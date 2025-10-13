Новини
Първи резултати: ДПС Ново начало ще има най-много общински съветници в Пазарджик

13 Октомври, 2025 04:22, обновена 13 Октомври, 2025 04:34 1 445 25

  • избори-
  • кметове-
  • съветници

ДПС и БСП спечелиха кметските избори в две села край Хасково, в трето ще има балотаж

Първи резултати: ДПС Ново начало ще има най-много общински съветници в Пазарджик - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Междинните резултати от Общинската избирателна комисия очертават ДПС-Ново начало като първа политическа сила в Пазарджик, предаде БНР. На втора позиция са ПП-ДБ, следвани от БСП и ГЕРБ. Преди окончателните резултати и разпределението на мандатите в новия 41-местен парламент можем да кажем, че границата преминават ПП "Свобода", "Възраждане" и листата на бившия кмет Тодор Попов. Засега под чертата са "Величие", "Меч" и ИТН.

Пред "Хоризонт" заместник-председателят на ДПС-Ново начало Радослав Ревански заяви:

"Показваме, че наистина хората не само в държавата, и конкретно в Пазарджик, желаят ново начало за града и ние като политическа партия, която, смея да кажа, е най-сериозната в България, ще направим всичко възможно, което обещахме на хората, да го изпълняваме, а именно да дадем нов тласък за града и за общината."

Гласуването премина в напрегната атмосфера, с ниска избирателна активност - 35 процента и рекорден брой наблюдатели. Беше белязано и от десетки сигнали за купен вот. Още в началото на изборния ден се създаде напрежение между наблюдатели и членове на секции:

"Валят заплахите към нас, че ще бъдем вкарани в затвора. Цялото положение е хаос."

"Ако някой се чувства заплашен, е нови наказателна отговорност, то има защо, защото явно законът не се спазва и имаме нарушения."

Голямата ескалация дойде от село Огняново, където наблюдатели и политици направиха граждански арест на трима души, за които се твърдяло, че предлагат пари срещу глас:

"Има сигнал от хората в село Огняново, че тука се извършват разпитвания, раздавания на пари и решихме да идем да проверим."

Задържаните от наблюдателите отрекоха да са търговци на гласове:

"Казах, не съм тук да купувам и да продавам гласове."

От полицията заявиха, че при обиските на автомобилите и на тримата мъже не са открити доказателства за изборна търговия. И докато село Огняново стана център и за наблюдатели и за партийни представители, в село Алеко Константиново за кратко време гласуваха 300 души.

Кметове на две от три села в област Хасково, в които имаше предсрочни частични избори за кмет на населено място, вече са избрани. В димитровградското село Черногорово ще има балотаж идната неделя. Това съобщиха за БТА от Общинските избирателни комисии (ОИК) в Минерални бани, Димитровград и Харманли.

В село Боян Ботево, община Минерални бани, новият кмет е Вилдан Мехмед, излъчена от Движение за права и свободи. Тя бе и единствен претендент, след като съперникът ѝ, издигнатият от Инициативен комитет Шабанали Мехмед се отказа от надпреварата. Мехмед получи 285 гласа от общо 638 избиратели. От тях 31 са зачеркнали квадратчето "Не подкрепям никого". Избирателната активност е 50,94 процента.

В харманлийското село Славяново независимият Николай Балабанов победи с 207 гласа Радко Кьосев от БСП-Обединена левица, който получи 72 гласа. В селото правото да пуснат бюлетина имаха 509 души. Балабанов бе кмет от местния вот през 2023 година, но бе отстранен от поста в края на март т. г. след получени сигнали за несъвместима с длъжността му търговска дейност.

В димитровградското село Черногорово кандидатката на ГЕРБ Лидия Молева събра 193 гласа. За Христина Статева от Движение за права и свободи вота си дадоха 148 души, а за издигнатия от Инициативен комитет Петьо Петков гласуваха 129 избиратели. Така идната неделя на балотаж отиват Молева и Статева, реши ОИК.

Изборите започнаха и на трите места в спокойна обстановка. В хода на вота бе заведен само един сигнал за незаконна агитация в село Славяново, но ОИК-Харманли го счете са неоснователен.

