КНСБ отговори на Домусчиев

КНСБ отговори на Домусчиев

12 Октомври, 2025 19:47

Конфедерацията кани КРИБ, КТ "Подкрепа" и работодателските организации на разговор за икономиката и данъците

Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

КНСБ кани Конфедерацията на работодателите индустриалци в България и всички национално представителни работодателски организации, както и КТ "Подкрепа" на задълбочен разговор по ключови теми, включително и за промяна в данъчната система у нас, съобщава БНР.

Така профсъюзната централа отговаря на днешните твърдения на председателя на КРИБ Кирил Домусчиев, че КНСБ се държи като "радикална политическа организация", след като предлага вдигане на данъци и осигуровки.

Домусчиев призова фирмите членове на КРИБ да прекратят всякакви разговори с КНСБ, тъй като по думите му синдикалните предложения ще доведат страната ни до "румънски сценарий на инфлационна и дългова криза".

В последвалата позиция на КНСБ се подчертава, че призивите за прекратяване на социалния диалог будят тревога за погазване на демократичните практики, като предлаганата публична дискусия не е самоцел, а реакция на реални дисбаланси и несправедливости.


  • 1 оня с коня

    4 4 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно!Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя кофт-иГЕH !

    Коментиран от #3

    19:54 12.10.2025

  • 2 оня с коня

    4 2 Отговор
    Като се събудиш е добре да се сетиш кой управлява кoчинaта и да ги зaплюеш ,което е добро начало за деня

    19:54 12.10.2025

  • 3 Любопитно

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    Къде е бил акъла на майка ти че не те е прекарала с машината за кайма преди да е минал третия месец от зачеването, кой ли знае с кой наркоман се е манръсала?

    19:55 12.10.2025

  • 4 само питам

    6 0 Отговор
    зеленски как е днес?

    50 публикаций а нищо за зеления накорман?

    сралЛИ Е?

    ПИКАЛли е?

    жив ли е?

    как е ? смръкнал ли е няколко линийки и да каже че тия дни ще превзема МОСКВА?

    19:55 12.10.2025

  • 5 Сталин

    5 0 Отговор
    Домуса ще го правим на бекон и пържоли ,Коледа идва,заедно с Прасето от дъпъсъ

    20:00 12.10.2025

  • 6 Сит на гладен

    4 0 Отговор
    не вярва - народна приказка.

    20:03 12.10.2025

  • 7 Мда

    2 0 Отговор
    Гербавите кнсб и криб се сдърпаха...

    20:05 12.10.2025

  • 8 Пич

    2 0 Отговор
    Поздравиха ви с " Приказка за двата боклука "!

    20:05 12.10.2025

