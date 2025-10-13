„Топлофикация София“ ревизира графика за ремонти в "Дружба 2"

„Топлофикация София“ обяви промени в графика за спиране на топлоподаването в столичния квартал „Дружба 2“, съобщиха от дружеството.
За част от блоковете в столичния квартал спирането ще започне на 13 октомври, вместо по първоначалния план – на 20 октомври.
Това посочи "Нова телевизия".
За още няколко блока ремонтът ще започне на 14 октомври, вместо на 3 декември. От „Топлофикация София“ посочват, че ремонтните дейности се изтеглят, за да приключат преди началото на отоплителния сезон. Актуализираният график с новите срокове е публикуван на сайта на дружеството.
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Боруна Лом
07:22 13.10.2025
4 Порнофикация Сф
07:27 13.10.2025
5 оня с коня
Коментиран от #9
07:30 13.10.2025
6 оня с коня
07:30 13.10.2025
7 град КОЗЛОДУЙ
07:31 13.10.2025
8 Ти да видиш
Коментиран от #10
07:48 13.10.2025
9 Ти да видиш
До коментар #5 от "оня с коня":Бизнес с плащане от държавата. Пак ли ще строим комунизъм?
Коментиран от #11
07:50 13.10.2025
10 Боко Престъпникът
До коментар #8 от "Ти да видиш":Да, разбира се.
08:02 13.10.2025
11 Боко Тутурутката
До коментар #9 от "Ти да видиш":Да, естествено.
08:03 13.10.2025