли се обиждали ха ха ха ! Тази територия се управлява от ИЛИТЕРАТИТЕ Тиквуний и Намагмитения тлъст червей, каква отврат на съществуване с такива подобия на хомосапиенс ? Дори вече и война не може да помогне на такова пещерни племе което се размножава единствено защото е потомък на индиочалгарска нация, отричаща образованието !

    16:37 12.10.2025

  • 29 Факт

    3 2 Отговор
    Днес в Пазарджик се провеждат местни избори. Особено висока е активноста в ромските квартали "Изток" и "Токайто" които са половината от населението на града. На обяд в града с колона от 32 автомобила пристигна и бившия евродепутат Бaрeков. Тежки yлични сблъсъци има и в момента между гражданите дошли с Бареков и тyмби роми от ДПС които скандират "Бyгари, България е наша а вашите деца ще са ни роби ...Делян Делян"...Бaрeков предава на живо с видео-
    Купувачи на гласове от цялата страна и МВР – Ново начало се обединиха в Пазарджик, за да осигурят шокиращ резултат за Пеевски на изборите в бастиона му (Видео)

    Пеевски Пазарджик ДимитърАврамов Избори купенвот МВРНовоНачало ДПС ХалилЛетифов

    “Купувачи на гласове от цяла България, съединявайте се”, това е мотото, с което протича извънредният вот за местен парламент в Бастиона на Делян Пеевски – Пазарджик. Вотът е повод Дeбелото да покаже мускули и да се види, че кара влака в МВР на прага и на неизбежните парламентарни избори след краха на настоящето правителство.
    Пеевски прави избори по бaйгaньовски с армията си от купувачи на гласове от цяла България. Начело на армията ромски барони са депутатите Димитър Аврамов от Монтана и Халил Летифов от Стара Загора.

    Всички новини в реално време в нашите канали в Телеграм и Вайбър:

    Коментиран от #36, #37

    16:39 12.10.2025

  • 30 Промяна

    1 2 Отговор

    До коментар #27 от "Да де, ама":

    Мога само да се смея на вашите шеги А вие защо не направите партия и да управлявате вместо да пишете тук Действайте докажете се наистина

    16:40 12.10.2025

  • 31 Факт

    2 0 Отговор
    Не разбрахме само кои партии участват в изборите!

    16:42 12.10.2025

  • 32 АГАТ а Кристи

    0 0 Отговор
    Ако с гнусната помощ на армията "освободителка" не бяхте завзели властта през 1944 г и последвалите репресии от ваша страна срещу цял един народ, сега нещата щяха да бъдат нормални, "другарю" комунист !!!

    16:44 12.10.2025

  • 33 Анонимен

    1 1 Отговор
    Бареков не беше ли ГЕРБ?

    Коментиран от #38

    16:45 12.10.2025

  • 34 АГАТ а Кристи

    0 0 Отговор
    Ако с гнусната помощ на армията "освободителка" не бяхте завзели властта през 1944 г и последвалите репресии от ваша страна срещу цял един народ, сега нещата щяха да бъдат нормални, "другарю" комунист !!!

    16:47 12.10.2025

  • 35 Прав си!

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "Промяна":

    Няма по противни същества от простата и крадлива герберска Тиква Борисов и охраненото му аверче ПееФ

    16:50 12.10.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Хора на БОЕЦ също са там

    1 1 Отговор

    До коментар #29 от "Факт":

    Има много видеа в профила на движението как са извършили граждански арести на рoмски барони. Георги Георгиев лидер на БОЕЦ ги е публикувал и написал " споделяйте". Човек на име Ангел Христов близък на Бaреков е пратил в кoма рoмско лице което ги е нападнало от близък kaтyн. Георги Георгиев БОЕЦ
    В ПАЗАРДЖИК и околните села е война! Мафията на Пеевски купува гласове под чадъра на МВР!
    Дани Кyчето, Дани Лeкето, Борко Параджията и цялата менажерия на Пеевски в действие!
    ПОЛИЦИЯТА изземва телефоните на хората, които са заснели дилърите и унищожава записите.
    БОЕЦ сме на място и даваме отпор. С хората на Бареков ще ги неутрализираме.
    БОЕЦ

    16:54 12.10.2025

  • 38 Мисля само 1 партия е имал

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Анонимен":

    ББЦ от която бе избран за Европейски депутат. Сега е основал движение "Будна България"

    16:55 12.10.2025