Решенията и на трите ОИК могат да бъдат обжалвани в Административния съд в Хасково.

При 64% избирателна активност е приключило гласуването за кмет на петричкото село Беласица, съобщиха от Общинската избирателна комисия. Правото си на глас са упражнили 561 души, които гласуваха в две секции. Гласоподавателите с право на глас по предварителни списъци бяха около 960 човека.

Изборният ден в населеното място започна в 07:00 ч. и приключи в 20:00 ч. Не са постъпили сигнали за нарушения. От Общинската избирателна комисия очакват протоколите за проведените частични местни избори.

Изборите в Беласица се наложиха заради подаване на оставка на досегашния кмет Велик Филчев. Датата за частичните избори беше определена с Указ №72 на президента. В момента длъжността кмет на село Беласица се изпълнява временно от Величка Спасова, до полагането на клетва на новоизбрания кмет.

Без нарушения приключиха изборите за кмет на поповското село Зараево. Избирателната активност към 20:00 часа е 62 процента, съобщи за БТА председателят на Общинската избирателна комисия (ОИК) в Попово Галин Цанков.

Правото си на глас на частичните избори за кмет на кметство село Зараево упражниха 472 граждани от общо 752 имащи това право.

Според междинните резултати през деня, избирателната активност към 11:00 часа бе 18,3 процента, а в 16:00 часа бе малко над 47 на сто.

Резултатите от вота на жителите на Зараево се очаква до края на деня, каза още председателят на ОИК – Попово.

При близо 30 на сто избирателна активност приключиха днешните частичните местни избори в старозагорското село Хрищени. Това съобщава на официалния си сайт Общинската избирателна комисия (ОИК) в 27-и Многомандатен избирателен район (МИР).

До урните са отишли 435 от имащите право на глас 1484 души или това са 29,31 на сто.

Изборният ден в двете сформирани секции в населеното място е приключил, се казва още в съобщението на ОИК.

БТА припомня, че двама кандидати се борят на частичните местни избори за кмет на кметство в село Хрищени.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Аби

    25 2 Отговор
    Ужас. Това беше невъзможно без копуване на гласове в Пазарджишко

    04:43 13.10.2025

  • 2 Магнитски

    29 2 Отговор
    Така е!!! В една кочина винаги свинете печелят изборите. Честито на печелившите!

    Коментиран от #18

    04:52 13.10.2025

  • 3 Николай Бареков бивш евродепутат

    20 1 Отговор
    Гледай Пазарджик - Мисли за България!

    ДПС Пеевски изкупи електората на ГЕРБ който се срина на 4-та политическа сила в Пазарджик!

    ИТН е под 2 процента и не вкарва общински съветници!

    Бившият бастион на ГЕРБ - град Пазарджик стана бастион на Пеевски!

    Ако не бяхме ние гражданските активисти Пеевски щеше да има над 50 процента!

    "ДПС (абревиатурата за вота на "Ново начало") - 17.43%, ПП-ДБ - 11.43%, БСП - 9.07%. Това е водещата тройка при преброени малко след полунощ 13.25% от протоколите на изборите за общински съвет в Пазарджик. Следват ГЕРБ с 8.69%, "Свобода" (на бизнесмена и общински съветник Румен Димитров) с 7.3%, ВМРО (бившият кмет Тодор Попов) с 6.05%. По-пълна картина за резултата ще има в следващите часове."

    Коментиран от #14, #15

    04:53 13.10.2025

  • 4 Анджо

    14 0 Отговор
    Движението за права и свободи да не стана вече Българско движение.

    04:57 13.10.2025

  • 5 Българин

    28 1 Отговор
    България си заминава. Тези избори показват цялата разруха и тотална корупция.

    Коментиран от #8

    05:02 13.10.2025

  • 6 ккк

    22 0 Отговор
    Не гласувайте и това ви очаква

    05:06 13.10.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 оня с коня

    6 1 Отговор

    До коментар #5 от "Българин":

    БГ-то Ще се оправи само и единственно!Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя кофт-иГЕH !

