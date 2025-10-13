Новини
„Топлофикация София“ ревизира графика за ремонти в "Дружба 2"

13 Октомври, 2025

За част от блоковете в столичния квартал спирането ще започне на 13 октомври, вместо по първоначалния план – на 20 октомври

„Топлофикация София“ обяви промени в графика за спиране на топлоподаването в столичния квартал „Дружба 2“, съобщиха от дружеството.

За част от блоковете в столичния квартал спирането ще започне на 13 октомври, вместо по първоначалния план – на 20 октомври.

Това посочи "Нова телевизия".

За още няколко блока ремонтът ще започне на 14 октомври, вместо на 3 декември. От „Топлофикация София“ посочват, че ремонтните дейности се изтеглят, за да приключат преди началото на отоплителния сезон. Актуализираният график с новите срокове е публикуван на сайта на дружеството.


  • 3 Боруна Лом

    2 0 Отговор
    ПРОСТО ЩЕ ПОДВЪРЖАТ НОВОТО БЕЗУМНО СТРОЙТЕЛСТВО С ДЪРЖАВНИ СРЕДСТВА! ТЕ ТОВА Е!

    07:22 13.10.2025

  • 4 Порнофикация Сф

    2 0 Отговор
    Абонатите ще бъдат прекарвани по график.

    07:27 13.10.2025

  • 5 оня с коня

    1 0 Отговор
    Ще спирате парното?Оставете го да си работи бе.бюджета го плаща с данъците от цяла България.Нека си работи.

    Коментиран от #9

    07:30 13.10.2025

  • 6 оня с коня

    1 0 Отговор
    Софийските жълтопаветни о-трепки се топлят за сметка на бг данъкоплатците.

    07:30 13.10.2025

  • 7 град КОЗЛОДУЙ

    1 0 Отговор
    бай тошо е виновен , защото не ги направи тия тръби от титан, да държат по 300 години.

    07:31 13.10.2025

  • 8 Ти да видиш

    1 0 Отговор
    Разпиляната при ремонта топлоенергия ще се начисли ли на абонатите?

    Коментиран от #10

    07:48 13.10.2025

  • 9 Ти да видиш

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "оня с коня":

    Бизнес с плащане от държавата. Пак ли ще строим комунизъм?

    Коментиран от #11

    07:50 13.10.2025

  • 10 Боко Престъпникът

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Ти да видиш":

    Да, разбира се.

    08:02 13.10.2025

  • 11 Боко Тутурутката

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Ти да видиш":

    Да, естествено.

    08:03 13.10.2025

