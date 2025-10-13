Новини
Красимир Вълчев: Бих инициирал дебат за ограничаване на социалните мрежи, телефоните вредят на учениците

Красимир Вълчев: Бих инициирал дебат за ограничаване на социалните мрежи, телефоните вредят на учениците

13 Октомври, 2025 05:49, обновена 13 Октомври, 2025 04:53 546 7

  • красимир вълчев-
  • министър-
  • образование

Нашите ученици се справят добре до 4-и клас. След това те натрупват дефицити и се демотивират, заяви министърът

Красимир Вълчев: Бих инициирал дебат за ограничаване на социалните мрежи, телефоните вредят на учениците - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

"Средната оценка на изпита по математика за 6. клас, който се проведе на 3-и октомври, е среден 3.42. Целта е диагностика, оценките се записват в дневника по преценка на учителя и по желание на ученика. Основният проблем е с математика, физика, химия. Нашите ученици се справят добре до 4-и клас. След това те натрупват дефицити и се демотивират“.

Това каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев пред bTV, цитиран от ФОКУС.

"Учениците се справят трудно с практическите задачи, както и с геометричните. Изготвили сме списък от мерки – базовото е учебните програми, практически задачи, използване на часове за разширена подготовка по математика“, посочи още той.

По думите на министъра ако родителите, които сега оспорват в съда промените в НВО по математика след 7-и клас спечелят, изпитът ще се проведе с повече практически задачи, без да се включват природните науки.

Забраната за телефони в училище

"Телефоните и продължителното стоене пред екраните имат зловредно въздействие. Все повече страни започват да ограничават и социалните мрежи – Австралия ограничи, този разговор се води и във Франция. Аз бих инициирал един такъв дебат, въпреки че малко излиза извън тясната ми секторна компетентност. Имаме достатъчно данни, че има зловредно въздействие – те пречат на образуването на префронталната част на мозъка, която е свързана с най-важните умения като концентрация, критично мислене, планиране. Тя се развива до 20-25 години тази част на мозъка и според изследвания вредите са 5 пъти по-големи, отколкото при алкохолизъм“, коментира министър Вълчев пред bTV.

По думите му времето, прекарано пред екраните може да се използва за развиването на много други умения.

"Сред 89 държави нашите ученици са едни от тези, които прекарват най-много време пред екраните, на второ място сме, но по процент на разсейване, сме на първо. Видеосъдържанието има най-вредно въздействие при децата, има и елемент на пристрастяване“, каза още образователният министър.

По думите му в 830 училища от общо 2300 са изцяло ограничени телефоните, това са 35%, а в останалите са ограничени за една част от учениците. Всяко училище е намерило модела за съхранение на устройствата.

Предметът "Добродетели и религии“

Имаше внушения, че ще се учи задължително. Тази седмица отново ги чухме. Нито едно дете няма да учи Религия против волята му. Предметът ще се преподава от педагогически специалисти, това е час по възпитание в добро. Ако има елементи на религия, те ще са изцяло в опознавателен план.

По думите му предметът "Добродетели и религии“ ще са изучава най-рано в училище от по-следващата учебна година - 2027/2028.

Образователният министър посочи още, че ще има увеличение на учителските заплати през 2026 г., но все още не са ясни параметрите на това увеличение.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лост

    5 0 Отговор
    С тези тестове до никъде няма да стигнат.А Вълчев да си замисли,че основният им проблем е българския език.Като не могат да прочетат правилно и разберат значението,как да решат задачите?

    Коментиран от #7

    04:57 13.10.2025

  • 2 ало галфон

    2 0 Отговор
    НЕ МОЖЕ да караш Военни,Полиция,Митница и т.н. да работят - това са СЛУЖИТЕЛИ И РАБОТАТА ИМ Е ДА СЛУЖАТ

    05:00 13.10.2025

  • 3 ЕЙплашипутарник

    5 0 Отговор
    Заболяване е да сиГербав! Това гарантира, че си пъленДегенеpат!

    05:01 13.10.2025

  • 4 оня с коня

    2 0 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно!Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя кофт-иГЕH !

    05:02 13.10.2025

  • 5 виCЕРАфостатаБ0КЛУЦИ отФAКТИ

    3 0 Отговор
    Като се събудиш е добре да се сетиш кой управлява кoчинaта и да ги зaплюеш ,което е добро начало за деня

    05:03 13.10.2025

  • 6 Дупничанин

    2 0 Отговор
    Ти земи организирай дебат що са И функционално неграмотни освен другото. И се сопри с лъжите, че почваш на гербесък да мязаш!

    05:48 13.10.2025

  • 7 Има нещо

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Лост":

    Много вярно в думите ти

    06:19 13.10.2025