    05:21 13.10.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 боги

    18 1 Отговор
    Нормално е защото пазарджик е циганско-мюсюлмански анклав и техния глас (който се купува лесно) решава всичко.
    А Пеевски умее да пазарува.
    Въпроса е от къде толкова безотчетни пари?

    Коментиран от #11

    05:22 13.10.2025

  • 11 Скоро излязла информация

    8 0 Отговор

    До коментар #10 от "боги":

    Пеевски получава 100 млн.месечно отчисления от министерствата формално на ИТН предимно този на транспорта. Отделно милиардите от Булгартабак ,КТБ, Лафка и други. Пеевски се е хвалил че може да купи на парламентарни избори с неговото МВР 1 милион човека по 100 лева = 100 милиона. Които са отчисленията за него на месец от министерствата. Но ще биело много на очи и ще купел 500 хиляди за 50 милиона.

    05:28 13.10.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Евгени от Алфапласт

    9 1 Отговор
    М.а.н.г.а.с.а.р.яните измениха на баце. 4-ти, смятай, даже ппд.е.б.и.л.и.те са пред него. Бацко отече.🤣

    Коментиран от #16

    05:33 13.10.2025

  • 14 Намагнитен Евроатлантик антисоросоид

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "Николай Бареков бивш евродепутат":

    Накрая всички ще ми седнете в скута !

    05:37 13.10.2025

  • 15 А и Възраждане се срива

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "Николай Бареков бивш евродепутат":

    При преброени досега протоколи е на 5%

    05:38 13.10.2025

  • 16 Анонимен

    3 8 Отговор

    До коментар #13 от "Евгени от Алфапласт":

    Пред Борисов са защото този Барек и Гошо тъпия Боец какво търсеха в Пазарджик КУПУВАХА гласове за Шарлатаните Биеха Гражданите Тероризъм

    Коментиран от #17

    05:40 13.10.2025

  • 17 Промяна

    4 2 Отговор

    До коментар #16 от "Анонимен":

    Ти онова неграмотното ченге Промяна ли си? Или задавам излишни отговори?

    05:43 13.10.2025

  • 18 И там

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "Магнитски":

    да се готвят за безводие, наводнения, разбити улици и площади, изсечени гори с фотоволтаици и перки... честитооо, да пукат шампанското и зарята!!!! И другия път когато циганите гласуват българите пак да си поркат ракията в барчето!!!

    05:48 13.10.2025

  • 19 Коста

    3 2 Отговор
    Спасението е в задължителното гласуване! Само това ще сведе до минимум силата на купения и корпоративен вот!

    05:51 13.10.2025

  • 20 тиго

    6 0 Отговор
    Ето до това водят ония дето не гласуват .добре ли ви е ?П0Mиaри осакатявате България ,децата ни ,бъдещети им ,живота им ,П0Mиaри дето си седите дома и викате „ аз на тия ще им е..... май....“ Е успяхте да ни е.....майк............ доволни ли сте ! Ви ба ///пyшката мakя!

    06:06 13.10.2025

  • 21 Цганите са основната

    6 0 Отговор
    Електорална маса на ГЕРП и ДПС.
    Ама ние това си го знаехме. За това гражданите се впуснаха да арестувт купувачи на гласове!
    Скоро, щетима и други арести и Народен съд!

    06:10 13.10.2025

  • 22 тиго

    1 0 Отговор
    Сега вече НИЕ мнозинството поне засега , ще се съобразяваме с малцинството !Браво на всички които го докараха до това положение ,пожелавам ви децата ви да учат с лилавата маса ! Да се интегрират с тях да им научат езика и да ви доведат зет или булка от лилавите ! Па се оправяйте както ни оправихте и нас нормалните,сега лилавите ще оправят и вас!

    06:32 13.10.2025

  • 23 ООрана държава

    2 0 Отговор
    Изборния кодекс иди0ти

    06:37 13.10.2025

  • 24 Браво

    1 0 Отговор
    Докато има Възраждане, ще има и победа на Ново начало.

    06:40 13.10.2025

  • 25 тиго

    1 0 Отговор
    Искрено съжалявам нормалните хора в Пазарджик ! Тези които сте гласували ви прецака тази мътна п0Mиa наречена „Не гласуващи„

    06:40 13.10.2025

