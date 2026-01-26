Новини
Александър Маринов: Има голям риск в тези бурни времена България да остане абсолютно сама

26 Януари, 2026 23:11 499 9

  • проф. александър маринов-
  • съвет за мир-
  • румен радев

По повод участието на страната ни в Съвета за мир на Доналд Тръмп, проф. Маринов изтъкна, че това е "част от екстравагантните идеи"

Александър Маринов: Има голям риск в тези бурни времена България да остане абсолютно сама - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Румен Радев не е водил разговори с "България може" за предоставяне на партийна регистрация за предстоящите избори. Това съобщи проф. Александър Маринов в предаването "Денят ON AIR".

"Това са сериозни разговори. При цялото ни уважение, да, имаме сродни виждания по областите, по които е изразявал позиция, но това е политика. Трябва да се води разговор, не просто да ни повикат", коментира той. Според него в момента има много кандидати и желаещи да си дадат партията. В президентството остава секретарят по вътрешна политика Николай Копринков.

"Изненада ме това. Нямам обяснение, защото все пак той беше секретарят на президента по вътрешна политика. Той е човекът, който е най-близо до проблематиката, с която оттук нататък ще се заеме президентът", анализира проф. Маринов пред Bulgaria ON AIR.

По думите му това, което в минали десетилетия е било сигурно обозначение на лявото или дясното, днес не е толкова категорично и ясно.

"Най-различни партии споделят различни възгледи", допълни гостът. По повод участието на страната ни в Съвета за мир на Доналд Тръмп, проф. Маринов изтъкна, че това е "част от екстравагантните идеи".

"Все още няма яснота. Има различни опасения доколко това е конкретна инициатива за конкретен регион или има много по-големи амбиции да замени действащата система от международни организации. Вижда се цялата гама от реакции на европейски държави и политици. Не изключвам част от поведението на някои български политици да е свързано с отпадането на санкциите", анализира гостът. Залогът е много по-голям, на мнение е проф. Маринов.

"Има голям риск в тези бурни времена България да остане абсолютно сама. Скарвайки се с всички и по демонстративен начин, можем да увиснем", прогнозира той.

"Радев би могъл да промени политическата ситуация, процес на нормализация на българския политически живот", изтъкна гостът.

Проф. Маринов е на мнение, че "в едни избори няма да се разсече възела".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пенка

    1 1 Отговор
    И сам войнът е войн. Хаха, то па щото кога Бг не е била сама, нещастници.

    Коментиран от #5, #7

    23:18 26.01.2026

  • 2 Глюпости ,

    1 1 Отговор
    Тя откога си е сама , милата ...

    23:18 26.01.2026

  • 3 Име

    0 0 Отговор
    Приятни сънища!

    23:19 26.01.2026

  • 4 ШАЙКАТА РАЗБОЙКОВА ближе яко, виж ХАЯШИ

    1 0 Отговор
    НЕ СЕ ПРИТЕСНЯВАЙ БОЙКО И ШИШИ КЕ ОБЛИЖАТ НЕКОЛКО ЗАДНИЦИ И ГОТОВО. ТЕ СА БОГОВЕ В ЛИЗАНЕТО И ПРЕДАТЕЛСТВОТО НА РОД И РОДИНА.

    23:19 26.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Вече се обърках

    1 0 Отговор
    В националното следствие упорито се говори, че алкохоличката с шалчетата Мария Павлова- веният министър в правителствата на Радев, отново е стегнала багажа да му престава?
    Ако това се случи, приключвам и с него!
    Обгражда се с некадърници и компроментирани лица, а после- вървят срещу него!
    Е, за това!
    Мара пак министър!

    23:23 26.01.2026

  • 7 Потер

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пенка":

    Върви процедурата по обществена поръчка. Истинският политик има принципи.

    23:25 26.01.2026

  • 8 Няма страшно

    1 0 Отговор
    Турция е близо и ще настъпи отново вековно присъствие!

    23:39 26.01.2026

  • 9 Последния Софиянец

    0 0 Отговор
    България е във Фонда за мир на Тръмп където са най силните армии в света -САЩ, Русия, Турция, Египет, Саудитска Арабия, Пакистан.

    23:44 26.01.2026

