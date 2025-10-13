Новини
Заради ремонт на "Тракия": Отново спират по четири пъти на ден трафика в посока София

13 Октомври, 2025 07:42 545 6

  • ремонт-
  • магистрала тракия-
  • ам тракия-
  • движение

В останалото време движението ще се осъществява в една лента в посока Пловдив и две ленти в посока София

Заради ремонт на "Тракия": Отново спират по четири пъти на ден трафика в посока София - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

От днес до четвъртък влиза в сила временната реорганизация на движението по АМ "Тракия" във връзка с ремонтните дейности между 24 и 33 километър на аутобана.

Това припомня "Нова телевизия".

Четири пъти на ден - в 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00 часа пътуващите в посока София от Пловдив ще бъдат спирани за 30-40 минути до отбивката за Ихтиман.

Идеята на временната мярка е пътуващите от столицата да могат да използват и трите ленти на насрещното платно в рамките на 9-километров участък. Според АПИ по този начин значително се облекчава трафикът и няма да се образуват големи тапи.

В останалото време движението ще се осъществява в една лента в посока Пловдив и две ленти в посока София.


  • 3 Полюцай

    4 0 Отговор
    Супер!

    08:01 13.10.2025

  • 4 Ти да видиш

    4 0 Отговор
    Всеки ден по десет пъти да я спират. В клубът на богатите сме.

    08:06 13.10.2025

  • 5 хаберих

    2 0 Отговор
    Срещат се двама психолози:
    - Здрасти! Ти си добре, а аз как съм?

    08:12 13.10.2025

  • 6 Фен

    0 0 Отговор
    Уникално за Европа решение! Предполагам, след като се запознаят с нашият челен опит, навсякъде ще се откажат от порочната практика магистралата при ремонт да се разделя на 6 ленти - по две в посока, и две в ремонт.

    08:34 13.10.2025

