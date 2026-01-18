Гроздан Караджов: Несъстоятелно е в 12 без 5 да се води дебатът за машинния вот

Пощите се справят безупречно с обмяната на левовете с евро. Това заяви пред bTV министърът на транспорта в оставка Гроздан Караджов.
Има проблеми, но се реагира веднага. Охраната на пощите е подсилена, категоричен бе той. Има интерес към обмяната, заяви Караджов. 63 милиона лева са отменени за 14 дни в пощите. На 2230 места се обменят парите. Има завишен интерес.
В момента процесът на обмяната на лева с евро върви гладко. Няма го апокалипсиса, категоричен бе той и изтъкна, че от всички държави се справяме най-добре с въвеждането на новата валута. Чухме много ясно гласа на протеста, заяви Гроздан Караджов. Аз съм за машинно, електронно гласуване, обяви министърът.
Той обаче смята, че е несъстоятелно в 12 без 5 да се води дебата за машинния вот.
Реформата в БДЖ закъснява с повече от 25 години, по мнението му. В момента се намираме в транспортен хаос, смята министърът. Затова е нужен закон за обществения транспорт. Без него можем да загубим над 600 милиона евро и да се счупи бюджетът за 2026.
