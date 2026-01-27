Новини
В разговор с Тръмп: Премиерът на Канада оттеглил част от критиките си, отправени в Давос

27 Януари, 2026 05:45, обновена 27 Януари, 2026 06:08 823 7

  • скот бесент-
  • майк карни-
  • доналд тръмп-
  • давос-
  • канада

Индия и Канада възнамеряват да увеличат търговията с петрол и газ

В разговор с Тръмп: Премиерът на Канада оттеглил част от критиките си, отправени в Давос - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп разговаря с канадския премиер Марк Карни. Според министъра на финансите на САЩ Скот Бесент, канадският премиер е оттеглил някои от забележките си, направени в кулоарите на Световния икономически форум в Давос по време на разговора им с американския лидер.

„Днес бях в Овалния кабинет с президента и той разговаря с премиера Карни, който много агресивно се отрече от някои много неуместни забележки, направени в Давос“, каза Бесент по Fox News, без да уточнява кои твърдения е оттеглил канадският премиер.

Министърът на финансите на САЩ добави, че Канада е обвързана със САЩ и че премиерът „трябва да прави това, което е най-добро за канадците, вместо да се опитва да прокарва глобалистка програма“.

По време на речта си в Давос, Карни, коментирайки външната политика на Тръмп, по същество призна, че дните на колективен Запад са отминали. Той също така заяви, че Канада твърдо подкрепя „уникалното право“ на Дания и Гренландия да определят бъдещето на острова в светлината на изявленията на американското ръководство за намерението му да анексира територията към Съединените щати. След това Белият дом обвини Карни в неблагодарност и оттегли поканата на Канада за Съвета за мир.

Индия и Канада възнамеряват да увеличат търговията с петрол и газ, съобщи Bloomberg.

Според съобщението Канада ще се ангажира да увеличи доставките на втечнен природен газ за Индия в замяна на увеличени доставки на петролни продукти. Освен това страните ще обявят споразумения за разширяване на инвестициите в енергетиката и ще си сътрудничат в различни енергийни сектори. Очаква се официално съобщение след среща на министрите на енергетиката на двете страни в кулоарите на Индийската енергийна седмица 2026 в Гоа във вторник.

Както отбелязва Bloomberg, този ход отразява желанието на Отава да диверсифицира износа си на фона на нарастващото търговско напрежение със Съединените щати. Канадското правителство също така търси по-прагматични отношения с основните азиатски партньори.

През октомври 2025 г. Индия и Канада се споразумяха да развиват търговията с втечнен природен газ и да инвестират в сектора за проучване и производство на петрол и газ.


Канада
Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тръмп

    3 3 Отговор
    Канада е щат на САЩ.

    05:53 27.01.2026

  • 2 Последния Софиянец

    6 0 Отговор
    През Канада американско ГМО идва в ЕС и трови децата.Все повече деца страдат от алергии и затлъстяване заради американски ГМО и пестициди.

    05:55 27.01.2026

  • 3 Демек

    5 0 Отговор
    Всички са маскари!

    05:57 27.01.2026

  • 4 Такива женички

    6 0 Отговор
    управляват развитите страни, които вече изобщо не са развити.

    05:58 27.01.2026

  • 5 Жалка шайка

    5 0 Отговор
    Желязков Очите щеше да цуне Тръмп, а оня бяга назад.

    06:12 27.01.2026

  • 6 И тоя

    1 0 Отговор
    Голем го извади, ама се оказа мек.

    06:51 27.01.2026

  • 7 Красимир Петров

    1 0 Отговор
    Всички се кланят на Тръмп

    07:14 27.01.2026

Новини по държави:
