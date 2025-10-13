Първи резултати: ДПС Ново начало ще има най-много общински съветници в Пазарджик

Междинните резултати от Общинската избирателна комисия очертават ДПС-Ново начало като първа политическа сила в Пазарджик, предаде БНР. На втора позиция са ПП-ДБ, следвани от БСП и ГЕРБ. Преди окончателните резултати и разпределението на мандатите в новия 41-местен парламент можем да кажем, че границата преминават ПП "Свобода", "Възраждане" и листата на бившия кмет Тодор Попов. Засега под чертата са "Величие", "Меч" и ИТН.



Пред "Хоризонт" заместник-председателят на ДПС-Ново начало Радослав Ревански заяви:



"Показваме, че наистина хората не само в държавата, и конкретно в Пазарджик, желаят ново начало за града и ние като политическа партия, която, смея да кажа, е най-сериозната в България, ще направим всичко възможно, което обещахме на хората, да го изпълняваме, а именно да дадем нов тласък за града и за общината."



Гласуването премина в напрегната атмосфера, с ниска избирателна активност - 35 процента и рекорден брой наблюдатели. Беше белязано и от десетки сигнали за купен вот. Още в началото на изборния ден се създаде напрежение между наблюдатели и членове на секции:



"Валят заплахите към нас, че ще бъдем вкарани в затвора. Цялото положение е хаос."



"Ако някой се чувства заплашен, е нови наказателна отговорност, то има защо, защото явно законът не се спазва и имаме нарушения."



Голямата ескалация дойде от село Огняново, където наблюдатели и политици направиха граждански арест на трима души, за които се твърдяло, че предлагат пари срещу глас:



"Има сигнал от хората в село Огняново, че тука се извършват разпитвания, раздавания на пари и решихме да идем да проверим."



Задържаните от наблюдателите отрекоха да са търговци на гласове:



"Казах, не съм тук да купувам и да продавам гласове."



От полицията заявиха, че при обиските на автомобилите и на тримата мъже не са открити доказателства за изборна търговия. И докато село Огняново стана център и за наблюдатели и за партийни представители, в село Алеко Константиново за кратко време гласуваха 300 души.

Кметове на две от три села в област Хасково, в които имаше предсрочни частични избори за кмет на населено място, вече са избрани. В димитровградското село Черногорово ще има балотаж идната неделя. Това съобщиха за БТА от Общинските избирателни комисии (ОИК) в Минерални бани, Димитровград и Харманли.



В село Боян Ботево, община Минерални бани, новият кмет е Вилдан Мехмед, излъчена от Движение за права и свободи. Тя бе и единствен претендент, след като съперникът ѝ, издигнатият от Инициативен комитет Шабанали Мехмед се отказа от надпреварата. Мехмед получи 285 гласа от общо 638 избиратели. От тях 31 са зачеркнали квадратчето "Не подкрепям никого". Избирателната активност е 50,94 процента.



В харманлийското село Славяново независимият Николай Балабанов победи с 207 гласа Радко Кьосев от БСП-Обединена левица, който получи 72 гласа. В селото правото да пуснат бюлетина имаха 509 души. Балабанов бе кмет от местния вот през 2023 година, но бе отстранен от поста в края на март т. г. след получени сигнали за несъвместима с длъжността му търговска дейност.



В димитровградското село Черногорово кандидатката на ГЕРБ Лидия Молева събра 193 гласа. За Христина Статева от Движение за права и свободи вота си дадоха 148 души, а за издигнатия от Инициативен комитет Петьо Петков гласуваха 129 избиратели. Така идната неделя на балотаж отиват Молева и Статева, реши ОИК.



Изборите започнаха и на трите места в спокойна обстановка. В хода на вота бе заведен само един сигнал за незаконна агитация в село Славяново, но ОИК-Харманли го счете са неоснователен.



Решенията и на трите ОИК могат да бъдат обжалвани в Административния съд в Хасково.

При 64% избирателна активност е приключило гласуването за кмет на петричкото село Беласица, съобщиха от Общинската избирателна комисия. Правото си на глас са упражнили 561 души, които гласуваха в две секции. Гласоподавателите с право на глас по предварителни списъци бяха около 960 човека.

Изборният ден в населеното място започна в 07:00 ч. и приключи в 20:00 ч. Не са постъпили сигнали за нарушения. От Общинската избирателна комисия очакват протоколите за проведените частични местни избори.

Изборите в Беласица се наложиха заради подаване на оставка на досегашния кмет Велик Филчев. Датата за частичните избори беше определена с Указ №72 на президента. В момента длъжността кмет на село Беласица се изпълнява временно от Величка Спасова, до полагането на клетва на новоизбрания кмет.

Без нарушения приключиха изборите за кмет на поповското село Зараево. Избирателната активност към 20:00 часа е 62 процента, съобщи за БТА председателят на Общинската избирателна комисия (ОИК) в Попово Галин Цанков.



Правото си на глас на частичните избори за кмет на кметство село Зараево упражниха 472 граждани от общо 752 имащи това право.



Според междинните резултати през деня, избирателната активност към 11:00 часа бе 18,3 процента, а в 16:00 часа бе малко над 47 на сто.



Резултатите от вота на жителите на Зараево се очаква до края на деня, каза още председателят на ОИК – Попово.

При близо 30 на сто избирателна активност приключиха днешните частичните местни избори в старозагорското село Хрищени. Това съобщава на официалния си сайт Общинската избирателна комисия (ОИК) в 27-и Многомандатен избирателен район (МИР).

До урните са отишли 435 от имащите право на глас 1484 души или това са 29,31 на сто.

Изборният ден в двете сформирани секции в населеното място е приключил, се казва още в съобщението на ОИК.

БТА припомня, че двама кандидати се борят на частичните местни избори за кмет на кметство в село Хрищени.