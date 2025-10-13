Заради ремонт на "Тракия": Отново спират по четири пъти на ден трафика в посока София

От днес до четвъртък влиза в сила временната реорганизация на движението по АМ "Тракия" във връзка с ремонтните дейности между 24 и 33 километър на аутобана.
Това припомня "Нова телевизия".
Четири пъти на ден - в 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00 часа пътуващите в посока София от Пловдив ще бъдат спирани за 30-40 минути до отбивката за Ихтиман.
Идеята на временната мярка е пътуващите от столицата да могат да използват и трите ленти на насрещното платно в рамките на 9-километров участък. Според АПИ по този начин значително се облекчава трафикът и няма да се образуват големи тапи.
В останалото време движението ще се осъществява в една лента в посока Пловдив и две ленти в посока София.
