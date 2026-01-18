Новини
Гроздан Караджов: Несъстоятелно е в 12 без 5 да се води дебатът за машинния вот

18 Януари, 2026 21:36, обновена 18 Януари, 2026 20:40 692 21

  • гроздан караджов-
  • министър-
  • политика

За 14 дни пощите обменили 63 млн.лв, заяви министърът

Гроздан Караджов: Несъстоятелно е в 12 без 5 да се води дебатът за машинния вот - 1
Снимка: bTV
News.bg News.bg

Пощите се справят безупречно с обмяната на левовете с евро. Това заяви пред bTV министърът на транспорта в оставка Гроздан Караджов.

Има проблеми, но се реагира веднага. Охраната на пощите е подсилена, категоричен бе той. Има интерес към обмяната, заяви Караджов. 63 милиона лева са отменени за 14 дни в пощите. На 2230 места се обменят парите. Има завишен интерес.

В момента процесът на обмяната на лева с евро върви гладко. Няма го апокалипсиса, категоричен бе той и изтъкна, че от всички държави се справяме най-добре с въвеждането на новата валута. Чухме много ясно гласа на протеста, заяви Гроздан Караджов. Аз съм за машинно, електронно гласуване, обяви министърът.

Той обаче смята, че е несъстоятелно в 12 без 5 да се води дебата за машинния вот.

Реформата в БДЖ закъснява с повече от 25 години, по мнението му. В момента се намираме в транспортен хаос, смята министърът. Затова е нужен закон за обществения транспорт. Без него можем да загубим над 600 милиона евро и да се счупи бюджетът за 2026.


Поставете оценка:
Оценка 1.1 от 9 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Комунистически ценности

    7 2 Отговор
    Гроздан Караджов: Несъстоятелно е в 12 без 5 да се води дебатът за машинния вот, понеже машините са по - важни от хората!

    20:43 18.01.2026

  • 2 Несъстоятелни сте морално

    24 1 Отговор
    Народа ви изрита нахалници. Палячо.

    20:44 18.01.2026

  • 3 Промяна

    9 2 Отговор
    Тези от бога...теене,кра...дене и дала...вери са забравили ,че са човеш..ки същества,много тъжно...

    20:44 18.01.2026

  • 4 Ти си

    20 2 Отговор
    несъстоятелен, мухльо

    20:45 18.01.2026

  • 5 Боклуците на Боклука

    15 1 Отговор
    Ако беше 6 без 10,ще да бъде друго 🤣😅

    20:47 18.01.2026

  • 6 Фен на гербаджиичето Боби

    9 2 Отговор
    Бати боби обича да спи с подобни мъже на екрана.

    20:47 18.01.2026

  • 7 хаха

    13 2 Отговор
    Ама не е "несъстоятелно" да премахнеш изцяло гласуването с машини А?
    хахаха
    Типични лъжливи ориенталски неандерталци.

    Каквито избирателите, такова и това добиче.

    20:47 18.01.2026

  • 8 Дада

    14 3 Отговор
    Изключително противен гамен страхлив пес от чалгарите е тоя Караджов . Народа като го хвана на улицата за еврото тоя плю по еврото и каза че и той не го е искал а после като се отърва по студиата съвсем друго говори и брани еврото,а сега плюе по машините щото машините ще пречат на ци.га.ните да гласуват и да бъдат купени от мафията която го закриля този гамен и го е назначила, сиреч тоя крадлив бай га.ньо иска ци.га.ните да могат да гласуват на хартията щото нямат мозък за машините

    20:48 18.01.2026

  • 9 Мнение

    7 1 Отговор
    Ако в 12 без 5 не се води този дебат в 12 и пет ще се насрочват нови избори. Харесва ли се или не - това е положението.

    20:48 18.01.2026

  • 10 Тоя

    13 2 Отговор
    пак пробутва тъпи клишета и вмирисани селски хитрини !

    20:49 18.01.2026

  • 11 Прав е

    3 6 Отговор
    Ама мислят ли

    20:50 18.01.2026

  • 12 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    8 1 Отговор
    ВСИЧКИ БОКЛУЦИ
    С ГРЪМКИ ДУМИ....

    20:52 18.01.2026

  • 13 Карадов

    12 1 Отговор
    ИЗЛЪЧВАНЕТО ТИ Е КАТО НА ТАРИКАТ- ЛЪЖЕЦ. СОРИ....

    20:52 18.01.2026

  • 14 аз мисля,

    7 1 Отговор
    че Караджов е крайно несъстоятелен.

    20:53 18.01.2026

  • 15 Да,бе

    7 0 Отговор
    Гроздьо,що с късия Наско не потърсите още пет левента,като вас пък все някоя сляпа Снежанка ще изскочи от храстите...Или храмава и глухоняма..

    20:54 18.01.2026

  • 16 Госあ

    4 0 Отговор
    Китай можеше да оправят железниците, а Фраматом да доокомплектоват руските реактори на Белене 🤷🏻

    20:55 18.01.2026

  • 17 Лост

    6 0 Отговор
    Несъстоятелно е да се разхожда влак с два вагона от София до Бургас и навсякъде да му дават път , за да стигне за шест часа без пет минути.

    21:03 18.01.2026

  • 18 Цвете

    4 0 Отговор
    МАЙ ВИ Е ШУБЕ, ЧЕ ЩЕ ГЛЕДАТЕ ИЗБОРИТЕ ОТ МАЛКИЯ ЕКРАН? БЛАГОДАРЯ ЗА " ДОВЕРИЕТО " ,КОЕТО МНОГО БЪЛГАРИ ВИДЯХА ВЪВ ВАШЕ ЛИЦЕ. ПРОДАЖНИЦИ ДО ПОСЛЕДНО .АДИО КАРАДЖОВ. 🤔👎🙄😅🇧🇬

    21:09 18.01.2026

  • 20 Хасим

    1 0 Отговор
    Лъжеш до последно ,Караджов. В наше село продължават само по 500 евро максимум да сменя пощата и то само на трима за деня. 3000 лв на ден обменят , а няма банкомат ,банка и обществен транспорт от повече от 30 години за едни около 1800 човека село. Това на 50 км. от Варна идиотино крадлив и лъжлив. само кмита от ДПС-НН и родата му не могат още да си сменят парите щото много , а и секретарката с родата и приятели . Тя все там виси при пощаджийката ,при пачките. Д а се чудиш на кого е секретарка и за къв чеп зеле не става. След пощата ще я видиш на партийните партита и агитация с пакетите помощи. Дори и смяната на парите през тях минава . После ИНТ - власт искали . Е няма- всичко е роднинско на ГЕРБ и ДПС-НН което тук отдавна е все едни и същи фамилии крадци феодали . Бог високо -цар далеко . Проклета държава.

    21:13 18.01.2026

  • 21 Родина

    1 0 Отговор
    Я , кажи за БДЖ и Ивкони . Кой , сложи ръка на
    транспорта на цялата държава ? Сарафов, спи!

    21:16 18.01.2026

