КНСБ отговори на Домусчиев

КНСБ кани Конфедерацията на работодателите индустриалци в България и всички национално представителни работодателски организации, както и КТ "Подкрепа" на задълбочен разговор по ключови теми, включително и за промяна в данъчната система у нас, съобщава БНР.

Така профсъюзната централа отговаря на днешните твърдения на председателя на КРИБ Кирил Домусчиев, че КНСБ се държи като "радикална политическа организация", след като предлага вдигане на данъци и осигуровки.

Домусчиев призова фирмите членове на КРИБ да прекратят всякакви разговори с КНСБ, тъй като по думите му синдикалните предложения ще доведат страната ни до "румънски сценарий на инфлационна и дългова криза".

В последвалата позиция на КНСБ се подчертава, че призивите за прекратяване на социалния диалог будят тревога за погазване на демократичните практики, като предлаганата публична дискусия не е самоцел, а реакция на реални дисбаланси и несправедливости.